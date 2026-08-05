നസ്ലനും സംവിധായകൻ മധു സി നാരായണനും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ സിനിമയ്ക്ക് തുടക്കം
അനന്തു എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്സിൻ്റെ ബാനറിൽ ഡോ. അനന്തുവും മധു സി നാരായണൻ്റെ സൈലൻ്റ് ക്യാറ്റ് ഫിലിംസും ചേർന്നാണ് ഈ പുതിയ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 5, 2026 at 7:48 PM IST
മലയാള സിനിമയിലെ യുവതാരം നസ്ലനും ഹിറ്റ് സംവിധായകൻ മധു സി നാരായണനും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന് കൊച്ചിയിൽ തുടക്കമായി. ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂജയും ഷൂട്ടിംഗും ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചു.
അനന്തു എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്സിൻ്റെ ബാനറിൽ ഡോ. അനന്തുവും മധു സി നാരായണൻ്റെ സൈലൻ്റ് ക്യാറ്റ് ഫിലിംസും ചേർന്നാണ് ഈ പുതിയ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. കാർത്തിക് വിജയ് ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്.
നസ്ലനോടൊപ്പം സൗബിൻ ഷാഹിർ, ബേബി ജീൻ, ചന്തു സലീംകുമാർ, പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത്, ഹാനിയ, ഫ്രാങ്കോ, അനൂപ് മോഹൻദാസ്, അലിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്. സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളും ടൈറ്റിലും അണിയറപ്രവർത്തകർ വൈകാതെ പുറത്തുവിടും.
സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം 'അതിരടി'ക്ക് ശേഷം അനന്തു എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്സിൻ്റേതായി ഷൂട്ടിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ എന്നിവരാണ് പി ആർ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്, ആതിര ദിൽജിത്ത് പിആർഒ.
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