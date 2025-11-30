ETV Bharat / entertainment

ജിജ്ഞാസയുടെ കണ്ണുകള്‍; എം എ നിഷാദിൻ്റെ പുതിയ ചിത്രം, ശ്രദ്ധനേടി 'ലര്‍ക്ക്' ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്റർ

എം എ നിഷാദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ലർക്ക്' എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൽ സൈജു കുറുപ്പ്, അജു വർഗീസ്, ടി ജി രവി എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

LARK MOVIE FIST LOOK POSTER LARK MA NISHAD LARK FIRST LOOK POSTER
first look poster of lurk movie (m a nishads facebook)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 30, 2025 at 6:12 PM IST

2 Min Read
ണ്ടു കണ്ണുകൾ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി ജിജ്ഞാസയും കൗതുകവും നിലനിർത്തി 'ലര്‍ക്ക്' സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു. എം.എ. നിഷാദ് കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണിത്. പ്രശസ്‌ത തമിഴ് നടനും സംവിധായകനുമായ പാർത്ഥിപനും , മലയാളത്തിലെ ഇരുപതോളം സംവിധായകരുടേയും ഒഫീഷ്യൽ പേജിലൂടെയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.

വളരെ കാലികപ്രാധാന്യമുളള വിഷയമാണ് നിഷാദ് ലർക്കിലൂടെ പ്രേഷകരിലേക്ക് പറയുന്നത്. കേരളാ ടാക്കീസിൻ്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. പതിയിരിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കായ 'ലർക്ക്' ഇതിനോടകം തന്നെ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.

സൈജു കുറുപ്പ്, അജു വർഗീസ്, ടി.ജി. രവി, പ്രശാന്ത് അലക്‌സാണ്ടർ, എം.എ. നിഷാദ്, ജാഫർ ഇടുക്കി, സുധീർ കരമന, പ്രശാന്ത് മുരളി, വിജയ് മേനോൻ, സജി സോമൻ, ബിജു സോപാനം, സോഹൻ സീനുലാൽ, വിനോദ് കെടാമംഗലം, കുമാർ സുനിൽ, രെജു ശിവദാസ്, ബിജു കാസിം, ഫിറോസ് അബ്‌ദുളള, അച്ഛൽ മോഹൻദാസ്, കൃഷ്‌ണരാജ്, ഷാക്കിർ വർക്കല, അഖിൽ നമ്പ്യാർ, ഡോ. സജീഷ്, റഹീം മാർബൺ, അനുമോൾ, മഞ്ജു പിളള, മുത്തുമണി, സരിത കുക്കു, സന്ധ്യാ മനോജ്, സ്‌മിനു സിജോ, രമ്യാ പണിക്കർ, ബിന്ദു പ്രദീപ്, നീതാ മനോജ്, ഷീജാ വക്കപ്പാടി, അനന്ത ലക്ഷ്‌മി, ബീനാ സജി കുമാർ, ഭദ്ര തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിക്കുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജുബിൻ ജേക്കബാണ് തിരക്കഥ സംഭാഷണം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം രജീഷ് രാമൻ. എഡിറ്റിങ് - വിപിൻ മണ്ണൂർ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം - പ്രകാശ് അലക്‌സ്, ഓഡിയോഗ്രാഫി - ഗണേശ് മാരാർ, സംഗീതം - മിനീഷ് തമ്പാൻ, ഗാനരചന - മനു മഞ്ജിത്ത്പാടിയവർ - സുധീപ് കുമാർ, നസീർ മിന്നലെ, എം.എ നിഷാദ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - ജുബിൻ രാജ്,പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട്രോളർ - എസ്.മുരുകൻ,കലാസംവിധാനം - ത്യാഗു തവനൂർമേക്ക് അപ് - സജി കാട്ടാക്കട, കോസ്റ്റ്യൂം - ഇർഷാദ് ചെറുകുന്ന്, അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്‌ടര്‍- ഷെമീർ പായിപ്പാട്, ഫിനാൻസ് കണ്ട്രോളർ - നിയാസ് എഫ്.കെ, ഗ്രാഫിക്‌സ് - ഷിറോയി ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ എല്‍എല്‍സി, വിതരണം - മാൻ മീഡിയ, സ്റ്റുഡിയോ - ചിത്രാഞ്ജലി, ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് - ഏരീസ് വിസ്‌മയ,സ്റ്റിൽസ്- അജി മസ്‌കറ്റ്, ഡിസൈൻ- യെല്ലോ ടൂത്ത്‌സ്, മാർക്കറ്റിങ് - ടാഗ് 360, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂർ ജോസ് എന്നിവരാണ്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

