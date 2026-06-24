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​നിർമാതാവ് എ വി അനൂപിൻ്റെ ഹർജി; ദിലീപ് ചിത്രം 'നീക്ക'ത്തിൻ്റെ റിലീസ് തടഞ്ഞ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി

'നീക്ക'ത്തിൻ്റെ നിർമാതാക്കളിൽ ഒരാളായ സന്ദീപ് സേനനുമായുള്ള സാമ്പത്തിക തർക്കമാണ് ഹർജിക്ക് ആധാരം

Madras High Court Stays Release of Dileep-Starrer Neekkam Over Financial Dispute
നീക്കം (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 24, 2026 at 6:55 PM IST

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പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ മകൻ ജഗൻ ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ദിലീപ് ചിത്രം 'നീക്ക'ത്തിൻ്റെ റിലീസിങ് തടഞ്ഞ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവും എവിഎ പ്രൊഡക്ഷൻസ് മേധാവിയുമായ എ വി അനൂപ് നൽകിയ ഹർജിയെത്തുടർന്നാണ് കോടതി ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസ് താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചത്. 'നീക്ക'ത്തിൻ്റെ നിർമാതാക്കളിൽ ഒരാളായ സന്ദീപ് സേനനുമായുള്ള സാമ്പത്തിക തർക്കമാണ് ഹർജിക്ക് ആധാരം.

​പൃഥ്വിരാജ് നായകനായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ, ജയൻ നമ്പ്യാർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ' എന്ന ചിത്രം നിർമിച്ചത് സന്ദീപ് സേനനും എ വി അനൂപും സംയുക്തമായിരുന്നു. ഈ ചിത്രം സാമ്പത്തികമായി വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്ന് നിർമാതാക്കൾ അടുത്തിടെ തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. വിലായത്ത് ബുദ്ധയുടെ നിർമാണ സമയത്ത് ഇരുവർക്കുമിടയിലുണ്ടായ കരാർ ലംഘനവും ചെക്ക് ബൗൺസ് കേസുകളുമാണ് ഇപ്പോൾ സന്ദീപ് സേനനെതിരെ ഹർജി നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് എ വി അനൂപ് വെളിപ്പെടുത്തി.

​മുൻപുള്ള കരാർ പ്രകാരം സന്ദീപ് സേനൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നിശ്ചിത വിഹിതം തനിക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് എ വി അനൂപ് പറഞ്ഞു. ഈ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമവഴി തേടിയത്. ഇതിൽ വ്യക്തിപരമായ വിദ്വേഷമില്ലെന്നും കോടതി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിലക്ക് താൽക്കാലികം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

​സന്ദീപ് സേനനും അലക്‌സ് ഇ കുര്യനും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന 'നീക്കം' എന്ന ചിത്രത്തിൽ സംഗീത് സേനൻ, നിമിത ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് നിർമാണ പങ്കാളികൾ. ജഗൻ ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. ദിലീപിൻ്റെ നായികയായി വീണ നന്ദകുമാർ എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ കലാഭവൻ ഷാജോൺ, അശോകൻ, ബിനു പപ്പു തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളും മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. നിയമതടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിയ ശേഷമേ ചിത്രത്തിൻ്റെ പുതിയ റിലീസ് തീയതി അണിയറപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാനാകൂ.

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