മലയാള സിനിമയും കേരള രാഷ്ട്രീയവും, ചലച്ചിത്ര നിരൂപകന് എ ചന്ദ്രശേഖര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
കേരളത്തില് ചലച്ചിത്ര താരങ്ങള് അത്രയൊന്നും പച്ചതൊടാത്ത ചരിത്രമാണ് ഉള്ളത്. ശോഭിച്ചവരാകട്ടെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുള്ളവരുമാണെന്ന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തനകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ചന്ദ്രശേഖര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
Published : March 19, 2026 at 11:33 AM IST
നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ സിനിമയും രാഷ്ട്രീയവും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങൾ പോലെയാണ്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ നേരെ വിപരീതവും. ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർസ്റ്റാറും ജനകീയനുമായിരുന്ന പ്രേംനസീറിനെ പോലും രാഷ്ട്രീയ കുപ്പായമണിയാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത ചരിത്രമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്.
മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയവരും, തോറ്റു പിന്മാറിയവരും ഏറെ. ആശയപരമായി മലയാള സിനിമയിൽ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ശ്രീനിവാസൻ സിനിമകളും കേരള രാഷ്ട്രീയവും വിഭിന്നമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല.. പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നിരൂപകനും മാധ്യമപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ എ ചന്ദ്രശേഖർ ഈ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
കേരള രാഷ്ട്രീയവും മലയാള സിനിമയും
കേരളത്തിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സിനിമയോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മറ്റുള്ള തെന്നിന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ആണെങ്കിലും ആന്ധ്ര ആണെങ്കിലും ഒരു പരിധിവരെ കർണാടകയിലും സിനിമ രാഷ്ട്രീയത്തോട് എക്കാലവും ചേർന്ന് നിന്നിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള പടിവാതിൽ ആയാണ് അവിടെ പലരും സിനിമയെ കണ്ടിരുന്നത്. തമിഴ് സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമയിലൂടെ കടന്നുവന്ന അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിഖ്യാതരായി മാറിയ രണ്ടുപേർ മാതൃഭാഷ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നവർ ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എംജി രാമചന്ദ്രൻ എന്ന എംജിആറും ജയലളിതയും അടിസ്ഥാനപരമായി തമിഴരല്ല.
മലയാള സിനിമ ഇന്നു മാത്രമല്ല അന്നും മറ്റുള്ള ഭാഷാ സിനിമകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. മറ്റുള്ള ഭാഷ സിനിമകളൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് പുണ്യപുരാണ കഥകൾ ആശയമാക്കി കൊണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സാമൂഹികമായ കഥ പറഞ്ഞു കൊണ്ടായിരുന്നു മലയാള സിനിമയുടെ ജനനം. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചിത്രമായ വിഗതകുമാരൻ ഒരു പുരാണ സിനിമ അല്ല. മലയാള സിനിമയുടെ തുടക്കകാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്ക് ഒക്കെ തന്നെയും ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൽ ശക്തമായി അടിത്തറ ആകുന്നതിൽ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യത്തിന്റെ യും നാടകത്തിന്റെയും ഒക്കെ സ്വാധീനം എടുത്തു പറയേണ്ടതു തന്നെ. അങ്ങനെയൊരു കാറ്റുവീശൽ മലയാള സിനിമയിലൂടെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആസ്വാദത്തിൽ ഉപരി മലയാള സിനിമകൾ മറ്റൊരുതരത്തിലും പ്രേക്ഷകരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റേത് കലാരൂപം പോലെ തന്നെയാണ് മലയാളികൾക്ക് സിനിമ. പ്രേക്ഷകർക്ക് അത്തരം ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായി സിനിമകൾ ഒരിക്കലും മാറാത്തത്.
എങ്കിലും സിനിമയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്ന ശോഭിച്ചവർ ഏറെ. ഉദാഹരണത്തിന് മുകേഷ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ചലച്ചിത്രതാരം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്കും രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകം അല്ല. മുകേഷിനെ പോലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ അവസാനം നിമിഷം പാർട്ടിയുടെ ഉന്നതസ്ഥാനത്തുനിന്നും കെട്ടിയിറക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള താരങ്ങളുടെ കടന്നുവരവ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രമല്ല സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. സുരേഷ് ഗോപി, ഖുഷ്ബു അനുപം ഖേർ, പരേഷ് റാവൽ തുടങ്ങിയവരെയൊക്കെ അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടികൾ അവസാനം നിമിഷം ഇതുപോലെ കെട്ടിയിറക്കിയതാണ്. ഈയൊരു പ്രവൃത്തി പാർട്ടി ഭേദമന്യേ നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ധർമ്മജൻ, രമേഷ് പിഷാരടി, പ്രേംകുമാർ എന്നിവരുടെയൊക്കെ കാര്യമെടുക്കാം. അവർക്ക് വ്യക്തമായ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അത് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാനുള്ള യോഗ്യതയല്ല. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബോധം തന്നെയാണ് അവർക്കുമുള്ളത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ലൈം ലൈറ്റ് ഗ്ലാമർ തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമയ്ക്കും ക്രിക്കറ്റിനും ഉള്ള സ്വാധീനം മറ്റൊരു കലാസൃഷ്ടിക്കുമില്ല. അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താരങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ട്. ആ സ്വാധീനം വളരെ എളുപ്പം വോട്ടാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ള ധാരണയാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ചലച്ചിത്രതാരം ആയതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച് വിജയിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്.
സമീപഭാവിയിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെയും പല പാർട്ടിയുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ കാണാൻ ആകും. താരമൂല്യം മാത്രം കണക്കിലെടുത്ത് മത്സരിച്ചവർ വിജയിച്ച ചരിത്രം കേരളത്തിൽ ഇല്ല. വിജയിച്ച സിനിമക്കാരൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം ഉള്ളവരാണ്.
എംജിആറും ശിവാജി ഗണേശനും ഒക്കെ സിനിമയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നവരാണ്. ആ ഒരു മാതൃക കണക്കിലെടുത്ത് അവരുടെയൊക്കെ സഹയാത്രികൻ കൂടിയായിരുന്ന പ്രേം നസീറിനെ കേരളത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ആ പരീക്ഷണത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കാൻ മലയാളികൾ തയ്യാറായില്ല. പ്രേംനസീറിനെ ഒരു സിനിമാതാരമായും നടനായും മലയാളികൾ അങ്ങേയറ്റം ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി പ്രേംനസീർ എത്രത്തോളം ശോഭിക്കുമെന്ന് മലയാളികൾക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു.
മലയാളികൾ സിനിമയെ ഒരു കലാരൂപം എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്നു എന്നു പറയുന്നതുപോലെ എല്ലാ മലയാളികളുടെയും ഉള്ളിൽ കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചരിത്രപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും മലയാളികളുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധം വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ.
ആ രാഷ്ട്രീയ ബോധമാണ് ഇവിടെയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പരിഗണിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമാകുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രേംനസീർ രാഷ്ട്രീയത്തിന് യോജിച്ച ആളല്ല എന്ന് മലയാളികൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രേം നസീർ മാത്രമല്ല പല മിന്നി നിൽക്കുന്ന താരങ്ങളെയും പിൽക്കാലങ്ങളിൽ മലയാളികൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വച്ചു പൊലിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷ രാഷ്ട്രീയം
മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന ആൾ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായി ഒരിക്കലും ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ആദ്യകാലത്തെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളായ തോപ്പിൽ ഭാസി. തിരക്കഥ എന്ന പ്രയോഗം മലയാള സിനിമയിൽ വരുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ കഥാ- സംഭാഷണം എന്ന ടൈറ്റിൽ കാർഡിൽ നൂറിലധികം തവണ തോപ്പിൽഭാസിയുടെ പേര് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വയം ചെയ്തു വിജയിപ്പിച്ച ഇടതുപക്ഷ നാടക സൃഷ്ടികളുടെ ചലച്ചിത്ര ഭാഷ്യം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം സിനിമകളും.
അദ്ദേഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ്. അതുപോലെതന്നെ കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉടമയും മുകേഷിന്റെ പിതാവുമായ ഒ മാധവൻ. അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള നിരവധിപേർ മലയാള സിനിമയുടെ തുടക്കകാലം മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രേംനസീർ പ്രത്യക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ 60കളിൽ നക്സൽ കാലഘട്ടത്തിൽ സമാന്തര സിനിമക്കാരുടെ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം തന്നെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കബനി നദി ചുവന്നപ്പോൾ, രാജൻ പറഞ്ഞ കഥ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ഒക്കെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം കൂടി സംസാരിക്കുന്ന സിനിമകളാണ്. അതിന്റെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സിനിമ ഒരു ആയുധമാക്കിയെടുത്തു. പ്രശസ്ത സംവിധായകനായ ടി വി ചന്ദ്രനും പവിത്രനും ഒക്കെ ഉടലെടുക്കുന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ്. സിനിമയിലൂടെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയം പറയുക മാത്രമല്ല അവർ ചെയ്തത്. ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തോടൊപ്പം പരസ്യമായി ചേർന്നുനിൽക്കാനും അവർ ശ്രമിച്ചു.
പലരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണ പോലെ നസീർ അല്ല മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന ഒരു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ. ആദ്യകാലത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന ധാരാളം സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടി മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലാതെ പാർട്ടിയുടെ ഉപ സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും വരുമാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ സിനിമയെ നോക്കി കണ്ടിരുന്നവരും ആദ്യകാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ കേരളത്തിലെ നാടക പ്രവർത്തകർ മുഴുവനും രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നു. അവർ തന്നെയാണ് പിന്നീട് സിനിമയിലേക്കും കടന്നുവന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കെപിഎ സി. കെപിഎസി യിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലെ വലിയതാരമായ കെപിഎസി ലളിത അവസാനം വരെയും പാർട്ടി പദവി വഹിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. എസ് എല് പുരം സദാനന്ദനെ പോലെയുള്ളവരുടെ ഒന്നും പേര് നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു കൂടാ.
ഇപ്പോൾ പ്രേംനസീറിന്റെ കാര്യം എടുത്താലും അദ്ദേഹം പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവട് വച്ചിട്ടില്ല. അതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് ആ ദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പരാജയപ്പെട്ടേക്കും എന്ന ആശങ്ക അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരിക്കണം.
മലയാള സിനിമയുടെ ആശയവും രാഷ്ട്രീയവും
നമ്മുടെ സാഹിത്യലോകം നോക്കിയാലും, സിനിമ നോക്കിയാലും മറ്റു കലാരൂപങ്ങളെ നോക്കിയാലും ഒരു ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചായ്വിലാണ് അവയൊക്കെ വളർന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരുപക്ഷേ കലയെ രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇടതുപക്ഷക്കാരാണ്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നാടകം പോലെയുള്ള ജനകീയ കലകളെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിന്റെ ആയുധമാക്കി അവർ ഉപയോഗിച്ചു.
ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം കലാരൂപങ്ങളിലൂടെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയപ്പോഴും വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ തഴഞ്ഞു എന്നു പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പല ആശയങ്ങളും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന ചിത്രം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ.
വലതുപക്ഷ ആശയങ്ങളെ കലാരൂപങ്ങളിലൂടെ മനപ്പൂർവ്വം തമസ്ക്കരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അവയൊന്നും ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടണമെന്നില്ല. ശക്തമായി ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന സിനിമകളും കലാരൂപങ്ങളും ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറിയ കൂറും ആശയങ്ങളും ഇടതുപക്ഷ ചായ്വിലായിരുന്നു.
എന്തുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷമുള്ള സിനിമകൾ തുടർച്ചയായി ഇവിടെ സംഭവിച്ചു
അഴിമതികൾ, തട്ടിപ്പുകൾ, നിറം പിടിപ്പിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെയും ഇവിടെ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് വലതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു. അതായത് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾ. തട്ടിപ്പിന്റെയും വെട്ടിപ്പിന്റെയും നിരവധി കഥകൾ അക്കാലത്ത് പുറത്തുവന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സിനിമയുടെ വിപണന ഘടകമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ഇവിടെയുള്ള ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആക്ഷൻ പാക്ക്ഡ് ചലച്ചിത്രത്തിന് ബലം പകരാൻ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ റഫറൻസുകൾ തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു.
മലയാള സിനിമയിലെ താര എഴുത്തുകാരില് ഒരാളായ ടി ദാമോദരൻ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികൻ ആയിരുന്നു. കേരളം വ്യാവസായിക സൗഹൃദം അല്ല എന്ന ആരോപണത്തിന് ഇടക്കാലത്ത് ശക്തമായ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കൽ നടത്തിയത് ടി ദാമോദരൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ നാട്, ഉണരൂ, ഇനിയെങ്കിലും തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ അതിനൊക്കെ ഉദാഹരണമാണ്. 80കളുടെ തുടക്കത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇടതുപക്ഷക്കാരനായി നിലകൊണ്ടു തന്നെ ആത്മാവിമർശനം ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന സമീപനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെത്.
അടൂരും ശ്രീനിവാസനും
ആത്മ വിമർശനം നടത്തിയ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ ചരിത്രത്തിൽ ഏറെയുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ശ്രീനിവാസന്റെ പേരു മാത്രമല്ല ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികനായ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മുഖാമുഖം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനമാണ് നടത്തിയത്. അദ്ദേഹം ഒരു ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധനാണ് എന്ന് വരെ അക്കാലത്ത് പറഞ്ഞു പരത്തി. പാർട്ടിയുടെ ബൗദ്ധിക തകര്ച്ച വളരെ നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഭാവി കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ സിനിമയിലൂടെ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരു വിമർശനം അടൂർ നടത്തിയത് പാർട്ടി തകരരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളതു കൊണ്ടായിരുന്നു.
ടി ദാമോദരൻ, രഞ്ജി പണിക്കർ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ സിനിമകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ അവരുടെ സിനിമകൾ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രങ്ങളാണ് എന്നതിനോട് അഭിപ്രായമില്ല. ചന്ദ്രശേഖർ വിശദമാക്കുന്നു.
ടി ദാമോദരനും രഞ്ജി പണിക്കറും സമകാലീന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചില വിഷയങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് സിനിമ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അവരുടെ സിനിമകൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ചേരുവയുള്ളതാണ് അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമയാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല.
അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും ടിവി ചന്ദ്രനും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന സിനിമകളെയാണ് നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമകൾ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു വാണിജ്യ സിനിമ വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയം ആയുധമാക്കി രഞ്ജി പണിക്കരും ടി ദാമോദരനും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവരുടെ സിനിമകളിലും രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. അത് തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല.
ശ്രീനിവാസൻ തന്റെ സിനിമകളിലൂടെ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പുഴുകുത്തുകൾ ആണ് തുറന്നു കാട്ടാൻ ശ്രമിച്ചത്. അദ്ദേഹം പാർട്ടി നന്നാകണം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി തകരരുത് എന്ന ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടെയാണ് അത്തരം ഒരു സമീപനം നടത്തിയിട്ടുള്ളതും. ഒരുഭാഗത്ത് പോളണ്ടിനെ പറ്റി ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത് എന്ന് പറയുകയും മറുവശത്ത് അതിനെ തൊട്ടുകളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വൈരുദ്ധ്യതയാണ് ശ്രീനിവാസൻ ചോദ്യം ചെയ്തത്. സിനിമയിലെ രീതി തന്നെ ജീവിതത്തിലും സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീനിവാസൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കരിയോയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയത് ഇടതുപക്ഷക്കാരാണ്. ശ്രീനിവാസന്റെ വിമർശനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇടതുപക്ഷ മനോഭാവത്തോട് കൂടിയായിരുന്നു.
ശ്രീനിവാസന്റെ ദീർഘവീക്ഷണം വർത്തമാനകാലത്തും പ്രസക്തമാകുന്നു. ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞതിന്റെ നേർചിത്രം തന്നെയാണ് ചൂരൽ മലയിൽ അടുത്തിടെ മമ്മൂട്ടി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചതും. ചൂരൽമല നവീകരണം ജനങ്ങളുടെ പണംകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവാണ്. ഈയൊരു തിരിച്ചറിവ് തന്നെയാണ് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ശ്രീനിവാസനും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
സിനിമയിലെ രാഷ്ട്രീയവും ജീവിതത്തിലെ രാഷ്ട്രീയവും ഒന്നാണോ..
ഒരു നോവൽ വായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ കാണുകയോ ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് ജീവിതം എന്നു പറയുന്നത് എത്ര വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണ്. റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകൾ എന്ന പ്രയോഗം ഉണ്ടെങ്കിലും സിനിമയല്ല ജീവിതം. "അതുപോലെ " എന്ന പ്രയോഗമാണ്. മലയാള വ്യാകരണത്തിലെ ഉപമ പോലെ. അതുപോലെയല്ലേ ഇത്. എന്നുള്ള രീതി. ഉദാഹരണത്തിന് ചന്ദ്രനെ പോലെ നിൻ മുഖം. ചന്ദ്രൻ അല്ലല്ലോ മുഖം. ഭാവനയുടെ അംശമുണ്ട്.
ഒരുദാഹരണത്തിന് മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ ഒരു സിനിമയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ബിർള ഹൗസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആ സംഭവം റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. യഥാർത്ഥ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആകാശത്തിന്റെ സ്വഭാവമല്ല സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുക, അവിടെയുള്ള പക്ഷികൾ പ്രാണികൾ ഒന്നും തന്നെ ചിത്രീകരണ സമയത്ത് റീ ക്രിയേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഒരു ഘടകം മാത്രം എടുത്ത് അതിനെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് യഥാർത്ഥ സംഭവത്തിൽ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പല ഘടകങ്ങളെയും നമ്മൾ മറക്കുന്നു.
സിനിമ തന്നെ വെളിച്ചത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇരുട്ടിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ്. ഇരുട്ടിൽ തന്നെ ശക്തമായ വെളിച്ചത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. അതുതന്നെ എന്തൊരു വ്യാജമാണ്. എത്രയൊക്കെ സിനിമ റിയലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് കൃത്രിമമാണ്. റിയലിസം വേറെ റിയാലിറ്റി വേറെ.. ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന പലതും നമ്മൾ സിനിമയിലേക്ക് പകർത്തും പക്ഷേ സിനിമയാണ് ജീവിതം എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല.
തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയവും ദളപതി വിജയും
വിജയുടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയപ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന പല സീനുകളും പല ഡയലോഗുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. നടൻ വിജയുടെ കാര്യം പരാമർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രജനീകാന്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട്.
രജനികാന്ത് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിജയിക്ക് വഴികാട്ടി ആയിട്ടുള്ളത്. രചനയുടെ പല സിനിമകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയപ്രവേശത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പല ഡയലോഗുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു തടവ് സൊന്നാൽ 100 തടവ സൊന്ന മാതിരി, ലേറ്റായി വന്താലും ലേറ്റസ്റ്റാ വരു വേൻ, തുടങ്ങിയ സുപ്രസിദ്ധ ഡയലോഗുകൾ ഒക്കെ അതിനുദാഹരണമാണ്. രജനിയുടെ രാഷ്ട്രീയപ്രവേശം വൈകിയപ്പോൾ അല്പം താമസിച്ചാലും ഞാൻ ഉറപ്പായും വരും എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചന നൽകിയതാണ് ലേറ്റായ് വന്താലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി വരുവേൻ എന്ന പ്രശസ്തമായ ഡയലോഗ്. ഒടുവിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താൻ ഇറങ്ങും എന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയശേഷം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻനിർത്തി രജനി പിന്മാറുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പാർട്ടി വരെ രൂപീകരിച്ചിട്ട് പിരിച്ചുവിട്ടു.
പുതിയ കാലത്തിൽ സിനിമയുടെ ഗ്ലാമർ കൊണ്ട് മാത്രം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശോഭിക്കാൻ ആകുമോ എന്ന സംശയം രജനിക്ക് തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും.
ജയലളിത, എംജിആർ, എൻടിആർ തുടങ്ങിയവരുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് വിഭിന്നമാണ്. അവർ സിനിമ പോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി അത്യധ്വാനം ചെയ്തു. എങ്കിലും, അക്കാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്റലക്ച്വൽ നിലവാരം എന്നിവയൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതായി ഉണ്ട്. അക്കാലത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് പോലുള്ള വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യകൾഅക്കാലത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് പോലുള്ള വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ലോകത്തെ നോക്കി കാണാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ലോക പരിചയമുണ്ട്. ഒരു നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ രജനീകാന്ത് നടന്നുപോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിനടിയിലെ മണ്ണെടുത്ത് ജനങ്ങൾ നെറുകിൽ വച്ചേക്കാം. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിന് രജനി ശോഭിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ മറിച്ചു ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. രജനിയുടെ താരപദവി വോട്ടുകളായി മാറുമോ എന്നുള്ളത് ചോദ്യചിഹ്നമാണ്.
ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം വിജയുടെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ട്. വിജയ് പങ്കെടുക്കുന്ന റാലികളിൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്നു. എത്തിച്ചേരുന്ന ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിജയ് എന്ന നടനെ കാണാനാണ് വരുന്നത്. സിനിമ കരിയർ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണിത്. ആരാധന വോട്ടായി മാറുമോ എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം.
വിജയ് വലിയ താരമായത് അടുത്തകാലത്താണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ താര പദവി ഉണ്ടായിരുന്നു രജനിക്കും കമൽഹാസനും. കമൽഹാസന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ മക്കൾ നീതിമണ്ഡ്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നാൽ ജയിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കമലിന് പോലും ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹവും പിന്മാറിയത്. പാർലമെന്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുവട് മാറ്റവും രാജ്യസഭാ എംപി ആകാനുള്ള തീരുമാനവും ആ ഒരു സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ്. ചന്ദ്രശേഖർ പ്രതികരിച്ചു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.