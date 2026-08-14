'അമ്മേ ഞാൻ ജോണിയല്ല'; വഴിതെറ്റിയെത്തിയ വീട്ടിലെ ആ വിളിയിൽ പിറന്നത് 'മധുരമീ ജീവിതം'
ഓണക്കാലം മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വമ്പൻ സിനിമകളുടെ തിയറ്റർ വിരുന്നാണ് സമ്മാനിക്കാറുള്ളത്. സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെയും വൻ ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെയും നീണ്ട നിര തന്നെ ഈ ഉത്സവ സീസണിൽ പ്രേക്ഷകരെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 11:33 AM IST
അക്കി വിനായക്
വാർധക്യത്തിൻ്റെ ഏകാന്തതയിൽ തളച്ചിടപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, അവരെ കേൾക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത മക്കൾ; ഈ പൊള്ളുന്ന യാഥാർഥ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പൂക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ പ്രണയത്തിൻ്റെ കഥയുമായി 'മധുരമീ ജീവിതം' തിയറ്ററുകളിലേക്ക്. സിദ്ദിഖ്, ജോണി ആൻ്റണി, വിനയ പ്രസാദ് എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മാത്യു സ്കറിയ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 14ന് പ്രദർശനത്തിനെത്തും. സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ സംവിധായകൻ മാത്യു സ്കറിയ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചു.
ഓണക്കാലം മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വമ്പൻ സിനിമകളുടെ തിയറ്റർ വിരുന്നാണ് സമ്മാനിക്കാറുള്ളത്. സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെയും വൻ ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെയും നീണ്ട നിര തന്നെ ഈ ഉത്സവ സീസണിൽ പ്രേക്ഷകരെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. അത്തരം വലിയ ചിത്രങ്ങളുടെ ആരവങ്ങൾക്കിടയിലാണ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയവുമായി, മധുരമുള്ള 'മധുരമീ ജീവിതം' എന്ന കൊച്ചുചിത്രവും പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തുന്നത്. സിനിമ വലുതോ ചെറുതോ എന്നതിലുപരി, സമൂഹത്തിന് നല്ല ആശയങ്ങൾ നൽകുന്ന, ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന സിനിമകളെ എക്കാലവും മലയാളികൾ ഇരുകൈയും നീട്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് സംവിധായകൻ മാത്യു സ്കറിയ.
സിനിമ പറയുന്നതെന്ത്?
പുതിയ തലമുറയിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ മനഃപൂർവം മറന്നുപോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന ചില പച്ചയായ യാഥാർഥ്യങ്ങളെ വീണ്ടും ഓർമപ്പെടുത്തുകയാണ് 'മധുരമീ ജീവിതം' എന്ന ചലച്ചിത്രം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറുപ്പക്കാരുടെയാണെങ്കിലും പ്രായമായ ആളുകളുടെയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്നത് തങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും കേൾക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നതാണ്. ഒരു പ്രത്യേക പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ സ്വന്തം മക്കൾ പോലും മാതാപിതാക്കളെ കേൾക്കാനോ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ ശ്രദ്ധിക്കാനോ ശ്രമിക്കാറില്ല. വാർധക്യത്തിൻ്റെ ഈ കൊടിയ ഏകാന്തതയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്ന രണ്ട് വയോധികരുടെ ജീവിതവും അവർക്കിടയിൽ മൊട്ടിടുന്ന പ്രണയവുമാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രധാന ഇതിവൃത്തം.
അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രണയം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു, സമൂഹത്തിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും കണ്ണുകളെ മറികടന്ന് അതെങ്ങനെ മുന്നോട്ടുപോകുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി സിനിമയിൽ വരച്ചുകാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിത്യേന സംഭവിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും ഈ ചിത്രത്തിൽ കൃത്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഒരേ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ താമസിക്കുമ്പോഴും പരസ്പരം പലർക്കും പല കാര്യങ്ങളും തുറന്നു സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആശയവിനിമയത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ വലിയ വിടവ് കുടുംബജീവിതത്തിൽ വലിയ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാവുകയാണ്. ഇത്തരം ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ വളരെ ലളിതമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമയാണിതെന്ന് മാത്യു വ്യക്തമാക്കി.
സംവിധായകൻ്റെ വഴി
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ സ്വദേശിയാണ് സംവിധായകനായ മാത്യു സ്കറിയ. സിനിമയെന്ന വലിയ സ്വപ്നവും നെഞ്ചിലേറ്റി കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിലുണ്ട്. ഏതൊരു നവാഗത സംവിധായകൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് തൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രം വെള്ളിത്തിരയിൽ കാണുക എന്നത്. ആ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിലായിരുന്നു മാത്യു. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാവ് കൂടിയായ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീലാൽ പ്രകാശം ഈ സിനിമയുടെ ആദ്യരൂപം അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആശയം ആദ്യ കേൾവിയിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്യുവിന് കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രായമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു സിനിമ എന്നതായിരുന്നു ആ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് കാരണം.
പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട സിനിമകളിൽ പ്രായമായവരുടെ കഥ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അധികം ഉണ്ടാകാറില്ല. അച്ഛൻ, അമ്മ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വെറും സഹതാരങ്ങളായി മാത്രം ഒതുങ്ങുകയാണ് പതിവ്. പൂർണമായും എല്ലാ സിനിമകളെയും അപ്രകാരം വിലയിരുത്താനാകില്ലെങ്കിലും, ഭൂരിഭാഗം സിനിമകളിലും പ്രായമായവരുടെ ഒരു വേർഷൻ പറയാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം. അഥവാ അത്തരം കഥകൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ, പുതിയ കാലത്തെ നിരൂപകർ അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളെ 'വസന്തം' എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പരിഹസിക്കുകയാണ് പതിവ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ധാരണകൾ ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്കുമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞ കഥയോട് പെട്ടെന്ന് യോജിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതെന്ന് മാത്യു പറയുന്നു. പിന്നീട് ലോകം മുഴുവൻ നിശ്ചലമായ ലോക്ഡൗൺ കാലം സംഭവിക്കുന്നു. ആ ഒഴിവുസമയത്താണ് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത്. ഇനി അഥവാ ഈ കഥയുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ സീനിയറായ ഒരു അഭിനേതാവിനെ കണ്ടെത്തണം. പുതിയ ഒരാൾ ചെയ്താൽ ഒരുപക്ഷേ ഈ കഥാപാത്രത്തിന് പൂർണത ലഭിക്കില്ല എന്ന ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും പൂർണമായി ഈ കഥയെ അപ്പോഴും മാത്യു ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല.
വഴിത്തിരിവായ ആ യാത്ര
ഒരു ദിവസം മാത്യു എറണാകുളത്തുനിന്നും കോതമംഗലം വഴി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര പോവുകയായിരുന്നു. ഒരു പഴയ മോഡൽ ബുള്ളറ്റിലായിരുന്നു യാത്ര. പൊതുവേ ആ ബുള്ളറ്റ് ഇടയ്ക്ക് കേടായി വഴിയിൽ കിടക്കാറുണ്ട്. ഈ യാത്രയിലും അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു. എന്നാൽ ഇത്തവണ തൻ്റെ വാഹനം നിന്നത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വലിയ വീടിനു മുന്നിലാണ്. ഏകദേശം 50 സെൻ്റോളം വരുന്ന അതിവിശാലമായ ഒരു മുൻഭാഗം ആ വീടിനുണ്ട്. ആഡംബരം നിറഞ്ഞ വലിയൊരു വീടാണത്. വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് തെങ്ങ്, ജാതി തുടങ്ങിയ കൃഷിയിനങ്ങളുണ്ട്. കുറച്ചു ജോലിക്കാർ ആ വിളകൾക്ക് തടമെടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്.
യാത്ര തുടരാനായി വാഹനം സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ മാത്യു ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ബുള്ളറ്റ് സ്റ്റാർട്ടാകുന്നില്ല. കിക്കർ അടിച്ചു തളരുമ്പോൾ ഒന്ന് ആശ്വാസം കിട്ടാനായി നോക്കുന്നത് ഈ വലിയ വീടിനുള്ളിലേക്കാണ്. വീണ്ടും ക്ഷീണം മാറുമ്പോൾ കിക്കർ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പെട്ടെന്ന് വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്മ, "ജോണി ഇങ്ങോട്ട് കയറി വാ" എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. അവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന ജോലിക്കാരിൽ ആരെയോ വിളിക്കുന്നതാണെന്നാണ് മാത്യു ആദ്യം കരുതിയത്. അതുകൊണ്ട് അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ വീണ്ടും ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നു. പക്ഷേ ആ അമ്മ വീണ്ടും ജോണി, ജോണി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു.
കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ആ അമ്മ തന്നെ തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന്. മാത്യു വീടിനുള്ളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു, "അമ്മേ ഞാൻ ജോണി അല്ല." അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്നിരുന്ന ഒരു പണിക്കാരൻ മാത്യുവിനോട് പറഞ്ഞു, "എടോ ഇയാൾ തൻ്റെ പണി നോക്കി പോ.. ഇത് അവരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ്". ആ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ മാത്യുവിന് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഒരുപക്ഷേ ആ അമ്മയുടെ മകൻ്റെ പേര് ജോണി എന്നായിരിക്കും. ആ വലിയ വീട്ടിൽ അധികം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. മക്കളൊക്കെ വിദേശത്താകാം. എന്നെങ്കിലും തൻ്റെ മകൻ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയാകാം അത്. സ്വന്തം മകനാണെന്ന് തോന്നിയാകാം തന്നെ ജോണി എന്ന് വിളിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാകാം സ്നേഹത്തോടെ അകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. എന്തോ, അപ്പോൾ തന്നെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ടായി. അവിടെനിന്ന് മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മാത്യുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറയെ ആ അമ്മയുടെ വിഷമമായിരുന്നു.
ഒരുപക്ഷേ ആ കുടുംബത്തിലെ മക്കൾ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും ഒക്കെ ആഗ്രഹപ്രകാരം പഠിച്ച് വിദേശത്ത് വലിയ ജോലിയൊക്കെ നേടിയതാകാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ അവർ പോയപ്പോൾ ഈ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ തീർത്തും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായി. പണവും ജോലിക്കാരെയും ഒക്കെ നൽകി നല്ല സൗകര്യത്തിലാകാം ആ അമ്മയും അച്ഛനും അവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവർക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള മക്കളുടെ സാമീപ്യം അവിടെയില്ലല്ലോ. പലപ്പോഴും പലരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ പകിട്ടിൽ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മറന്നു പോവുകയാണ്. ഇത്തരം തിരിച്ചറിവുകളും, ജോണി എന്ന് വിളിച്ച ആ അമ്മയുടെ മനോവേദനയുമാണ് 'മധുരമീ ജീവിതം' എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം എന്തായാലും വെള്ളിത്തിരയിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് സംവിധായകൻ വിശദീകരിച്ചു.
ഒടുവിൽ സിനിമ സംഭവിക്കുന്നു
അവിടെനിന്ന് പോയ ശേഷം പിന്നീട് മാത്യു ആ അമ്മയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ആ വലിയ വീട്ടിലെ അമ്മയുടെ മകൻ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി വിദേശത്താണ്. അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ആ വീട്ടിലുണ്ട്. പക്ഷേ മകൻ അമ്മയെ കാണുന്നത് വല്ലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കോളിലൂടെ മാത്രമാണ്. തന്നെ നൊന്തുപെറ്റ അമ്മയ്ക്ക് അത് മതിയോ എന്ന ചോദ്യം മാത്യുവിൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ അലട്ടി. മൂന്നുനാലു ദിവസത്തെ ഉറക്കം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. മധുരമീ ജീവിതം പോലൊരു ആശയം പറയുന്ന ചിത്രം പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി.
വീണ്ടും രണ്ടാം ലോക്ഡൗൺ കാലം. കഥ അവർ കൂട്ടായി ചർച്ച ചെയ്തു. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് പറയാം എന്ന ഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ, മുൻപ് പരിചയമുള്ള പ്രമുഖ നടൻ സിദ്ദിഖിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഈ കഥ പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആദ്യം ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. തനിക്ക് മറ്റു ചില സിനിമകളുടെ തിരക്കുണ്ടെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി. പിന്നീട് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി. തിരക്കഥ എഴുതുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് മാത്യു വിളിച്ചത് പ്രശസ്ത നടി വിനയ പ്രസാദിനെയാണ്. അവരോട് ഈ കഥയുടെ രത്നച്ചുരുക്കം പറഞ്ഞു. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ പേന എടുത്ത് ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എഴുതുകയുള്ളൂ എന്നും വ്യക്തമാക്കി. കഥ കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, താൻ കൂടെയുണ്ട് എന്ന ഉറപ്പാണ് അവർ നൽകിയത്.
പിന്നീട് സിദ്ദിഖിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി മലയാളത്തിലെ പല പ്രമുഖ സീനിയർ താരങ്ങളെയും അവർ സമീപിച്ചു. പലർക്കും കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ കാര്യം വരെ സംസാരിക്കുന്ന ഘട്ടം എത്തി. പക്ഷേ അപ്പോഴും സിദ്ദിഖിൻ്റെ മുഖമായിരുന്നു സംവിധായകൻ്റെയും എഴുത്തുകാരൻ്റെയും മനസ്സിൽ. കാരണം ഈ കഥാപാത്രത്തെ അതിൻ്റെ അന്തഃസത്ത ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടാതെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അപാരമായ കഴിവ് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു.
സിദ്ദിഖിനോട് ആദ്യം കഥ പറയാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ വിനയ പ്രസാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി. തിരക്കഥയും പൂർത്തിയായി. എന്തായാലും ഒന്നുകൂടി സിദ്ദിഖിനെ വിളിച്ചു നോക്കിയാലോ എന്ന് മാത്യു ചിന്തിച്ചു. അന്ന് ചിലപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാനസികാവസ്ഥയിലോ തിരക്കിലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണെങ്കിലോ എന്ന് കരുതി വീണ്ടും വിളിച്ചു. ദൈവഭാഗ്യം പോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, താൻ ആലുവയിലെ വീട്ടിലുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരൂ എന്ന്. മാത്യു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചു. പക്ഷേ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും സിനിമയുടെ തിരക്കഥ അദ്ദേഹത്തെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചില്ല. പകരം ഈ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈകാരിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജീവിതങ്ങളെ പറ്റിയുമാണ് അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്.
ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തിരക്കഥ കൈമാറി മാത്യു തൻ്റെ റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു. ആലുവയിൽ നിന്നും വാഹനം ഓടിച്ച് തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ എത്തിയപ്പോൾ സിദ്ദിഖ് തിരിച്ചു വിളിച്ചു. പ്രതിഫലമോ തീയതിയോ ഒന്നും നോക്കേണ്ടെന്നും, ഈ സിനിമ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർബന്ധമായും പറയേണ്ടതാണെന്നും താൻ അഭിനയിക്കാൻ വരാമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. സിദ്ദിഖിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ തന്നിലേക്ക് പകർന്ന സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് മാത്യു പറയുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ പ്രേരകമായ ശക്തി എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ച ആദ്യദിനം അദ്ദേഹം കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഇട്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്നു നിന്നപ്പോൾ അറിയാതെ തൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുകയായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്യു സ്കറിയ വികാരധീനനായി.
'സ്ത്രീ' സീരിയലിലെ താരങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു
മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഹിറ്റ് സീരിയലായ 'സ്ത്രീ'യിലെ താരങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന വലിയ പ്രത്യേകതയും ഈ സിനിമക്കുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു ആംഗിൾ സിനിമയിലുണ്ടെന്ന് താൻ മുൻപ് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു. വളരെ യാദൃച്ഛികമായാണ് വിനയ പ്രസാദും സിദ്ദിഖും ഈ സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിച്ചത്. മലയാളികളുടെ സ്വീകരണമുറിയിൽ ഒരു കാലത്ത് നിറഞ്ഞുനിന്ന ഈ ജോഡികൾ വീണ്ടും വെള്ളിത്തിരയിൽ ഒന്നിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്കും വലിയൊരു നൊസ്റ്റാൾജിയ സമ്മാനിക്കും. സിദ്ദിഖിൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ 351-ാമത്തെ സിനിമ കൂടിയാണിത്.
സിദ്ദിഖിനെക്കുറിച്ച് സംവിധായകൻ
സിദ്ദിഖ് എന്ന അതുല്യ നടൻ്റെ അഭിനയപാടവത്തെ പറ്റി താനായിട്ട് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് മാത്യു ചോദിക്കുന്നു. എങ്കിലും സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് സിനിമാ മേഖലയിലുള്ള ചിലർ മാത്യുവിനെ വിളിച്ചു. ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നവാഗതനായ നീ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് സിദ്ദിഖിനെ പോലെ ഒരു സീനിയർ നടനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് അവർ ചോദിച്ചു. ഇവരുടെയൊക്കെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പൊരുൾ എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല. അത് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്; സിദ്ദിഖ് പുതിയൊരു സംവിധായകനെ അനുസരിക്കാത്ത ആളാണ്. അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ വലിയ തലവേദന ഉണ്ടാക്കും. വളരെ കർക്കശക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ നിലപാടിൽ മാത്രമേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കി മറ്റാരെയെങ്കിലും നോക്കൂ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഉപദേശം. താനൊരു പുതിയ ആളായതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം വാക്കുകൾ വല്ലാതെ അലോസരപ്പെടുത്തി.
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നിവൃത്തികെട്ട് മാത്യു സിദ്ദിഖിനെ തന്നെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, "ചിലർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇക്കായെപ്പറ്റി എന്നോട് പറയുന്നു. ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം." ഇതുകേട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. "മാത്യൂസ്, ഞാൻ എപ്പോൾ വരണം, ഞാൻ എപ്പോൾ പോകണം, ഞാൻ എങ്ങനെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് നീ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാതെ സ്വന്തം ജോലിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക." ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. എന്തിനാണ് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതെന്ന് മാത്യു സംശയിച്ചു. എന്തായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ ചേതോവികാരം എന്ന് ഇപ്പോഴും ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത ചോദ്യമായി അവശേഷിക്കുന്നു.
ജോണി ആൻ്റണിയും സെറ്റിലെ വിശേഷങ്ങളും
ഈ സിനിമയിൽ ജോണി ആൻ്റണി വളരെ പ്രധാന്യമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച സംവിധായകൻ കൂടിയാണല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയത്തിലെ ചടുലതയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സിഐഡി മൂസ കാലഘട്ടം ആണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. കാരണം പ്രായം അദ്ദേഹത്തെ ഒട്ടും ബാധിച്ചിട്ടില്ല. സിദ്ദിഖും ജോണി ആൻ്റണിയും സെറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വലിയ രസമാണ്. ഒരുപാട് കഥകൾ കേൾക്കാം. പഴയ വിഖ്യാത നടന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കാം. ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ജോണി ആൻ്റണിയോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൃത്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ തരും. അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ ചൂടാവുകയും ചെയ്യും. ഒരുപാട് സീനിയർ താരങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. മനോഹരമായ നല്ല ആശയമുള്ള ഒരു കൊച്ചു ചിത്രമാണിത്. മധുരമീ ജീവിതത്തെ പ്രേക്ഷകർ പൂർണമായും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് മാത്യു സ്കറിയ പ്രതികരിച്ചു.