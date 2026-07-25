എന്തു മനോഹരം! ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്; ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 21 ന് തിയേറ്ററുകളില്
'പ്രേമലു'വിന്റെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് നിർമിക്കുന്ന ആറാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഇത്. ദിലീഷ് പോത്തൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ശ്യാം പുഷ്കരന് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 25, 2026 at 10:04 AM IST
ഓണത്തിന് ബോക്സ് ഓഫിസില് മാറ്റുരയ്ക്കാന് എത്തുന്ന പ്രധാന ചിത്രങ്ങളില് ഒന്നാണ് നിവിന് പോളി- മമിത ബൈജു പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. ലോകമെമ്പാടുമായി ഓഗസ്റ്റ് 21 ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്ന ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്.
എം. ജി. ശ്രീകുമാറിന്റെ ശബ്ദത്തില് വിഷ്ണു വിജയ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മാന്ത്രികം എന്ന ഗാനമാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടത്. വിനായക് ശശികുമാറിന്റേതാണ് വരികള്.
ചിത്രത്തിന്റേതായി ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകള്ക്കൊക്കെ വമ്പന് സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്റെ യാത്രയും പ്രണയവും കുടുംബബന്ധങ്ങളും നർമ്മവും നിറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ഗാനം നല്കുന്നത്. ആദ്യ ഗാനം കൂടി പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ആകാംക്ഷയോടെയും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയും സിനിമയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്.
'തണ്ണീർ മത്തൻ ദിനങ്ങൾ', 'സൂപ്പർ ശരണ്യ', 'പ്രേമലു' എന്നീ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംവിധായകൻ ഗിരീഷ് എ.ഡി ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. ഗിരീഷ് എ.ഡിയും കിരൺ ജോസിയും ചേർന്നാണ് സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. റൊമാന്റിക് കോമഡി ജോണറിലൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രം നർമ്മവും വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ എന്റര്ടെയ്നറായിരിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
'പ്രേമലു'വിന്റെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് നിർമിക്കുന്ന ആറാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഇത്. ദിലീഷ് പോത്തൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ശ്യാം പുഷ്കരന് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിനൊപ്പം നിവിൻ പോളി ആദ്യമായി കൈകോർക്കുന്ന സിനിമ എന്ന പ്രത്യേകതയും 'ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' സ്വന്തമാക്കുന്നു.
നിവിൻ പോളിയുടെയും ഗിരീഷ് എ.ഡിയുടെയും ആദ്യ കൂട്ടുകെട്ടായതിനാൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപന ഘട്ടം മുതൽ സിനിമ വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. അതുപോലെ, യുവതാരനിരയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന മമിത ബൈജുവും നിവിനും ഒന്നിക്കുന്നതും പ്രേക്ഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്.
നിവിനും മമിതയ്ക്കും പുറമെ വിനയ് ഫോർട്ട്, സംഗീത് പ്രതാപ്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ബിന്ദു പണിക്കർ, റോഷൻ ഷാനവാസ്, ശ്യാം മോഹൻ, ഷമീർ ഖാൻ, ശ്രിന്ദ, പാർവതി അയ്യപ്പദാസ്, മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങി വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്.
ചാലക്കുടി, പൊള്ളാച്ചി, ഗോവ, ഹൈദരാബാദ്, കുട്ടിക്കാനം എന്നിവിടങ്ങളിലായി നൂറിലധികം ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അജ്മൽ സാബുവാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു വിജയ് സംഗീതസംവിധാനം ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ ആകാശ് ജോസഫ് വർഗീസ് ആണ്. വിനായക് ശശികുമാറിന്റേതാണ് ഗാനരചന.
വിജയ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ജന നായകനാണ് മമിത ബൈജുവിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം. സൂര്യ നായകനായി എത്തുന്ന വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ് ഓണച്ചിത്രമായി റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്. മമിത തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലേയും നായിക. നിവിന് പോളിയുടെതായി ഒടുവില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രം പ്രതിഛായയാണ്. മലയാളം, തമിഴ് ഉള്പ്പെടെ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള് അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.