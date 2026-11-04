'മാട'യായ മമ്മൂട്ടി വഴക്കു പറയുമെന്ന് ഭയന്നു, മോഹൻലാൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു; താരങ്ങളുടെ മുഖങ്ങൾക്ക് ചമയം നൽകി പട്ടണം റഷീദ്
കോടമ്പാക്കത്തെ പൈപ്പ് വെള്ളം കുടിച്ചുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ നെറുകയിലേക്ക് എത്തിയ പട്ടണം റഷീദ് വിശേഷങ്ങള് പങ്കുവെച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 5:55 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിന് സാക്ഷിയായും, സൂപ്പർതാരങ്ങളുടെ മുഖങ്ങൾക്ക് ചമയം നൽകിയും നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ചലച്ചിത്രലോകത്ത് നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പ്രമുഖ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് പട്ടണം റഷീദ്. ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തുടങ്ങി ജയിലർ 2 വരെയുള്ള 2500-ലധികം സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കരസ്പർശം പതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കോടമ്പാക്കത്തെ പൈപ്പ് വെള്ളം കുടിച്ചുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ നെറുകയിലേക്ക് എത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതം ഏതൊരു കലാസ്നേഹിയെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. വിശേഷങ്ങള് പങ്കുവെച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുകയാണ് പട്ടണം റഷീദ്.
കോടമ്പാക്കത്തെ പൈപ്പ് വെള്ളവും എവിഎം സ്റ്റുഡൻ്റിലെ കാവൽക്കാരും
ആലുവയ്ക്കടുത്തുള്ള ഉദ്യോഗമണ്ഡൽ എന്ന വ്യവസായ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും 50 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് സിനിമയെന്ന സ്വപ്നം മാത്രം നെഞ്ചിലേറ്റിയാണ് റഷീദ് കോടമ്പാക്കത്തേക്ക് വണ്ടി കയറുന്നത്. അന്നത്തെ ആ നാടൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യവസായശാലയിൽ സുരക്ഷിതമായ ജോലി ഉറപ്പായും ലഭിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നാടകങ്ങളിലെ മേക്കപ്പ് പരിചയവും പാടാനുള്ള കഴിവും അദ്ദേഹത്തിലെ കലാകാരനെ മദ്രാസിലേക്ക് നയിക്കുകയായിരുന്നു.
അന്നത്തെ കാലത്ത് അവസരം ചോദിച്ച് എവിഎം സ്റ്റുഡിയോയുടെ മുന്നിലെത്തിയാൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓടിച്ചുവിടുമായിരുന്നു. സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറി അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തുനിന്ന എത്രയോ കാലം! എന്നാൽ ഇന്ന് അതേ സ്റ്റുഡിയോയുടെ മുന്നിലെത്തിയാൽ അന്ന് തടഞ്ഞവർ ഒരു സല്യൂട്ട് കൊടുത്ത് പട്ടണം റഷീദിനെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിവിടും.
തുടർന്ന് സിനിമകളിൽ സഹ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റായി അവസരം ലഭിക്കുന്നു. നവോദയ സ്റ്റുഡിയോ ദൈവദൂതനായപ്പോൾ സ്വതന്ത്ര മേക്കപ്പ് മാൻ ആകാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. പിന്നീട് ഒരു ദിവസം പോലും വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എത്ര സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പട്ടണം റഷീദ് കുഴങ്ങി പോകും. കാരണം അത് എണ്ണിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. പട്ടണം റഷീദിൻ്റെ കരസ്പർശം ഏറ്റ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ 43 വർഷം.
മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ആദ്യ സിനിമയും
കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള നാടക പരിചയവും സംഗീതത്തോടുള്ള സ്നേഹവുമാണ് സിനിമാ മോഹം വളർത്തിയത്. കോടമ്പാക്കത്തേക്ക് വണ്ടി കയറി. എത്രയോ സംവിധായകരുടെയും നിർമാതാക്കളുടെയും ഓഫീസിൻ്റെ മുന്നിൽ അവസരത്തിനു വേണ്ടി കാത്തുനിന്നു. എന്നെ കാണുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി. അവഗണനകൾക്കൊന്നും യാതൊരു കുറവും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് സഹ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. 1984 ലാണ് ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ എന്ന സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടൻ ആണ് നായകൻ. രഘുനാഥ് പലേരിയുടെ ചിത്രം. അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്ത കാലം മുതൽ ഒരുപാട് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ നമ്മളെ കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് ചേർത്തു പിടിക്കനേ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്താണ് നവോദയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും ഒരു വിളിയെത്തുന്നത്. അതൊരുപക്ഷേ ജീവിതത്തിന്റെ വഴിത്തിരിവായി. സ്വതന്ത്ര മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റായി മാറുമ്പോൾ ആദ്യം ചായം തേക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് സാക്ഷാൽ മോഹൻലാലിന്റെ മുഖത്ത്.
ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടനായ നെടുമുടി വേണുച്ചേട്ടൻ എന്നെ മറ്റൊരു സംവിധായകന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നടനായും സംവിധായകനായും തിളങ്ങുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കൊച്ചിൻ ഹനീഫ. അദ്ദേഹം മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി മൂന്നു മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് എന്നൊരു ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ജോലികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ആയപ്പോഴാണ് മൂന്നു മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ സിനിമയിൽ സാക്ഷാൽ മമ്മൂക്ക.. രണ്ട് സിനിമകളും ഒരേ ദിവസം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തി. ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ച രണ്ട് സിനിമകൾ ഒരേ ദിവസം തിയേറ്ററുകളിൽ. കോടമ്പാക്കാത്ത ഒരു തീയേറ്റർ കോംപ്ലക്സിനു മുന്നിൽ എന്റെ രണ്ടു സിനിമകളുടെയും പോസ്റ്റർ ഒരുമിച്ച് നോക്കിനിന്ന ആ നിമിഷം ഓർക്കാതെ വയ്യ.
ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ എന്ന ചിത്രം ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി. മൂന്നു മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് എന്ന ചിത്രം 75 ദിവസത്തിലധികം തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.ആദ്യ സിനിമയുടെ പേര് ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ.. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്കു പരിശോധിച്ചാല് ഒന്നു മുതൽ ആയിരമെന്നോ രണ്ടായിരമെന്നോ പറയാം. ആദ്യ സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ചത്, നവോദയ. അതൊരു സിനിമ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ജിജോ എന്ന വിഖ്യാത സംവിധായകൻ്റെ മേൽനോട്ടവും.എത്ര സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് കണക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയത് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നും അറിയില്ല.
കൈകൾ ശക്തമായി പിടിച്ചു മുഖത്തേക്ക് ചേർത്ത സൂപ്പർസ്റ്റാർ
മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയുമൊക്കെ സൂപ്പർതാരങ്ങൾ ആകുന്നതിനു മുൻപുള്ള കാലഘട്ടം. അന്ന് മേക്കപ്പ് അസിസ്റ്റൻ്റായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന റഷീദിന് നടൻ സത്താറുമായുള്ള ബന്ധം വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. കോളജ് കാലം മുതൽ നാടക മത്സരങ്ങളിൽ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്താണ് സത്താർ.
ആലുവയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ നടൻ സത്താറാണ് 'എടാ നീ എന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യ്' എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സഹ മേക്കപ്പ് മാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്താർ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നു മടിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ കൈ ബലമായി പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ചേർത്തുവയ്ക്കുന്നത്. പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുന്നതുവരെ വലിയ ആത്മബന്ധം ആയിരുന്നു അത്. ഇന്ന് പല പ്രമുഖ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും കാണുമ്പോൾ പറയും 'ഇക്കയാണ് എന്റെ മുഖത്ത് ആദ്യം ചായം തേച്ചത്' എന്ന്. ഒരുപാട് സിനിമകൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മറന്നു പോകും. പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഓർത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകും.
എന്താണ് മേക്കപ്പ്?
മുഖത്ത് ചായം തേയ്ക്കൽ അല്ല മേക്കപ്പ്. മേക്കപ്പ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യ ഒട്ടും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് സൂര്യപ്രകാശത്തിലാണ് ചിത്രീകരണം സാധ്യമാവുക. സൂര്യപ്രകാശം തുടർച്ചയായി ഏൽക്കുമ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ചര്മം ഇരുളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു മേക്കപ്പ് ആരംഭിച്ചത്.
ഗ്രീക്ക് തിയേറ്ററുകളിലെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആയിരുന്നു ആദ്യം ലോക സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. പിന്നീട് സിനിമയുടെ വളർച്ച സിനിമ മേക്കപ്പിൻ്റെയും കൂടി വളർച്ചയായിരുന്നു. കഥാപാത്രസൃഷ്ടിയിൽ മേക്കപ്പിന് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ തെളിഞ്ഞു. ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാക്കുകയല്ല മേക്കപ്പ് എന്ന ദൗത്യത്തിൻ്റെ ആകെത്തുക. സിനിമയുടെ കഥയും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കഥാപാത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് മേക്കപ്പിൻ്റെ ജോലി. ചായം പൂശലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മേക്കപ്പിൻ്റെ സാധ്യതകൾ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചപ്പോഴാണ് എന്നെപ്പോലുള്ള മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. എനിക്ക് മുൻപും ശേഷവും മലയാളത്തിലും മറ്റു ഭാഷകളിലും ഒരുപാട് വിഖ്യാത മേക്കപ്പ് കലാകാരന്മാർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മമ്മൂട്ടി വഴക്കു പറയും എന്ന് പേടിച്ചപ്പോൾ...
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ എനിക്കൊരു കസേര വലിച്ചിട്ട ചിത്രം മമ്മൂട്ടിയുടെ പൊന്തൻമാടയാണ്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത്, അദ്ദേഹം ഏറ്റവും സുന്ദരനായി കാണപ്പെട്ട കാലത്ത് മാടയെ പോലൊരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത് കരിയറിലെ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലായി കരുതുന്നു. പൊന്തൻമാട എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ചമയം ഒരുക്കിയത് അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെപ്പോലെ സാങ്കേതികവിദ്യയും, ആധുനിക മേക്കപ്പ് സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന കാലം. ഒരു റഫറൻസ് ചിത്രം എടുക്കാൻ പോലും സാധ്യതയില്ല.എങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള മേക്കപ്പ് വസ്തുക്കൾ വിദേശത്തുനിന്നും വരുത്തിച്ച് മമ്മൂട്ടിയിൽ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു. മേക്കപ്പ് പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ 'നീ എന്താടാ കാണിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്' എന്ന രീതിയിൽ മമ്മൂട്ടി പൊട്ടിത്തെറിക്കും എന്നാണ് കരുതിയത്. ഒരല്പം പേടിയോടുകൂടിയാണ് മാടയുടെ മേക്കപ്പ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയുടെ മുഖത്തിന് നേരെ കണ്ണാടി പിടിച്ചുകൊടുത്തത്. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു 'നീ ഇത് എവിടുന്നാ പഠിച്ചത്?'. ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിലൂടെ മമ്മൂട്ടിക്ക് ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. മമ്മൂക്കയെ പോലുള്ളവർ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ സ്വന്തം കഴിവിൽ സംശയിക്കാൻ എന്ത്?
ഞാൻ മമ്മൂട്ടി ആയപ്പോൾ
പൊന്തൻമാടയുടെ മേക്കപ്പ് പൂർത്തിയായ ശേഷം മമ്മൂക്കയാണ് ആദ്യം ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയത്. ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കവലയിൽ ആയിരുന്നു ലൊക്കേഷൻ. മമ്മൂക്ക ഫുൾ മേക്കപ്പിൽ ആ കവലയിലെ ഒരു കടത്തിണ്ണയിൽ ചെന്നിരുന്നു. ഒരൊറ്റ മനുഷ്യരും അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. മമ്മൂട്ടി ഷൂട്ടിങ്ങിന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ നാട്ടുകാർ മൊത്തത്തിൽ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാന് കാറിൽ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ മമ്മൂക്കയാണെന്ന് കരുതി നാട്ടുകാർ എൻ്റെ കാറിന് ചുറ്റും കൂടി. എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി നിന്നപ്പോൾ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ആകട്ടെ ഞാൻ. നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമറിയാത്ത ആളെ പോലെ മമ്മൂക്ക മാടയുടെ വേഷത്തിൽ കടത്തിണ്ണയിൽ അപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പൊന്തൻമാട എന്ന മേക്കപ്പ് പരീക്ഷണം വിജയിച്ചു. എനിക്ക് സിനിമയിൽ ഒരു സ്ഥായിയായ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ വമ്പൻ തെലുഗു തമിഴ് സിനിമകളിലാണ് ഞാൻ കൂടുതലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പൊന്തൻമാടയെ കുറിച്ച് എന്നോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി.
കമൽഹാസൻ
ടി. കെ. രാജീവ് കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചാണക്യൻ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഞാൻ കമൽ സാറിനോടൊപ്പം ആദ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സലീം എന്നൊരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി കമൽ സാറിനോടൊപ്പമുണ്ട്. അറിയാമല്ലോ വ്യത്യസ്തതകളുടെ കൂമ്പാരമാണ് കമൽഹാസൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേക്കപ്പ് ബോക്സ് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്വയം മേക്കപ്പ് ചെയ്യും. ഇദ്ദേഹം മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചെന്ന് നിൽക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പുതിയ മേക്കപ്പ് മെറ്റീരിയലുകളെ അറിയാനും സാധിക്കും. തുടക്കം മുതൽ കമൽ സാറുമായി ഞാൻ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ എന്നോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി. പിന്നീട് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കി അദ്ദേഹം മദ്രാസിലേക്ക് പോയി. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നവോദയ വഴി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നെ കമൽ സാർ മദ്രാസിലേക്ക് വിളിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹവുമായി തുടർച്ചയായി നിരവധി സിനിമകളിൽ സഹകരിക്കാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹമാണ് പ്രോസ്തെറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹവുമായി ആദ്യമായി സഹകരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത ഫിലിം റിലീസ് ആയില്ല. ആ സിനിമയുടെ പേരാണ് മരുതനായകം.മേക്കപ്പ് എന്ന കലാസാങ്കേതിക മേഖലയെ ഏത് രീതിയിലാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിത്തന്ന ഗുരുനാഥനാണ് കമൽഹാസൻ.കമൽഹാസൻ അഭിനയിച്ച അവൈ ഷണ്മുഖി എന്ന ചിത്രം ഓർമയില്ലേ. ബാരി കൂപ്പർ എന്ന ഹോളിവുഡ് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മേക്കപ്പ് ഒരുക്കിയത്. ഞാനായിരുന്നു പ്രധാന സഹായി. അത്തരം സിനിമകളിലൂടെ കരിയർ ഉയരുകയായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് യഥാർഥത്തിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു കഥാപാത്രവും മേക്കപ്പും തമ്മിൽ ഇടകലർത്തേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് കമൽഹാസൻ സ്കൂളിൽ നിന്നായിരുന്നു. യഥാർഥ പ്രൊഫഷണലിസത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിച്ചതിൽ കമൽ സാറിൻ്റെ പിന്തുണ പറഞ്ഞറിയിക്കാതെ വയ്യ.
അവൈ ഷണ്മുഖി ഓർമകൾ
ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നാലുമണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം. കമൽ സാർ കൃത്യം 5 30ന് മേക്കപ്പ് ചെയറിൽ വന്നിരിക്കും. കമൽഹാസൻ സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പ്രധാന മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റായ ബാരി കൂപ്പറേയും കൂട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്.
പ്രോസ്തെറ്റിക് മേക്കപ്പ് അതുവരെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ വേറെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് അതൊരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു. സ്കിന്നിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പല കഷ്ണങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് വെട്ടിയെടുക്കണം. ശേഷം അത് ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കും.
ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്ന സമയം രാത്രികളിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. മേക്കപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ കിടക്കുമായിരുന്നു. ബാരി കൂപ്പർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടു പഠിക്കും, സഹായിക്കും. അറിവുകൾ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയെടുക്കും. അന്ന് ഫോട്ടോയെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അവൈ ഷണ്മുഖിയുടെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയ പേപ്പർ എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലേക്ക് എത്തി.
പിന്നീട് 'ഇന്ത്യൻ' എന്ന സിനിമയിലും മേക്കപ്പിൻ്റെ വലിയ സാധ്യതകൾ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടതാണ്. ആ ചിത്രത്തിലും എനിക്ക് സഹകരിക്കാൻ സാധിച്ചു. കമൽ സാറിൻ്റെ സിനിമകളിൽ എല്ലാം തന്നെ പ്രധാന മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹോളിവുഡിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി മൈക്കിൾ ജോൺസ് എന്നൊരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഹോളിവുഡിൽ നിന്ന് എത്തിയത്. ഇത്തരം മേക്കപ്പ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കമൽഹാസൻ സാർ പല ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലും മേക്കപ്പ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കമൽഹാസൻ ചിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സിനിമയുടെ മേക്കപ്പ് സാങ്കേതിക മേഖലകൾ അടുത്തറിയാൻ ലൊക്കേഷൻ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. കമൽ സാറിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച പരിചയമാണ് ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ ഭാഗമായപ്പോൾ ധൈര്യം നൽകിയത്. ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ മാത്രമല്ല അറബിക് സിനിമകളിലും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു.
മേക്കപ്പ് എന്നാൽ കയ്യടക്കം കൂടിയാണ്. ആ കയ്യടക്കം ആർജിക്കാനുള്ള യാത്രയാണ് പല ഭാഷകളിലുള്ള സിനിമകൾ. സ്വന്തം കയ്യടക്കത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അയാൾ ഒരു മേക്കപ്പ് കലാകാരനായി. ഒരു മേക്കപ്പ് കലാകാരൻ സിനിമ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് മേക്കപ്പിലെ അയാളുടെ സൂത്രവാക്യം അയാളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാണ്. അക്ഷീണമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ മാത്രമേ വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവസമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഒരു യഥാർഥ കലാകാരൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.
മേക്കപ്പ്മാനായ മോഹൻലാൽ
മോഹൻലാൽ ചിത്രം 'പരദേശി'ക്ക് ചമയം ഒരുക്കിയതിലൂടെയാണ് എനിക്ക് ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടാൻ ആയത്. മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഓർമ വരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ഷേവ് ചെയ്യാതെ മുഖത്ത് കുറ്റിത്താടി മുളയ്ക്കുമല്ലോ. ഈ കുറ്റി താടി മുഖത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതന്നത് ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ ലാൽസറാണ്. അതായത് ഷേവ് ചെയ്യാത്ത നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള മുഖത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതി.
ഇവിടെയുള്ള പല നടന്മാർക്കും നടിമാർക്കും ചമയത്തിലെ ചില സൂത്രപ്പണികൾ കൈവശമുണ്ട്. അതവർ സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാൽസറൊക്കെ ടീച്ചർമാരാണ്. 'പരദേശി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ എനിക്ക് ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ലാൽസാർ പ്രകടിപ്പിച്ച സ്നേഹം മറക്കാനാകാത്തതാണ്. നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്നെ കാണാൻ ആലുവയിൽ വന്നു. എന്നെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം പ്രസംഗിച്ചു. മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിറവ് നൽകുന്ന ഓർമകളാണുള്ളത്.
ചൈനയിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവന്ന മൊട്ടത്തലയും മോഹൻലാലിൻ്റെ കണ്ണീരും
'ഉടയോൻ' എന്ന ചിത്രം ചെയ്യുന്നു. അതിലെ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച അച്ഛൻ കഥാപാത്രത്തെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓർമയുണ്ടാകും. 80 ദിവസത്തോളം ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവസാന ദിവസത്തെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞശേഷം മോഹൻലാൽ എഴുന്നേറ്റ് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിഗംഭീരമായി.. ഈയൊരു വേഷം ഇനി എനിക്ക് മറ്റൊരു സിനിമയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.. അതു പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു സമ്മാനവും തന്നു.
ഉടയോൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ലാൽസാറിൻ്റെ പല്ലിൽ വരെ മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു. ഡോക്ടറെ കൊണ്ടാണ് പല്ല് വച്ചുപിടിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് പല്ലിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ സുലഭമാണ്. അതുപോലെ ഉടയോൻ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഒരുപക്ഷേ മോഹൻലാൽ തലയിൽ മുടിയില്ലാതെ അഭിനയിച്ചത്. അന്ന് ലാൽ സാറിന് നല്ല മുടിയുണ്ടായിരുന്നു. പല സിനിമകളുടെയും കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടുതന്നെ തല മുണ്ഡനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് മൊട്ടത്തല സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ വരുത്തിച്ചത്. അതൊരു കവർ പോലെ തലയും നെറ്റിയുടെ പകുതി വരെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. അതിനു മുകളിലാണ് നരച്ച മുടി വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചത്. ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾക്കൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ചൈനയിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് അന്ന് ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയത്. ആ ചിത്രത്തിലെ ശ്വേതാ മേനോൻ്റെ മേക്കപ്പും ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ്.
ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ ആകാത്ത പേര് ദിലീപ്
ഏറ്റവും മികച്ച മേക്കപ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ദിലീപ്. ദിലീപ് ആദ്യമായി ഒരുപക്ഷേ പരിചയപ്പെടുന്ന സിനിമാക്കാരൻ ഞാനാണ്. അന്ന് ദിലീപ് സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല. എന്നെ പരിചയപ്പെടാനായി ആലുവയിലെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. മെലിഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കമൽ സാറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി. പിന്നീട് നായക നടനുമായി.
അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് കുഞ്ഞിക്കൂനൻ എന്ന സിനിമ തന്നെ. പ്രോസ്തെറ്റിക് മേക്കപ്പ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് താങ്ങാൻ ആകാത്ത കാലം. കൂനൻ്റെ കൂന് റബ്ബർ മെറ്റീരിയൽ വച്ചാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയൽ ലഭ്യമായിരുന്നു. റബറിന് ഭാരക്കൂടുതലുണ്ട്.
ഓരോ ദിവസവും നാലും അഞ്ചും മണിക്കൂർ മേക്കപ്പിന് വേണ്ടി ഞാനും ദിലീപും മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണ് നിറയുമല്ലോ. കുഞ്ഞിക്കൂനൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ എൻ്റെ കണ്ണ് അറിയാതെ നിറഞ്ഞു.
ഭീതിപ്പെടുത്തിയ ദിഗംബരൻ
ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപവും ഉണ്ടാകുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസം ആയിരുന്നു ദിഗംബരൻ. വസ്ത്രവും ഭാവവും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നപ്പോൾ തന്നെ രൂപം സ്വാഭാവികമായി മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ യാദൃച്ഛികമായാണ് മനോജ് കെ ജയനെ ദിഗംബരൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുന്നത് വരെ ദിഗംബരൻ്റെ ലുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊരു ഡിസൈൻ ഇല്ലായിരുന്നു.
ദിഗംബരൻ്റെ വസ്ത്രമാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് മുഖത്ത് എഴുത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ ദിഗംബരൻ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു രൂപം മനസ്സിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായി കടന്നു വരുമല്ലോ. തെയ്യം കലാകാരന്മാർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രാകണ്ണെഴുത്ത് ദിഗംബരൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടി. ഭഗവതി തെയ്യത്തിനാണ് പ്രാകണ്ണെഴുതുന്നത്.
ഹോളിവുഡിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പ്
ഇസ്മായിൽ മർച്ചൻ്റ് എന്ന വിഖ്യാത ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് കൊച്ചിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അപ്പ്രോച്ച് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കോട്ടൻ മേരി എന്നായിരുന്നു സിനിമയുടെ പേര്. മേക്കപ്പ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി സഹകരിച്ചാലും മതി എന്നുള്ള ഒരു ഭാവമായിരുന്നു എനിക്ക്. ആ സമയത്ത് നാട്ടിൽ വലിയ സിനിമകൾ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു അഭിമുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വിജയിച്ചപ്പോൾ പിന്നീട് എഗ്രിമെൻ്റ് ആയി. ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണമായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ സഹകരിച്ചത്.
പിന്നീട് ഇസ്മായിൽ മർച്ചൻ്റിൻ്റെ തന്നെ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് ദ പാരഡൈസ് എന്നൊരു സിനിമയിലും സഹകരിച്ചു. റൈസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷ് ചിത്രമായ ഡാം 999 ആയിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ച മറ്റൊരു ഹോളിവുഡ് സംരംഭം. പിന്നീട് നിരവധി ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളുടെ ഭാഗമായി. ഹോളിവുഡ് മേക്കപ്പ് കലാകാരന്മാരുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പോഴും ആ ബന്ധങ്ങൾ എൻ്റെ പുതിയ സിനിമകൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നു.
സിനിമ
ഫോണിലും ഉറക്കത്തിലും ഒറ്റ ചിന്ത ഒറ്റ ലക്ഷ്യം അത് സിനിമയാണ്. ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ കൃത്യതയോടെ ഉൾക്കൊള്ളാനും നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജനനത്തിനു വേണ്ടി ആത്മാർഥമായി പരിശ്രമിക്കാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എൻ്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് സിനിമയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കടന്നുവന്നില്ല. ഒരു ദുശീലങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ടില്ല. ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ചമയം എന്നൊരു പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതി പുറത്തിറക്കി. സിനിമാ മേക്കപ്പ് മേഖലയെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ പുസ്തകമായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് ആർട്ട് ഓഫ് മേക്കപ്പ് സയൻസ് എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതി. ഈ പുസ്തകം ഹോളിവുഡ് വരെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ചമയം -പട്ടണം റഷീദ് എന്ന ആ പുസ്തകം സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം വരെ നേടി. ചമയത്തോട് വൈകാരികമായി അടുത്തുപോയി. വേർപിരിയാൻ ആകാത്ത ബന്ധം.
രജിനീകാന്ത്
മദ്രാസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ തന്നെ രജിനി സാറുമായി പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അധികം സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. സാർ നായകനായ വേട്ടയ്യന് എന്ന സിനിമയിലാണ് ആദ്യം സഹകരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ജയിലർ സിനിമയിലേക്ക് വിളിച്ചു. പക്ഷേ ജയിലർ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ തിരക്കു കാരണം സഹകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ സഹകരിച്ചു. ചിത്രത്തിലെ സ്പെഷ്യൽ എഫെക്ട്സ് മേക്കപ്പുകൾ എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. വലിയ സിനിമകളുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമല്ല. നമ്മുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ വർക് സമയത്ത് എടുക്കുന്ന വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നത്.
ഞാനും എൻ്റെ തൊഴിലും മഹത്തരമാണെന്ന് വാനോളം പുകഴ്ത്തി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വർക്കുകൾ പിന്നീട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഉണ്ടാകും. ആ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ടുപോകും. ഒരുക്കിയതിൽ ഏതാണ് മികച്ച കഥാപാത്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ തെറ്റുകൾ എനിക്കുതന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന കഥാപാത്രമെന്ന് പറയേണ്ടിവരും.
എങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം
ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് സെല്ലുലോയ്ഡ്. എനിക്ക് ഒൻപതോളം സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഉറപ്പായും ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് സെല്ലുലോയ്ഡ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ ആയിരുന്നു. അത്രയധികം കഠിനാധ്വാനവും ആത്മാർത്ഥതയും മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവായ ജെ. സി. ഡാനിയേലിനെ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പകർത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസാനം നിമിഷം വരെ എൻ്റെ പേര് പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ട് മാറിപ്പോയി എന്നറിയില്ല.
ഓരോ സിനിമയും ഞാൻ എൻ്റേതാണ് എന്ന് കരുതിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധനുഷിൻ്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിലാണ്. ഇതും എൻ്റെ സിനിമയാണ്. കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കഥാമൂല്യമുള്ള പാരലൽ സിനിമകൾക്ക് ഞാൻ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടവുമാണ്.
അന്യഭാഷ
ഇപ്പോൾ കൂടുതലും തെലുങ്കു സിനിമയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. രാംചരൺ നായകനായ പെദ്ദി, ഗെയിം ചേഞ്ചർ, ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ കാന്താ, പിന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടിയ നദി ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഗരിവിഡി ലക്ഷ്മി, അനിമൽ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വാങ്കായുടെ പുതിയ ചിത്രം അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് നീളുന്നു.
പ്രിയപ്പെട്ട സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ
അനന്തഭദ്രത്തിലെ കാവ്യ മാധവൻ, പരദേശിയിലെ ശ്വേതാ മേനോൻ... അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. അടുത്തിടെ ശങ്കറിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗെയിം ചേഞ്ചർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ തെന്നിന്ത്യൻ താരം അഞ്ജലിയുടെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ലുക്കുകൾ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ മനോഹരമായി വന്നിരുന്നു. സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയതുകൊണ്ട് ആ വർക്കും അധികം ആരും ചർച്ച ചെയ്തില്ല.
പട്ടണം റഷീദിൻ്റെ മേക്കപ്പ് അക്കാദമിയിലൂടെ വർഷംതോറും നിരവധി വിദ്യാർഥികളാണ് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അധികായന്മാരെ പ്രേക്ഷകർ ആഘോഷിക്കാറില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കലയുടെ ലോകത്ത് മാത്രം മുഴുകി കഴിയുന്നവരെ. അത്തരത്തിൽ ഒരാളാണ് പട്ടണം റഷീദ്.
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