'നീറ്റ് അല്ല വിഷയം, ഇത് വിദേശ ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമരം; വിസ്മയയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയമറിയില്ല'- മേജര് രവി
"തുടക്കത്തില് കുട്ടികള്ക്ക് നേരെ പൊലീസ് നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങള് കണ്ടപ്പോള് വിഷമം തോന്നിയെങ്കിലും കാര്യങ്ങള് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് സമരത്തിന്റെ യഥാര്ഥ്യം മനസിലായത്", മേജര് രവി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 2:09 PM IST
നീറ്റ് പരീക്ഷാക്രമക്കേടില് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള വിദ്യാര്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ച വിസ്മയ മോഹന്ലാലിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വലിയതോതില് സൈബര് ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ അതിന് വിശദീകരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടനും സംവിധായകനുമായ മേജര് രവി. വിസ്മയയുടേത് രാഷ്ട്രീയ പോസ്റ്റ് അല്ലെന്നും കുട്ടികളെ തല്ലുന്നത് കണ്ട് ഇട്ട പോസ്റ്റാണെന്നും അതിനെ കോക്രോച്ച് പാര്ട്ടിക്കുള്ള പിന്തുണയായി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ് ബുക്കില് പങ്കുവച്ച വിഡിയോയില് പറഞ്ഞു.
അങ്ങേയറ്റം മനുഷ്യത്വമുള്ള കുട്ടിയാണ് വിസ്മയയെന്നും അതിന് രാഷ്ട്രീയമറിയില്ലെന്നും ഇപ്പോള് കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും മേജര് രവി വിശദീകരിച്ചു. അതോടൊപ്പം നീറ്റ് പരീക്ഷാ പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നില് വിദേശ ഫണ്ടിങ്ങുമുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുമാണെന്ന് സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
ജന്തര് മന്ദിറില് നടക്കുന്നത് നീറ്റ് സമരമല്ലെന്നും നീറ്റിന്റെ ഫുള്ഫോം പോലും സമരക്കാര്ക്ക് അറിയില്ലെന്നും മേജര് രവി പരിഹസിച്ചു. സമരത്തില് യഥാര്ഥ വിദ്യാര്ഥികളേക്കാള് കൂടുതല് മറ്റു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ എത്തിയവരാണെന്നും മേജര് രവി ആരോപിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ പഠനങ്ങള് നടത്തി വസ്തുതകള് ശേഖരിച്ച ശേഷമാണ് പ്രതികരണം നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തുടക്കത്തില് കുട്ടികള്ക്ക് നേരെ പൊലീസ് നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങള് കണ്ടപ്പോള് വിഷമം തോന്നിയെങ്കിലും കാര്യങ്ങള് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് സമരത്തിന്റെ യഥാര്ഥ്യം മനസിലായതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നീറ്റ് സമരത്തിന്റെ മറവില് പ്രധാനെ പുറത്താക്കുന്നതിന് പകരം മോദിയെ പുറത്താക്കുകയെന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘ഉമർ ഖാലിദിനെയും ഷെർജീൽ ഇമാമിനെയും മോചിപ്പിക്കുക’, ‘ആർട്ടിക്കിൾ 370 പുനഃസ്ഥാപിക്കുക’, ‘ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ പ്രൊജക്റ്റും ലഡാക്കിലെ വികസനവും നിരോധിക്കുക’ തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. മാത്രമല്ല ജന്തര് മന്തിര് പോലുള്ള നിശ്ചിത സ്ഥലങ്ങളില് സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിന് പകരം അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയും പെപ്പര് സ്പേ പ്രയോഗം നടത്തുകയും ചെയ്യുകയുമാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം നീറ്റ് അല്ലെന്നും മോദിയെ പുറത്താക്കുകയെന്നതാണെന്നും മേജര് രവി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം അനാവശ്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെയും ഗൂഢാലോചനകളെയും ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നും മേജർ രവി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മേജര് രവിയുടെ വാക്കുകള്
"ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന നീറ്റ് പ്രക്ഷോഭത്തെക്കുറിച്ച് പലരും എന്നോട് പ്രതികരണങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ, തുടക്കത്തിൽ ആ വാർത്തകളും ദൃശ്യങ്ങളും കണ്ടപ്പോൾ ഏതു സാധാരണക്കാരനെയും പോലെ എനിക്കും വലിയ വിഷമം തോന്നിയിരുന്നു. കുട്ടികളെ ക്രൂരമായി അടിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ പാവം കുട്ടികളെ വെറുതെ തല്ലുകയാണോ എന്നാണ് ചിന്തിച്ചത്. എന്നാൽ ആരാണ് ആ കുട്ടികൾ എന്ന് പിന്നീട് തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങളുടെ യഥാർഥ വശം മനസ്സിലാകുന്നത്. അവിടെ വിദ്യാർഥികൾ കുറവും, മറ്റ് ചില താല്പര്യക്കാരായിരുന്നു കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടു മൂന്നു ദിവസം മാറിനിന്ന്, ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുതകളും കണക്കുകളും കൃത്യമായി ശേഖരിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തെറി വിളിക്കാൻ തോന്നിയാൽ അത് സ്വാഭാവികമാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയും.
മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തുടക്കത്തിൽ പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ ന്യൂട്രലായി ഇടപെട്ടു തുടങ്ങിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു സോനം വാങ്ചുക്ക്. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ തോതിൽ ഫണ്ടുകൾ വരാൻ തുടങ്ങുകയും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. മുൻപ് കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം വിദേശ ഫണ്ടുകളുടെ മേൽ വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങളോ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണല്ലോ കള്ളപ്പണമടക്കം രാജ്യത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. ഡൽഹിയിൽ നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നു, അതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജിവയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സമരം തുടങ്ങിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലം അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ ഏതോ ഒരുത്തൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ക്യാംപയിൻ തുടങ്ങുകയും, അത് ഏറ്റെടുത്ത് ഡൽഹിയിലേക്ക് വരികയുമായിരുന്നു. സ്വന്തം കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്ന് പോലുമറിയാത്ത കുറച്ച് യുവാക്കളെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഇളക്കിവിട്ടാണ് ഈ സമരം ഉണ്ടാക്കിയത്. നാട്ടിൽ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ലാത്ത ചില കലാകാരന്മാരൊക്കെ ടിവിയിൽ മുഖം കാണിക്കാനും ഷോ-ഓഫ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്", മേജര് രവി പറഞ്ഞു.
"ഡൽഹിയിൽ ജന്തർ മന്തർ പോലെയുള്ള കൃത്യമായ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സമാധാനപരമായി പ്രക്ഷോഭമോ പ്രതിഷേധമോ ചെയ്യാം. എന്നാൽ അതിനു പകരം, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സെക്യൂരിറ്റിയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയും പൊലീസിനു നേരെ ആക്രമണവും പേപ്പർ സ്പ്രേ പ്രയോഗവും നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിനെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും. പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച ശേഷം "കുട്ടികളെ അടിക്കുന്നു" എന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതേ പരീക്ഷകൾക്കും തൊഴിലിനും വേണ്ടി കേരളത്തിൽ എത്രയോ പേർ സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അവർ ആരെങ്കിലും പൊലീസിനെ ആക്രമിക്കുകയോ വണ്ടി തകർക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഡൽഹിയിൽ മാത്രം നടക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കണം", സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
"പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയ ഒന്നല്ല. 2004-ൽ AIPMT പേപ്പർ ചോർച്ച, 2011-ൽ AIEEE പേപ്പർ ലീക്, 2012-ൽ എൻജിനീയറിങ് എൻട്രൻസ് തട്ടിപ്പ്, 2013-ൽ CAT സ്കോർ മാനിപ്പുലേഷൻ, SBI എക്സാം, UPSC CPMT തുടങ്ങി മുൻപും നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർന്നാൽ അതിനു പിന്നിൽ അന്വേഷണവും അറസ്റ്റും നടക്കും; മോദി സർക്കാർ ഇതിനോടകം നിരവധി പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ സമരത്തിന് പോയിരിക്കുന്നവരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗവും യഥാർത്ഥ വിദ്യാർത്ഥികളല്ല. സി.ബി.എസ്.ഇയുടെയോ നീറ്റിന്റെയോ ഫുൾ ഫോം പോലും അറിയാത്തവരാണ് അവിടെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത്.
"നീറ്റ് വിഷയത്തേക്കാൾ ഉപരി "മോദിയെ പുറത്താക്കുക", "ഉമർ ഖാലിദിനെയും ഷെർജീൽ ഇമാമിനെയും മോചിപ്പിക്കുക", "ആർട്ടിക്കിൾ 370 പുനഃസ്ഥാപിക്കുക", "ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ പ്രൊജക്റ്റും ലഡാക്കിലെ വികസനവും നിരോധിക്കുക" തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഉയരുന്നത്. ലഡാക്കിലെ വികസനവും നിക്കോബാർ പ്രൊജക്റ്റും തടയുന്നത് ചൈനയുടെ താല്പര്യമാണ്. വിദേശ ഫണ്ടിങ് നിയമങ്ങളിലെ (FCRA) ഭേദഗതികൾ മാറ്റണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം, കാരണം കള്ളപ്പണം ഒഴുക്കാൻ പഴയ സിസ്റ്റം തിരികെ വേണം. ചുരുക്കത്തിൽ, ഇത് കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷാ വിഷയമല്ല, പകരം വിദേശ ഫണ്ടിങിലൂടെ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമരമാണ്", മേജര് രവി പറഞ്ഞു.
മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് വിസ്മയ മോഹന്ലാല് സി ജെ പി പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് നടപടിയെ വിമര്ശിച്ച് പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ വലിയ സൈബര് ആക്രമണമാണുണ്ടായത്. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചും മേജര് രവി പ്രതികരിച്ചു.
"എനിക്ക് മായയെ കുട്ടിക്കാലം മുതല് അറിയാം. ആ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ കുട്ടിക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരറിവും ഇല്ല. അങ്ങേയറ്റം മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. തെരുവുനായയെ കണ്ടാല് അതിനെ രക്ഷിക്കൂവെന്നും എടുത്തോണ്ട് വരൂവെന്നും പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന കുട്ടിയെ എനിക്കറിയാം.
ഇപ്പോ റീസന്റായി നടന്ന സംഭവം, ഈ കുട്ടി പഠിച്ചതും വളര്ന്നതുമെല്ലാം വിയറ്റ്നാമിലായിരുന്നു. അവിടെ ഒരാള് തെരുവുനായയെ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത്, സര്ക്കാര് തലത്തില് ഇടപെട്ടാണ് അതിനെ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത്. ഇതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് ഒരു കുട്ടിയെ അടിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി കണ്ടു. അതോടെ പോസ്റ്റിട്ടു. നിങ്ങളതിനെ ഫുള് കോക്രോച്ച് പാര്ട്ടിക്കുള്ള പിന്തുണയായിട്ട് കാണേണ്ട. ഞാനറിയുന്ന മായയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോള് പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. എന്താണ് പ്രശ്നമെന്നോ എന്താണ് ഈ മുന്നേറ്റമെന്നോ അറിയില്ല. ചെറിയ കുട്ടിയെ അടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോള് ഇട്ട പോസ്റ്റാണ്. സത്യത്തില് ചെറിയ കുട്ടി അവിടെ ഇല്ല. കുട്ടികളെന്ന് നിങ്ങള് പറയുന്നവരേയുള്ളൂ. നീറ്റിന്റെ ഫുള്ഫോം പോലും അറിയാത്ത ആള്ക്കാരാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് മായയുടെ ഒരു വികാരമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതേക്കുറിച്ച് മായയെ പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്",മേജര് രവി വ്യക്തമാക്കി.