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ഹൊറര്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രവുമായി എം പത്മകുമാര്‍; നായികയായി അമലാ പോള്‍, സിനിമയ്ക്ക് തുടക്കം

ഒരുങ്ങുന്നത് പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രമായി.

M PADMAKUMAR AMALA PAUL UPCOMING MALAYALAM MOVIE M PADMAKUMAR MOVIES
M Padmakumar’s upcoming movie (Photo: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 4:32 PM IST

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തെന്നിന്ത്യന്‍ താരം അമലാ പോള്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന എം. പത്മകുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ മാഹി അയിഷാ മൻസിലിലിൽ നടന്ന പൂജാ ചടങ്ങോടെയായിരുന്നു ചിത്രീകരണത്തിനു സെപ്‌റ്റംബര്‍ 11 ന് തുടക്കമായത്.

രാജ് സാഗർ ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ രമേഷ് ഗോപിനാഥനാഥ് ആണ് ഈ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ, അണിയറപ്രവർത്തകർ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ സാമൂഹ്യ സാംസ്ക്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖർ എന്നിവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ശ്രീമതി ഉഷാശ്രീധരൻ,സ്നിഷ രമേഷ് എന്നിവർ ആദ്യ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു.

പോണ്ടിച്ചേരി മുൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പുമന്ത്രി ഇ. വത്സരാജ് , വ്യവസായ പ്രമുഖൻ സുധാകരൻ പൂക്കോട് ഉൾപ്പെടെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് ഈ ചടങ്ങ് പൂർത്തികരിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രശസ്‌ത നിർമ്മാതാവും എക്സിബിറ്ററുമായ നിർത്താൻ ലിബർട്ടി ബഷീർ സ്വിച്ചോൺ കർമ്മവും, മാഹി എം .എൽ എ. അഡ്വ.ടി. ഷോട്ടിൽ കുമാർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാപ്പും നൽകിയതോടെ ചിത്രീകരണത്തിലേക്കു കടന്നു. കോട്ടയം നസീറാണ് ആദ്യ ഷോട്ടിൽ അഭിനയിച്ചത്. തലശ്ശേരി, മാഹി വടകര, കണ്ണൂർ, കൂത്തുപറമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകും.

M PADMAKUMAR AMALA PAUL UPCOMING MALAYALAM MOVIE M PADMAKUMAR MOVIES
M Padmakumar’s upcoming movie (Photo: Special Arrangement)

പൂർണ്ണമായും ഹൊറർ ത്രില്ലർ ജോണറിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണിത്. ഏറെക്കാലമായി കണ്ണൂരും പരിസരങ്ങളിലും പ്രമാദമായി മാറിയ ഒരു കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിനായി അസിൻ്റൻ്റ് കമ്മീഷണർ അനുപമ ഇക്ബാൽ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതോടെ അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഹൊറർ ത്രില്ലറായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. തുടക്കം മുതൽ ഉദ്യേഗത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിലൂടെയാണ് കഥാ പുരോഗതി.

അമലാ പോളിനു പുറമേ വിജയ് ബാബു, ഇർഷാദ്, കോട്ടയം നസീർ,ഇന്ദ്രൻസ്, ബിനു പപ്പു, മുക്ത, റോണി ഡേവിഡ് രാജ്., ഉയിർ ഹരീഷ്, ദീപൻ ശിവരാമൻ , ആദ്യ അമിത് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.

M PADMAKUMAR AMALA PAUL UPCOMING MALAYALAM MOVIE M PADMAKUMAR MOVIES
M Padmakumar’s upcoming movie (Photo: Special Arrangement)

പാൻ ഇൻഡ്യൻ സിനിമയായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രം എത്തുന്നത്. എം പി സുനീഷിൻ്റേതാണ് തിരക്കഥ. സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കുന്നത് അജയ് ഡേവിഡ് കാച്ചപ്പള്ളി. എഡിറ്റിംഗ്- സൂരജ് ഇ. എസ്, ഗാനങ്ങൾ - ഹരി നാരായണൻ, മുത്തു വിവേക് മൂഴുക്കുന്ന്, സംഗീതം - നന്ദഗോപൻ & കെ.കെ. നിഷാദ്, കലാസംവിധാനം - സാബു റാം, മേക്കപ്പ് - രഞ്ജിത്ത് അമ്പാടി, കോസ്‌റ്റ്യും ഡിസൈൻ- സമീരാ സനീഷ്, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - കെ.ജെ. വിനയൻ, അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ്- ആകാശ് .എം , സജി മുണ്ടൂർ, രാഹുൽ കൃഷ്ണൻ വി, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - -രംഗനാഥ് രവി, കോറിറയോഗ്രാഫി- ദിനേശ് കുമാർ, അനു വിശ്വനാഥ്, ആക്ഷൻ - പി.സി സ്റ്റണ്ട്സ്, മൈക്കിൾ, അഷറഫ് ഗുരുക്കൾ.സ്റ്റിൽസ്- ഷിബി ശിവദാസ്, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ- സുജൻ കുമാർ, അനിൽകുമാർ മാങ്കാവ് - ഫിനാൻസ് മാനേജേഴ്‌സ് - ദിലീപ് കുമാർ എം കെ , ബിജു പാറക്കൽ, എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- ഷംനാസ്.എം അഷറഫ്, പ്രൊഡക്ഷന്‍, പ്രൊഡക്‌ഷൻ എക്സികുട്ടീവ്- അഷറഫ് പഞ്ചാര, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - തോബിയാസ്, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

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TAGGED:

M PADMAKUMAR
AMALA PAUL
UPCOMING MALAYALAM MOVIE
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AMALA PAUL JOINS WITH M PADMAKUMAR

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