സെന്സര് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചില്ല; എം. പത്മകുമാറിന്റെ ആദ്യ ബോളിവുഡ് ചിത്രം 'സൂര്യ' റിലീസ് മാറ്റിവച്ചു
എം. പത്മകുമാറും സണ്ണി ഡിയോളും ഒന്നിക്കുന്ന 'സൂര്യ', 2026 നവംബർ 20-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 10:19 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: മലയാള സിനിമയിൽ 'ജോസഫ്', 'ശിക്കാർ', 'നായാട്ട്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകൻ എം. പത്മകുമാറിന്റെ ബോളിവുഡ് അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായ 'സൂര്യ'യുടെ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചു. ബോളിവുഡ് താരം സണ്ണി ഡിയോൾ നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസാണ് സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം കാരണം മാറ്റിയത്.
നവംബർ 20ന് ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ (CBFC) അനുമതി ലഭിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പുതിയ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാക്കളായ എം.എം. മൂവീസ് അറിയിച്ചു.
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കും ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനത്തിനും അപകീർത്തിയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചിത്രമെന്ന് ആരോപിച്ച് ഏതാനും ഡോക്ടർമാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ചിത്രത്തിന് പ്രദർശനാനുമതി നൽകരുതെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം.
എന്നാൽ ചിത്രം ആതുരസേവന മേഖലയ്ക്ക് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ മഹത്തായ സേവനങ്ങൾക്കോ എതിരല്ലെന്ന് സംവിധായകൻ എം. പത്മകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. സമൂഹത്തിലെ മറ്റേതൊരു മേഖലയിലുമെന്നതുപോലെ ആരോഗ്യരംഗത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ചില അനാശാസ്യ പ്രവണതകളെ വിമർശിക്കുക മാത്രമാണ് സിനിമയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു.
മലയാളത്തിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രമേയങ്ങളിലുള്ള നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തന്റേതായ ഇടം നേടിയ സംവിധായകനാണ് എം. പത്മകുമാർ. മോഹൻലാൽ നായകനായ 'ശിക്കാർ', ജോജു ജോർജ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'ജോസഫ്', പൃഥ്വിരാജിന് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്ത 'വാസ്തവം', റോഷൻ മാത്യു അഭിനയിച്ച 'ഉയിർ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറന്നതാണ്.
എം പത്മകുമാറിന്റെ ആദ്യ ഹിന്ദി ചിത്രമാണ് സൂര്യ. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ സണ്ണി ഡിയോളിന്റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെ നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. 'സൂര്യ - അന്ത് സേ ആരംഭ് തക്' എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പൂർണമായ പേര്.
'ജോസഫ്', 'നായാട്ട്', 'ഓഫിസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി' തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കഥാകൃത്തായ ഷാഹി കബീറിന്റെതാണ് സിനിമയുടെ കഥ. കരൺ റസ്ദാൻ, നീരജ് പാഠക്, മായങ്ക് ശർമ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജയ്പൂർ, ഉദയ്പൂർ, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
സണ്ണി ഡിയോളിന്റെ കരിയറിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും 'സൂര്യയിലേതെന്ന്' അണിയറപ്രവർത്തകർ അവകാശപ്പെടുന്നു.
സണ്ണി ഡിയോളിനൊപ്പം രവി കിഷൻ, ജിഷു സെൻഗുപ്ത, ടിനു ആനന്ദ്, മനേഷ് വാദ്വ, രോഹിത് തിവാരി, അനൂപ് ത്രിവേദി, പ്രഗ്യ ജയ്സ്വാൾ, തനുശ്രീ ചക്രവർത്തി എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. ചിത്രത്തിന്കറെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത് സന്തോഷ് തുണ്ടിയിൽ ആണ്. ബല്ലു സലൂജയാണ് എഡിറ്റർ.കരൺ റസ്ദാൻ. പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.