മഹാഭാരതത്തിൽ 'കർണ്ണനായി' അഭിനയിച്ച് പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളിൽ ചേക്കേറിയ നടന്‍; പങ്കജ് ധീര്‍ അന്തരിച്ചു

കെ മധുവിന്‍റെ സംവിധാനത്തിൽ ജയറാം നായകനായ ‘രണ്ടാംവരവ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ വേഷം ചെയ്‌ത് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധനേടി.

പങ്കജ് ധീര്‍ ((Photo: IANS))
Published : October 15, 2025 at 4:18 PM IST

മുംബൈ: ബി ആര്‍ ചോപ്രയുടെ മഹാഭാരതം പരമ്പരയില്‍ കര്‍ണനെ അവതരിപ്പിച്ച് പ്രേക്ഷകരുടെ മനസില്‍ ഇടം നേടിയ നടന്‍ പങ്കജ് ധീര്‍ (68) ഇന്ന് (ഒക്‌ടോബര്‍15) അന്തരിച്ചു. അര്‍ബുദത്തെ തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. മുംബൈയിലെ സാന്താക്രാസിലുള്ള പവന്‍ ഹംസ് ശ്‌മശാനത്തില്‍ ഇന്ന് സംസ്‌കാരം നടക്കും. രണ്ടാം വരവ് ആണ് ധീര്‍ അഭിനയിച്ച മലയാള ചിത്രം.

അതേ പരമ്പരയിൽ അർജുനായി അഭിനയിച്ച സഹതാരം ഫിറോസ് ഖാൻ ആണ് മരണ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തന്‍റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകന് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് മരണ വാര്‍ത്ത അറിയിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി താരം അര്‍ബുദ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. മുന്‍പ് ചികിത്സയും ശസ്‌ത്രക്രിയയും നടത്തിയെങ്കിലും കുറച്ച് മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് അര്‍ബുദം വീണ്ടും വരികയായിരുന്നു. അടുത്തിടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

ഫിറോസ് ഖാനോടൊപ്പം പങ്കജ് ധീര്‍ ((Photo: Instagram))

"ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിന്‍റെ മുൻ ചെയർമാനും സിൻ‌ടി‌എ‌എയുടെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ശ്രീ പങ്കജ് ധീർ ജിയുടെ വിയോഗം 2025 ഒക്ടോബർ 15 ന് അഗാധമായ ദുഃഖത്തോടുകൂടി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4:30 ന് മുംബൈയിലെ വിലെ പാർലെ (പശ്ചിമ)യിലുള്ള പവൻ ഹാൻസിന് സമീപം നടക്കും." സിൻ‌ടി‌എ‌എ (സിനി & ടിവി ആർട്ടിസ്റ്റസ് അസോസിയേഷൻ) യുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിലൂടെ നടന്‍റെ വിയോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

സിനിമയിലേക്കുള്ള അരങ്ങേറ്റം

1956 ൽ പഞ്ചാബിലാണ് പങ്കജ് ധീർ ജനിച്ചത്. പ്രശസ്‌ത സംവിധായകനും നിര്‍മാതാവുമായ സി എല്‍ ധീറിന്‍റെ മകനാണ്. അച്ഛന്‍റെ വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് പങ്കജും സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത്. സ്കൂള്‍, കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസം മുംബൈയിലായിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. സംവിധായകന്‍ ആവുകയായിരുന്നു പങ്കജിന്‍റെ ലക്ഷ്യം . സഹസംവിധായകനായാണ് സിനിമാ ജീവിതം തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് അഭിയനിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. 'സുഖ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്നത്.

മറക്കാനാവാത്ത കര്‍ണന്‍

1988 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ, ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ നാഴികക്കല്ലായി മാറിയ ‘മഹാഭാരത’ത്തിൽ കർണനെ അവതരിപ്പിച്ചതോടെ പങ്കജ് ധീർ ഇന്ത്യയാകെ ശ്രദ്ധേയനായത്. പൗരുഷം നിറഞ്ഞ ഭാവങ്ങളും വൈകാരിക രംഗങ്ങളിലൂടെ മികച്ച അഭിനയം കാഴ്‌ചവച്ച പങ്കജ് ഞൊടിയിടയിലാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ മനസില്‍ ഇടം നേടിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ രൂപത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള കർണക്ഷേത്രങ്ങൾ പോലും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.

ഇതിന് പിന്നാലെ ധാരാളം ദൂര്‍ദര്‍ശന്‍ പരമ്പരകളിലും ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിലും പങ്കജ് അഭിനയിച്ചു. മലയാളത്തിലും പങ്കജ് വേഷമിട്ടു. കെ മധുവിന്‍റെ സംവിധാനത്തിൽ ജയറാം നായകനായ ‘രണ്ടാംവരവ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ വേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെത്.

ചന്ദ്രകാന്ത, ദ് ഗ്രേറ്റ് മറാത്താ, യുഗ്, സസുരാൽ സിമാർ കാ (പരമ്പര), സനം ബേവഫാ, സഡക്, ബാദ്ഷാ, മിസ്റ്റർ ബോണ്ട്, നിഷാനാ (സിനിമ) തുടങ്ങിയവയിലും അഭിനയിച്ചു. മൈ ഫാദർ ഗോഡ്ഫാദർ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്‌തു.

ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും താരം ടെലിവിഷനിൽ സജീവമായിരുന്നു. സ്റ്റാർ ഭാരത് ഷോയായ അജൂണിയിൽ ഇരട്ട വേഷമായിരുന്നു ഒടുവില്‍ അദ്ദേഹം ചെയ്‌തത്. സഹോദരൻ സത്‌ലജ് ധീറിനൊപ്പം മുംബൈയിൽ വിസേജ് സ്റ്റുഡിയോസ് എന്ന സ്റ്റുഡിയോ നടത്തിയിരുന്നു. അഭിനയ് ആക്ടിങ് അക്കാഡമി എന്ന അഭിനയ പരിശീലന സ്ഥാപനവും സ്ഥാപിച്ചു.

ഭാര്യ അനിത ധീർ ബോളിവുഡിലെ പ്രശസ്ത കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആണ്. മകൻ നികിതിൻ ധീറും മരുമകൾ ക്രതിക സെൻഗറും ചലച്ചിത്രതാരങ്ങളാണ്.

