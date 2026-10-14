ഇത് ജോസഫിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ല, പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ്; 'സൂര്യ'യെക്കുറിച്ച് എം. പത്മകുമാർ
മലയാളത്തിലുള്ള ജോസഫ് എന്ന സിനിമയുടെ അതേ പകർപ്പ് അല്ല ഹിന്ദിയിൽ ഒരുക്കുന്ന 'സൂര്യ' എന്ന ചിത്രമെന്ന് സംവിധായകൻ എം. പത്മകുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 1:06 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയ സംവിധായകൻ എം. പത്മകുമാർ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദി ചിത്രം 'സൂര്യ' റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു. ജോജു ജോർജിന് മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡും ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രത്യേക പരാമർശവും നേടിപ്പcodത്ത 'ജോസഫ്' എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് ഈ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബോളിവുഡ് താരം സണ്ണി ഡിയോളാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നത്. പ്രശസ്ത മലയാളി ഛായാഗ്രാഹകൻ സന്തോഷ് തുണ്ടിയിലാണ് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നവംബർ 20-ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.
ജോസഫിൻ്റെ പൂർണ അർഥത്തിലുള്ള റീമേക്ക് അല്ല 'സൂര്യ'
മലയാളത്തിലുള്ള ജോസഫ് എന്ന സിനിമയുടെ അതേ പകർപ്പ് അല്ല ഹിന്ദിയിൽ ഒരുക്കുന്ന 'സൂര്യ' എന്ന ചിത്രമെന്ന് സംവിധായകൻ എം. പത്മകുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സൂര്യ, ജോസഫ് എന്ന സിനിമയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സൃഷ്ടിയല്ല. റീമേക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും മലയാളത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായാണ് ഹിന്ദിയിൽ ജോസഫ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
ഹിന്ദിയിൽ കൃത്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 'സൂര്യ' വരിക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജോജു ജോർജ് എന്ന നടൻ്റെ പ്രകടനവുമായി ഹിന്ദിയിൽ സണ്ണി ഡിയോളിനെ താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. തമിഴിൽ ഞാൻ ജോസഫ് റീമേക് ചെയ്തപ്പോൾ മലയാളത്തിന് സമാനമായ പതിപ്പ് ഒരുക്കാനാണ് അവർ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതിൻ്റെ പരിമിതികൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാം.
ഹിന്ദിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാവും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സണ്ണി ഡിയോളും എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ജോസഫ് എന്ന മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ച് മറന്നേക്കൂ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഹിന്ദിയിൽ ആണെങ്കിലും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും കഥയ്ക്കും ഒന്നും മാറ്റമില്ല. ആവിഷ്കാരത്തിലും പശ്ചാത്തലത്തിലും കഥപറയുന്ന സ്പീഡിലുമാണ് മാറ്റങ്ങൾ. അവർക്കുവേണ്ടിയിരുന്നത് മലയാളത്തിലുള്ള ജോസഫ് സിനിമയുടെ റീമേക്ക് അല്ല 'സൂര്യ' എന്ന ഫ്രഷ് സിനിമയായിരുന്നു.
ബോളിവുഡിലെ അനുഭവവും മലയാളി സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും
കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്ക് ഇന്നല്ല എന്നും ബോളിവുഡിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഉണ്ട്. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള അംഗീകാരം എനിക്ക് ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു. നമ്മൾ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായും ജനുവിനായും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുകയുള്ളൂ എന്നൊരു വിശ്വാസം ബോളിവുഡിൽ ഉള്ളവർക്കുണ്ട്. മലയാളികൾ 100 ശതമാനവും അർപ്പണബോധത്തോടെ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന ചിന്ത അവരിൽ ഉണ്ട് . അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെയധികം സ്വാതന്ത്ര്യവും പരിഗണനയും അവിടെ ലഭിച്ചു.
മലയാളം പോലെയല്ല ഹിന്ദിയിൽ കുറച്ച് അധികം റിലാക്സ് ആയി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. സണ്ണി ലിയോളിനെ പോലുള്ള വിഖ്യാതനായ ഒരു നടനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പിന്തുണ ഏറെ വലുതാണ്. നമ്മൾ ജോലിയോട് പരമാവധി ആത്മാർഥത കാണിക്കുമ്പോൾ അവരും നമ്മളോടൊപ്പം നിലകൊള്ളും. മൈൽസ്റ്റോൺ ആയ ഒരു സിനിമയുമായുള്ള താരതമ്യപ്പെടുത്തൽ സ്വാഭാവികമാണ്. സണ്ണി ഡിയോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലിയിലാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് പുതിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നിലവിൽ പറയാൻ സാഹചര്യമില്ല. എങ്കിലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായി. സൂര്യ എന്ന സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപവും ഭാവവും പ്രായവും എല്ലാം ജോസഫ് എന്ന സിനിമയുമായി സമാനതകൾ ഉള്ളതുതന്നെയാണ്. പക്ഷേ പശ്ചാത്തലത്തിലും ക്യാരക്ടർ പ്രസൻ്റേഷനിലും വേറൊരു തലമാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജോസഫ് എന്ന സിനിമ പലതവണ കണ്ടവർക്കും സൂര്യ എന്ന ചിത്രം ആവർത്തനവിരസത സൃഷ്ടിക്കില്ല.
ജോസഫ് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയം ജോജു ജോർജ് എന്ന നടൻ്റെ അസാമാന്യ പ്രകടനത്തിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപവും ഭാവവും ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരെ വല്ലാത്തൊരു ട്രോമയിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ മികച്ച റിയലിസ്റ്റിക് പൊലീസ് സിനിമകളുടെ തിരക്കഥാകൃത്തായ ഷാഹി കബീറിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായിരുന്നു ജോസഫ്. ജോസഫ് എന്ന സിനിമയുടെ സംഗീതസംവിധായകൻ അനിൽ ജോൺസൻ ആയിരുന്നു. ജിത്തു ജോസഫിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോജക്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ജോസഫിന് സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലെത്തുന്നത്. എന്നാൽ ജോലിത്തിരക്ക് കാരണം അദ്ദേഹം ജോസഫിൻ്റെ ജോലികളിലേക്ക് കടന്നില്ല. ജോസഫ് എന്ന സിനിമയുടെ ഹാങ്ങോവർ മാറാത്ത ജോജു ജോർജിൻ്റെ മുഖഭാവം അദ്ദേഹം യാദൃച്ഛികമായി കണ്ടപ്പോഴാണ് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ സിനിമയുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
ജോജു ജോർജിൻ്റെ കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവായ ഈ ചിത്രം ഹിന്ദിയിലെത്തുമ്പോൾ ബോളിവുഡ് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.
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