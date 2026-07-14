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​ചിരിപ്പിക്കാനും പേടിപ്പിക്കാനും റീൽസ് താരങ്ങൾ വരുന്നു; 'മഹാരാജ ഹോസ്റ്റൽ' ട്രെയിലർ പുറത്ത്, ചിത്രം ജൂലൈ 24-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ

പ്രേക്ഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ജൂലൈ 24-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും.

MAHARAJA HOSTEL TRAILER OUT
മഹാരാജ ഹോസ്റ്റൽ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 14, 2026 at 5:59 PM IST

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ൻസ്റ്റഗ്രാം റീലുകളിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരരായി മാറിയ അഖിൽ എൻ ആർ ഡി, അഖിൽ ഷാ, ശരത്ത്, സന്ദീപ് എന്നിവർ ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ഹൊറർ കോമഡി ചിത്രം 'മഹാരാജ ഹോസ്റ്റലി'ൻ്റെ രസകരമായ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. പ്രേക്ഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ജൂലൈ 24-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും.

​ഫാഷൻ്റെയും രുചിയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും ചില്ലിങ്ങിൻ്റെയുമൊക്കെ ലോകത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായി എഞ്ചിനീയറിങ് പഠനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. അവർ ഹോസ്റ്റലിൽ ഒപ്പിക്കുന്ന കുസൃതികളും രസകരമായ സംഭവങ്ങളും, അതിനിടയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ഒരു അപ്രതീക്ഷിത അതിഥിയുമൊക്കെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമേയമെന്ന് ട്രെയിലർ സൂചന നൽകുന്നു.

​നഗരത്തിലെ ഒരു പ്രേതാലയം പോലുള്ള ഹോസ്റ്റലും, അവിടുത്തെ 'എംജിആർ' എന്ന് വിളിക്കുന്ന വാർഡനും, അവിടേക്ക് താമസിക്കാനെത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും കടന്നുപോകുന്ന സംഭവബഹുലമായ നിമിഷങ്ങളാണ് ചിത്രം ദൃശ്യാവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫൺ വൈബിൽ, ആഘോഷ മൂഡിൽ തിയേറ്ററിലിരുന്ന് പേടിച്ചും ചിരിച്ചും ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ചിത്രത്തിലുണ്ടെന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. ചിത്രത്തിലേതായി അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ 'മാഗ്നെറ്റിക് കണ്ണാണേ കോർനെറ്റ് പോൽ സ്വീറ്റാണേ...', 'ചൂതാട്ടമോ...' എന്നീ ഗാനങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിരുന്നു.

​ചിത്ര നായർ, സജിൻ ചെറുകയിൽ, ആൻ മരിയ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചാരുചിത്ര പ്രൊഡക്ഷൻസ്, മധുമിത പ്രൊഡക്ഷൻസ്, മൺസൂൺ ടെയിൽസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ കരുമുരു രഘുരാമു, ചാർവാക ബ്രഹ്മണപ്പള്ളി, രമ്യ വെമൂലപടി, രാഹുൽ മൊപിദേവി, സായ് പ്രകാശ് ഭുവനഗിരി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സിനിമ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

  • ​രചന, സംവിധാനം: ചാരു വാക്കൻ
  • ​ഛായാഗ്രഹണം & എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: അഷ്കർ
  • ​സംഗീതം: അശ്വിൻ റാം
  • ​എഡിറ്റിങ്: നിതീഷ് മിശ്ര
  • ​സംഭാഷണം: രാജ
  • ​ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ശാലിനി നമ്പു
  • ​ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്: വിജയ് പിഡാപ്പ, സന്ദീപ് മന്ത്രാല
  • ​മേക്കപ്പ്: റഷീദ് അഹമ്മദ്
  • ​ആർട്ട് ഡയറക്ടർ: വേലു വാഴയൂർ
  • ​അഡീഷണൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേ: അഷ്കർ അലി, രാജ, അമാൻ മെഹർ
  • ​ഗാനരചന: ജിഷ്ണു എം നായർ, ഹരിത ഹരിബാബു
  • ​കോസ്റ്റ്യൂം: സരിത സുഗീത്
  • ​പ്രൊജക്ട് ഡിസൈനർ: ശശി പൊതുവാൾ
  • ​സ്റ്റണ്ട്: അഷ്റഫ് ഗുരുക്കൾ
  • ​സൗണ്ട് ഡിസൈൻ & മിക്സ്: ഷൈജു എം
  • ​ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ഡുഡു ദേവസി
  • ​പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്

​ഒരു ഹൊറർ-കോമഡി പാക്കേജായ 'മഹാരാജ ഹോസ്റ്റൽ' തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയൊരു ചിരിവിരുന്ന് തന്നെയായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

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MAHARAJA HOSTEL TRAILER OUT

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