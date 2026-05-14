'ഇതാണ് ഞങ്ങ പറഞ്ഞ മുഖ്യൻ'; വി ഡി സതീശന് ആശംസയുമായി മമ്മൂട്ടി, മോഹന്ലാല്മടക്കം നിരവധി സിനിമാ പ്രവര്ത്തകര്
മലയാള സിനിമാ രംഗത്തെ നിരവധി പേരാണ് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് ആശംസയുമായി എത്തുന്നത്.
Published : May 14, 2026 at 3:15 PM IST
കേരളത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം മുഖ്യമന്ത്രിയായി വി.ഡി. സതീശനെ കോണ്ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആശംസയുമായി മമ്മൂട്ടി, മോഹന്ലാല്, സുരേഷ് ഗോപിയടക്കമുള്ള നിരവധി സിനിമാ താരങ്ങള്.
11 ദിവസമായി തുടർന്നുവന്ന അനിശ്ചിതത്വത്തിനും ചർച്ചകൾക്കും കൂടിയാലോചനകൾക്കും ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും നടത്തിയ അന്തിമ ചര്ച്ചയ്ക്കൊടവിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആര് എന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് വിളിച്ചുകൂട്ടിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു നിർണായക പ്രഖ്യാപനം.
കേരളത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ശ്രീ വി ഡി സതീശന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ എന്നാണ് സതീശന്റെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം ആശംസകള് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മമ്മൂട്ടി ഫേസ് ബുക്കില് കുറിച്ചത്.
നിയുക്ത കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി അഭിനന്ദിച്ച് നടൻ മോഹൻലാലുമെത്തി. വികസനത്തിന്റെ പുതിയ പാതയിലേക്ക് നാടിനെ നയിക്കാന് വി ഡി സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മോഹൻലാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
വി.ഡി. സതീശന് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിൽ തിളക്കമാർന്ന വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു എന്ന് നടനും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി കുറിച്ചു.
‘ഇതാണ് ഞങ്ങ പറഞ്ഞ മുഖ്യൻ. തൽക്കാലം ഞങ്ങക്കീ മുഖ്യൻ മതി. വേറാരും വേണ്ട, ആസ് സിംപിൾ ആസ് ദാറ്റ് എന്നായിരുന്നു സംവിധായകൻ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസിന്റെ ആശംസ.
ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ എന്നാണ് രമേഷ് പിഷാരടി വി.ഡി സതീശന് ആശംസകളിറിയിച്ച് കുറിച്ചത്.
ഒരു പുതിയ കേരളത്തിനായുള്ള യാത്രയ്ക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് സാറിന് സ്നേഹപൂര്വം അഭിനന്ദനങ്ങള് എന്നാണ് നിവിന് പോളിയുടെ ആശംസ.
നിലപാടുകളുള്ള ജനനേതാവാകട്ടെ എന്നുപറഞ്ഞാണ് സംവിധായകൻ വിനയൻ നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശന് ആശംസ നേർന്നത്. നീതിമാനും ജനകീയനുമായ, സ്വജനപക്ഷപാതമില്ലാത്ത നിലപാടുകളുള്ള ഒരു ജനനേതാവാകട്ടെ. ഞാൻ നെഹ്രുവിയൻ ഇടതുപക്ഷമാണെന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ എന്നാണ് വിനയന് ആശംസകള് നേര്ന്ന് കുറിച്ചത്.
സംവിധായകരും താരങ്ങളും സിനിമാ രംഗത്തെ പ്രമുഖരുമടക്കം നിരവധിപേരാണ് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് ആശംസയുമായി എത്തുന്നത്.
നീണ്ട ചര്ച്ചകള്ക്കും ജനരോഷ പ്രകടനങ്ങള്ക്കുമൊടുവിലാണ് വി.ഡി സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ എ ഐസിസി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയായി വി.ഡി. സതീശനെ തീരുമാനിച്ചത് കോണ്ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്ഡാണ്. കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറല് സെക്രട്ടറി ദീപാ ദാസ് മുന്ഷിയാണ് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സത്യപ്രതിഞ്ജ തിങ്കളാഴ്ചയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.