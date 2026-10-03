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സെല്ലുലോയ്ഡിലെ ചരിത്രം പൂർണമല്ല, പി. കെ. റോസി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ജാതി മാത്രം കാരണമല്ല; മലയാള സിനിമയുടെ പിറവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ തിരുത്തി ചരിത്രാന്വേഷകർ

മലയാള സിനിമയുടെ 98-ാം വർഷത്തിൽ ആദ്യ സിനിമ സംഭവിച്ച ചരിത്രത്തിൻ്റെ അറിയാത്ത ചില വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കാം

In Malayalam Cinema's 98th Year, A Re-look At Its First Film And Forgotten Father J.C. Daniel
മലയാള സിനിമയുടെ 98-ാം വർഷത്തിൽ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 7:32 PM IST

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അക്കി വിനായക്

വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്.. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1928 ഒക്ടോബർ മാസം... തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ഒരു കുതിരവണ്ടി വട്ടം ചുറ്റുന്നു. വണ്ടിയിൽ കെട്ടിവച്ചിരിക്കുന്ന കോളാമ്പിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന അനൗൺസ്മെൻ്റിൻ്റെ വിഷയം ജനങ്ങൾക്ക് അത്ര സുപരിചിതമായ കാര്യമല്ല. തിരശ്ശീലയിൽ ഒരു മാജിക്, ട്രാവൻകൂർ നാഷണൽ പിക്ചേഴ്സ് ഹാളിൽ. രണ്ടു പ്രദർശനം. 1928 ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം 6 30നും 9: 30 നും. കേട്ടവർ കേട്ടവർ ഇതെന്തു സംഭവം എന്ന് ആലോചിച്ചു കുതിരവണ്ടിക്ക് പിന്നാലെ കൂടി.


മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവായ ജെ സി ഡാനിയേലിൻ്റെ വിഗതകുമാരൻ എന്ന നിശബ്ദ ചിത്രം മലയാള സിനിമയുടെ പിറവിക്കു കാരണമായി. മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആദ്യ ചിത്രത്തിന് വന്ന ദുരവസ്ഥയെന്ത് എന്നതൊക്കെ പകൽവെളിച്ചം പോലെ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതമായ കാര്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സിനിമ സംഭവിച്ചതെന്നും ജെ സി ഡാനിയേൽ എന്ന ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്രകാരമാണ് ഒരു സിനിമ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മണ്ണിൽ സാധ്യമാക്കിയതെന്നും കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത സെല്ലുലോയ്ഡ് എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് കാണാ പാഠമാണ്. മലയാള സിനിമയുടെ 98-ാം വർഷത്തിൽ ആദ്യ സിനിമ സംഭവിച്ച ചരിത്രം അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ അറിയാത്ത ചില വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മാറ്റത്തിൻ്റെ വഴികളും മലയാള സിനിമയിലെ വനിതാ സാന്നിധ്യവും


നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതും ഏറ്റവും മികച്ച അഭിനേത്രികൾ നിലകൊള്ളുന്നതും മലയാള സിനിമയിലാണ്. എന്നാൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് സാഹചര്യം ഇപ്രകാരമായിരുന്നില്ല. ഒട്ടും സ്ത്രീ സൗഹാർദ്ദം അല്ലാത്ത സാഹചര്യവും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നടന്മാരെ വെല്ലുന്ന അഭിനേത്രികൾ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യം മറച്ചുവയ്ക്കാനും സാധിക്കില്ല. തുലാഭാരതത്തിലെ വിജയയെ അനശ്വരമാക്കിയ ശാരദ, കള്ളിച്ചെല്ലമ്മയായ ഷീല, അവളുടെ രാവുകളിൽ സീമ തുടങ്ങി ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഗംഭീര അഭിനേത്രികൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ എണ്ണം എത്രയോ കൂടുതലായി. വനിതാ സംവിധായകർ വനിതാ ഛായാഗ്രഹകർ, വനിത ഫിലിം എഡിറ്റർ എന്ന് വേണ്ട സിനിമയുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലും വനിതകളുടെ സ്വാധീനം ഏറെയാണ്. എക്കാലവും തെന്നിന്ത്യ ഭരിച്ചതിൽ ഒരു മലയാളി നായിക ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ചരിത്രപരമായ രേഖയാണ്.

പി. കെ. റോസിയും ചരിത്രത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചകളും


വഴിവെട്ടിയവരെ മറന്നുപോകുന്ന സ്വഭാവം മലയാളികൾക്കില്ല. എങ്കിലും മറവി സ്വാഭാവികമായതുകൊണ്ട് റോസി അഥവാ പി കെ റോസി എന്ന പേര് ഒരർഥത്തിലും മറക്കാനും പാടില്ല. മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യ നായിക. സിനിമാഭിനയം എന്ന അപരാധം - അതാണ് പി കെ റോസിക്കു മേൽ രോഷത്തിൻ്റെ ആയുധം ആഞ്ഞുവീശാൻ കാരണമായത്. അറിയാത്ത പാതകത്തിൻ്റെ ഇര. ജാതി എന്ന ഭീകരതയുടെ ബാക്കിപത്രം. പി കെ റോസിയുടെ ചരിത്രം അതാണെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത്.

In Malayalam Cinema's 98th Year, A Re-look At Its First Film And Forgotten Father J.C. Daniel
പി. കെ. റോസി (Special Arrangement)
മലയാള സിനിമയുടെ 98-ാം വർഷത്തിൽ പി കെ റോസിയെ അനുസ്മരിക്കാതെ മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിൽ അർഥമില്ല.ചോര വിയർപ്പാക്കി ജെ സി ഡാനിയൽ സൃഷ്‌ടിച്ചെടുത്ത ആദ്യ മലയാള സിനിമയായ 'വിഗതകുമാരൻ' ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ നീരാളി കൈകളിൽ ഞെരിഞ്ഞമർന്നു. താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട പി കെ റോസി എന്ന അഭിനേത്രിയെ തിരശ്ശീലയിൽ ഉയർന്ന കുലജാതയായി കാണിച്ചത് സവർണരെ ചൊടിപ്പിച്ചു. ആദ്യ ഷോ തന്നെ മുടങ്ങി. തുടർന്ന് തിയേറ്റർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഇതുതന്നെ ആകാം യാഥാർത്ഥ്യം.പിൽക്കാലത്ത് സ്വന്തം മകൻ തന്നെ 'വിഗതകുമാര'ന്‍റെ ഫിലിം റീൽ കത്തിച്ചു കളയുന്നത് നിസ്സഹായനായി ജെ സി ഡാനിയൽ നോക്കിയിരുന്നു. 2012 ൽ കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ സെല്ലുലോയ്ഡ് എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൽ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം കൃത്യമായിട്ട് അല്ല വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യം ചിലപ്പോഴൊക്കെ സത്യത്തിനു മേലുള്ള നിഴലാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എഴുത്തുകാരനും ചരിത്രാന്വേഷകനുമായ എം. ജി. ശശിഭൂഷൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.​ക്യാപിറ്റോൾ തിയേറ്ററും എം. ജി. ശശിഭൂഷൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും


കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമ കൊട്ടകയായ ക്യാപിറ്റോൾ തിയേറ്റർ ഇന്നത്തെ സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് എതിർവശമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്. അന്ന് ആ തിയേറ്റർ നിലനിന്നിരുന്ന അതേ സ്ഥലത്താണ് വാണിജ്യകേന്ദ്രമായ ക്യാപ്പിറ്റോൾ ടവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സെല്ലുലോയ്ഡ് എന്ന സിനിമയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വിഗതകുമാരൻ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതല്ല ക്യാപ്പിറ്റോൾ തിയേറ്റർ. വിഗതകുമാരനും മുൻപും ശേഷവും ധാരാളം സിനിമകൾ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.


സാഹിത്യകാരനും അധ്യാപകനുമായ പ്രൊഫസർ ഗുപ്തൻ നായരുടെ മകനാണ് എം. ജി. ശശിഭൂഷൻ. മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിതാവിൽ നിന്നു തന്നെ. പക്ഷേ പിതാവ് അറിഞ്ഞതിൽ ഏറെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്ന നാഗവള്ളി എസ് കുറുപ്പിൽ നിന്നുമാണ്. പ്രശസ്ത മലയാളം സംവിധായകനും നടനുമായ വേണു നാഗവള്ളിയുടെ പിതാവാണ് നാഗവള്ളി എസ് കുറുപ്പ്. വിഗതകുമാരൻ എന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യപ്രദർശനം കണ്ട ചുരുക്കം ചില വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു നാഗവള്ളി എസ് കുറുപ്പ്.


ചരിത്ര രേഖകളിൽ പറയുന്നതുപോലെ വികതകുമാരൻ എന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ പ്രദർശനം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് കാരണം മുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് എം. ജി. ശശിഭൂഷൻ പറഞ്ഞു.


വിഗതകുമാരൻ നിശബ്ദ ചിത്രമായിരുന്നെങ്കിലും ക്യാപിറ്റോൾ തിയേറ്റർ എന്ന പ്രസ്ഥാനം ശബ്ദ സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും സജ്ജമായിരുന്നു. ധാരാളം വിദേശ സിനിമകളും ഹിന്ദി സിനിമകളും അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഗതകുമാരൻ റിലീസ് ചെയ്ത കാരണത്താൽ തിയേറ്റർ അടിച്ചുതകർത്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, 1930കളിലും 40 കളിലും സജീവമായി അവിടെ സിനിമ പ്രദർശനം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും വാസ്തവമാണ്. വിഗതകുമാരൻ്റെ ആദ്യപ്രദർശനം കഴിഞ്ഞ് തിയേറ്റർ തകർത്തെങ്കില്‍ പിന്നെയെങ്ങനെയാണ് തുടർന്ന് സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക. ക്യാപിറ്റേള്‍ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് സിനിമ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച പല വ്യക്തികളും ഇന്നും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ജീവനോടെയുണ്ട്. പ്രായം പലർക്കും 90 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും ഓർമയുള്ളവർ എൻ്റെ വാക്കുകളെ എതിർക്കില്ല- ശശിഭൂഷൻ പറഞ്ഞു.

In Malayalam Cinema's 98th Year, A Re-look At Its First Film And Forgotten Father J.C. Daniel
Capital Cinema (Special Arrangement)
ജാതി ചിന്തയുടെ മാത്രം കാരണം ഉന്നയിച്ചല്ല പി. കെ. റോസി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ വിഗതകുമാരൻ്റെ ആദ്യ ഷോ തന്നെ മുടങ്ങണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ വിഗതകുമാരൻ തുടർച്ചയായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ജാതി എന്നൊരു പ്രശ്നം 1928 വളരെയധികം രൂക്ഷമാണെന്ന് കരുതുന്നില്ല. കാരണം 1924ലാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത്. താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ പെട്ടവർക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന വലിയ സത്യാഗ്രഹം ആയിരുന്നു അത്. ഉന്നതകുല ജാതരുടെ വലിയ പിന്തുണയോടു കൂടി തന്നെയാണ് ആ സത്യാഗ്രഹം വിജയിച്ചത്. മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ അടക്കം നേതൃത്വം നൽകിയ ആ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിജി വരെ പങ്കുചേർന്നു. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവിതാംകൂറിൽ പി. കെ. റോസിയെ പോലൊരു സ്ത്രീക്ക് സവർണരിൽ നിന്ന് ആക്രമണം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിവന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിൽ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല.പിന്നെ എന്താണ് കാരണം?

അതൊരു ചോദ്യം തന്നെ. അക്കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിലും തിരgകൊച്ചിയിലും മലബാറിലും കലാസാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ അരങ്ങേറുന്നതിന് ഒരു ചട്ടമ്പി ഫീസ് നിലനിന്നിരുന്നു. അതായത് പരിപാടികൾ അരങ്ങേറുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ശല്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കൈക്കൂലി നൽകണം. അങ്ങനെയൊരു കാര്യത്തിന് ജെ. സി. ഡാനിയേല്‍ വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകില്ല.

In Malayalam Cinema's 98th Year, A Re-look At Its First Film And Forgotten Father J.C. Daniel
മലയാള സിനിമയുടെ 98-ാം വർഷത്തിൽ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും (Special Arrangement)
വിഗതകുമാരൻ മലയാളത്തിൻ്റെ ആദ്യസിനിമ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അതൊരു നിശബ്ദ ചിത്രമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ആ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലുകൾ എഴുതി കാണിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആയിരുന്നു. ചിത്രം കണ്ട് നാഗവള്ളി എസ് കുറുപ്പ് എൻ്റെ പിതാവിനോട് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ്.വിഗതകുമാരൻ്റെ ആദ്യ ഷോ മുടങ്ങിയിട്ടില്ല. കോമഡി ത്രില്ലർ ജോണറിൽ ആയിരുന്നു ആ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കണം അക്കാലത്ത് ആദ്യത്തെ സിനിമ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോണറിൽ. പുതിയകാലത്ത് മലയാള സിനിമ ലോകനിലവാരത്തിൽ വളർന്നെങ്കിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. ജെ. സി. ഡാനിയേൽ എന്ന പ്രതിഭയെ അംഗീകരിക്കേണ്ട സ്ഥലം കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നതാകേണ്ടതുണ്ട്.

തിയേറ്റർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു, പൂർണമായി അടിച്ചുതകർത്തിട്ടില്ല

കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത സെല്ലുലോയ്ഡ് എന്ന ചിത്രം വിഗതകുമാരൻ്റെ ചരിത്രവുമായി പൂർണ അർഥത്തിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതല്ല. ക്യാപ്പിറ്റോൾ തിയേറ്റർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ പൂർണമായി അടിച്ചുതകർത്തിട്ടില്ല. തിരശ്ശീല മാത്രമാണ് കത്തി പോയത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഇന്നും വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ആ സിനിമയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം എന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ- എം. ജി. ശശിഭൂഷൻ പറയുന്നു.

In Malayalam Cinema's 98th Year, A Re-look At Its First Film And Forgotten Father J.C. Daniel
മലയാള സിനിമയുടെ 98-ാം വർഷത്തിൽ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും (Special Arrangement)
നൂറുവർഷം പോലുമായിട്ടില്ല. എങ്കിലും വിഗതകുമാരൻ്റെ ചരിത്രരേഖകൾ പലതും ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല. 2026ല്‍ പ്രസക്തമായ ഒരു ആശയം എടുത്ത് ആദ്യ സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ കാണിച്ച ജെ. സി. ഡാനിയേൽ എന്ന കലാകാരനെ എത്ര പുകഴ്ത്തിയാലും മതിയാവുകയുമില്ല. കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ പലപ്പോഴും വിഗതകുമാരനെയും ബാലനെയും ഒക്കെ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്- ശശിഭൂഷൻ പറഞ്ഞു.വിജയകൃഷ്ണൻ്റെയും എ. ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെയും നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ശശിഭൂഷൻ വ്യക്തമാക്കിയ വിശദാംശങ്ങളിൽ തെറ്റുകൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ദേശീയ പുരസ്കാര ജൂറിയുമായ എ. ചന്ദ്രശേഖർ പറയുകയുണ്ടായി.

മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല സിനിമ ചരിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ വിജയകൃഷ്ണൻ സാറുമായി എം. ജി. ശശിഭൂഷൻ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയ വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിജയകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം എംജി ശശിഭൂഷൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ സാങ്കേതികപരമായ തെറ്റുകൾ ഒന്നുമില്ല. പി. കെ. റോസി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ജാതി പ്രശ്നം മാത്രം മുൻനിർത്തിയല്ല. വിജയകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ മറ്റൊന്നായിരുന്നു.

നൂറുവർഷം മുൻപ് വരെ സ്ത്രീകൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന രീതി സ്വാഭാവികമായിരുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കലാരൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. സിനിമകളിലും നാടകങ്ങളിലും ആദ്യകാലത്ത് വനിതാ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് സ്ത്രീ വേഷത്തിൽ പുരുഷന്മാർ തന്നെയായിരുന്നു. കാക്കാരിശ്ശി, നാടകം, നങ്യാർകൂത്ത് തുടങ്ങിയ ചുരുക്കം ചില കലാരൂപങ്ങളിൽ മാത്രം സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായി. അതും അപൂർവമായി മാത്രമാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ അരങ്ങേറാറുള്ളത്. അരങ്ങിൽ എത്തുന്ന സ്ത്രീകളെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നിലനിന്ന കാലഘട്ടം. എന്നാൽ സിനിമ എന്ന കലാരൂപത്തിൽ റോസി എന്ന സ്ത്രീ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ചിലർക്കത് ദഹിച്ചില്ല. ആ എതിർപ്പിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ആക്രമണമായി മാറിയത്. വിഗതകുമാരൻ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ആരും തന്നെ സിനിമ കാണാൻ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയും ഒരു കാരണമുണ്ടാകാം എന്നാണ് വിജയകൃഷ്ണൻ സാർ പറയുന്നതെന്ന് ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കി.

​ജെ. സി. ഡാനിയേലിൻ്റെ തിരോധാനവും പുനർവായനയും


ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ദുരവസ്ഥ ഉൾക്കൊണ്ട് ജെ. സി. ഡാനിയേൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടാമത് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ വനിതയുടെ പത്രാധിപർ ആയിരുന്ന മണർകാട് മാത്യു ആണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് ജെ. സി. ഡാനിയേലിനെ തേടിയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചെറിയതോതിൽ വിജയകൃഷ്ണൻ സാറും പങ്കുചേർന്നു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നതിൽ പ്രമുഖനായ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ചേലനാട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത സെല്ലുലോയ്ഡ് എന്ന സിനിമയിൽ ശ്രീനിവാസൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം അദ്ദേഹമാണ്. രാഷ്ട്രദീപിക സിനിമയിൽ എഡിറ്ററായി ജോലി നോക്കുന്ന കാലത്ത് ചേലനാട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അതിൽ പംക്തികൾ എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ യാത്രയിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ അഗസ്തീശ്വരത്ത് ജെ. സി. ഡാനിയേലിനെ വീണ്ടും കണ്ടെത്തുന്നത്. ചാല മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവിടെ എന്തോ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പിന്തുടർന്നുള്ള യാത്രയിലാണ് മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവിനെ വീണ്ടും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കണ്ടെത്തുന്നത്.

വിഗതകുമാരൻ എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നീട് നിലനിൽക്കുന്നത് 1928 ലാണ് 1930 ആണോ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയത് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു തർക്കമാണ്. ചിത്രം 1928-ല്‍ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. 1930 എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. വിഗതകുമാരൻ എന്ന സിനിമ കോട്ടയത്തും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്ന് സിനിമാപ്രദർശനത്തിനുശേഷം ജെ. സി. ഡാനിയേലിന് ഒരു പുരസ്കാരമൊക്കെ നൽകുകയുണ്ടായി. ആ വാർത്ത രാഷ്ട്രദീപികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിൽക്കാലത്ത് രാഷ്ട്രദീപികയുടെ ആർക്കെവിൽ നിന്നും ആ വാർത്ത കണ്ടെടുത്തു. ഒരു സിനിമ 100 ഓ 150 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തെത്താൻ രണ്ടുവർഷമോ എന്ന ചോദ്യമുണ്ടാകാം. ഷോലെ എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രം എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ കാണുന്നത് റിലീസ് ചെയ്ത് ഒരു വർഷത്തിനുശേഷമാണ്. ആദ്യകാലത്ത് ഇന്നത്തെതുപോലെ വൈഡ് റിലീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. വിഗതകുമാരന് ഒരേയൊരു പ്രിൻ്റ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ച ചിത്രം കോട്ടയത്ത് എത്തിയപ്പോൾ രണ്ടു വർഷമായേക്കാം. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം രാഷ്ട്രദീപികയുടെ വാർത്തയെ അധികരിച്ചാണ് വിഗതകുമാരനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നത്. 1928 ആണോ 1930 ആണോ രണ്ടിലും വിരുദ്ധത ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവമെന്നും എ. ചന്ദ്രശേഖർ പ്രതികരിച്ചു.

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