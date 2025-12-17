Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / entertainment

എതിര്‍പ്പുകള്‍ മറികടന്ന് വിവാഹം; 16 വര്‍ഷത്തെ ദാമ്പത്യം , ഒടുവില്‍ വിവാഹ മോചനം

മലയാളം, തമഴ്, തെലുഗു സിനിമകളിലും ടെലിവിഷന്‍ പരമ്പരകളിലുടെയും പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവര്‍ന്ന താരമാണ് ഷിജു.

MALAYALAM ACTOR SHIJU MALAYALAM CINEMA LATEST NEWS SHIJU AND PREETHI DIVORCE CINEMA SERIAL ACTOR SHIJU A R
Actor Shiju (Shijuar@facebook)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 17, 2025 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സിനിമ -സീരിയല്‍ താരം ഷിജുവും പ്രീതി പ്രേമും തമ്മില്‍ വിവാഹമോചിതരായി. താനും ഭാര്യ പ്രീതിയും തമ്മില്‍ ഔദ്യോഗികമായി വേര്‍പിരിഞ്ഞ വിവരം നടന്‍ തന്നെയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്. 17 വര്‍ഷം നീണ്ട ദാമ്പത്യത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും വേര്‍പിരിയുന്നത്.

പരസ്‌പര സമ്മതത്തോടെയും മനസിലാക്കലിലൂടെയും പക്വതയോടെയുമാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് ഷിജു അറിയിച്ചു. ഇനിമുതല്‍ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി തുടരുമെന്നും ഷിജു വ്യക്തമാക്കി.

ഇരുമതത്തില്‍പ്പെട്ട ഇരുവരും പ്രണയിച്ചാണ് വിവാഹിതരായത്. വീട്ടുകാരുടെ എതിര്‍പ്പിനെ മറികടന്നാണ് ഇരുവരും വിവാഹം ചെയ്തതെന്ന് മുന്‍പ് ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെ ഇവര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അമ്മയെ വിഷമിപ്പിച്ചതില്‍ പിന്നീട് തനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രീതി അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ വച്ചാണ് ഷിജുവും പ്രീതിയും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത്. ആ സമയത്ത് പ്രീതി എയര്‍ ഹോസ്റ്റസായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരന്നു. ഭരതനാട്യം നര്‍ത്തകി കൂടിയാണ് പ്രീതി. കുവൈറ്റ് എയര്‍വെയ്സിലെ എയര്‍ ഹോസ്റ്റസ് ആയിരുന്നു.

ഷിജു ഒരു കലാകാരനാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും താന്‍ അങ്ങോട്ട് പോയി പരിചയപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും പ്രീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പരിചയം പിന്നീട് പ്രണയമായി മാറി. അങ്ങനെയാണ് വിവാഹിതരാകാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും പ്രീതി ഒരിക്കല്‍ പറയുകയുണ്ടായി. 2009ൽ ആയിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. മുസ്കാന്‍ എന്നാണ് മകളുടെ പേര്.

ഷിജുവിന്‍റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റിന്‍റെ പൂര്‍ണ രൂപം

MALAYALAM ACTOR SHIJU MALAYALAM CINEMA LATEST NEWS SHIJU AND PREETHI DIVORCE CINEMA SERIAL ACTOR SHIJU A R
Actor Shiju face book post (Shijuar@facebook)

"ഞാനും പ്രീതി പ്രേമും ഔദ്യോഗികമായി വിവാഹമോചിതരായി എന്ന വിവരം ഇതിനാല്‍ അറിയിക്കുന്നു. പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയുമാണ് ഞങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ വേര്‍ പിരിയുന്നത്. ഇപ്പോഴും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി തുടരാന്‍ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. തികഞ്ഞ പക്വതയോടെയും ധാരണയോടെയുമാണ് ഇത്തരം തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കണം, അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളോടും ഞങ്ങള്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ യാത്രയില്‍ നിങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന പിന്തുണയ്ക്കും സഹകരണത്തിനും നന്ദി", ഷിജു എ ആര്‍. സമൂഹമാധ്യമമായ ഫേസ് ബുക്കിലൂടെ ഷിജു അറിയിച്ചു.

മലയാളം, തമഴ്, തെലുഗു സിനിമകളിലും ടെലിവിഷന്‍ പരമ്പരകളിലുടെയും പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവര്‍ന്ന താരമാണ് ഷിജു. ബിഗ് ബോസ് സീസണ്‍ 5 ലും പങ്കെടുത്തതോടെ കുടുംബ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ഷിജുവിനുള്ളത്. പരിപാടിയില്‍ പലപ്പോഴും കുടുംബത്തെ കുറിച്ചും മക്കളെ കുറിച്ചും വാചാലനാവാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുവരും വിവാഹമോചിതരായി എന്ന വാര്‍ത്ത ആരാധകരെ ഒരേസമയം നിരാശപ്പെടുത്തുകയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Also Read:'ഒരുമിച്ചല്ല; രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ ദാമ്പത്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു'- ഹരിത ജി നായര്‍

TAGGED:

MALAYALAM ACTOR SHIJU
MALAYALAM CINEMA LATEST NEWS
SHIJU AND PREETHI DIVORCE
CINEMA SERIAL ACTOR SHIJU A R
ACTOR SHIJU DIVORCE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.