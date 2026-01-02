'മഞ്ജു പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്, അതൊരു ജോലിയായി തോന്നിയില്ല'; 13 വർഷത്തിന് ശേഷം മധു വാര്യർ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ
ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 'സർവം മായ'യിലൂടെ മധു വാര്യർ തിരിച്ചെത്തി. നിവിൻ പോളിയുടെ സഹോദരനായാണ് ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്. സംവിധായകനായത് അഭിനയം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജു മേനോനെ നായകനാക്കി പുതിയ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 2, 2026 at 2:54 PM IST
നീണ്ട 13 വർഷത്തെ ഇടവേളക്കുശേഷം സർവം മായ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മുഴുനീള കഥാപാത്രവുമായി മധു വാര്യർ തിരിച്ചെത്തുന്നു. ചിത്രത്തിനും തൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിനും ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നുവെന്ന് മധു വാര്യർ പറയുന്നു. അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ഇടവേളയെക്കുറിച്ചും പുതിയ സിനിമയെക്കുറിച്ചും ഇടിവി ഭാരതിനോട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു.
ഇടവേളക്കുശേഷം അഭിനയിക്കുന്ന സർവം മായ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ നാഴികക്കല്ല് ആവുകയാണല്ലോ?
ഒരു സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന കരാക്ടർ റോൾ ചെയ്തിട്ട് 13 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ലളിതം സുന്ദരം എന്ന എൻ്റെ തന്നെ സംവിധാന സംരംഭമായ സിനിമയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചെറിയ വേഷത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് സമയത്തായിരുന്നു ലളിതം സുന്ദരം എന്ന സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചത്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. ഒരു അഭിനേതാവിനെ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ കുറച്ചുദിവസം ക്വാറൻ്റൈനിൽ ഒക്കെ ഇരുത്തണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലളിതം സുന്ദരം എന്ന സിനിമയിൽ ഡോക്ടറുടെ ആ ഒരു ചെറിയ വേഷം ഞാൻതന്നെ ചെയ്തത്. വലിയൊരു ഇടവേളക്കുശേഷം സർവം മായ എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിവിൻ പോളിയുടെ സഹോദരനായി ഇപ്പോൾ വേഷമിട്ടു. ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് അഖിൽ സത്യൻ എന്ന സംവിധായകൻ്റെ സിനിമയോടുള്ള വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിലെ കാസ്റ്റിങ് ഒക്കെ വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്.
താങ്കളുടെ മുഖം ഓർക്കാൻ അഖില്സത്യനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്തായിരുന്നു?
സത്യൻ അന്തിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത മോഹൻലാൽ ചിത്രം ഹൃദയപൂർവത്തിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത് സോനു ടിപിയാണ് ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ സിനിമയുടെ കഥ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് സത്യൻ സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ സോനു ടിപിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നതും. സംവിധാന സംരംഭത്തിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ. ആ സിനിമയുടെയും തിരക്കഥ എഴുതുന്നത് സോനു ടിപിയാണ്. ബിജു മേനോനാണ് നായകൻ. സത്യൻ സാറിൻ്റെ സെറ്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ സ്വാഭാവിക സംഭാഷണത്തിനിടെയാണ് സോനു എൻ്റെ സിനിമ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പെട്ടെന്ന് അഖിൽ സത്യന് എൻ്റെ കാര്യം ഓർമ വരുന്നതിന് ഇടയായിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെയാണ് സർവം മായക്കുവേണ്ടി എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഐഡിയ ലഭിക്കുന്നത്. ഹൃദയപൂർവത്തിൻ്റെ കഥ അഖിൽ സത്യൻ്റേതാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ രീതിയിലാണ് ഞാൻ സർവം മായയിലേക്ക് വരുന്നത്.
സർവം മായയുടെ വിശേഷങ്ങൾ
അവസരം ലഭിച്ചു, പക്ഷേ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ എത്തുന്നതുവരെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നെക്കൊണ്ട് ഈ കഥാപാത്രത്തെ മികച്ചതാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള സ്വാഭാവികമായ സംശയമാണ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായത്. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് സിനിമ സിങ്ക് സൗണ്ടിലാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കിയത്. അതായത് ഡബ്ബിങ് ഉണ്ടാകില്ല, തൽസമയം തന്നെ സൗണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അതോടെ എൻ്റെ ടെൻഷൻ ഇരട്ടിച്ചു. പക്ഷേ സംവിധായകൻ ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നതോടെ ധൈര്യമായി. അദ്ദേഹം എന്നെ സെറ്റിൽ എത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി.
എത്ര ടേക്ക് പോയാലും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ ധരിപ്പിച്ചു. സംവിധായകനായ അഖിൽ സത്യൻ മാത്രമല്ല ആ സിനിമയുടെ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ അണിയറ പ്രവർത്തകരും എനിക്ക് നൽകിയത് മികച്ച പിന്തുണയാണ്. ആദ്യദിവസത്തെ ടെൻഷൻ പിന്നീട് സന്തോഷത്തിലേക്ക് വഴിമാറി. ഒരുദിവസത്തെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേദിവസം ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ആ സെറ്റിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജി.
സിനിമയിൽ ഒരു പൂജാരിയായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഞാൻ പൂജാ ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. അജുവിൻ്റെ കഥാപാത്രവും നിവിൻ്റെ കഥാപാത്രവുമാണ് പൂജാ ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യുന്നതായി കാണിക്കുന്നത്. പൂജാ ചടങ്ങുകൾ കൃത്യതയോടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള നമ്പൂതിരിമാരെ കൊണ്ടുവന്നാണ് അഖിൽ അത്തരം രംഗങ്ങൾ ഒക്കെ ചിത്രീകരിച്ചത്. കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് കൃത്രിമത്വം ഒരുകാരണവശാലും തോന്നാൻ പാടില്ല.
അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇടവേള എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു
സംവിധാനമോഹം മനസിൽ തോന്നിയത് തൊട്ടാണ് അഭിനയ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഇടവേള നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭത്തിന് പിന്നാലെ മൂന്നുനാല് വർഷം സഞ്ചരിച്ചു. എന്നാൽ സാങ്കേതികപരമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ ചലച്ചിത്രം നടന്നില്ല. അതിനുശേഷമാണ് ലളിതം സുന്ദരം എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് കോവിഡ് വന്നു. ഇതിനിടയിൽ മലയാളത്തിലെ നിർമാണ കമ്പനികളും സംവിധായകരും ഞാനിനി അഭിനയിക്കുന്നില്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായ സംവിധായകരോട് എന്തെങ്കിലും വേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പരിഗണിക്കണം എന്ന കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് സംഭവിച്ചതോടെ ഇപ്പോൾ സർവം മായ എന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലുള്ള നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വരവ് നിലച്ചു. ദൈവാനുഗ്രഹം പോലെയാണ് സർവം മായ എന്ന സിനിമയിലെ വേഷത്തെ ഞാൻ കാണുന്നത്. ചലച്ചിത്രം സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റാണ്. സിനിമയുടെ വലിയ വിജയവും അഭിനയ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നുണ്ട്.
റിയ എന്ന ഡെലുലു
ഡെലുലുവിൻ്റെ കഥാപാത്രവുമായി എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ സീനുകൾ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും കാറിൽ നിവിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന സീനിൽ പിൻസീറ്റിൽ ഡെലുലു ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ആ കഥാപാത്രത്തെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ആ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിന് സമമാണ് റിയൽ ലൈഫ് ഡെലുലുവും. റിയ ഷിബു ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തരംഗമാണ്. സർവം മായ എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിരുന്നു റിയ. വളരെ ടാലൻ്റഡ് ആയ കുട്ടിയാണ്.
കുടുംബം പോലെ സെറ്റ്
എൻ്റെ സഹോദരിയായ മഞ്ജു വാര്യർ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട് സത്യൻ അന്തിക്കാടിൻ്റെ സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ജോലിയായിട്ട് തോന്നുകയേ ഇല്ല എന്ന്. എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബം പോലെ പെരുമാറുന്നതാണ് സത്യൻ അന്തിക്കാട് സെറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത. ആ ഒരു സന്തോഷവും എക്സ്പീരിയൻസും എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കും ഒന്നറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. സത്യൻ അന്തിക്കാടിൻ്റെ സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അഖിൽ സത്യൻ്റെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. സത്യൻ അന്തിക്കാടിൻ്റെ സെറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് അഖിലിൻ്റെയും സെറ്റ്. അയാളുടെ കഴിവ് പൂർണമായും പുറത്തെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും അഖിലിൻ്റെ സെറ്റിൽ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സെറ്റിലെത്തിയാൽ ആദ്യം വന്ന സംവിധായകൻ തന്നെയാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക. അതിനുശേഷമാണ് അസോസിയേറ്റിനെ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. പരമാവധി അഭിനേതാക്കളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് അഖിൽ അവലംബിക്കുന്നത്. മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ കാരവാനിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുന്ന പരിപാടിയൊന്നും അഖിലിൻ്റെ സെറ്റിൽ ഇല്ല. എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാകും. അതിപ്പോൾ ഷോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി.
തിരിഞ്ഞുനോട്ടം
മലയാള സിനിമയിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടാനാകാത്ത നായക നടൻ എന്നൊരു തലത്തിലേക്ക് ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ മഞ്ജു വാര്യരുടെ സഹോദരൻ എന്നുള്ള ഒരു ലേബൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭിനയ ജീവിതം മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനിടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി കൃത്യമാണോ എന്ന് പലപ്പോഴും സ്വയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് കരാക്ടർ റോളുകളിലേക്ക് പതുക്കെപ്പതുക്കെ വഴിമാറുന്നത്. അതിനിടയിൽ സംവിധാനമോഹം ഉള്ളിൽ ജ്വലിച്ചുതുടങ്ങി. തുടർന്ന് സംവിധാനത്തിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. പിന്നീട് കാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് സിനിമ പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. ദീപു കരുണാകരൻ്റെ സംവിധാന സഹായിയായി ക്രേസി ഗോപാലൻ എന്ന സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. സ്വലേ, മായാമോഹിനി തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ നിർമിച്ചു. അതോടെ ചലച്ചിത്ര സംവിധാനത്തിലേക്ക് പൂർണമായി സ്വയം പറിച്ചുനടുകയായിരുന്നു. അഭിനയത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്നെങ്കിലും കാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ എപ്പോഴും സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്നു.
മാറ്റം വന്ന അഭിനയം
ഹലോ, ട്വൻ്റി 20 തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങൾ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ സംവിധാനം തലയ്ക്കുപിടിച്ചതോടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടർച്ച സംഭവിച്ചില്ല. ഒരുപക്ഷേ ഒരു സംവിധായകനായതിനുശേഷമാണ് ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ നന്നായി പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു പടം സംവിധാനം ചെയ്തുകഴിയുമ്പോൾ അഭിനേതാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വളരെ നാച്ചുറലായി പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ കൃത്യമായി എനിക്ക് ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് സർവം മായ എന്ന സിനിമയിൽ എനിക്ക് തരക്കേടില്ലാതെ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചത്.
ഒരു സംവിധായകൻ ആയപ്പോൾ അഭിനയം കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. എൻ്റെ പഴയ സിനിമകൾ കാണാൻ എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു ചമ്മൽ ഉണ്ട്. എൻ്റെ അഭിനയത്തിൽ ഒരു മസിൽപിടുത്തം എനിക്ക് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. മസിൽപിടുത്തമില്ലാതെ വളരെ ഈസിയായി എങ്ങനെ അഭിനയിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ഒരു സംവിധായകനായ ശേഷമാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചത്.
ഇനി ഇപ്പോൾ നല്ല വേഷങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അഭിനയത്തിൽ കൂടി സജീവമാകാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ്. ഒരു സംവിധായകൻ ആകാനുള്ള യാത്രയിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. സിനിമകൾ ഇനിയും സംവിധാനം ചെയ്യും പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സമാന്തരമായി അഭിനയവും കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കും.
