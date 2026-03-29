മെല്ലവേ മെല്ലവേ...! എന്തൊരു മനോഹര പ്രണയഗാനം; മധുവിധുവിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 29, 2026 at 3:46 PM IST
ഷറഫുദ്ദീന് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് മധുവിധു. അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില് വിനായക അജിത് നിര്മിക്കുന്ന ഫാമിലി റൊമാന്റിക് കോമഡി എന്റര്ടെയ്ന്ര് ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി.
മെല്ലമേ മെല്ലവേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കല് വീഡിയോയാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിനീത് ശ്രീനിവാസനും സിത്താര കൃഷ്ണ കുമാറും ചേര്ന്നാണ് ഈ മനോഹരമായ പ്രണയ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിഷ്ണു അരവിന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം 2026 മെയ് 1 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. ബാബുവേട്ടന് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ബാനറില് ശാന്തകുമാര്- മാളവിക കൃഷ്ണദാസ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിര്മ്മാണം. അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ചിത്രം ആയാണ് 'മധുവിധു' എത്തുന്നത്.
പ്രശസ്ത നടി ബിന്ദു പണിക്കരുടെ മകള് കല്യാണി പണിക്കര് ആണ് ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തുന്നത്. കല്യാണി വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് മധുവിധു. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസര് അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. തുടക്കം മുതല് ഒടുക്കം വരെ ചിരി സമ്മാനിക്കുന്ന സിനിമയായിരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ടീസര് നല്കുന്ന സൂചന.
കോമഡിയോടൊപ്പം റൊമാന്റിക് ഘടകങ്ങളും ചിത്രത്തില് ഉണ്ടെന്നാണ് ഗാനവും ടീസറും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പെണ്ണില്ലാത്ത അഞ്ച് ആണുങ്ങള് മാത്രമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് ടീസറിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
ഷൈലോക്ക് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ബിബിന് മോഹനും മധുര മനോഹര മോഹം , പെറ്റ് ഡിക്റ്റീവ് എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ജയ് വിഷ്ണുവും ചേര്ന്ന് രചിച്ച ചിത്രമാണ് മധുവിധു. പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് സൂചനയാണ് ചിത്രത്തിന്റേതായി ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകളും ടിസറുകളുമെല്ലാം നല്കുന്ന സൂചന.
ജഗദീഷ്, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, സായ്കുമാര് , ശ്രീജയ , അമല് ജോസ് , സഞ്ജു മധു, എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങള്.
ഗംഭീര പ്രേക്ഷക- നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ 'പൊന്മാന്', 'സര്ക്കീട്ട്', 'ഗഗനചാരി' അടക്കമുള്ള നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമാ നിര്മാണ രംഗത്തു തങ്ങളുടേതായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച അജിത് വിനായക ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം കേരളത്തില് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫാര്സ് ഫിലിംസിനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ വിദേശ വിതരണ അവകാശം.
ഛായാഗ്രഹണം - വിശ്വജിത് ഒടുക്കത്തില്, സംഗീതം - ഹിഷാം അബ്ദുള് വഹാബ്, പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് സൂപ്പര്വൈസര് ആന്ഡ് എഡിറ്റര്- ക്രിസ്റ്റി സെബാസ്ട്യന്, പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈനര് - രഞ്ജിത്ത് കരുണാകരന്, കലാസംവിധാനം- ഔസേപ്പ് ജോണ്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനര്- ദിവ്യ ജോര്ജ്, മേക്കപ്പ്- ജിതേഷ് പൊയ്യ, പ്രൊഡക്ഷന് കണ്ട്രോളര്- സജീവ് ചന്ദിരൂര്, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്- അഖില് സി തിലകന്, സ്റ്റില്സ്- റിഷാജ് മുഹമ്മദ്, നൃത്തസംവിധാനം- റിഷ്ദാന് അബ്ദുള് റഷീദ്, വിഎഫ്എക്സ്- നോക്ക്റ്റേണല് ഒക്റ്റേവ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈന്- യെല്ലോ ടൂത്, ഡിജിറ്റല് മാര്ക്കറ്റിങ് - ആരോമല്, പിആര്ഒ- ശബരി.
