നിലപാടില് ഉറച്ചു നില്ക്കാനുള്ള ധൈര്യം; വിസ്മയ മോഹന്ലാലിനെ പ്രശംസിച്ച് മാലാ പാര്വതി
വിസ്മയയുടെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം തുടക്കത്തിന് ആശംസയുമായി മാലാ പാര്വതി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 3, 2026 at 2:36 PM IST
വിസ്മയ മോഹന്ലാല് ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം തുടക്കം തിയേറ്ററുകളില് എത്താന് ഇനി നാലുനാളുകള് മാത്രമേയുള്ളു. മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ താരത്തിന്റെ സിനിമയ്ക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. ഇപ്പോഴിതാ നടി മാലാ പാര്വതി വിസ്മയയ്ക്ക് ആശംസയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
വൈകാരിക കുറിപ്പിലൂടെയാണ് മാലാ പാര്വതി സ്നേഹവും അനുഗ്രഹവും ആശംസയും നേര്ന്നത്. ഇതോടൊപ്പം നിലപാടില് ഉറച്ചു നിന്ന വിസ്മയയുടെ ധൈര്യത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. താരത്തിന്റെ സ്വഭാവ വ്യക്തിത്വത്തേയും അങ്ങേയറ്റം പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് മാലാ പാര്വതി.
വിദ്യാര്ഥി സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്റെ നിലപാടില്ർ ഉറച്ചു നില്ക്കുന്നതായും തുടര്ന്നും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില് തന്റെ പ്രതികരണം ഇതുപോലെ തന്നെയാകുമെന്നും വിസ്മയ ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
"പ്രിയപ്പെട്ട വിസ്മയയ്ക്ക് , തുടക്കത്തിന് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകള്. നിന്റെ ശാന്തമായ കരുത്തും, ലാളിത്യവും, സ്വന്തം നിലപാടുകളില് ഉറച്ചു നില്ക്കാനുള്ള ധൈര്യവും തികച്ചും പ്രശംസനീയമാണ്. മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയില് അവ എപ്പോഴും നിനക്ക് വെളിച്ചം പകരട്ടെ.
നിന്റെ സിനിമാലോകത്തെ യാത്ര അര്ഥവത്തായ കഥാപാത്രങ്ങളും നല്ല മനുഷ്യരും നീ അര്ഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിജയങ്ങളും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാന് പ്രാര്ഥിക്കുന്നു.
ദൈവം നിനക്കായി ശരിയായ വഴികൾ തുറന്നുതരട്ടെ, ഓരോ കാല്വയ്പ്പിലും നിന്നെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും, ദീർഘവും സംതൃപ്തവും മനോഹരവുമായ ഒരു സിനിമാ ജീവിതം പ്രധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാറ്റിനുമുപരി, നീ എപ്പോഴും നിന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കട്ടെ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. എല്ലാ സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങളും", മാലാ പാർവതി കുറിച്ചു.
തുടക്കം സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് വിസ്മയ മോഹന്ലാല് വിദ്യാര്ഥി സമരത്തെ പിന്തുളച്ചുള്ള നിലപാടിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയത്. വിസ്മയയുടെ പ്രതികരണത്തിന് ഏറെ വിമര്ശനങ്ങള് നേരിട്ടിരുന്നു. പറഞ്ഞതില് താന് ഉറച്ചു നില്ക്കുന്നുവെന്നും നമ്മുടേത് ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാനും കേള്ക്കപ്പെടാനുമുള്ള അവകാശം നമുക്കുണ്ടെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ചര്ച്ചയാണ് വേണ്ടതെന്നും രാഷ്ട്രീയം മനുഷ്യത്വത്തിന് അതീതമാകരുതെന്നും ഏത് പാര്ട്ടി അധികാരത്തില് വന്നാലും, നാളെയും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല് ഞാന് പ്രതികരിക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെയാകുമെന്നും വിസ്മയ മോഹന്ലാല് പ്രതികരിച്ചു.
അതേസമയം ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന തുടക്കം ഓഗസ്റ്റ് 7 നാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറില് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. മോഹന്ലാല്, സായ് കുമാര്, ചിപ്പി, ആശിഷ് ആന്റണി തുടങ്ങിയവര് ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുണ്ട്.