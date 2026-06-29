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ഈണം കേൾക്കാതെ പിറന്ന ഉറുമിയിലെ 'അലകടലഴക്', ശരീരഭാഷകൊണ്ട് വിശ്വം ജയിച്ച സമുദ്ര; വിശേഷങ്ങളുമായി മധു ഗോപിനാഥും വക്കം സജീവും

മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നൃത്തസംവിധാനത്തിന് ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളികളായ മധുവും സജീവും, തങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇ ടി വി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ്

Madhu Gopinath and Vakkam Sajeev about Samudra
മധു ഗോപിനാഥും വക്കം സജീവും (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 1:58 PM IST

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അക്കി വിനായക്

ശരീരത്തിൻ്റെ വന്യമായ ചലനങ്ങളും ആയോധനകലയുടെ കരുത്തും സമന്വയിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ സമകാലീന നൃത്ത ശാഖയെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തിച്ച രണ്ട് പ്രതിഭകളാണ് മധു ഗോപിനാഥും വക്കം സജീവും. അവർ നയിക്കുന്ന 'സമുദ്ര' എന്ന നൃത്ത പ്രസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യൻ കലാമേഖലയിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു. ആട്ടക്കളരിയും സിതാര ബാലകൃഷ്ണനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ഈ രംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും, പൂർണമായും ഭാരതീയ ശൈലിയിൽ കണ്ടമ്പററി നൃത്തത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഏക പ്രസ്ഥാനം സമുദ്രയാണ്. മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നൃത്തസംവിധാനത്തിന് ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളികളായ മധുവും സജീവും, തങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇ ടി വി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ്.

ദക്ഷസൈത്തിൻ്റെ ശിഷ്യത്വത്തിൽ നിന്ന് സമുദ്രയുടെ ജനനത്തിലേക്ക്

​ചെറുപ്പം മുതലേ കലയോട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന മധുവും സജീവും സുഹൃത്തുക്കളാകുന്നത് ഇന്ത്യൻ കണ്ടമ്പററി നൃത്തത്തിലെ ലെജൻഡായ ദക്ഷസൈത്തിന് കീഴിൽ നൃത്തം അഭ്യസിക്കുന്ന കാലത്താണ്. നാല് വർഷത്തെ കഠിനമായ പഠനത്തിന് ശേഷം, പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ വേദിയിൽ ആവർത്തിച്ച് കയ്യടി നേടുന്നതിൽ അർഥമില്ലെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

​സ്വന്തമായി ഒരു നൃത്തശൈലി വേണമെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് 1997-ൽ 'സമുദ്ര' ജനിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്ത രൂപങ്ങളെയും കേരളത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത ആയോധനകലയായ കളരിപ്പയറ്റിനെയും സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് അവർ പുതിയൊരു വേറിട്ട നൃത്തശൈലിക്ക് രൂപം നൽകിയത്.

എന്തുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമല്ല?

​ലോകവേദികളിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമുയർത്തിയിട്ടും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തങ്ങളുടെ പേരുകൾ അത്ര പരിചിതമല്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും മനസ്സ് തുറന്നു.

​"ഞങ്ങൾ പൂർണമായും അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കലയിലാണ്. നൃത്തമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം, ആരോഗ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആയുധം. പുതിയ കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രോഡക്ടുകൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു ജോലിയാണ്. ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ശ്രദ്ധ മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമല്ലാത്തത്. എങ്കിലും വേദികൾക്കോ പ്രേക്ഷകർക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് കുറവില്ല. പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് പാലക്കാടാണ് അവസാനമായി പെർഫോം ചെയ്തത്, അടുത്തത് ഉടൻ മുംബൈയിൽ നടക്കും." - മധുവും സജീവും വിശദീകരിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ കലാപ്രസ്ഥാനത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിച്ചിട്ടും മധു ഗോപിനാഥ്, വക്കം സജീവ് എന്നീ പേരുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് സുപരിചിതമല്ല. സമുദ്ര എന്ന നൃത്ത പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് കലാബോധമുള്ള മലയാളികൾക്ക് ധാരണയുണ്ട്.

വാക്കുകളില്ലാത്ത ആഗോള ഭാഷ

​തങ്ങളുടെ നൃത്ത പ്രൊഡക്ഷനുകൾക്ക് സാഹിത്യഭാഷയുടെ പിന്തുണ തേടാൻ ഇരുവരും തയാറായില്ല. അതിന് കൃത്യമായൊരു കാരണവുമുണ്ടായിരുന്നു, തങ്ങളുടെ നൃത്തം കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ല എന്ന ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്ത് എവിടെയുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന പൊതുവായ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച്, ശരീരചലനങ്ങളിലൂടെ അത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു രീതി. അമേരിക്കയിൽ ആണെങ്കിലും ആലപ്പുഴയിൽ ആണെങ്കിലും കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ആ ശരീരഭാഷ കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും.

​ഈ വേറിട്ട പരീക്ഷണം വൻ വിജയമായി മാറി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ ലോകത്തിലെ 45-ഓളം വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ വിസ്മയകരമായ നാല് പ്രധാന നൃത്ത പ്രൊഡക്ഷനുകളുമായി ഇരുവരും സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

​രാജ്യം ആദരിച്ച പ്രതിഭകൾ

​എം. എഫ്. ഹുസൈൻ, സന്തോഷ് ശിവൻ, ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ അതികായന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് നൃത്തസംവിധാനം ഒരുക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, 2010-ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനം, മംഗൽ പാണ്ഡെയുടെ 150-ാം വാർഷികം തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രപ്രധാനമായ ആഗോള വേദികളിലും രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന് ലഭിച്ചു.


ഒരു മുറിയിലെ അടച്ചിടലിൽ പിറന്ന 'സൗണ്ട് ഓഫ് സൈലൻസ്'


സമുദ്ര എന്ന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള കലയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തങ്ങളുടെ കൈമുതലായില്ലായിരുന്നു എന്ന് മധുവും സജീവും ഓർക്കുന്നു. ഇന്നത്തെപ്പോലെ ലോകത്തിലെ വിവിധ കലകളെക്കുറിച്ച് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ പഠിക്കാൻ അന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യമില്ല. കൈയിൽ പണമില്ല, വലിയ പിന്തുണയുമില്ല. എന്നാൽ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ പണം കടം വാങ്ങി സമുദ്രയുടെ നാല് ചുവരുകൾ കെട്ടാൻ ഇരുവരും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ എല്ലാം നേടിയെടുക്കണമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു ആയുധം.

​അതിനായി ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം അവർ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു അടച്ചിടൽ ജീവിതം നയിച്ചു. ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ ബാഹ്യലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ അവർ, അവിടെവെച്ചാണ് തങ്ങളുടെ വിഖ്യാതമായ ആദ്യ പ്രൊഡക്ഷൻ രൂപപ്പെടുത്തിയത്— 'സൗണ്ട് ഓഫ് സൈലൻസ്'. ജീവിതചക്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ സൃഷ്ടിയാണ് പിന്നീട് സമുദ്രയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചതും പ്രശസ്തമാക്കിയതും.

Madhu Gopinath and Vakkam Sajeev about Samudra
ശരീരഭാഷകൊണ്ട് വിശ്വം ജയിച്ച സമുദ്ര (Special Arrangement)
​കവി അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ പിന്തുണയും ആഗോള അംഗീകാരവും

ഒരു വർഷത്തെ കഠിനപ്രയത്നത്തിന് ശേഷം കവി അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ, ജയകുമാർ ഐഎഎസ് തുടങ്ങിയ സാഹിത്യ ഭീമന്മാരുടെ മുന്നിലായിരുന്നു സമുദ്ര ആദ്യമായി 'സൗണ്ട് ഓഫ് സൈലൻസ്' അരങ്ങിലെത്തിച്ചത്. പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട് വിസ്മയിച്ച കവി അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ കേരളകൗമുദി ദിനപത്രത്തിൽ സമുദ്രയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് പേജ് നീളുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി. അതോടെ സമുദ്രയുടെ വിധി മാറിമറിഞ്ഞു. പിന്നീട് അവർക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.

​ഇറ്റലിയിൽ നടന്ന പ്രശസ്തമായ സ്പോലറ്റൊ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുത്ത 52 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റേജ് പ്രൊഡക്ഷനുകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും മികച്ചതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് 'സൗണ്ട് ഓഫ് സൈലൻസ്' ആയിരുന്നു.

​വിസ്മയമായി മാറിയ നാല് പ്രധാന പ്രൊഡക്ഷനുകൾ

​സൗണ്ട് ഓഫ് സൈലൻസിന് ശേഷം സമുദ്രയുടെ വേദിയിൽ നിന്നും ലോക ശ്രദ്ധ നേടിയ മറ്റ് മൂന്ന് പ്രധാന പ്രൊഡക്ഷനുകൾ കൂടിയെത്തി. '​ജലം' എന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ സൗണ്ട് ഓഫ് സൈലൻസ് പോലെ തന്നെ ഒട്ടനവധി വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കൈയടി നേടി. പിന്നീട് ചെയ്ത ​'കോസ്മിക് ഡാൻസ് ശിവ', ​'റിഥം' എന്നിവയും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി. ​ഇവ കൂടാതെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ചെറിയ പ്രൊഡക്ഷനുകളും ഈ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നും പിറവിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

നർത്തകരായി എത്തി എം എഫ് ഹുസൈൻ ചിത്രത്തിൻ്റെ കൊറിയോഗ്രാഫർമാരായ കഥ

​വിദേശരാജ്യങ്ങളിലടക്കം സമുദ്ര പ്രശസ്തമായതോടെയാണ് ഇരുവരെയും തേടി സിനിമയിൽ നിന്നും ക്ഷണം എത്തുന്നത്. വിഖ്യാത ചിത്രകാരൻ എം എഫ് ഹുസൈൻ സംവിധാനം ചെയ്ത, തബു പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'മീനാക്ഷി' എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു തുടക്കം. സന്തോഷ് ശിവനായിരുന്നു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഛായാഗ്രാഹകൻ.

​"ഞങ്ങളെ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യാനല്ല ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് വിളിച്ചത്. സമകാലീന നൃത്തത്തിന് സാധ്യതയുള്ള ചില പാട്ടുകളിലേക്ക് വ്യത്യസ്ത ശൈലിയുള്ള നർത്തകരെ അന്വേഷിച്ച കൂട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പേര് വരുന്നത്. കേവലം നർത്തകരായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷനിലെത്തിയത്. എന്നാൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ യഥാർഥ നൃത്തസംവിധായകരുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ സംവിധായകന് സാധിച്ചില്ല. അതോടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പാട്ടിലെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ സ്വയം കൊറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. അത് എം എഫ് ഹുസൈൻ സാറിനും സന്തോഷ് ശിവൻ സാറിനും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമയുടെ മുഴുവൻ കൊറിയോഗ്രാഫർമാരായി ഞങ്ങൾ മാറുന്നത്." - മധുവും സജീവും ആ ഓർമ പങ്കുവെച്ചു.

Madhu Gopinath and Vakkam Sajeev about Samudra
ശരീരഭാഷകൊണ്ട് വിശ്വം ജയിച്ച സമുദ്ര (Special Arrangement)

​എന്നാൽ, നിർഭാഗ്യവശാൽ മതപരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റിലീസ് ചെയ്ത് പത്ത് ദിവസത്തിനകം ഈ ചിത്രം നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വലിയ ഭാഗ്യം ഹിന്ദിയിൽ തുടർച്ചയായ അവസരങ്ങൾ നേടാൻ ഇവരെ സഹായിച്ചില്ല.


​'രാത്രിമഴ'യും ചരിത്രം കുറിച്ച ദേശീയ പുരസ്കാരവും

തുടർന്നാണ് ലെജൻഡറി സംവിധായകൻ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ 'രാത്രിമഴ' എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് ഇവരെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ നേർപകർപ്പ് പോലെയാണ് ഇരുവര്‍ക്കും തോന്നിയത്. കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നിങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നൃത്തസംവിധായകർ എന്ന് സംവിധായകൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

​ആ ചിത്രത്തിലെ നൃത്തസംവിധാനം ഇരുവർക്കും സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും ഒപ്പം ദേശീയ പുരസ്കാരവും നേടിക്കൊടുത്തു. ഇതിനുമുമ്പും മലയാള സിനിമകൾക്ക് മികച്ച നൃത്തസംവിധാനത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആ കലാകാരന്മാരെല്ലാം അന്യഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. നൃത്തസംവിധാനത്തിന് ദേശീയ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ മലയാളികളായി മധുവും വക്കം സജീവും മാറിയത് 'രാത്രിമഴ'യിലൂടെയാണ്.

Madhu Gopinath and Vakkam Sajeev about Samudra
മധു ഗോപിനാഥും വക്കം സജീവും (Special Arrangement)



ഈണം കേൾക്കാതെ പിറന്ന 'അലക്കടലഴക്'

സമുദ്ര എന്ന പ്രസ്ഥാനം മലയാള സിനിമയിൽ കൊറിയോഗ്രാഫി ഒരുക്കിയതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയവും പ്രേക്ഷകർ നെഞ്ചിലേറ്റിയതുമായ ഗാനമാണ് സന്തോഷ് ശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഉറുമിയിലെ "അലകടലഴകാണ് നീ..." എന്ന പാട്ട്. മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരനായ നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് പൃഥ്വിരാജ് എന്നാണ് ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കവെ മധുവും സജീവും ആദ്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

​ഗാനത്തിൽ പൃഥ്വിരാജും ജനീലിയയുമാണ് പ്രധാനമായും പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുവടുകൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു നൃത്തസംവിധായകർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ലൊക്കേഷനിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

​എന്നാൽ ഈ ഗാന ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ഒരു പരീക്ഷണം ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായതായി ഇരുവരും വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ പാട്ട് പൂർണമായി കേൾക്കാതെയാണ് മധുവും സജീവും നൃത്തസംവിധാനം ഒരുക്കാൻ ലൊക്കേഷനിലെത്തുന്നത്. പാട്ടിൻ്റെ കമ്പോസിങ്ങും പ്രൊഡക്ഷനും സ്റ്റുഡിയോയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓരോ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴും പാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് വരികൾ വീതം സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അയച്ചുതരും, അത് കേട്ടുടൻ അപ്പോൾത്തന്നെ ചുവടുകൾ നിശ്ചയിച്ചാണ് ആ സൂപ്പർഹിറ്റ് ഗാനം ഇരുവരും ചിത്രീകരിച്ചത്.

Madhu Gopinath and Vakkam Sajeev about Samudra
ശരീരഭാഷകൊണ്ട് വിശ്വം ജയിച്ച സമുദ്ര (Special Arrangement)

​കമൽഹാസനെ കളരി പഠിപ്പിക്കാൻ ലഭിച്ച അവസരവും കരിയറിലെ വലിയ നഷ്ടബോധവും

തങ്ങളുടെ കരിയറിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു നഷ്ടബോധത്തെക്കുറിച്ചും മധു ഗോപിനാഥും വക്കം സജീവും മനസ്സ് തുറന്നു. ഉലകനായകൻ കമൽഹാസനെ കളരിപ്പയറ്റ് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഇരുവർക്കും ഒരു സുവർണാവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു.

Madhu Gopinath and Vakkam Sajeev about Samudra
മധു ഗോപിനാഥും വക്കം സജീവും (Special Arrangement)

​പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ഭരത് ബാല സംവിധാനം ചെയ്യാനിരുന്ന, അസിൻ നായികയാകുന്ന ഒരു വലിയ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ഒരുക്കം. ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി നായിക അസിൻ 15 ദിവസത്തോളം അതീവ രഹസ്യമായി സമുദ്രയുടെ കളരിയിൽ എത്തി പരിശീലനം നേടിയിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ കമൽഹാസനും പരിശീലനത്തിനായി സമുദ്രയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇരുവരും കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം കമൽഹാസൻ ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാൾക്ക് തങ്ങളുടെ ശൈലിയിൽ കളരി പകർന്നു നൽകാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് കരിയറിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയൊരു നഷ്ടബോധമായി ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഇരുവരും പറഞ്ഞു.

കലാജീവിത വിശേഷങ്ങൾ സജീവും മധുവും വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ അഭിമുഖം ചുവടെ.

മധു ഗോപിനാഥും വക്കം സജീവും (ETV Bharat)

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