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വീണ്ടും കല്യാണ കഥയുമായി ഒരു ചിത്രം; ഹ്യൂമര്‍ ത്രില്ലറിലൊരുങ്ങുന്ന 'മധുരം വെപ്പി'ന് തുടക്കം

പൂര്‍ണമായും ഹ്യൂമര്‍ ത്രില്ലര്‍ ജോണറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ബൈജു എഴുപുന്നയാണ് ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്.

MADHURAM VEPPU MOVIE UPCOMING MALAYALAM MOVIE HUMOUR THRILLER MOVIES baiju ezhupunna
Madhuram Veppu Launched (Photo: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 9, 2026 at 2:03 PM IST

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ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ചടങ്ങാണ് മധുരം വെപ്പ്. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ രസകരമായ ഒരു ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നു. സന്തോഷ് ഇടുക്കി തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് മധുരം വെപ്പ്.

ആക്‌റ്റേഴ്‌സ് ഫാക്‌ടറിയുടെ ബാനറില്‍ ലിബിയ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ആണ് സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ പൂജയും ടൈറ്റില്‍ ലോഞ്ചും സ്വിച്ചോണ്‍ കര്‍മവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ജൂണ്‍ 8) നടന്നു. പ്രശസ്‌ത സംവിധായകന്‍ സിബി മലയില്‍ ഭദ്ര ദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചു.

ലിസ്റ്റിൻ സ്‌റ്റീഫൻ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ചും സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ സ്വിച്ചോൺ കർമ്മവും നിർവൃഹിച്ചു. അനിൽ മാത്യു ഫസ്റ്റ് ക്ലാപ്പും നൽകി. എം. പത്മകുമാർ, ഫിലിം ചേംബർ പ്രസിഡൻ്റ് അനിൽ തോമസ്, മേജർ രവി, ബൈജു എഴുപുന്ന ,സെവൻ ആർട്ട്സ് മോഹൻ്, മെറീനാമൈക്കിൾ, ലതാ ദാസ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു സംസാരിച്ചു.

കൊച്ചി വൈറ്റില , ആർട്ടിക്ക് ഗോൾഡ് ഹോട്ടലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ അണിയറ പ്രവർത്തകർ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ എന്നിവരുടെ വലിയ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.

വിവാഹത്തിന്‍റെ തലേന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് മധുരം വെപ്പ്. ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ബന്ധുക്കള്‍, സുഹൃത്തുക്കള്‍ മറ്റു പരിചയക്കാര്‍ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പേര്‍ എത്തുന്നു. അറുപിശുക്കനായ കല്യാണച്ചെക്കന്‍റെ അപ്പന്‍റെ സ്വത്ത് വീതം വയ്പ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ചില കുശല പ്രയോഗങ്ങള്‍, ആ കല്യാണ വീട്ടില്‍ ചില നിഗൂഢ സത്യങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമായി ഈ മധുരം വയപ്പ് ചടങ്ങ് മാറുന്നു.

പൂര്‍ണമായും ഹ്യൂമര്‍ ത്രില്ലര്‍ ജോണറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ബൈജു എഴുപുന്നയാണ് ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്. സിദ്ദിഖ് മറ്റൊരു കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നുണ്ട്.

MADHURAM VEPPU MOVIE UPCOMING MALAYALAM MOVIE HUMOUR THRILLER MOVIES baiju ezhupunna
Madhuram Veppu Launched (Photo: Special Arrangement)

പ്രമോദ് വെളിയനാട്, ശ്രീജിത്ത് രവി, ഭീമൻ രഘു , ജോജി ജോൺ, മേജർ രവി, നന്ദു പൊതുവാൾ ,,ശ്രുതി ജയൻ, മെറീനാ മൈക്കിൾ, ലതാ ദാസ് , ലിബിയാ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.

ഇവർക്കൊപ്പം ആർട്ടിസ്റ്റ് വർക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത അറുപതോളം പുതുമുഖങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നു. സഞ്ചോ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഈ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് ജെയ്സണ്‍ ജോണ്‍ ആണ്. ഗാനങ്ങൾ വിനായക് ശശികുമാർ, ഛായാഗ്രഹണം ജിസ്മിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ, എഡിറ്റിംഗ് - ജ്യോതിഷ് കുമാർ, കലാ സംവിധാനം രാജീവ് കോവിലകം, മേക്കപ്പ് -ജയൻ പൂങ്കുളം, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ-കുമാർ എടപ്പാൾ, സ്റ്റിൽസ്- രാജീവ് അഴിയൂർ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ചാക്കോ കാഞ്ഞൂപ്പറമ്പിൽ, പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈൻ സേതു അടൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ എ.ഡി ശ്രീകുമാർ. പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

ജൂണ്‍ 12 മുതലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നത്. കൊരട്ടി, അങ്കമാലി ഭാഗങ്ങളിലായി പൂര്‍ത്തിയാക്കും.

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TAGGED:

MADHURAM VEPPU MOVIE
UPCOMING MALAYALAM MOVIE
HUMOUR THRILLER MOVIES
BAIJU EZHUPUNNA
MADHURAM VEPPU GOES ON FLOORS

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