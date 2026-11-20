ഐടി ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് സിനിമയിലേക്ക്, നാല് പെൺകുട്ടികളുടെ കഥയുമായി മഹേഷ് മാനസ്
മെറി ബോയ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങള് പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകന് മഹേഷ് മാനസ് ഇടിവി ഭാരതിനോടൊപ്പം..
Published : November 20, 2026 at 8:15 PM IST
അക്കി വിനായക്
ഐശ്വര്യ രാജ്, ബിന്ദു പണിക്കർ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമാണ് മെറി ബോയ്സ്. നാല് പെൺകുട്ടികളുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഹേഷ് മാനസാണ്. ഐടി പ്രൊഫഷണൽ ആയിരുന്ന മഹേഷ് മാനസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ചിത്രമാണിത്. സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് മഹേഷ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
ഐടി ജീവിതവും സിനിമയും
നിലവിലെ ഏതൊരു സാധാരണ മലയാളിയെയും പോലെ പാഷനും പ്രൊഫഷനും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഐടി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും സിനിമയെന്ന സ്വപ്നത്തിന് പിന്നാലെ ആയിരുന്നു മനസെന്ന് മഹേഷ് മാനസ് പറയുന്നു. പഠിച്ചത് വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു ലക്ഷ്യവും. പഠനശേഷം പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിൽ സഹസംവിധായകനായി രണ്ടു വർഷത്തോളം പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീടാണ് ഐടി മേഖലയിലേക്ക് ചുവടു മാറുന്നത്.
ഐടി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഡോക്യുമെൻ്ററികളും മ്യൂസിക് വീഡിയോകളും ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളും ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്തി. പത്തോളം മ്യൂസിക് വീഡിയോകൾ ഞാൻ ചെയ്തു. ഐടിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും സിനിമ എന്ന മോഹം ഒരു നിമിഷം പോലും മാറ്റിവെച്ച് ഞാൻ നിന്നിട്ടില്ല.
എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയ അഞ്ചാമത്തെ തിരക്കഥയാണ് മെറി ബോയ്സ്. വെളിച്ചം കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ തിരക്കഥ. ഇതിനു മുൻപ് നാലോളം തിരക്കഥകൾ എഴുതി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ സമയവും സാഹചര്യവും എല്ലാം ഒത്തുവന്നത് മെറി ബോയ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്ന് മഹേഷ് മാനസ് പറഞ്ഞു.
മെറി ബോയ്സിൻ്റെ തിരക്കഥയുടെ ജനനം
ഈ സിനിമ സംഭവിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ക്യൂബിക്കിൾ എന്നൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു ഐടി എംപ്ലോയിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണിത്. ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തു പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന മോഹം വർധിച്ചു. ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഐടി സ്ഥാപനത്തിൽ ആ സമയത്ത് മുന്നൂറിൽ അധികം ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അതിൽ 70 ശതമാനവും പെൺകുട്ടികളാണ്. ഐടി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ കഥ അധികം ആഴത്തിൽ മലയാള സിനിമയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജോലിക്കിടയിലുള്ള ഇടവേളകളിൽ അടുത്തറിയാവുന്ന പെൺ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ ജീവിതവും, അവസ്ഥകളും സംഭവവികാസങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മെറി ബോയ്സ് എന്ന തിരക്കഥയുടെ ആരംഭം.
വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും, ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും, ലളിതവും എന്നാൽ വളരെ സീരിയസുമായ കാര്യങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ വിശദീകരിക്കും. ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നോട്ടുകൾ ആയി കുറിച്ചിട്ടു. പിന്നീട് ആ കുറിപ്പുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു കഥയെഴുതി. ആ കഥയ്ക്ക് ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് മെറി ബോയ്സ് എന്ന ഫീമെയിൽ ഓറിയൻ്റഡ് സബ്ജക്ട് ജനിക്കുന്നത്.
നാലു പെൺകുട്ടികളുടെ സൗഹൃദബന്ധത്തിൻ്റെ കഥ കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രം. ഐശ്വര്യ രാജ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മെറി എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കൗമാരം മുതൽ യൗവനം വരെ സിനിമയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അവളുടെ ജീവിതം, സൗഹൃദം, പ്രണയം, പ്രണയ നഷ്ടം ഇതൊക്കെ സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ്. സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിൽ തന്നെ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. പുതിയകാലത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഈയൊരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ കാതലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
മെറി ബോയ്സിലെ ബിന്ദു പണിക്കർ
മെറി ബോയ്സ് എന്ന സിനിമയിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ താരമാണ് ബിന്ദു പണിക്കർ ചേച്ചി. ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ കഥാപാത്രമാണ് ബിന്ദു ചേച്ചി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ ഈ സിനിമയുടെ ഡ്രൈവിങ് ഫോഴ്സ് തന്നെ ബിന്ദു ചേച്ചി അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രമാണ്. കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുഖമായി മനസിൽ എത്തിയത് ബിന്ദു പണിക്കർ ചേച്ചി തന്നെയാണ്.
നമുക്കറിയാം എത്രയോ ഐകോണിക് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത സീനിയർ താരമാണ് ബിന്ദു ചേച്ചി. ഞാനടക്കം ഈ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാം താരതമ്യേന പുതുമുഖങ്ങൾ ആണ്. അത്തരം ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ തന്നെയാണ് ബിന്ദു ചേച്ചിയോട് കഥ പറയാൻ ചെല്ലുന്നതും. പക്ഷേ വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയാണ് ബിന്ദു ചേച്ചി നമ്മളോട് പെരുമാറിയത്. ചേച്ചി മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ, മാത്രമല്ല സിനിമയിൽ അവരുടെ കഥാപാത്രം വീഴുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്.
ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇത്തരം രംഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബിന്ദു ചേച്ചിക്ക് പ്രയാസമാകും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തടസവാദവും ബിന്ദു ചേച്ചിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായില്ല. ആക്ഷൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണമായും കഥാപാത്രമായി ബിന്ദു ചേച്ചി മാറും. ഫാനിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വേഗത കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ, അഭിനയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റർ പിടിക്കാൻ അപാരമായ കഴിവുള്ള അഭിനേത്രിയാണ് ബിന്ദു ചേച്ചി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ചേച്ചി ഇത്രയും മീറ്ററിൽ ചെയ്യണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആകാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, ഞൊടിയിടയിലാണ് ചേച്ചി അഭിനയത്തിൽ വ്യത്യസ്തതകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. വോയിസ് മോഡുലേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും ബോഡി ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിലും ബിന്ദു ചേച്ചിയുടെ പ്രകടനം ഞാനടക്കം സെറ്റിൽ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും വലിയ പ്രചോദനമായിരുന്നു. ബിന്ദു ചേച്ചി സെറ്റിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ്. എല്ലാവരോടും സൗഹൃദപരമായി പെരുമാറും. ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ പഴയ സിനിമ കഥകളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ വിശദീകരിക്കും.
അതുപോലെതന്നെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കാനും ബിന്ദു ചേച്ചി തയ്യാറായിരുന്നു. മുട്ടുകുത്തി വീഴുന്ന ഒരു സീൻ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്, അതുപോലെതന്നെ തെന്നി വീഴുന്ന ഒരു രംഗം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ മനോഹരമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതെ ചേച്ചി അവതരിപ്പിച്ചു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ ബിന്ദു ചേച്ചിയുടെ മകളും സായികുമാർ ചേട്ടനും ഒക്കെ സെറ്റിൽ വന്നിരുന്നു. മെറി ബോയ്സ് എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ അന്തരീക്ഷം ഏകദേശം കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിന് സമാനമായിരുന്നുവെന്ന് മഹേഷ് മാനസ് പറയുന്നു.
ചലോ മേഘാലയ
ഞാനൊരു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ ആണെങ്കിലും സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. ഈ സിനിമയിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരു സൂര്യോദയം കാണുന്ന രംഗമുണ്ട്. പുതുമുഖങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ ആയതുകൊണ്ടും പുതുമുഖ സംവിധായകൻ ആയതുകൊണ്ടും ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ മൂന്നാറിൽ ഈ രംഗം ചിത്രീകരിക്കാം എന്നാണ് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത്. എന്നാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ലഭിച്ച മറുപടി മറ്റൊന്നായിരുന്നു.
മൂന്നാറും ഇടുക്കിയും ഒട്ടേറെ സിനിമകളിൽ വന്നു. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിർദേശം നൽകി. അങ്ങനെ മേഘാലയ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഏകദേശം 10 ദിവസത്തോളം ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഒരു ഗാനരംഗം ചിത്രീകരിച്ചു. മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി. ആദ്യ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം മേഘാലയിൽ സാധ്യമായത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത നിമിഷമാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായാണ് മേഘാലയയിൽ പോകുന്നത്. ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും വീഡിയോകളിലൂടെയും ആണ് ആ സുന്ദര ഭൂമിക കണ്ടു പരിചയം ഉള്ളത്.
പ്രധാന സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ യാത്ര, ഒരുപക്ഷേ സിനിമയുടെ സ്കെയിൽ തന്നെ മാറുന്ന തരത്തിൽ ആയിരുന്നു മേഘാലയയിലെ ചിത്രീകരണം. മേഘാലയിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതായി വരും. കാരണം സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകണമല്ലോ. അത്തരം മാറ്റങ്ങളെല്ലാം സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തു. അവർ പ്രോസസ് തന്നെ ഞങ്ങൾ വളരെ ആസ്വദിച്ചാണ് ചെയ്തത്. ഈ സിനിമയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും മികച്ച പിന്തുണയാണ് നൽകിയത്. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടീം വർക്ക് ആയിരുന്നു മെറി ബോയ്സെന്ന് മഹേഷ് മാനസ് പറഞ്ഞു.
ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ
മാജിക് ഫ്രെയിംസ് പോലൊരു സൗഹൃദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് നമ്മളെ പിന്തുണച്ചതു കൊണ്ടാണ് മെറി ബോയ്സ് മികച്ച ഗുണനിലവാരത്തോടെ ചിത്രീകരിച്ചു പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചത്. മെറി ബോയ്സ് എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി. പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അധികം പരിചയം ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു നിർമ്മാണ കമ്പനിയെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന സെഫി എന്ന സുഹൃത്താണ് ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനോട് കഥ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത്. അവരുടെ കസിനാണ് ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ. അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കഥ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ടീം ഉണ്ട്. അവരാണ് നിലവിൽ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും. പക്ഷേ ഈ കഥ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ തന്നെ നേരിട്ട് കേൾക്കണം എന്ന് സെഫി നിർബന്ധിച്ചു.
അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വച്ച് 10 മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് കഥ നേരിട്ട് പറയാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് നേരിട്ട് കഥ കേട്ടിട്ട് കുറച്ചു കാലമായി. തിരക്കുള്ളതു കൊണ്ട് തന്നെ 10 മിനിറ്റിൽ കഥ പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കഥ പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ മനോഹരമായി ഞാൻ മെറി ബോയ്സിൻ്റെ കഥ അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരിച്ചു. കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതു മുതൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അത് കേട്ടു.
വെറുമൊരു വൺലൈൻ മാത്രമായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനോട് കഥ പറയാൻ പോയത്. പൂർണമായ തിരക്കഥയും, കാസ്റ്റിങ് പ്ലാനിങ്ങും, ഷൂട്ടിങ് ചാർട്ടും എല്ലാം കരുതിയിരുന്നു. കഥ പറഞ്ഞു പൂർത്തിയായശേഷം സിനിമയുടെ പൂർണമായ തിരക്കഥ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു. മൂന്നുദിവസം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരക്കഥ വായിച്ചു പൂർത്തിയാക്കിയത്. കഥയ്ക്ക് പുതുമയുണ്ട്, തിരക്കഥ വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മാജിക് ഫ്രെയിംസ് ഈ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ തന്നെയാണ് മൂന്നു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതെന്ന് മഹേഷ് പറഞ്ഞു.
മെറി ബോയ്സ് എന്ന പേര്
നാല് പെൺകുട്ടികളുടെ കഥയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും മെറി ബോയ്സ് എന്ന പേര് സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഇതിനുമുമ്പ് ഈ ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി പല പേരുകളും ആലോചിച്ചിരുന്നു. ഒടുവിലാണ് ഈ പേരിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഐശ്വര്യ രാജ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മെറി എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പല സുഹൃത്തുക്കൾ കടന്നുവരുന്നു. ആ സൗഹൃദങ്ങളും, സൗഹൃദ നഷ്ടങ്ങളും അവളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ്.
മെറിക്കൊപ്പം ഉള്ള കുറച്ച് ബോയ്സിൻ്റെ കൂടി കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഇതുവരെ മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ടു പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതുമയുള്ള ആവിഷ്കാര രീതിയാണ് ചിത്രത്തിനുള്ളത്. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വൈകാരികതയോടെ കണ്ടിരിക്കാൻ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും പ്രേരിപ്പിക്കും. പത്തോളം ഗാനങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. സിനിമയുടെ കഥാവഴിയോട് ലയിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഓരോ ഗാനങ്ങളും. നാല് സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്.
ഡീപ്പ് ചാർട്ട് വരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ സാധ്യമാക്കിയത്. എവിടെയാണ് സിനിമയുടെ ആസ്വാദന തലം കുറയുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കി അവിടെ രസകരമായ യോജിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ എഴുതിചേർത്തു. പൂർണ്ണമായ കഥ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം പിന്നീട് സീൻ ഓർഡറാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. സീൻ ഓർഡർ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീട് രസകരമായി രംഗങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തു. വളരെ മനോഹരമായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ചിത്രമാണ് മെറി ബോയ്സ്. ഞാൻ തന്നെ ഈ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേളയിൽ നൂറിലധികം തവണ ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോ തവണ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോഴും ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഒരു കിക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പ്രേക്ഷകൻ എന്ന രീതിയിൽ നല്ല ആസ്വാദനവും ലഭിക്കുന്നു.
മെറിയുടെ കൂട്ടുകാർ
സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമയാണെങ്കിലും പുരുഷ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഈ സിനിമയിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സാഫ് ബോയ് എന്നൊരു നടനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വാഴ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മീറ്ററിൽ നിന്ന് മാറിയാണ് ഈ സിനിമയിലെ മെറിയുടെ സുഹൃത്തായി അഭിനയിക്കുന്നത്. വളരെ സമയമെടുത്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്തു തന്നെയാണ് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പൂർണതയിലേക്ക് ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചത്.
അതുപോലെതന്നെ ഷോൺ ജോയ് എന്നൊരു ആക്ടർ മനോഹരമായ മറ്റൊരു കഥാപാത്രത്തെ ഈ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആലപ്പുഴ ജിംഖാന എന്ന സിനിമയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. റോഷൻ എന്ന അഭിനേതാവ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സരിൻ എന്ന കഥാപാത്രമാണ്. റോഷൻ്റേത് പല ഡയമെൻഷനുകൾ ഉള്ള കഥാപാത്രമാണ്. നടൻ വിശാഖും ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എനർജിയും സ്ക്രീൻ പ്രസൻസും എല്ലാം നമുക്കറിയാമല്ലോ. ആവർത്തന വിരസതയില്ലാത്ത ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് വിശാഖിൻ്റേത്. ഫ്രാങ്കോ, അശ്വത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
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മെറി കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യ രാജാണ്. ഓഫീസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ അവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അഭിനേത്രി എന്നുള്ള തലത്തിൽ അവരുടെ മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കഥാപാത്രം മനസിൽ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഈ വ്യക്തി ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുമല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ഐശ്വര്യ രാജ് ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അവരുടെ 18 വയസ് മുതൽ 25 വയസു വരെയുള്ള ക്യാരക്ടർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആദ്യം ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു.
വളരെ മനോഹരമായി അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഐശ്വര്യയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസിലാക്കി. പ്രേക്ഷകർക്ക് എപ്പോഴും പുതുമയാണ് വേണ്ടത് അതിപ്പോൾ കഥയിലാണെങ്കിലും കഥാപാത്രങ്ങൾ ആണെങ്കിലും, കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നവർ ആണെങ്കിലും. ഐശ്വര്യ അധികം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കഥാപാത്രം മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതുമയും കൗതുകവും വർധിക്കും. കണ്ടു പരിചയം ഉള്ള ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വോയിസ് മോഡുലേഷനും, അഭിനയത്തിലെ വ്യത്യസ്തതയുമെല്ലാം പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചിതമായിരിക്കും.
അതിൽ ആസ്വാദനത്തിന് കുറവൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എങ്കിലും പുതിയ ഒരാൾ ഒരുപാട് ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വേറിട്ട അനുഭവമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ എന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ. മെറിൻ, സെലീന, അലീന എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ. ഇവരുടെ അമ്മയായിട്ടാണ് ബിന്ദു പണിക്കർ ചേച്ചി അഭിനയിക്കുന്നത്.
പുതിയ അഭിനേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഒരു ആക്ടിങ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു. അവരെ നിരവധി തവണ തിരക്കഥ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. കഥാപാത്രങ്ങളായി പെർഫോം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അത് ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. എന്നിട്ടാണ് യഥാർത്ഥ ചിത്രീകരണത്തിലേക്ക് കടന്നത്. മെറി ബോയ്സ് എന്ന സിനിമയുടെ കഥയിൽ സൗഹൃദം എന്നത് വലിയ ഘടകമാണ്. കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ രംഗങ്ങൾ കൃത്യമായി വർക്ക് ഔട്ട് ആയാൽ മാത്രമാണ് സിനിമ കൂടുതൽ കണക്ട് ആവുകയുള്ളൂ. അതിൽ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു.
പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ
മെറി ബോയ്സ് എന്ന ചിത്രം ഡിസംബർ ആദ്യവാരമാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുക. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ച് രസിച്ചു കണ്ടിറങ്ങാവുന്ന ഒരു ചിത്രം. വളരെയധികം ഫ്രഷ്നെസ് ഉള്ള ഒരു കഥയാണ്. എന്നും പുതുമകളെ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് മലയാളികൾ. അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്.
ഗിരീഷ് എ ഡി സിനിമകളോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തൽ കണ്ടല്ലോ
ഒരിക്കലും താരതമ്യപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യം വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള താരതമ്യപ്പെടുത്തലുകൾ നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതു തന്നെയാണ്. ഗിരീഷ് എ ഡിയുടെ സിനിമകൾ നമ്മളിലെ ഫിലിം മേക്കർക്ക് ഒരുപാട് പ്രചോദനവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ താരതമ്യപ്പെടുത്തലിൽ അർത്ഥമില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളുടെ സ്വഭാവമല്ല മെറി ബോയ്സിനുള്ളത്.
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