500 കോടി വെള്ളത്തിൽ? 2025ൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വൻ നഷ്ടം; കണക്കുകൾ നിരത്തി ഫിലിം ചേംബർ
2025ൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് 500 കോടിയിലധികം നഷ്ടം. ഇരട്ട നികുതിയും അച്ചടക്കമില്ലായ്മയുമാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ. സർക്കാർ തിയേറ്ററുകൾക്ക് സിനിമ നൽകില്ലെന്ന് നിർമാതാക്കൾ.
Published : January 2, 2026 at 2:39 PM IST
2024നെ അപേക്ഷിച്ച് വിജയശതമാനം കൂടുതലാണെങ്കിലും മലയാള സിനിമ ഇപ്പോഴും നഷ്ടത്തിൻ്റെ പാതയിലാണെന്ന് കേരള ഫിലിം ചേംബർ പ്രസിഡൻ്റ് അനിൽ തോമസ്. 2025ലെ മലയാള സിനിമയുടെ നഷ്ടം 500 കോടിയിലധികം രൂപയാണെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വിജയശതമാനം കൂടി; പക്ഷെ സാമ്പത്തികനേട്ടമില്ല
ആശയപരമായ നിലവാരം കൊണ്ട് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാക്കാവുന്ന സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയ വർഷമാണ് 2025. 2024നെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ 2025ൽ നിരവധി ചെറിയ സിനിമകൾ വിജയം കൊയ്യുകയും വിജയശതമാനം വർധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിയറ്റർ ഉടമകളെ സംബന്ധിച്ച് 2025 മികച്ച വർഷമായിരുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനയുണ്ടായി. എന്നാൽ 2025ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമകളുടെ വിജയശതമാനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഗുണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. 185ഓളം സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്ത കേരളത്തിൽ 30 മുതൽ 35 വരെ സിനിമകൾ മാത്രമാണ് മുടക്കുമുതൽ തിരിച്ചുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് പുറത്തിറങ്ങിയവയിൽ 20 ശതമാനം സിനിമകൾ മാത്രം. ഒടിടി, സാറ്റലൈറ്റ് ബിസിനസുകളുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നഷ്ടത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായാണ് മലയാള സിനിമ ഇപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് തറപ്പിച്ചുപറയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അനിൽ തോമസ് വിശദമാക്കുന്നു.
'ടൂറിസ്റ്റ്' നിർമാതാക്കളും പ്രതിസന്ധികളും
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലായി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന 'ടൂറിസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ' കുറിച്ച് അനിൽ തോമസ് എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി കടന്നുവരികയും പിന്നീട് ഇൻഡസ്ട്രി വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം നിർമാതാക്കളെ എല്ലാ കാലത്തും കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ 2025ൽ പാഷനോടുകൂടി സിനിമകൾ നിർമിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ധാരാളം നിർമാതാക്കൾ കടന്നുവന്നിരുന്നു. ഒരു സിനിമ ചെയ്തിട്ട് സ്ഥലം വിടുകയല്ല അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം; മറിച്ച് തുടർച്ചയായി ഇവിടെ സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഇവിടെ നിർമാതാവായി തുടരാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്.
സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കമില്ലായ്മയും ബജറ്റ് വർധനയും
പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങളെപ്പോലും സ്വീകരിക്കുന്ന മനോഭാവമാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളികൾക്കുള്ളത്. പക്ഷേ കൃത്യമായ ഒരു ബജറ്റിൽ അധിഷ്ഠിതമായി പല സിനിമകളും ഇവിടെ ചെയ്തുതീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കമില്ലായ്മ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. കൃത്യമായ ബജറ്റിൽ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ച് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിച്ചാൽ സാമ്പത്തിക ലാഭം തീർച്ചയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്നു കോടി രൂപയ്ക്ക് 40 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ടുവന്നാൽ ചിത്രീകരണം 60ഉം 80ഉം ദിവസം നീണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇതൊന്നും ഒരു സാധാരണ നിർമാതാവിന് താങ്ങാനാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല.
നികുതി ഭാരവും നിർമാണച്ചെലവും
സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കമില്ലായ്മയ്ക്ക് പുറമേ ജിഎസ്ടിയും ഒരു പ്രധാന ബാധ്യതയാണ്. 10 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഒരു നിർമാതാവ് സിനിമ നിർമിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ 11 കോടി 80 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഈ പണം തിരിച്ചുകിട്ടണമെങ്കിൽ മുടക്കുമുതലിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി തിയറ്ററിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം. 100 രൂപ ടിക്കറ്റിൽ 30 രൂപ വീണ്ടും ടാക്സാണ്. തിയറ്റർ ഷെയറും പോയിട്ട് ബാക്കി നിർമാതാവിന് എത്ര രൂപ ലഭിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ആ ചെറിയ തുകകളിൽ നിന്നു വേണം ഇത്രയും വലിയ തുക തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ.
'നരിവേട്ട'യും വിവാദങ്ങളും
'നരിവേട്ട' എന്ന സിനിമയുടെ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും അനിൽ തോമസ് തൻ്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇവിടെ ഒരു സംഘടനയും ഒരു സിനിമയുടെ പേര് എടുത്തുപറഞ്ഞ് പരാജയമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. സിനിമകൾ വിജയിച്ചോ പരാജയപ്പെട്ടോ എന്ന് പറയേണ്ടത് അവരവർ തന്നെയാണ്. സംഘടന മൊത്തത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് ഒരു അവലോകന റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തുവിടുന്നത്. തൻ്റെ അറിവനുസരിച്ച് ഈ സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടു, ഈ സിനിമ വിജയിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയും നടത്തിയിട്ടില്ല. നരിവേട്ട എന്ന സിനിമ പരാജയമാണെന്ന് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് നിർമാതാക്കളുടെ സംഘടന സെക്രട്ടറി ബി രാകേഷ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ അധികരിച്ചാണ് ഇവിടെ പലരും അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. നരിവേട്ടയുടെ സംവിധായകൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ ചിത്രം വിജയമാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. ആ നിർമാതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി അടുത്ത സിനിമ ഉടൻതന്നെ നിർമിക്കട്ടെ. അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് വൈബ്രൻ്റ് ആയി മുന്നോട്ട് പോവുക. മൊത്തത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്നത്. ഒരു സിനിമ പരാജയമാണോ വിജയമാണോ എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടത് നിർമാതാവ് തന്നെയാണ്; അല്ലാതെ ഒരു സംഘടനയുമല്ലെന്നും അനിൽ തോമസ് വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
ആശയനിലവാരം കൊണ്ട് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ് ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമ. എന്നാൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന തരത്തിൽ സർക്കാർ തലത്തിൽനിന്ന് യാതൊരു സഹായവും ലഭിക്കുന്നില്ല. വർഷങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഡബിൾ ടാക്സ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് 10 വർഷമാകുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചില്ല. കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇരട്ട ടാക്സ് എന്ന നയം പ്രാബല്യത്തിലുള്ളത്. ജിഎസ്ടിക്ക് പുറമെയാണ് ഇവിടെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ടാക്സ് കൂടിയുള്ളതെന്ന് ചിന്തിക്കണം. ജിഎസ്ടിയിലൂടെ സർക്കാരിന് പണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടി വരുമാനം ലഭിച്ചോട്ടെ എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് ടാക്സ് കൂടി സിനിമയ്ക്ക് മേൽ ചുമത്തുന്നത് ഭൂഷണമായ കാര്യമല്ല. സർക്കാർ സിനിമയെ ഒരു പാർട്ട് ടൈം വരുമാന മാർഗം എന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. സിനിമയെ സർക്കാർ കൂടി പിന്തുണച്ചാൽ മാത്രമാണ് വളർച്ച പൂർണ അർഥത്തിലാവുകയുള്ളൂ. 2026ൽ സർക്കാർ സിനിമയ്ക്ക് മേലുള്ള കടുംനയം വിടണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് അനിൽ തോമസ് പറഞ്ഞു.
കടുത്ത നടപടിക്ക് നിർമാതാക്കൾ
ചലച്ചിത്ര നിർമാണത്തിലെ അധിക ചെലവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള എല്ലാത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ വർഷം നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അനിൽ തോമസ് അറിയിച്ചു. ചലച്ചിത്ര ഇൻഡസ്ട്രിയെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ സർക്കാർ തിയറ്ററുകൾക്ക് ഇനിമുതൽ സിനിമകൾ നൽകേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് നിർമാതാക്കളുടെ സംഘടന. ആ തീരുമാനത്തെ പൂർണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ലോൺ ഇളവ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചലച്ചിത്ര മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അനിൽ തോമസ് പ്രതികരിച്ചു.
