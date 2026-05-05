നടൻ സന്തോഷ് കെ നായർ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു; ഭാര്യയ്ക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

Santhosh K Nair (Photo: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 5, 2026 at 9:19 AM IST

പത്തനംതിട്ട: മുതിർന്ന നടൻ സന്തോഷ് കെ നായർ (67) വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. പത്തനംതിട്ട അടൂർ ഏനാത്ത് വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ പാഴ്‌സല്‍ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ഭാര്യ രാജലക്ഷ്‌മിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇവർ നിലവിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

ഇന്ന് (മെയ് 5) പുലർച്ചെയാണ് ദാരുണമായ അപകടം സംഭവിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ഇവർ. സന്തോഷ് സഞ്ചരിച്ച കാർ പൂർണമായും നിയന്ത്രണം വിട്ടു. തുടർന്ന് എതിരെ വന്ന പാഴ്‌സല്‍ ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം പൂർണമായി തകർന്നു. കാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് നാട്ടുകാർ ഇരുവരെയും പുറത്തെടുത്തത്. തുടർന്ന് ഉടൻതന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും സന്തോഷിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പുലർച്ചെയായതിനാൽ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.

അപകടം നടന്നയുടൻ അഗ്നിരക്ഷാസേനയും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. ലോറി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഡ്രൈവറെ ശാസ്ത്രീയമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. അപകട കാരണം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഏനാത്ത് പൊലീസിനാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണ ചുമതല. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. തുടർന്ന് സിനിമാപ്രവർത്തകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനായി പ്രത്യേക പൊതുദർശനം നടക്കും. ഇതിന് ശേഷമാകും സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകൾ.

സിനിമയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യം

തിരുവനന്തപുരം പേട്ട സ്വദേശിയാണ് സന്തോഷ്. 1982ൽ പിജി വിശ്വംഭരൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'ഇത് നമ്മുടെ കഥ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. തുടർന്ന് 1980കളുടെ പകുതിയോടെ അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമായി. നടൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്താണ് സന്തോഷ്. തിരുവനന്തപുരം എംജി കോളജിൽ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചാണ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 'വിഷ്‌ണുലോകം', 'ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്‌തു. 'പിൻനിലാവ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ബഷീർ എന്ന കഥാപാത്രം വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. 'ഏപ്രിൽ 18' എന്ന സിനിമയിലെ ജേക്കബ് എന്ന കഥാപാത്രവും ജനശ്രദ്ധ നേടി. സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനകം നൂറിലധികം കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകി.

ദിലീപ് നായകനായ 'റൺവേ' എന്ന സിനിമയിലെ വില്ലൻ വേഷം ഏറെ പ്രശംസ നേടി. പണം വാങ്ങി അഭിനയിക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്വാഭാവികമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിനായക വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ പലതവണ പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തെ ഇതൊരിക്കലും ബാധിച്ചിട്ടില്ല. വിദ്യാർഥി കാലം മുതൽ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായിരുന്നു. എന്നാൽ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം സൗഹൃദങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിരുന്നില്ല.

ഏഴുവർഷത്തെ ഇടവേള

2014ന് ശേഷം മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഇടവേളയെടുത്തു. പിന്നീട് ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2021ലാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് തിരികെ എത്തിയത്. നിലവിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രതികരണം നേടുന്ന 'മോഹിനിയാട്ടം' എന്ന ചിത്രത്തിൽ സന്തോഷ് ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്‌തു. കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

40 വർഷത്തോളം സിനിമയിൽ നിന്നിട്ടും പ്രതിഭയ്ക്കൊത്ത വേഷം ലഭിക്കാത്തതിൽ സന്തോഷിന് നിരാശയുണ്ടായിരുന്നു. 'മോഹിനിയാട്ടം' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇത് തുറന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. മലയാള സിനിമയിൽ വീണ്ടും സജീവമാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം. ജനപ്രിയ ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിലും മുൻപ് അദ്ദേഹം വേഷങ്ങൾ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

