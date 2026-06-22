ഗംഭീര പ്രതികരണം! തിയേറ്റര് ഹൗസ്ഫുള്; ബോക്സ് ഓഫിസില് തീപ്പൊരിയായി സാമന്ത ചിത്രം മാ ഇന്ടി ബംഗാരം
നടിയുടെ ഗംഭീര പ്രകടനം, പ്രശംസിച്ച് ആരാധകരും നിരൂപകരും. സാമന്ത ചിത്രം മാ ഇന്ടി ബംഗാരം ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററിലേക്ക്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 22, 2026 at 4:35 PM IST
സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു നായികയായി എത്തുന്ന, ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഫാമിലി എന്റര്ടെയ്നര് ചിത്രം മാ ഇന്ടി ബംഗാരം , ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച പ്രതികരണവുമായി മുന്നേറുന്നു.
ആഗോളതലത്തില് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ഓപ്പണിംഗ് നേടിയ ഈ ചിത്രം വാരാന്ത്യത്തില് വമ്പന് പ്രകടനമാണ് ബോക്സ് ഓഫിസില് നടത്തുന്നത്. വടക്കേ അമേരിക്കയില് നിന്ന് മാത്രം 1 മില്യണ് ഡോളര് എന്ന അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ് ചിത്രം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യദിനം മുതല് മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തര , വിദേശ വിപണികളിലെല്ലാം ഹൗസ് ഫുള്ളായാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നത്.
ആഗോളതലത്തില് നിന്ന് 13 കോടി രൂപ ഗ്രോസ് കലക്ഷനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേടിയത്. ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചത്തേയും വമ്പന് കലക്ഷനാണ് ഈ ആക്ഷന് കോമഡി ചിത്രം കൊയ്തെടുത്തത്. ലോകമെമ്പാടുനിന്നുമായി ഏകദേശം 42 കോടി രൂപ നേടി ചിത്രം ഇതിനോടകം നേടി ബോക്സ് ഓഫിസില് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററായി മാറുകയും ചെയ്തു.
സാമന്തയുടെ പ്രകടനം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. ആരാധകരും നിരൂപകരും ഒരേപോലെയാണ് നടിയുടെ പ്രകടനത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നത്.
വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ, മാ ഇൻടി ബംഗാരം അസാധാരണമായ കലക്ഷനാണ് നേടുന്നത്, ഈ വർഷം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 1 മില്യൺ ഡോളർ കലക്ഷൻ നേടിയ തെലുഗു ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറി, ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്കിടയിലും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽ ചിത്രം ഏകദേശം 26.75 കോടി രൂപ നേടിയപ്പോൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് 15 കോടിയിലധികം കലക്ഷൻ നേടി. കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ മികച്ച രീതിയില് ഈ ചിത്രം ആകര്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. മനോഹരമായ സംഗീതവും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയിലുള്ള സാമന്തയുടെ ജനപ്രീതിയ എന്നിവയെല്ലാം ചിത്രത്തിന്റെ വമ്പന് വിജയത്തിന് കാരണമാണെന്ന് ട്രേഡ് അനസില്റ്റുകള് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.
Dearest @Samanthaprabhu2 you have always been a woman of extraordinary strength, grace and conviction.— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) June 19, 2026
Hearing great things about #MaaIntiBangaaram. Congratulations to you and the entire team on this well deserved success. So happy for all of you! pic.twitter.com/gguKY9IIXc
ലോകമെമ്പാടുമായി ശക്തമായ മുന്നേറ്റമാണ് ചിത്രം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിലും മികച്ച കലക്ഷന് നേടമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തല്. ചിത്രത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ഓപ്പണിംഗ് ഒരിക്കല് കൂടി സാമന്തയുടെ താരശക്തിയേയും സിനിമാ വിപണിയില് പ്രേക്ഷകരെ ആകര്ഷിക്കാനുള്ള താരത്തിന്റെ കഴിവിനേയുമാണ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്.
മൂന്നു ദിവസങ്ങള്ക്കൊണ്ടാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 41.79 കോടിയായി ഉയര്ന്നത്. മൂന്നാം ദിനമായ ഞായറാഴ്ച ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മാത്രം 10.10 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയെടുത്തതെന്ന് ഇന്ഡസ്ട്രി ട്രാക്കര്മാരായ സാക്നില്ക്ക് പറയുന്നത്. രണ്ടാം ദിനത്തിൽ 7.65 കോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് 32 ശതമാനം വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്, ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷൻ 23.10 കോടി രൂപയായി.
മൂന്നാം ദിവസം 2,965 ഷോകളിലാണ് ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് ഹൗസ്ഫുള്ളായതോടെ ഷോകളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൽഫലമായി, ജൂൺ 19 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. വിദേശങ്ങളിൽ, മൂന്നാം ദിവസം ചിത്രം 4 കോടി രൂപ കലക്ഷൻ നേടി.
To see a film open so well on day one is hugely humbling and means the world to us.— Samantha (@Samanthaprabhu2) June 20, 2026
So very glad to see the day when audiences embrace a film irrespective of whether it is male-led or female-led. And it’s beautiful to see people show up wholeheartedly - from the young to the… pic.twitter.com/555ZjHnWiY
രാം ചരണ് ചിത്രം പെദ്ധിക്ക് ബോക്സ് ഓഫിസില് കടുത്ത മത്സരമാണ് ചിത്രം നേരിടുന്നത്. പതിനെട്ടാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച ഈ സ്പോർട്സ് ഡ്രാമ 2.82 കോടി രൂപ കലക്ഷൻ നേടി. ഇതുവരെ, പെദ്ധി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 234.27 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് വരുമാനം നേടി.
മാ ഇന്ഡി ബംഗാരം ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറപ്രവര്ത്തകരേയും സാമന്തയേയും രാംചരണ് പ്രശംസിച്ചു. സാമന്തയുടെ പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് രാം ചരണ് കുറിപ്പ് പങ്കിട്ടത്. ചിത്രത്തെ ബ്ലോക്കബസ്റ്റര് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
സാമന്തയുടെ ഭര്ത്താവ് രാജ് നിദിമോരു ആണ് സിനിമയുടെ ക്രിയേറ്റർ. നന്ദിനി റെഡ്ഡിയാണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഓ ബേബി എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് മാ ഇന്ടി ബംഗാരം. സാമന്തയെ കൂടാതെ ഗുല്ഷന് ദേവയ്യ, ദിഗന്ദ് എന്നിവരാണ് സിനിമയിലെ മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങള്.
ട്രാ-ലാ-ലാ മൂവിംഗ് പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ രാജ് നിദിമോരു, സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു, ഹിമാങ്ക് ദുവുരു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇതേ ബാനറിൽ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ നിർമാണ സംരംഭമാണിത്.
ഓം പ്രകാശ് ആണ് ചിത്രത്തിന് ഛായാഗ്രഹണം നിര്വഹിക്കുന്നത്. സന്തോഷ് നാരായണൻ സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന് കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വസന്ത് മരിങ്കന്തിയാണ്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിംഗ് പല്ലവി സിംഗ്.