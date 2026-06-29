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'ഉയിരി'ൻ്റെ വഴി യഥാർഥ ജീവിതം, റോഷൻ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി, വർഗ്ഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഉണ്ടാകും; വിശേഷങ്ങളുമായി എം പത്മകുമാർ

റോഷൻ മാത്യു പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'ഉയിർ' തിയേറ്ററുകളിൽ വൻ വിജയം കൈവരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും സിനിമാക്കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകന്‍ എം പത്മകുമാർ

M PADMAKUMAR ABOUT UYIR MOVIE
'ഉയിരി'ൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി എം പത്മകുമാർ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 6:25 PM IST

|

Updated : June 29, 2026 at 6:35 PM IST

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അക്കി വിനായക്

മലയാള സിനിമയിൽ ഒരേ ശൈലിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച പ്രതിഭയാണ് എം പത്മകുമാർ. വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രമേയങ്ങളിലൂടെയും ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും പ്രേക്ഷകമനസ്സ് കീഴടക്കിയ അദ്ദേഹം, 'അമ്മക്കിളിക്കൂട്' മുതൽ ഏറ്റവും പുതിയ 'ഉയിർ' വരെ എത്തിനിൽക്കുന്ന തൻ്റെ സിനിമായാത്രയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. റോഷൻ മാത്യു പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'ഉയിർ' തിയേറ്ററുകളിൽ വൻ വിജയം കൈവരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും സിനിമാക്കാഴ്ചപ്പാടുകളും അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു.

'ഉയിർ' തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ തരംഗമായിരിക്കുകയാണല്ലോ. ആദ്യചിത്രം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു മാറ്റം പ്രേക്ഷകരിലും താങ്കളുടെ മേക്കിങ്ങിലും കാണാം. ഈ വിജയത്തെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു?

ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ ആകർഷിക്കുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. എൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രം അമ്മക്കിളിക്കൂട് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ചെയ്ത വർഗ്ഗം അന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ വിജയമായില്ലെങ്കിലും, ഇന്ന് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ സോളമൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ പ്രേക്ഷകർ ആഘോഷമാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് വന്ന വാസ്തവം രാജുവിന് മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്തു. ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമല്ല. ഐ വി ശശി അടക്കമുള്ള എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നിന്നും പഠിച്ച പാഠമാണത്. ഉയിർ എന്ന ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്.

എം പത്മകുമാർ (ETV Bharat)
ഒരു യഥാർഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് 'ഉയിർ' ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കേട്ടു. എങ്ങനെയാണ് ഈ കഥയിലേക്ക് താങ്കൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്?
തീർച്ചയായും, ഉയിർ ഒരു സാങ്കല്‍പിക കഥയല്ല. ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ യഥാർഥ ജീവിതാനുഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. പാലക്കാടുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഇപ്പോൾ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയ അൻഷാദിനെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. 2017-ൽ കണ്ണൂരിൽ പ്രൊബേഷൻ എസ്ഐ ആയി ജോലി നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ തനിക്കുണ്ടായ ചില അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ അദ്ദേഹം താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ടു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലൊരു സിനിമയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ആക്ഷനും ത്രില്ലറും, അതിലുമപ്പുറം നല്ല ഇമോഷണൽ നിമിഷങ്ങളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ അനുഭവം. ഈ സംഭവത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ അദ്ദേഹം 58 ദിവസങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിരുന്നു. ആ പത്രക്കട്ടിങ്ങുകൾ എനിക്ക് തന്നാണ് സിഐ അൻഷാദ് മടങ്ങിയത്. കേട്ടുതീർന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഇതിലൊരു സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വാക്ക് നൽകിയിരുന്നു.

മലയാളത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പും നിരവധി പൊലീസ് സ്റ്റോറികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഉയിർ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്?

സാധാരണ പോലീസ് സ്റ്റോറികളിൽ ഒന്നുകിൽ നായകൻ ഒരു മാസ് ഹീറോ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ടച്ചുള്ള ഓവർ ദി ടോപ്പ് കഥാപാത്രമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഉയിർ അങ്ങനെയല്ല, ഇതൊരു ജീവിതഗന്ധിയായ പൊലീസ് സ്റ്റോറിയാണ്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ വളരെ വിരളമാണ്.

​ആരും അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ കിടന്ന ഒരു കേസ് സ്വയമേവ ഏറ്റെടുത്ത്, അതിൽ ഇരകളായ രണ്ട് കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താൻ ഒരു പോൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തുന്ന കഠിനശ്രമമാണ് സിനിമ. ആ അന്വേഷണവഴിയിൽ അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദങ്ങളും അലച്ചിലുകളുമെല്ലാം കൃത്യമായി വരച്ചുകാട്ടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമയിലായാലും ജീവിതത്തിലായാലും അങ്ങനെയൊരു പൊലീസുകാരനോട് നമുക്ക് ബഹുമാനവും ആരാധനയും തോന്നും. ആ ധീരത ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള എൻ്റെ മാർഗമായിരുന്നു ഈ സിനിമ.


നായകൻ റോഷൻ മാത്യുവിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു?

പ്രൊബേഷൻ പിരീഡിലുള്ള ഒരു പൊലീസ് എസ്ഐയുടെ വേഷം ചെയ്യാൻ നിലവിലെ മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് റോഷൻ മാത്യു ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപവും ഭാവവും ആ കഥാപാത്രത്തിന് അത്രമേൽ അനുയോജ്യമാണ്. സിനിമയുടെ പൂർണമായ തിരക്കഥ പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, സിഐ അൻഷാദ് എനിക്ക് തന്ന ആ പത്രക്കട്ടിങ്ങുകൾ ഞാൻ റോഷന് അയച്ചുകൊടുത്തു. വായിച്ചയുടനെ തന്നെ റോഷന് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ വലിയ താല്പര്യം തോന്നുകയും സിനിമ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുകയുമായിരുന്നു.

M PADMAKUMAR ABOUT UYIR MOVIE
ഉയിർ (Special Arrangement)


യഥാർഥ സംഭവത്തെ ഒരു സിനിമയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ തിരക്കഥയിൽ വരുത്തിയ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു?


നിഖിൽ കെ മേനോനും ഷാജി മാറാടും ചേർന്നാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കിയത്. ആദ്യം ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് യഥാർഥ സംഭവത്തെ അപ്പാടെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തിരക്കഥ എഴുതുക എന്നതായിരുന്നു. പക്ഷേ, പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിന് കൂടുതൽ ആഴം നൽകാൻ വേണ്ടി റോഷൻ്റെ നായക കഥാപാത്രത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ട്രോമ ഞങ്ങൾ ചേർത്തുവെച്ചു. ഈ ബാക്ക് സ്റ്റോറി യഥാർഥ ജീവിതത്തിലെ സിഐ അൻഷാദിനുള്ളതല്ല, അത് പൂർണമായും സിനിമാറ്റിക്കാണ്.

​ഇപ്പോൾ സിനിമകളിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ബലം നൽകാൻ ഒരു ട്രോമ നൽകുന്നത് ഒരു സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ്. പക്ഷേ, അത് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യാവസാനം കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് അർഥമുണ്ടാകൂ. റോഷൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൽ ആ ട്രോമ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ കൃത്യമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.

M PADMAKUMAR ABOUT UYIR MOVIE
ഉയിർ (Special Arrangement)

യഥാർഥ ജീവിതത്തെ അതേപടി സിനിമയാക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് വിശ്വസനീയമായി തോന്നാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ?


ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കിടന്ന ഒരു കേസ് കേവലം മാനുഷിക പരിഗണനയുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിഐ അൻഷാദ് എന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതും, കാണാതായ രണ്ട് കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുന്നതും. അത് യഥാർഥ ജീവിതമാണ്. എന്നാൽ ഇതേ കാര്യം അപ്പാടെ സിനിമയിൽ കാണിച്ചാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഭാവികമായും ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നായകന്മാരുണ്ടോ?, മാനുഷിക പരിഗണനയുടെ പേരിൽ ഒരാൾ ഇത്രയും വലിയ റിസ്ക് എടുക്കുമോ? എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ചിന്തിക്കും. യഥാർഥ കഥ അതുപോലെ വരച്ചുകാട്ടിയാൽ അതിൽ നാടകീയത തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

M PADMAKUMAR ABOUT UYIR MOVIE
എം പത്മകുമാർ (Special Arrangement)

​നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് കരുതുന്ന പല കാര്യങ്ങളും യഥാർഥത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ സിനിമയിലൂടെ കാണിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല, ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് എന്നൊരു അഭിപ്രായം വരും. കാരണം, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാനുഷിക പരിഗണന എന്നത് യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു അതിഭാവുകത്വം ആയിട്ടാണ് ആളുകൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ നായകൻ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായൊരു വ്യക്തിപരമായ കാരണം കൂടി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാണ് റോഷൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് സഹോദരിയുടെ ട്രോമ നൽകിയത്.

ഉയിരിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് മുംബൈയിലാണ് നടക്കുന്നത്. തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ കൈയടിയാണ് ആ ക്ലൈമാക്സ് രംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച്?

മുംബൈ നഗരത്തിലാണ് സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് അരങ്ങേറുന്നത്. പ്രേക്ഷകർ അതിനെ ഇത്രയധികം പുകഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ആ ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തിരക്കഥ തന്നെയാണ്. ശക്തമായ ഒരു തിരക്കഥയുടെ പിൻബലം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടി വന്നില്ല.

​യഥാർഥ സംഭവം നടന്നതുപോലെ തന്നെ മുംബൈയിലെ ഒറിജിനൽ ലൊക്കേഷനുകളിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ക്ലൈമാക്സ് ചിത്രീകരിച്ചത്. സിനിമയിൽ ധാരാവി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യഥാർഥ ധാരാവി തന്നെയാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് അത്ര പ്രായോഗികമായ കാര്യമല്ല. തിരക്കഥ വായിക്കുമ്പോൾ പല പ്രൊഡ്യൂസർമാരും പറയാറുള്ളത്, കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് ഹിന്ദി ബോർഡുകൾ ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ച് മുംബൈ ആയി ചീറ്റ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ്. പക്ഷേ, ഈ സിനിമയുടെ ഇമോഷൻ ആദ്യം കണക്ട് ആകേണ്ടത് അണിയറപ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. എന്നാലേ ആ ഇമോഷൻ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ സാധിക്കൂ.

M PADMAKUMAR ABOUT UYIR MOVIE
ഉയിർ (Special Arrangement)

​യഥാർഥ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു സംവിധായകൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് പൂർണ പിന്തുണ നൽകേണ്ടത് നിർമാതാവാണ്. ഈ സിനിമയുടെ നിർമാതാവ് ഞങ്ങളെ പൂർണമായും പിന്തുണച്ചു. മുംബൈയിലെ യഥാർഥ തെരുവുകളിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഉയിർ എന്ന സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിന് പ്രേക്ഷകരിൽ ഇത്രയധികം ഇമ്പാക്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചത്.


ഉയിരിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തെയും പ്രേക്ഷകർ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. മണികണ്ഠൻ അയ്യപ്പനെ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു?

ഉയിരിലെ സീനുകളെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് എലിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ മണികണ്ഠൻ അയ്യപ്പൻ സംഗീതത്തിലൂടെ നൽകിയ സപ്പോർട്ട് വളരെ വലുതാണ്. അഞ്ചരക്കള്ള കോക്കാൻ എന്ന സിനിമയാണ് മണികണ്ഠനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണമായത്. മലയാള സിനിമയിലെ വളരെയധികം ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗീത സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹം, അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

​അഞ്ചരക്കള്ള കോക്കാൻ പോലെയുള്ള ഒരു ഫാൻ്റസി ആക്ഷൻ ഡ്രാമ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ, തികച്ചും റിയലിസ്റ്റിക് ആയ ഒരു പൊലീസ് ഇമോഷണൽ ഡ്രാമയ്ക്ക് സംഗീതം നിർവഹിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്നൊരു കൗതുകം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ആശയങ്ങളാണ്. ഒരു വ്യത്യസ്ത ജോണറിലുള്ള സിനിമയ്ക്ക് മനോഹരമായി സംഗീതം ചെയ്ത ഒരു കലാകാരന്, യാഥാർഥ്യവുമായി അടുത്തുനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റും അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.

M PADMAKUMAR ABOUT UYIR MOVIE
എം പത്മകുമാർ (Special Arrangement)

​ഉയിർ പോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സംഗീതം ചെയ്ത് കഴിവ് തെളിയിച്ച ധാരാളം പേർ ഇവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ, ഒട്ടും പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു മേഖലയിലേക്ക് മികച്ചൊരു കലാകാരനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പതിവ് ശൈലികളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറിനിൽക്കും. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനും എത്രയോ മുകളിലാണ് മണികണ്ഠൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ സംഗീതം. ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും കൈകടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.

കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നായക കഥാപാത്രമായി റോഷൻ്റെ മുഖമാണ് മനസ്സിൽ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. താങ്കളുടെ കരിയറിലെ നാഴികക്കല്ലായ ജോസഫ് എന്ന ചിത്രത്തിലും ഇത്തരമൊരു മാജിക് സംഭവിച്ചിരുന്നോ?

അതെ, ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി ഒരാളുടെ മുഖം മിന്നൽ പോലെ കടന്നുവരുന്നത് വലിയൊരു വിജയഘടകമാണ്. യാതൊരു ബാഹ്യബലവുമില്ലാതെ വളരെ നാച്ചുറലായി മനസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചിന്തകളാണത്. ജോസഫ് എന്ന സിനിമയുടെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നായകനായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ എത്തിയ രൂപം ജോജു ജോർജിൻ്റേതായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഉയിരിൻ്റെ ആശയം സിഐ അൻഷാദ് സാറിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയത് റോഷൻ്റെ മുഖമാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു നിമിത്തമായാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

M PADMAKUMAR ABOUT UYIR MOVIE
ഉയിർ (Special Arrangement)

​ചില കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ നടന്മാരുടെ സ്വന്തം ഇൻപുട്ടുകൾ വളരെ വലുതാണ്. ജോസഫിലെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ജോജുവിന് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ചില ഐഡിയകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ രൂപവും മാനറിസങ്ങളും ജോസഫിലേക്ക് പകർന്നുവെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ജോജു തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ കഥാപാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്തത്.


ഒരു നടൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയും സിനിമയിൽ എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ്?

ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അഭിനേതാക്കളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. സിനിമകൾ ഒരിക്കലും കഥയുടെ തുടർച്ചയായല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ചിലപ്പോൾ അവസാന രംഗമായിരിക്കും ആദ്യം ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപഭാവങ്ങളുടെ തുടർച്ച മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു അഭിനേതാവിൻ്റെ വലിയ കഴിവാണ്.

​ഉയിരിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് പോർഷൻ മുംബൈയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ക്ലൈമാക്സിനു ശേഷം വരുന്ന ടെയിൽ എൻഡ് ഭാഗത്തിലെ ചില രംഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുംബൈയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ സീനുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നി, കാരണം മുംബൈയിലെ കഠിനമായ അലച്ചിലുകൾക്ക് ശേഷം അയാൾ തിരികെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട അതേ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് റോഷൻ അതിനുമുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സീനുകളിലും കൃത്യമായി നിലനിർത്തിയിരുന്നു. കഥാപാത്രത്തെ അത്രമാത്രം ഉൾക്കൊണ്ട് റോഷൻ അത് ചെയ്തു. ഇത് സംവിധായകനെക്കാൾ ഒരു നടൻ്റെ വിജയമായി പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ജോസഫിൽ ജോജു ജോർജും ഉയിരിൽ റോഷൻ മാത്യുവും ഈ കാര്യത്തിൽ നൽകിയ ഇൻപുട്ട് എടുത്തുപറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്.

M PADMAKUMAR ABOUT UYIR MOVIE
ഉയിർ (Special Arrangement)
റോഷൻ മാത്യു തൊട്ടുമുൻപ് ചെയ്ത റോന്ത് എന്ന ചിത്രത്തിലും പൊലീസ് വേഷത്തിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉയിരിലും പൊലീസ് വേഷം. ഇത് പ്രേക്ഷകരിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിരുന്നോ?

രണ്ട് സിനിമകളിലും പൊലീസ് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ധാരണ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ റോഷനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് അത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ പോസ്റ്ററുകൾ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അതല്ലേ ഇത് എന്ന് ആളുകൾക്ക് തോന്നാം, അതിൽ ആരെയും തെറ്റ് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ രണ്ട് സിനിമയും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളും ഇമോഷനുകളുമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാക്കി എന്ന നിറം മാത്രമാണ് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്.

​രണ്ട് സിനിമകളിലെയും പൊലീസുകാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ട്, സമാന രൂപത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ തമ്മിൽ യാതൊരു സാമ്യതയുമില്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കാൻ റോഷൻ മാത്യുവിനെ നമ്മൾ ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.


ജോസഫ് ഹിന്ദിയിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യുകയാണല്ലോ?


ഹിന്ദി ജോസഫിൻ്റെ വർക്കുകൾ എല്ലാം പൂർത്തിയായി, ചിത്രം ഉടൻ തന്നെ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. മലയാളത്തിലുള്ള ജോസഫ് എന്ന സിനിമയുടെ അതേ പകർപ്പല്ല നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ ഒരുക്കുന്നത്. റീമേക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും മലയാളത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായാണ് ഹിന്ദി പതിപ്പ് വരുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്ക് ബോളിവുഡിൽ എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന സംവിധായകൻ എന്നുള്ള വലിയൊരു അംഗീകാരം എനിക്ക് അവിടെ ലഭിച്ചു. നമ്മൾ മലയാളികൾ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായും ജനുവിനായും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ എന്നൊരു വിശ്വാസം ബോളിവുഡിൽ ഉള്ളവർക്കുണ്ട്.

M PADMAKUMAR ABOUT UYIR MOVIE
എം പത്മകുമാർ (Special Arrangement)

​മറ്റുള്ള ഹിന്ദി സംവിധായകരെ പോലെയല്ല മലയാളികൾ എന്നും, അവർ 100% അർപ്പണബോധത്തോടെ സിനിമ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നും ഉള്ള ചിന്ത അവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യവും പരിഗണനയുമാണ് എനിക്ക് അവിടെ ലഭിച്ചത്. ഹിന്ദിയിൽ കൃത്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചിത്രം വരിക. അതുകൊണ്ട് ജോജു ജോർജ് എന്ന നടൻ്റെ പ്രകടനവുമായി ഹിന്ദിയിലെ നായകനെ ആരും താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. തമിഴിൽ ഞാൻ ജോസഫ് റീമേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മലയാളത്തിന് സമാനമായ പതിപ്പ് ഒരുക്കാനാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്, അതിൻ്റെ പരിമിതികൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ചിത്രത്തിൻെ നിർമാതാവും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സണ്ണി ഡിയോളും എന്നോട് പറഞ്ഞത് "നിങ്ങൾ ജോസഫ് എന്ന മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ച് മറന്നേക്കൂ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്" എന്നാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു റീമേക്ക് ആയിരുന്നില്ല, പുതിയൊരു ജോസഫ് സിനിമയായിരുന്നു. കഥയ്ക്കും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും മാറ്റമില്ലെങ്കിലും ആവിഷ്കാരത്തിലും പശ്ചാത്തലത്തിലും കഥ പറയുന്ന സ്പീഡിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പൃഥ്വിരാജ് നായകനായ വർഗ്ഗം എന്ന ചിത്രം ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും മറ്റും ഇപ്പോൾ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിനിമയാണ്. ആ സിനിമയ്ക്ക് ദേവാസുരം എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഛായ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു?

ദേവാസുരത്തിൻ്റെ ഛായ വർഗ്ഗത്തിന് ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് നിഷേധിക്കില്ല. കാരണം, ഞാൻ സഹസംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ച സിനിമയാണ് ദേവാസുരം. അന്ന് ആ ചിത്രം എടുക്കാൻ ഐ വി ശശി സാറിനോടൊപ്പം രണ്ടോ മൂന്നോ സഹസംവിധായകർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രമാണത്. ഓരോ സീനിലും ഷോട്ടിലും പത്തും ഇരുപതും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും. സ്വാഭാവികമായും ആ സിനിമയുടെ ഒരു വലിയ സ്വാധീനം എന്നിൽ ഉണ്ടാകും.

​വർഗ്ഗം എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം സൃഷ്ടിക്കാനായി ഞാനും പൃഥ്വിരാജും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. എൻ്റെ ചില വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അന്ന് അത് നടക്കാതെ പോയതാണ്. ആ സിനിമയുടെ കഥാപരമായ തുടർച്ചയായിട്ടല്ല രണ്ടാം ഭാഗം ആലോചിച്ചത്, മറിച്ച് സോളമൻ എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. വർഗ്ഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഭാവിയിൽ അത് നടക്കാൻ വലിയ സാധ്യതയുമുണ്ട്.


താങ്കളുടെ ആദ്യകാല ചിത്രങ്ങളായ അമ്മക്കിളിക്കൂട്, വർഗ്ഗം, വാസ്തവം... ഇവയെല്ലാം തീർത്തും വ്യത്യസ്ത ശൈലിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളായിരുന്നല്ലോ?

അമ്മക്കിളിക്കൂട് എന്ന സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ചിത്രം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റിലുള്ള ആശയത്തിലായിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വർഗ്ഗം പോലൊരു സിനിമ അന്ന് എനിക്ക് എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേറൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. അമ്മക്കിളിക്കൂട് ഒരിക്കലും ഒരു മോശം സിനിമയല്ല, മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ സിനിമ തിയേറ്ററിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു മികച്ച ബോക്സ് ഓഫീസ് പിന്തുണ അന്നെനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല. അമ്മക്കിളിക്കൂടും വർഗ്ഗവുമെല്ലാം ടിവിയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷവും ഡിജിറ്റൽ റിലീസുകൾ വന്നതിനുശേഷവുമാണ് ജനപ്രിയമാകുന്നത്.

​ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ലളിത സ്വഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ആക്ഷൻ മാസ് ചിത്രമായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അതിനുശേഷം ചെയ്ത വാസ്തവം ഞാൻ ഒരിക്കലും തേടിപ്പിടിച്ചു പോയി ചെയ്ത സിനിമയല്ല. ആ സിനിമയുടെ കഥയും തിരക്കഥയും എന്നെ തേടി വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കരിയർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്നു സിനിമകളും മൂന്നു വ്യത്യസ്ത ജോണറുകളിൽ സംഭവിച്ചത്.

ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു കനൽ. റിലീസിന് മുൻപ് തന്നെ ആ സിനിമ വലിയ വിജയമാകും എന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു?


പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അടക്കം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. റിലീസിനു ശേഷം സിനിമയുടെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. സിനിമയുടെ പരാജയത്തെ ന്യായീകരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, എങ്കിലും സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തുറന്നു പറയാം. കനൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്നിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റായിരുന്നു. തിരക്കഥ രണ്ടാമതൊന്നു കൂടി വായിച്ചു നോക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വന്നു. അതായത് ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എൻ്റെ കൈകളിൽ എത്തി രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തിരക്കഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പാളിച്ചകൾ ശ്രദ്ധിക്കാനോ പരിഹരിക്കാനോ എനിക്ക് സമയം ലഭിച്ചില്ല.

M PADMAKUMAR ABOUT UYIR MOVIE
എം പത്മകുമാർ (Special Arrangement)

​പക്ഷേ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കി ഫസ്റ്റ് കോപ്പി കണ്ട ശേഷം നിർമാതാവ് അടക്കമുള്ളവർ സിനിമ വളരെ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. ഒരു സിനിമയുടെ കുറ്റവും കുറവും നമുക്ക് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് തിയേറ്ററിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപും തിയേറ്ററിൽ എത്തിയ ശേഷവും വ്യത്യസ്തമായാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് സിനിമ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക.

​പുതിയ കാലത്ത് പോലും ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ മികച്ചൊരു ആശയമായിരുന്നു കനലിൻ്റേത്. വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു അത്, പക്ഷേ തിരക്കഥയിലെ തെറ്റുകൾ വലിയ വെല്ലുവിളിയായി. അന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തതും ഇന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ കുഴപ്പങ്ങളാണ് കനലിന് സംഭവിച്ചത്. തിരക്കഥയിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ മേഖലയിലും ആ സിനിമയിൽ ചെറിയ തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ആ തെറ്റുകൾ ഞാൻ പൂർണമായും അംഗീകരിക്കുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജോസഫ് പോലെയുള്ള മലയാള സിനിമയുടെ നാഴികക്കല്ലായ ചിത്രങ്ങൾ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഭാരമാണോ?

ഒരിക്കലും അല്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന ഓരോ കഥയും ഒരു പുതിയ സിനിമ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമ പോലെയാണ് ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ സിനിമകളുടെ ഒരു ഹാങ്ങോവർ എൻ്റെ അടുത്ത പ്രോജക്ടുകളിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാറില്ല.

M PADMAKUMAR ABOUT UYIR MOVIE
ഉയിർ (Special Arrangement)



ഉയിർ കാണാനിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

നല്ല സിനിമകളെ എക്കാലവും നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന പ്രേക്ഷക സമൂഹമാണ് മലയാളികൾ. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയവും അനുഭവവുമാണ് ഉയിർ. ചിത്രം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുക. തിയേറ്ററുകളിൽ നിങ്ങളെ ഈ ചിത്രം ഒട്ടും നിരാശപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം.

Last Updated : June 29, 2026 at 6:35 PM IST

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M PADMAKUMAR ABOUT UYIR MOVIE

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