അതിർത്തി കാത്ത വീര്യത്തോടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും; ഒറ്റപ്പാലത്ത് പടയൊരുക്കി മേജർ രവി, വാഗ്ദാനം എഐ ഹബ്
അതിർത്തി കാത്ത സൈനികൻ്റെ വീര്യത്തോടെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് വികസന വിപ്ലവത്തിനൊരുങ്ങുന്ന മേജർ രവി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
Published : March 25, 2026 at 4:55 PM IST
സിനിമയിലെയും സൈന്യത്തിലെയും പോരാട്ടവീര്യവുമായി രാഷ്ട്രീയ ഗോദയിൽ സജീവമാകുകയാണ് ഒറ്റപ്പാലത്തെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയും പ്രശസ്ത സംവിധായകനുമായ മേജർ രവി. ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ കരുത്തോടെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുമെന്നും ഒറ്റപ്പാലത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
അതിർത്തി കാത്ത കരുത്ത് ജനസേവനത്തിന്
പട്ടാളത്തിൽ ചേരുമ്പോൾ മീശ പോലും മുളച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രായമായിരുന്നു തനിക്കെന്ന് മേജർ രവി ഓർമിക്കുന്നു. അന്ന് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കാവൽ നിന്ന അതേ ധൈര്യവും ആവേശവും ഇന്നും തൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഒരു സൈനികൻ്റെ ഊർജം കൈവിടാതെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാനാണ് തൻ്റെ തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പട്ടാള ജീവിതമാണ് എനിക്ക് എന്നും സ്വർഗം. സിനിമയോ രാഷ്ട്രീയമോ ഇതിന് പകരമാവില്ല. പട്ടാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയൊരു സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ നടത്തുന്ന മിലിട്ടറി അക്കാദമിയിലൂടെ ഒട്ടനവധി കുട്ടികളെ രാജ്യസേവനത്തിനായി പ്രാപ്തരാക്കുന്നുണ്ട്. ആ അച്ചടക്കവും കഠിനാധ്വാനവുമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും എൻ്റെ കൈമുതൽ- മേജർ രവി.
വിവാദങ്ങൾ വിധിയായി കാണുന്നു
സിനിമാ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഉയർന്നുവന്ന സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങളെയും വ്യക്തിഹത്യകളെയും അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾ തൻ്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പേരും പ്രശസ്തിയുമുള്ളവർക്ക് നേരെ ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആരെയും ചതിക്കാൻ താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം വിധിയായി കാണുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാജ്യദ്രോഹികളെ തിരിച്ചറിയണം
രാജ്യസ്നേഹത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന തൻ്റെ സിനിമകൾ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ രാജ്യത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്. സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ റഫാൽ വിമാനങ്ങൾ തകർന്നു എന്ന് തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തിയവർ യഥാർഥത്തിൽ രാജ്യദ്രോഹികളാണ്. ഭാരതം മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നത് കണ്ട് സുഖം കണ്ടെത്തുന്നവരെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം," അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.
ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനായി നിൽക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ശല്യമായി മാറരുത്.
കേരളത്തിൻ്റെ എഐ ഹബ്
ജനപ്രതിനിധി ആകാൻ സാധിച്ചാൽ നിർമിത ബുദ്ധിയെ കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ തലവഴി ചേർത്തുവയ്ക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുമെന്ന് മേജർ രവി വ്യക്തമാക്കി.
കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൽ പോലും വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് എഐ. സമീപഭാവിയിൽ തന്നെ നിർമിത ബുദ്ധി സമസ്ത മേഖലകളിലും വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം തന്നെ നടത്തും. ഒരു മനുഷ്യ അധ്യാപകനോ അധ്യാപികയ്ക്കോ കുട്ടികളെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ തന്നെ എഐക്ക് ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ ആകും.
നിർമിത ബുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹബ്ബ് ഒറ്റപ്പാലത്ത് പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസിൻ്റെ 100 ഏക്കറോളം സ്ഥലം ഇവിടെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അവിടെനിന്നും സ്ഥലം വിട്ടു കിട്ടിയാൽ കേന്ദ്ര സഹായത്തോടുകൂടി തന്നെ നിർമിത ബുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഹബ്ബ് അവിടെ സ്ഥാപിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രിയോട് എനിക്ക് സധൈര്യം ചോദിക്കാം. ഒറ്റപ്പാലത്തുനിന്ന് വിജയിച്ചാല് അടുത്ത അഞ്ചു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭം ചെയ്തു കാണിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സമാന രീതിയിലുള്ള വികസനം യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും മേജർ രവി വിശദീകരിച്ചു.
