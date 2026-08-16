പാന് മസാലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു; ഷാരൂഖ് ഖാൻ, അജയ് ദേവ്ഗൺ, ടൈഗർ ഷ്രോഫ് എന്നിവര്ക്ക് നോട്ടീസ്
സംസ്ഥാനത്ത് പൂര്ണമായി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള പാന് മസാലയെ വിമല് ഏലച്ചി എന്ന മൗത്ത് ഫ്രഷ്നറിന്റെ പേരില് പരോക്ഷമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെന്ന് കാണിച്ചാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 16, 2026 at 1:02 PM IST
മുംബൈ: പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ ഷാരൂഖ് ഖാന്, അജയ് ദേവ് ഗണ്, ടൈഗര് ഷറോഫ് എന്നിവര്ക നോട്ടീസ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന പാൻ മസാല ബ്രാൻഡിന്റെ പരോക്ഷ പരസ്യത്തില് അഭിനയിച്ചെന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മൂന്ന് ബോളിവുഡ് താരങ്ങള്ക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് പൂര്ണമായി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള പാന് മസാലയെ വിമല് ഏലച്ചി എന്ന മൗത്ത് ഫ്രഷ്നറിന്റെ പേരില് പരോക്ഷമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെന്ന് കാണിച്ചാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഫുഡ് ആന്ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് കാരണം കാണിക്കല് നോട്ടീസ് നല്കിയത്. പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിച്ച മൂന്ന് താരങ്ങളോടും അവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം തേടിയാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പുകയിലയോ നിക്കോട്ടിനോ അടങ്ങിയ ഗുഡ്ക, പാൻ മസാല തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, വിതരണം, വിൽപ്പന എന്നിവയ്ക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ‘വിമൽ ഏലച്ചി’ പോലുള്ള മൗത്ത് ഫ്രഷ്നര് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന പരസ്യം യഥാർഥത്തിൽ നിരോധിത പാൻ മസാല ബ്രാൻഡിന്റെ പരോക്ഷ പ്രചാരണമായി മാറുന്നുണ്ടെന്നാണ് എഫ്ഡിഎയുടെ നോട്ടീസില് പറയുന്നത്.
അജയ് ദേവ്ഗണിന്റെ മുംബൈയിലെ ജുഹുവിലുള്ള വസതിയിൽ വെച്ചാണ് നോട്ടീസ് കൈമാറിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ബാന്ദ്രയിലെ വസതിയായ ‘മന്നത്ത്’ലും നോട്ടീസ് എത്തിച്ചു. ടൈഗർ ഷ്രോഫിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ടൈഗർ ഷ്രോഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് എൽഎൽപി വഴിയാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
പരസ്യം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ അത് വിമൽ ബ്രാൻഡിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുവെന്നാണ് എഫ്ഡിഎ നോട്ടീസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മൗത്ത് ഫ്രഷ്നർ എന്ന പേരിലാണ് ഉൽപ്പന്നം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിലും, അതേ ബ്രാൻഡ് തിരിച്ചറിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നിരോധിത പാൻ മസാലയുടെ വിപണനം പരോക്ഷമായി നടക്കുകയാണെന്നാണ് റെഗുലേറ്ററുടെ നിലപാട്.
ഷാരൂഖ് ഖാൻ, അജയ് ദേവ്ഗൺ, ടൈഗർ ഷ്രോഫ് എന്നിവർ ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ‘വിമൽ ഏലച്ചി’ പരസ്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടിക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നത്.
പാൻ മസാല ബ്രാൻഡുകൾ നേരിട്ട് പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വിവിധ നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സമാനമായ ബ്രാൻഡ് പേരും ലോഗോയും ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നത്തെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് പലപ്പോഴും ‘സറോഗേറ്റ് അഡ്വർടൈസിംഗ്’ അഥവാ പരോക്ഷ പരസ്യം.
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പാൻ മസാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. 2006ലെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 30(2)(a) പ്രകാരം മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മീഷണർ പുറപ്പെടുവിച്ച നിരോധന ഉത്തരവാണ് നോട്ടീസിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2026 ജൂലൈ 13ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, വിതരണം, വിൽപ്പന എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എഫ്ഡിഎ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിരോധിത ഉൽപ്പന്നവുമായി ബന്ധമുള്ള ബ്രാൻഡിനെ പരസ്യത്തിലൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് നിയമപരമായി പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമാണെന്നാണ് റെഗുലേറ്ററുടെ നിലപാട്.
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ വഞ്ചനാപരമോ ആയ ഭക്ഷ്യപരസ്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി 2006ലെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആക്ടിലെ വിവിധ വ്യവസ്ഥകളാണ് എഫ്ഡിഎ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സെക്ഷൻ 24. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യപരസ്യങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിഴ ചുമത്തുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥയാണ് സെക്ഷൻ 53. സെക്ഷൻ 53 പ്രകാരം നിയമലംഘനം തെളിഞ്ഞാൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴ ചുമത്താൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് ഘട്ടത്തിലാണ്. അതിനാൽ താരങ്ങൾക്കെതിരെ അന്തിമമായി കുറ്റം തെളിഞ്ഞുവെന്ന നിലയിൽ ഇതിനെ കാണാനാകില്ല. നോട്ടീസിന് അവർ നൽകുന്ന വിശദീകരണവും എഫ്ഡിഎയുടെ തുടർനടപടികളും നിർണായകമാകും.
മഹാരാഷ്ട്ര FDAയുടെ നടപടി മൂന്ന് ബോളിവുഡ് താരങ്ങളിലേക്കു മാത്രം ചുരുങ്ങുന്നതല്ല. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ശക്തമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധനകളും നടപടികളും വ്യാപകമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണത്തിലും പാലിലും മായം ചേർക്കൽ, സ്കൂളുകൾക്ക് സമീപം അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന, നിരോധിത ഗുട്കയുടെയും പുകയില അടങ്ങിയ പാൻ മസാലയുടെയും നിർമ്മാണവും വിതരണവും തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ എഫ്ഡിഎ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്.
പാൻ മസാലയും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സംബന്ധിച്ച പരസ്യങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയിൽ വിവാദ വിഷയമാണ്. നേരിട്ട് നിരോധിത ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അതേ ബ്രാൻഡ് പേരിൽ ഏലച്ചി, മൗത്ത് ഫ്രഷ്നർ തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പരസ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് പലപ്പോഴും വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത്.