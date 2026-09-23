ETV Bharat / entertainment

നടി സാവിത്രി ശ്രീധരൻ അന്തരിച്ചു; 'സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവര്‍ന്ന ഉമ്മ

അടുത്തകാലത്തായി വാർധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ സിനിമ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇടവേള എടുത്തിരുന്നു.

SAVITHRI SREEDHARAN SAVITHRI SREEDHARAN DEATH CELEBRITY DEATH MALAYALAM CINEMA
actress Savithri Sreedharan (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 10:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലയാള സിനിമയിൽ അമ്മ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ സാവിത്രി ശ്രീധർ അന്തരിച്ചു.(85) 'സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ സൗബിൻ ഷാഹിറിന്‍റെ അമ്മയായി വേഷമിട്ട സാവിത്രി ശ്രീധരന്‍റെ പ്രകടനം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ്. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് മാങ്കാവിലെ വസതിയില്‍ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയായിരുന്നു അന്ത്യം.

അടുത്തകാലത്തായി വാർധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ സിനിമ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇടവേള എടുത്തിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.

നവധാര സിനിമകളിലൂടെയാണ് സാവിത്രി ശ്രീധരനെ പുതിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി നാടക ചലച്ചിത്ര മേഖലകളിൽ സജീവമായിരുന്നു അവർ. വാസുദേവൻ നായർ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'കടവ്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ അമ്മ വേഷം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സിനിമാ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്.

ആഹ്വാന്‍ സെബാസ്റ്റ്യന്‍റെ 'വഴിയമ്പല'ത്തിലൂടെയാണ് നാടകരംഗത്ത് സാവിത്രി സജീവമാകുന്നത്. കെ.ടി. മുഹമ്മദ്, എം.ടി. വാസുദേവൻനായർ, തിക്കോടിയൻ, ടി. ദാമോദരൻ എന്നിവർ ചേർന്നെഴുതിയ നാടകമായിരുന്നു ഇത്. ഇരുപതുവർഷത്തോളം പ്രവർത്തിച്ചശേഷമാണ് സാവിത്രി പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങളിലേക്കു പ്രവേശിച്ചത്.

1984ൽ ആണ് ആദ്യമായി പ്രഫഷണല്‍ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. കെ.ടി. മുഹമ്മദിന്‍റെ കലിംഗ തിയറ്ററിന്‍റെ 'ഇതു ഭൂമിയാണ് ആയിരുന്നു ആദ്യ നാടകം. കാഫർ, സൃഷ്ടി, ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം, അച്ഛനും ബാപ്പയും, സാക്ഷാത്ക്കാരം, കുചേലവൃത്തം, സമന്വയം എന്നിങ്ങനെ അക്കാലത്ത് കലിംഗ അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ നാടകത്തിലും സാവിത്രി വേഷമിട്ടിരുന്നു.

കോഴിക്കോട് ചിരന്തന, സംഗമം, സ്റ്റേജ് ഇന്ത്യ എന്നീ നാടകസമിതികളുടെ ആയിരക്കണക്കിന് നാടകങ്ങളിൽ സാവിത്രി ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു. 1977-ലും 1993-ലും മികച്ച നടിക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടി. 'കാര യുവജന കലാസമിതി' യുടെ 'നോട്ടുകൾ' എന്ന നാടകത്തിലെ അഭിനയമാണ് സാവിത്രിയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയത്.

ഇതിനുപുറമേ സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്കാരവും സാവിത്രിയെ തേടിയെത്തി. 'സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് ദേശീയ പുരസ്കാര വേദിയിൽ പ്രത്യേക പരാമർശവും ലഭിച്ചിരുന്നു. 'മേരാ നാം ഷാജി', 'ഇട്ടിമാണി', 'വൈറസ്' തുടങ്ങിയ നിരവധി സിനിമകളിൽ സാവിത്രി ശ്രീധരൻ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

കലാ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിലും സജീവമായിരുന്നു സാവിത്രി ശ്രീധരൻ. 1993 കോഴിക്കോട് തിരുവണ്ണൂരിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച ചരിത്രവും സാവിത്രി ശ്രീധരന് ഉണ്ട്.

Read More:

1. പ്രശസ്‌ത ഛായാഗ്രാഹകന്‍ ടി. എന്‍. കൃഷ്‌ണന്‍കുട്ടി അന്തരിച്ചു; മമ്മൂട്ടിയുടെ വെള്ളിത്തിര അരങ്ങേറ്റം ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ പ്രതിഭ

2. ഉറക്കത്തിനിടെ നടി അനന്യ രാജിന് അന്ത്യം; ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം മരണവിവരം പുറത്തുവിട്ട് കുടുംബം

3. 'സൂര്യമാനസ'ത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ അമ്മ; പ്രശസ്‌ത നടി സൗകാർ ജാനകി അന്തരിച്ചു

TAGGED:

SAVITHRI SREEDHARAN
SAVITHRI SREEDHARAN DEATH
CELEBRITY DEATH
MALAYALAM CINEMA
SAVITHRI SREEDHARAN PASSES AWAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.