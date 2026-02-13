ഇതുവരെ കണ്ടതൊന്നുമല്ല മക്കളേ… അതുക്കും മേലെ! ആകാശയുദ്ധത്തിന് ഒര്ജിനല് എയര്ക്രാഫ്റ്റുകള്; പ്രേട്രിയറ്റ് ചിത്രീകരണ വീഡിയോ പുറത്ത്
വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങന്ന ശ്രീലങ്കയില് നിന്നുള്ള ചിത്രീകരണ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 13, 2026 at 11:19 AM IST
പതിനേഴ് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും ബിഗ് സ്ക്രീനിലെത്തുന്ന മഹേഷ് നാരായണന് ചിത്രം പേട്രിയേറ്റിന് വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. മലയാളത്തിലെ വമ്പന് താരങ്ങള് അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന നിലയില് വമ്പന് പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്കുള്ളത്.
ഇപ്പോഴിതാ പേട്രിയേറ്റിന്റെ ചിത്രീകരണ വീഡിയോ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്. ഒര്ജിനല് ഫൈറ്റര് എയര്ക്രാഫ്റ്റുകളാണ് ചിത്രത്തില് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ദൃശ്യങ്ങളില് നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ശ്രീലങ്കല് എയര് ബേസില് നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളില് സിനിമയുടെ ഗെറ്റപ്പിലാണ് താരങ്ങള് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. വിഎഫ് എക്സ് അല്ല ഒര്ജിനല് തന്നെയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങള് എന്ന് അടിവരയിടുന്നു.
സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് മമ്മൂട്ടി. ക്ലച്ചസ് പിടിച്ചാണ് മോഹന്ലാല് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. എയര്ഫോഴ്സ് യൂണിഫോമിലാണ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബന് എത്തുന്നത്. ഒപ്പം ഫഹദ് ഫാസിലിനേയും കാണാം. സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ ഈ വീഡിയോ പുറത്തെത്തി നിമിഷങ്ങള്ക്കുള്ളില് തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
വില്ലന് വേഷത്തിലാണ് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നതെന്ന് ഫഹദ് ഫാസില് നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും ഈ വീഡിയോയുമെല്ലാം ചേര്ത്ത് നിര്ത്തുമ്പോള് വരുന്നത് മഹാസംഭവമായിരിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനിയും കിച്ചപ്പു ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറില് ആന്റോ ജോസഫ്, കെ ജി അനില്കുമാര് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്.
സി ആർ സലിം പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ലണ്ടൻ എന്നീ ബാനറുകളിൽ സി.ആര്.സലിം, സുഭാഷ് ജോര്ജ് മാനുവല് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹ നിർമ്മാണം. സി.വി.സാരഥിയും രാജേഷ് കൃഷ്ണയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്മാര്.
വമ്പന് മുതല്മുടക്കിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പത്തിലധികം ഷെഡ്യൂളുകളിലായി ഒരുവർഷത്തിലധികം നീണ്ട ചിത്രീകരണമായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റേത്.
ട്വന്റി-20 യ്ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളെല്ലാം അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നിവരോടൊപ്പം ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻതാര, രാജീവ് മേനോൻ, രേവതി, ജിനു ജോസഫ്, ഡാനിഷ് ഹുസൈൻ, ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ്, സനൽ അമൻ, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, സെറീൻ ഷിഹാബ് എന്നിവരും, മദ്രാസ് കഫേ, പത്താൻ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ തീയറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റും സംവിധായകനുമായ പ്രകാശ് ബെലവാടിയും ചിത്രത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
സുഷിന് ശ്യാം ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതമൊരുക്കുന്നത്. ബോളിവുഡിലെ വമ്പൻ സൂപ്പർതാര ചിത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധ നേടിയ മനുഷ് നന്ദൻ ആണ് ഛായാഗ്രാഹകന്. സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണനും രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണനും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ട്രൂത്ത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓവർസീസ് പാർട്ണർ.
പ്രൊഡക്ഷന് ഡിസൈനേഴ്സ്: ഷാജി നടുവിൽ, ജിബിൻ ജേക്കബ്, ഓഡിയോഗ്രാഫി - വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, പ്രൊഡക്ഷന് കൺട്രോളർ -ഡിക്സണ് പൊടുത്താസ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് - സുനിൽ സിങ്, നിരൂപ് പിൻ്റോ, ജസ്റ്റിൻ ബോബൻ, ജെസ്വിൻ ബോബൻ, സിങ്ക് സൗണ്ട് - വൈശാഖ് പി വി, മേക്കപ്പ് - രഞ്ജിത് അമ്പാടി, ലിറിക്സ് - അൻവർ അലി, സംഘട്ടനം - ദിലീപ് സുബ്ബരായൻ, സ്റ്റണ്ട് സിൽവ, മാഫിയ ശശി, റിയാസ് ഹബീബ്, കോസ്റ്റിയൂം ഡിസൈൻ - ധന്യ ബാലകൃഷ്ണന്, നൃത്ത സംവിധാനം - ഷോബി പോൾരാജ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - ലിനു ആന്റണി, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്: ഫാന്റം പ്രവീണ്, സ്റ്റിൽസ് - നവീൻ മുരളി, വിഎഫ്എക്സ് - ഫയർഫ്ലൈ, എഗ്ഗ് വൈറ്റ്, ഐഡൻ്റ് വിഎഫ്എക്സ് ലാബ്, ഡി ഐ കളറിസ്റ്റ് - ആശീർവാദ് ഹദ്കർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - എയ്സ്തെറ്റിക്ക് കുഞ്ഞമ്മ, പിആർഓ: വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ. ചിത്രം ആന് മെഗാ മീഡിയ പ്രദര്ശനത്തിനെത്തിക്കും.
