മോഹന്‍ലാലിനരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തി മമ്മൂട്ടി, അമ്മ നല്‍കിയ സ്നേഹവം കരുതലും ഒരിക്കും മറക്കാനാവില്ല; ബി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അമ്മയുടെ വിയോഗത്തില്‍ അനുശോചനം അറിയിച്ച് മലയാള സിനിമാ ലോകം. നിരവധി പേരാണ് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ വീട്ടിലെത്തിയ മമ്മൂട്ടി (ETV Bharat)
Published : December 30, 2025 at 5:30 PM IST

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അമ്മ ശാന്തകുമാരിയുടെ വിയോഗത്തില്‍ അനുശോചനം അറിയിച്ച് മലയാള സിനിമാ ലോകം. . മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അമ്മയ്ക്ക് അന്ത്യോപചാരമര്‍പ്പിക്കാന്‍ മമ്മൂട്ടിയെത്തി. ശാന്തകുമാരിയുടെ വിയോഗ വാര്‍ത്തയറിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളിലാണ് മമ്മൂട്ടി മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ വീട്ടിലെത്തിയത്.

രമേഷ് പിഷാരടി, നിര്‍മാതാവ് ആന്‍റോ ജോസഫ്, ജോര്‍ജ് , ഹൈ ബി ഈഡന്‍ എം പി എന്നിവരും മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമാ സാംസ്‌കാരിക രാഷ്‌ട്രീയ മേഖലയിലുള്ളവരും മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അമ്മയ്ക്ക് അനുശോചനം അര്‍പ്പിക്കാന്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അമ്മ പ്രകടിപ്പിച്ച സ്നേഹവും കരുതലും ഓര്‍ത്തെടുത്ത് സംവിധായകന്‍ ബി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ സോഷ്യല്‍മഡിയയില്‍ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചു.

ബി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍റെ കുറിപ്പ്

അവര്‍ എന്‍റെ ജേഷ്‌ഠ സഹോദരിയായിയായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ എന്‍റെ കോളജ് പഠനകാലത്ത് അവര്‍ എനിക്ക് നല്‍കിയ സ്നേഹവം കരുതലും ഒരിക്കും മറക്കാനാവില്ല, ലോകത്ത് മഹാനായ ഒരു കലാകാരനെയാണ് അവര്‍ സമ്മാനിച്ചത്. അതിലുപരി അതുല്യനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കൂടി അവര്‍ വളര്‍ത്തിയെടുത്തു.ലാല്‍ സാര്, അമ്മയുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവം താങ്കളുടെ ഓരോ ചുവടിലും പ്രതിധ്വനിക്കും ഈ വലിയ നഷ്‌ടത്തില് ഈ ദുഖത്തില് താങ്കളോടൊപ്പം.

കൊച്ചി എളമക്കരയിലെ വീട്ടിലായിരുന്നു മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അമ്മയുടെ അന്ത്യം. 90 വയസ്സായിരുന്നു. പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ദീർഘനാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. (ഡിസംബര്‍ 30) ഡോക്ടർമാർ എത്തിയാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

സംസ്കാരം നാളെ. പരേതനായ വിശ്വനാഥന്‍ നായരാണ് ഭര്‍ത്താവ്. പരേതനായ പ്യാരി ലാല്‍ ആണ് മറ്റൊരു മകന്‍.

കൊച്ചി എളമക്കരയിൽ ഉള്ള മോഹൻലാലിന്‍റെ വസതിയിൽ ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ വിശ്രമകാലം. സിനിമ ചിത്രീകരണവുമായി മോഹൻലാൽ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം എളമക്കരയിൽ ഉള്ള തന്‍റെ വീട്ടിലെത്തി.

മോഹൻലാലിന്റെ പിതാവിനെക്കാളും മോഹൻലാലിന്റെ മാതാവിനെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതൽ സുപരിചിതമാണ്. അഭിമുഖങ്ങളിൽ മോഹൻലാൽ അമ്മയുടെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് വിഷാദത്തോടെ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അമ്മയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു മോഹന്‍ലാലിന്. എത്ര വലിയ തിരക്കാണെങ്കിലും അമ്മയുടെ അടുത്തെത്താന്‍ അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

അവസാന സമയം വരെ അമ്മയെ പരിചരിക്കുന്നതില്‍ അതിയായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അമ്മയുടെ 89ാം പിറന്നാള്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് മോഹന്‍ലാല്‍ ആഘോഷമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.

മോഹന്‍ലാല്‍, സുചിത്ര, പ്രണവ് മോഹന്‍ലാല്‍, ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര്‍, മേജര്‍ രവി, സമീര്‍ ഹംസ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ചിത്രത്തില്‍.

