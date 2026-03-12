ETV Bharat / entertainment

'എന്തോ മനസ് പതറുന്നു, മിടുക്കനല്ലായിരുന്നോ എന്‍റെ അപ്പൂസേ നീ, വിശ്വസിക്കാൻ ആവുന്നില്ലല്ലോ'; സീമ ജി നായര്‍

നാലര വയസയില്‍ സീരിയലിലൂടെയാണ് ഹരി മുരളി അഭിനയരംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്.

അപ്പുവിനെ അനുസ്മരിച്ച് സീമ ജി നായര്‍ (Special Arrangement)
ടന്‍ ഹരി മുരളി(അപ്പു)യുടെ അകാല വിയോഗ വാര്‍ത്തയറിഞ്ഞതിന്‍റെ ഞെട്ടലിലാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്‍. എറണാകുളം മരടില്‍ നിന്ന് ഇന്നലെയാണ് ഹരി മുരളി പയ്യന്നൂരിലെ വീട്ടില്‍ എത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ (മാര്‍ച്ച് 12) നടനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

നാലര വയസയില്‍ സീരിയലിലൂടെയാണ് ഹരി മുരളി അഭിനയരംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. നിരവധി സീരിയലുകളില്‍ അഭിനയിച്ച ഹരി ഹരിമുരളിയെ നടി സീമ ജി നായര്‍ അനുസ്‌മരിക്കുകയാണ്.

"ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ മടിച്ചു. മുരളി ചേട്ടനെ വിളിച്ചപ്പോൾ സഹോദരി ഫോൺ എടുത്തത് സത്യം ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്തായിരുന്നെങ്കിലും പൊന്നുമോനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു എങ്ങനെ സഹിക്കും നിന്‍റെ അച്ഛനമ്മമാരും ബന്ധുക്കളുമെന്ന്", സീമ ജി നായര്‍ ഫേസ് ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

സീമ ജി നായരുടെ വാക്കുകള്‍

"പ്രശസ്‌ത നാടക -സീരിയൽ നടൻ പയ്യന്നൂർ മുരളി ചേട്ടന്‍റെ മകൻ ഹരി മുരളി അന്തരിച്ചു. (അപ്പൂസ് )എന്‍റെ കൂടെയും അവൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാലതാരമായി മിടുക്കനായ മോൻ. എന്തിനാണ് നീ ഇത് ചെയ്തത്? ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ മടിച്ചു. മുരളി ചേട്ടനെ വിളിച്ചപ്പോൾ സഹോദരി ഫോൺ എടുത്തത്. സത്യം ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്തായിരുന്നെങ്കിലും പൊന്നുമോനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു. എങ്ങനെ സഹിക്കും നിന്‍റെ അച്ഛനമ്മമാരും ബന്ധുക്കളും … എന്തോ മനസ്സ് പതറുന്നു മിടുക്കനല്ലായിരുന്നോ എന്‍റെ അപ്പൂസേ നീ .. നിന്നെയും അച്ഛനെയും അമ്മയെയും അറിയുന്ന എത്ര പേർ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും വിളിക്കുന്നു. ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ ആവുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൂസേ", സീമ ജി നായര്‍ കുറിച്ചു.

മുപ്പത് വർഷത്തോളമായി നാടക, സിനിമാ രംഗത്ത് സജീവമായ പയ്യന്നൂർ കെ യു മുരളിയുടെയും പ്രസന്നയുടെയും മകനാണ്. സഹോദരൻ ശ്രീമുരളി. അഭിനയത്തിൽ സജീമല്ലാതിരുന്ന താരം എറണാകുളത്ത് വി.എഫ്.എക്സ് ആർട്ടിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഹരി മുരളി.

അപ്പുവിനെ അനുസ്മരിച്ച് സീമ ജി നായര്‍ (Facebook @ Seema G Nair)

പിതാവ് മുരളിയുടെ സുഹൃത്ത് സ്‌ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ നാടകത്തില്‍ ഗുഡ്മോണിങ് ടീച്ചര്‍ എന്നൊരു ഡയലോഗ് പറയാന്‍ പോയതോടെയാണ് ഹരി മുരളിയുടെ അഭിനയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്.

എ എം നസീര്‍ ആണ് സീരിയലില്‍ ചെറിയ വേഷം ചെയ്യാന്‍ ഹരിയെ വിളിക്കുന്നത്. രസികനാണ് ആദ്യ സിനിമ. ഇതിലെ ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ എന്ന കഥാപാത്രം ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിലെ 'അടിവാതിലും തുറന്ന് വന്നേക്കുവാണ് കടവാവല്' എന്ന ഡയഗോലിലൂടെയാണ് ഹരി മുരളി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. നടൻ ഗണപതി, സംവിധായകൻ ചിദംബരം എന്നിവർ ഹരിയുടെ കസിൻസ് ആണ്. പ്രശസ്ത നടൻ ബാബു അന്നൂർ വല്ല്യച്ഛനാണ്.

