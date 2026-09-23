ETV Bharat / entertainment

'പരീക്കുട്ടി' മുതൽ 'വിശ്വം' വരെ! ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളില്‍ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങള്‍; മലയാളത്തിന്‍റെ മഹാനടന്‍ മധുവിന് ഇന്ന് പിറന്നാള്‍

മധുവിന് ഇന്ന് 93 ാം പിറന്നാള്‍, ആശംസയുമായി ആരാധകര്‍.

CELEBRITY BIRTHDAY MALAYALAM ACTOR MADHU MADHU MOVIES MADHU FILM CAREER
മധുവിന് ഇന്ന് 93 ാം പിറന്നാള്‍ (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 1:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച മഹാനടൻ മധുവിന് ഇന്ന് 93-ാം പിറന്നാൾ. അടിമുടി സിനിമാക്കാരൻ എന്ന വിശേഷണമാണ് പി. മാധവൻ നായർ എന്ന മധുവിന് ഏറ്റവും ചേരുക. മലയാള സിനിമയുടെ ശൈശവകാലം മുതൽ അതിന്‍റെ വളർച്ചയ്ക്കും മാറ്റങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായ മധു, നടൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല സംവിധായകൻ, നിർമാതാവ്, സ്റ്റുഡിയോ ഉടമ എന്നീ നിലകളിലും ചലച്ചിത്ര മേഖലയില്‍ തന്‍റെതായ അടയാളം പതിപ്പിച്ചു.

മലയാളിയുടെ ഹൃദയതന്ത്രികളിൽ അനുരാഗത്തിന്‍റെയും വിരഹത്തിന്‍റെയും മധുരനൊമ്പരങ്ങൾ മീട്ടിയ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മധു ജീവൻ നൽകി. ഭാവതീവ്രമായ അഭിനയത്തിലൂടെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഓർമയിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരുകാലത്ത് മലയാള സിനിമയുടെ നായകസങ്കൽപ്പത്തിന് തന്നെ പുതിയ രൂപം നൽകിയ നടനായിരുന്നു മധു.

തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ‘ചെമ്മീനി’ലെ പരീക്കുട്ടി ഇന്നും മധുവിന്‍റെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. കറുത്തമ്മയെ ജീവനോളം സ്നേഹിച്ച പരീക്കുട്ടിയുടെ വിരഹവും ഏകാന്തതയും പ്രണയവേദനയും മധുവിന്‍റെ അഭിനയത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷക ഹൃദയത്തിലേക്ക് പടർന്നു.

"ഞാനെന്നും ഇവിടെ ഇരുന്ന് കറുത്തമ്മയെ ഓർത്ത് ഉറക്കെ ഉറക്കെ പാടും. അങ്ങനെ പാടി പാടി ചങ്കുപ്പൊട്ടി ചാവും"... എന്ന പരീക്കുട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ ഇന്നും ഓരോ മലയാളി പ്രേക്ഷകന്‍റെയും ഓർമകളിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്.

CELEBRITY BIRTHDAY MALAYALAM ACTOR MADHU MADHU MOVIES MADHU FILM CAREER
ചെമ്മീന്‍ സിനിമയില്‍ ഷീലക്കൊപ്പം മധു (Photo: Special Arrangement)

1965-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ചെമ്മീൻ’ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ദേശീയതലത്തിൽ അഭിമാനകരമായ നേട്ടം സമ്മാനിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്വർണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാള ചിത്രമായ ‘ചെമ്മീനി’ൽ ഷീല കറുത്തമ്മയായും സത്യൻ പളനി സ്വാമിയായും കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ ചെമ്പൻ കുഞ്ഞായും തിളങ്ങി. എന്നാൽ കറുത്തമ്മയുടെ ഓർമകളുമായി കടപ്പുറത്തുകൂടി നടക്കുന്ന വിഷാദകാമുകൻ പരീക്കുട്ടിയെ അനശ്വരമാക്കിയത് മധുവായിരുന്നു.

അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് നടനിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം മേയറായിരുന്ന പരമേശ്വരൻ പിള്ളയുടെയും തങ്കമ്മയുടെയും മൂത്ത മകനായാണ് മധുവിന്‍റെ ജനനം. ഗൗരീശപട്ടത്തായിരുന്നു കുടുംബവീട്. നാല് സഹോദരിമാരുണ്ടായിരുന്നു.

വിദ്യാർഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാടകവേദിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയ മധു പിന്നീട് ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഹിന്ദിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി. അഭിനയത്തോടും നാടകത്തോടുമുള്ള താൽപര്യം മനസിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അധ്യാപക ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നത്.

നാഗർകോവിലിലെ എസ്.ടി. ഹിന്ദു കോളജിലും സ്കോട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ കോളജിലും ഹിന്ദി അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്തു. എന്നാൽ അധ്യാപകജീവിതത്തിനിടയിലും അഭിനയമോഹം വിട്ടുപോയില്ല. നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയുടെ പ്രവേശനപരസ്യം കണ്ടതോടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായ തീരുമാനമെടുത്തു. ജോലി രാജിവെച്ച് ഡൽഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.

നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ പ്രവേശനം നേടിയ ആദ്യ മലയാളിയായിരുന്നു മധു. അവിടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഗസറ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയായിരുന്ന സംവിധായകൻ രാമു കാര്യാട്ടുമായി പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് ആ ബന്ധം സൗഹൃദമായി വളർന്നു. രാമു കാര്യാട്ടിന്‍റെ ‘മൂടുപടം’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മധുവിന്‍റെ വെള്ളിത്തിരയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം. എന്നാൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യാൻ വൈകി.

തുടർന്ന് എൻ.എൻ. പിഷാരടി സംവിധാനം ചെയ്ത ‘നിണമണിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകൾ’ പ്രദർശനത്തിനെത്തി. 1963-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം മധുവിന്‍റെ അഭിനയജീവിതത്തിന് ശക്തമായ തുടക്കമായി. ചിത്രത്തിലെ സ്റ്റീഫൻ എന്ന കഥാപാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയതോടെ മലയാള സിനിമയിൽ മധുവിന് സ്വന്തമായ ഇടം രൂപപ്പെട്ടു.

പരീക്കുട്ടി മുതൽ വിശ്വം വരെ

മലയാള സിനിമയിലെ രണ്ട് വലിയ താരങ്ങളായ സത്യനും പ്രേം നസീറും നിറഞ്ഞുനിന്ന കാലത്താണ് മധുവിന്‍റെ രംഗപ്രവേശം. എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ തന്നെ തനതായ അഭിനയശൈലിയിലൂടെ മധു സ്വന്തമായൊരു താരവ്യക്തിത്വം സൃഷ്ടിച്ചു.

‘ഭാർഗവീനിലയം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ സാഹിത്യകാരൻ, ‘സ്വയംവരം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ വിശ്വം, ‘മുറപ്പെണ്ണ്’, ‘ഓളവും തീരവും’, ‘തുലാഭാരം’, ‘ഉമ്മാച്ചു’, ‘തീക്കനൽ’, ‘ഇതാ ഇവിടെവരെ’, ‘ഏണിപ്പടികൾ’, ‘ഒറ്റയടിപ്പാതകൾ’, ‘നാടുവാഴികൾ’, ‘സ്പിരിറ്റ്’ തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മധുവിന്റെ അഭിനയ വൈവിധ്യത്തിന്‍റെ തെളിവുകളാണ്.

CELEBRITY BIRTHDAY MALAYALAM ACTOR MADHU MADHU MOVIES MADHU FILM CAREER
സ്വയംവരം സിനിമയില്‍ നിന്ന് (Photo: Special Arrangement)

നായകനായി മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ സഹനടനായും വില്ലനായും സ്വഭാവനടനായുമെല്ലാം മധു മലയാള സിനിമയിൽ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു. പ്രണയം, വിരഹം, സംഘർഷം, അധികാരം, നിസ്സഹായത, പക, ജീവിതവേദന തുടങ്ങി മനുഷ്യവികാരങ്ങളുടെ വിവിധ തലങ്ങൾ മധുവിന്‍റെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു.

ബോളിവുഡിലും സാന്നിധ്യം

മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല, ഹിന്ദി സിനിമയിലും മധു തന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു. അമിതാഭ് ബച്ചന്‍റെ അരങ്ങേറ്റചിത്രമായ ‘സാത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി’യിൽ മധു പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്‌തു. മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ നടൻ എന്ന നിലയിൽ ദേശീയ സിനിമയിലും തന്‍റെ അഭിനയശേഷി തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരമായിരുന്നു അത്.

ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ മാത്രമല്ല, പിന്നിലും മധു തന്‍റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു. 1970-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘പ്രിയ’യാണ് മധു സംവിധാനം ചെയ്‌ത ആദ്യ ചിത്രം. പിന്നീട് ‘സിന്ദൂരച്ചെപ്പ്’ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്‌തു. മധു സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരവും ലഭിച്ചു.

സംവിധാനത്തിനൊപ്പം നിർമാണരംഗത്തും സജീവമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‘സിന്ദുരച്ചെപ്പ്’, ‘ധീരസമീരേ യമുനാ തീരേ’, ‘തീക്കനൽ’, ‘ഉദയം പടിഞ്ഞാറ്’, ‘കാമം ക്രോധം മോഹം’, ‘അക്കൽദാമ’, ‘മാന്യശ്രീ വിശ്വാമിത്രൻ’, ‘ആരാധന’, ‘ഒരു യുഗസന്ധ്യ’, ‘സതി’, ‘നീലക്കണ്ണുകൾ’ തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമാണവുമായി മധു ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.

സ്വന്തമായി ഉമാ സ്റ്റുഡിയോ ആരംഭിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ മറ്റൊരു തെളിവാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്റ്റുഡിയോ ആരംഭിച്ച ആദ്യ മലയാളി നടനെന്ന പ്രത്യേകതയും മധുവിനുണ്ട്.

നൂറുകണക്കിന് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഓർമ

സാഹിത്യകൃതികളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ വെള്ളിത്തിരയിൽ ജീവസ്സുറ്റതാക്കിയ നടന്മാരിൽ മധുവിനുള്ള സ്ഥാനം അതുല്യമാണ്.

സിനിമയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണ് കോളജ് അധ്യാപകന്‍റെ സുരക്ഷിതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലേക്കും പിന്നീട് മലയാള സിനിമയുടെ വിശാലമായ ലോകത്തേക്കും മധുവിനെ എത്തിച്ചത്. ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മധുവിനെ രാജ്യം പദ്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചു. മലയാള സിനിമയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതികളിലൊന്നായ ജെ.സി. ഡാനിയേൽ പുരസ്‌കാരം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പുരസ്‌കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി.

ഇന്ന് വിശ്രമജീവിതത്തിലാണ് മധു. തിരുവനന്തപുരം കമ്മണ്ണമൂലയിലെ ശിവശക്തി എന്ന വീട്ടിൽ പതിവുപോലെ വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പിറന്നാൾ ദിനവും കടന്നുപോകുന്നു.

CELEBRITY BIRTHDAY MALAYALAM ACTOR MADHU MADHU MOVIES MADHU FILM CAREER
മാന്യശ്രീ വിശ്വാമിത്രന്‍ സിനിമയില്‍ നിന്ന് (Photo: Special Arrangement)

ഏകദേശം ആറു പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട അഭിനയജീവിതത്തിലൂടെ മധു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചത് എണ്ണമറ്റ കഥാപാത്രങ്ങളും മറക്കാനാകാത്ത മുഹൂർത്തങ്ങളുമാണ്. കാലം മാറി, സിനിമയുടെ ഭാഷ മാറി, നായകസങ്കൽപ്പങ്ങൾ മാറി. എന്നാൽ പരീക്കുട്ടിയുടെ വിരഹവും ഭാർഗവീനിലയത്തിലെ എഴുത്തുകാരന്‍റെ ഏകാന്തതയും സ്വയംവരത്തിലെ വിശ്വത്തിന്‍റെ ജീവിതപ്പോരാട്ടവും ഇന്നും മലയാളിയുടെ സിനിമാ ഓർമയിൽ ജീവിക്കുന്നു. മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന പേര് മാത്രമല്ല മധു. ആ ചരിത്രത്തിന്‍റെ തന്നെ ഒരു അധ്യായമാണ് അദ്ദേഹം. മലയാളത്തിന്‍റെ മഹാനടന് ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍.

Read More:

  1. 'കഥാപാത്രത്തേക്കാൾ ഞാന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തിരക്കഥ'! ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി മമ്മൂട്ടി; സാക്ഷിയായി സുല്‍ഫത്ത്

2. അച്ഛനും മക്കളുമായി പൊടിപൂരം! ബിജു മേനോന്‍റെ 'അവറാച്ചന്‍ ആന്‍ഡ് സണ്‍സ്' രസകരമായ ട്രെയിലറെത്തി

3.മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ശബ്‌ദം! 'പണം എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും അവന്‍ മണത്തറിയും'; ഫഹദ് ഫാസിലിന്‍റെ 'ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിളി'ന്‍റെ ട്രെയിലറെത്തി

TAGGED:

CELEBRITY BIRTHDAY
MALAYALAM ACTOR MADHU
MADHU MOVIES
MADHU FILM CAREER
ACTOR MADHU 93RD BIRTHDAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.