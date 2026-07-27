'സി ജെ പി തട്ടിപ്പുകാരുടെ കൂട്ടം! ഇപ്പോള് എവിടെയാണ്? അണ്ണാക്കിലെ പിരി വെട്ടിയോ'; തുറന്നടിച്ച് മാധവ് സുരേഷ്
സി ജെ പിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി മാധവ് സുരേഷ് രംഗത്ത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 1:36 PM IST
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടിക്കും ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങള് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികള്ക്കുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകനും നടനുമായ മാധവ് സുരേഷ് രംഗത്ത്. ഡല്ഹിയില് വിദ്യാര്ഥികളെ അനുകൂലിച്ച് പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയവര് എന്തുകൊണ്ട് പഞ്ചാബില് നടക്കുന്ന അനീതികള്ക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാധവ് ചോദിച്ചു. ഇന്സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെയാണ് മാധവ് സുരേഷിന്റെ രൂക്ഷവിമര്ശനം.
സി ജെപി നേതാക്കള് തട്ടിപ്പുകാരാണെന്നും ഒരുദിവസം അത് തുറന്നു കാണിക്കപ്പെടുമെന്നും നടന് പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയങ്ങളിലും വിദ്യാര്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലും ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നിടത്താണ് പ്രതിഷേധവുമായി ഇറങ്ങുന്നവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. സ്വന്തം നിലപാടുകളുടെ പേരില് അന്ധനായ സംഘി എന്ന് വിളിച്ച് ആക്രമിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര്ക്കും നിഷ്പക്ഷര് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവര്ക്കെതിരെയുമാണ് മാധവ് സുരേഷ് കടുത്ത ഭാഷയില് ചോദ്യങ്ങളുന്നയിച്ചത്. സിജെപിക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയ അഭിജീത്ത് ദീപ്കെയോടടക്കം മാധവ് സുരേഷ് മറുപടി പറയാനും വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ട്.
വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയങ്ങളിലും വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലും ബിജെപി ഭരിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രം പ്രതിഷേധവുമായി ഇറങ്ങുന്നവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് മാധവ് പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. തന്റെ നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ ‘അന്ധനായ സംഘി’ എന്ന് വിളിച്ച് ആക്രമിച്ച കമ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കും 'നിഷ്പക്ഷർ' എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർക്കുമെതിരെയും മാധവ് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകി. അഭിജിത് ദീപ്കേ അടക്കമുള്ളവരോട് വിഷയത്തിൽ മറുപടി പറയാനും മാധവ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പിഎസ്.സി റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ സമരത്തിനെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്ന് തന്നോട് നിരവധി പേർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം വ്യക്തമായി പഠിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കും എന്ന രീതിയിൽ അവതാരക രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റും മാധവ് സുരേഷ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്റ്റോറിയിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
മാധവ് സുരേഷിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി
പഞ്ചാബിലും കേരളത്തിലും നടക്കുന്ന അനീതികള്ക്കെതിരെ പാറ്റകള് എപ്പോഴാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കില് ബി ജെ പിയ്ക്കെതിരെ മാത്രമാണോ വിദ്യാഭ്യാസവും വിദ്യാര്ഥികളും വിഷയമാകുന്നത്? അതോ എ എ പി ഉള്പ്പെടുമ്പോള് ഇവരുടെ നട്ടെല്ല് വാഴപ്പിണ്ടിയാകുമോ? എവിടെ നിങ്ങളുടെ ഹീറോസ്? മിക്കവരും ചിന്തിക്കുന്നത് അവരാണ് രക്ഷകരെന്നാണ്.
എന്താണ് എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്? ബി ജെ പി സര്ക്കാര് ശരിയായ തീരുമാനമാണ് എടുത്തത്. ആ വസ്തുത പലര്ക്കും ഉള്ക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കുറപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇതേ ആളുകളേയും വിദ്യാര്ഥികളേയും നമ്മുടെ ഭാവിയേയും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പഞ്ചാബിലെ പ്രശ്നങ്ങള് ഇപ്പോഴും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.
ഇവിടെ മുന്നേറ്റത്തെ പിന്തുണച്ച രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളുടെ ഉദ്ദേശ്യം മനസിലാക്കാന് ഇത് പോരേ? വിദ്യാര്ഥികളെ അവരുടെ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു. ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാന് എപ്പോഴും സംസാരിച്ചിരുന്നത്. നാണമില്ലാത്ത മാധ്യമങ്ങള് തുടരുക. ധൈര്യമുണ്ടെങ്കില് ഇതും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളില് നിന്ന് ഞാനത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.
നിര്ഭാഗ്യവശാല് ബി ജെ പിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് വലിയ സംഭവമായി കരുതുന്നു. പക്ഷേ ബി ജെ പി ഇല്ലെങ്കില് യഥാര്ഥ പ്രശ്നങ്ങള് അവഗണിക്കപ്പെടും. വിഡ്ഢിയാകാതിരിക്കൂ. ആദ്യ ഇന്ത്യനാകൂ. നീറ്റ് പരീക്ഷ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചത് പോലെ തന്നെ പഞ്ചാബിലെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് വേണ്ടിയും സംസാരിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് നിങ്ങളെ നിശബ്ദരും സത്യം കാണാത്ത അന്ധരുമാക്കരുത്.
പഞ്ചാബിലേക്ക് വരുമ്പോള് എവിടെയാണ് സി ജെ പി? സാധാരണക്കാര്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശബ്ദമല്ലേയത്. ബി ജെ പി അധികാരത്തിലെത്തിയതിനാല് അവരുടെ ധൈര്യം ചോര്ന്നു പോയോ? മറുപടി പറയൂ അഭിജീത്ത് ദീപ്കെ.
നിലപാടെടുത്തിട്ടും എന്നെ ആക്രമിച്ച കമ്മിങ്ങളോടും ന്യൂട്രല്സിനോടും എന്റെ നിലപാട് എന്റെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്ക്കുള്ളതാണ്. എന്നിട്ടും എന്നെ അന്ധനായ സംഘിയെന്ന് വിളിച്ചു. നിങ്ങളിപ്പോള് എവിടെയാണ്? അണ്ണാക്കിലെ വിരിവെട്ടിയോ?