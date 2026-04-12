'കൊഞ്ചനേരം കൊഞ്ചനേരം' പാടിവന്ന ആ അപ്രതീക്ഷിത ഫോണ്കോള്; ആശാജിയുമായുള്ള ഓർമകളുമായി മധു ബാലകൃഷ്ണൻ
ആശ ഭോസ്ലെയോടൊപ്പം ഡ്യുയറ്റ് പാടിയ അനുഭവവും ഗായികയോടൊപ്പമുള്ള സ്നേഹ നിമിഷങ്ങളും ഓര്ത്തെടുത്ത് ഗായകന് മധു ബാലകൃഷ്ണന്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 12, 2026 at 3:09 PM IST
അക്കി വിനായക്
വൈവിധ്യമാർന്ന ആലാപന ശൈലിയിലൂടെ ദശകങ്ങളോളം ഇന്ത്യൻ സംഗീത ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ആശ ഭോസ്ലെയുടെ വിയോഗം സംഗീത ലോകത്തിന് തീരാനഷ്ടമാണെന്ന് പ്രശസ്ത ഗായകൻ മധു ബാലകൃഷ്ണൻ. സംഗീത ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളിലൊന്ന് ആശാജിയോടൊപ്പം ഒരു ഗാനം ആലപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ആശ ഭോസ്ലെ മലയാളത്തിൽ സുജാത എന്നൊരു ചിത്രത്തിൽ മാത്രമാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിട്ടുള്ളത്. മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രചിച്ച സ്വയംവര ശുഭദിനം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം.
സർപ്രൈസ് ആയി വന്ന ആ 'ചന്ദ്രമുഖി' അനുഭവം
2006-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ രജനീകാന്ത് ചിത്രം 'ചന്ദ്രമുഖി'യിലാണ് മധു ബാലകൃഷ്ണൻ ആശ ഭോസ്ലെയുമായി ചേർന്ന് ഡ്യുയറ്റ് പാടിയത്. വിദ്യാസാഗർ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച "കൊഞ്ചനേരം കൊഞ്ചനേരം" എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമായിരുന്നു അത്. ആ ഗാനത്തെക്കുറിച്ച് മധു ബാലകൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ:
"വിദ്യാജി എന്നെ പാടാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ കൂടെ പാടുന്നത് ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. അതൊരു സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒരു ഭാഗം കേൾപ്പിച്ചു തന്നു. ആദ്യം എസ് ജാനകി അമ്മയുടെ ശബ്ദമാണെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും, ആ സ്വരത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അത് ആശാജിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. 'ഇത് ആശാജിയല്ലേ' എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ആ മനോധർമത്തെ വിദ്യാജി അഭിനന്ദിച്ചു."
മറക്കാനാവാത്ത ആ ഫോൺ കോൾ
സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ആശ ഭോസ്ലെ മധു ബാലകൃഷ്ണനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. ആ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ നിമിഷം അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു:
സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചത് തന്നെ "കൊഞ്ചനേരം കൊഞ്ചനേരം" എന്ന പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ പാടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. ആശാജി പാടിയതിന് പിന്നാലെ മധു ബാലകൃഷ്ണനും ആ വരികൾ പാടി. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ താൻ പാടിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗാനം ഇതാണെന്നാണ് ആശാജി അന്ന് പറഞ്ഞത്.
ചെറുപ്പകാലം മുതൽ താൻ ആരാധനയോടെ കണ്ടിരുന്ന ഗായികയോടൊപ്പം ഒരു ഗാനം ആലപിക്കാൻ സാധിച്ചത് തൻ്റെ സംഗീത ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമായാണ് മധു ബാലകൃഷ്ണൻ കാണുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിലെ ആ ഇതിഹാസം എന്നും തൻ്റെ പ്രചോദനമായി നിലനിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
