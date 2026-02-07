വാർത്താപ്രചാരകനിൽ നിന്ന് നായകനിലേക്ക്; 'നിഴൽ വ്യാപാരികളിലൂടെ' എം കെ ഷെജിൻ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക്
വാർത്താപ്രചാരകനിൽനിന്ന് നായകനായി മാറിയ എം കെ ഷെജിൻ സിനിമാ അനുഭവങ്ങളും ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും പറഞ്ഞ് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 7, 2026 at 6:58 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമയിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി വാർത്താപ്രചാരണ രംഗത്ത് (പിആര്ഒ) സജീവമായ എം കെ ഷെജിൻ നായകനായി അരങ്ങേറുന്നു. ഷാജു വാലപ്പൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'നിഴൽ വ്യാപാരികൾ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഷെജിൻ അഭിനയ രംഗത്ത് തൻ്റെ പുതിയ ഇന്നിങ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര വേദികളിൽ ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ചിത്രം ഈ ആഴ്ച രാജസ്ഥാൻ അന്താരാഷ്ട്ര ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. നിലവിൽ രാജ്യാന്തര പുരസ്കാരങ്ങളുടെ തിളക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നിഴൽ വ്യാപാരികൾ ഷെജിൻ എന്ന കലാകാരൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിനാണ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശേഷങ്ങളുമായി ഷെജിന് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം.
അപ്രതീക്ഷിതമായി തേടിയെത്തിയ നായകവേഷം
നാല്പതോളം സിനിമകളിൽ വാർത്താപ്രചാരകനായി പ്രവർത്തിച്ച ഷെജിൻ, തൻ്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'നിഴൽ വ്യാപാരികൾ'ക്കും പിആർഒ ആയി തന്നെയാണ് എത്തിയത്. ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വേഷം അവതരിപ്പിക്കാൻ മലയാളത്തിലെ പല പ്രമുഖ താരങ്ങളെയും അദ്ദേഹം സംവിധായകന് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ആ വേഷം ഷെജിനിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു. മുൻപ് നാടകരംഗത്തും സിനിമകളിൽ ചെറിയ വേഷങ്ങളിലും സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹം, വാർത്താപ്രചാരണ രംഗത്തെ തിരക്കുകൾ കാരണമാണ് അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് ഇടവേള എടുത്തിരുന്നത്.
കാവാലത്തിൻ്റെ ശിഷ്യത്വത്തിൽനിന്ന് സിനിമയിലേക്ക്
പ്രശസ്ത നാടകപ്രവർത്തകൻ കാവാലം നാരായണ പണിക്കരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവസമ്പത്തുമായാണ് ഷെജിൻ കലാരംഗത്ത് ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നത്. മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും 2010-ൽ 'കോക്ടൈൽ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമാ വാർത്താപ്രചാരണ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടയിൽ 400-ലധികം സിനിമകൾക്ക് അദ്ദേഹം വാർത്താ പ്രചാരണം നിർവഹിച്ചു.
വാർത്താപ്രചാരണവും വെല്ലുവിളികളും
ഒരു സിനിമയെയും പ്രേക്ഷകനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമാണ് വാർത്താപ്രചാരകൻ. പുതിയ താരങ്ങളുടെയോ സംവിധായകരുടെയോ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് വാർത്തകൾ നൽകാൻ മാധ്യമങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ്. ഒരു മോശം സിനിമയെ പ്രമോഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം വിജയിപ്പിക്കാനാവില്ല. സിനിമ പ്രേക്ഷകരുമായി വൈകാരികമായി സംവദിക്കുമ്പോഴാണ് വിജയം സംഭവിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങളും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുള്ള നല്ല ബന്ധമാണ് ഈ മേഖലയുടെ കരുത്ത്. വാർത്തകൾ വൈകുന്നത് പലപ്പോഴും നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും സിനിമകളുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വാർത്ത പ്രചാരകർക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും.
വലിയ താരങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് വാർത്താ പ്രചാരണം ഒരുപാട് നൽകേണ്ടതില്ലെങ്കിലും, പ്രമോഷൻ്റെ അഭാവം ചിലപ്പോൾ സിനിമകളെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഒരു വാർത്ത പ്രചാരകനായി നിൽക്കുമ്പോൾ ബന്ധങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്. ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും മാധ്യമങ്ങളും ആയി നല്ലൊരു സൗഹൃദം പുലർത്തണം.
വ്യാജന്മാരും അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രതിസന്ധിയും
ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും പുതിയകാലത്തിൻ്റെ സിനിമ പ്രചാരണ രീതികളും കുറ്റമറ്റതാണ്. കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ 'ഒറിജിനൽ' ഏത് 'വ്യാജൻ' ഏത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. നിലവിൽ മാന്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന നൽകി വന്നിരുന്ന അക്രഡിറ്റേഷൻ താൽക്കാലികമായി നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭരണസമിതി മാറിയതാണ് ഇതിന് കാരണം. എന്നാൽ ഇത് ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
നായികയുടെ ഫോൺ നമ്പർ പരസ്യപ്പെടുത്തി
മൊബൈൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ തനിക്കു നേരിട്ട ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു സിനിമയുടെ പ്രസ് മീറ്റിനിടെ നായിക തന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഷെജിന് കൈമാറുന്ന ദൃശ്യം ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമം രഹസ്യമായി പകർത്തി. ധാരാളം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ചുറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് ഞങ്ങളെ പകർത്തുന്ന ഓൺലൈൻ മീഡിയയെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈ നായിക ദുബായിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി എന്ന് അവർ അറിയിച്ചു. ഞാനും നായികയും സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പകർത്തിയ ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഞങ്ങളുടെ സംസാരം പോലും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിആർഒ ക്ക് തൻ്റെ നമ്പർ കൈമാറുന്ന നായികയെ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാൽ അവരുടെ നമ്പർ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യൂ ആണ് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ഉണ്ടായത്. രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ നമ്പർ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ അവരെ നിരന്തരം വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്താനും അസഭ്യ വാക്കുകൾ പറയാനും ആരംഭിച്ചു. ഏത് ഓൺലൈൻ മീഡിയ ആണ് ആ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ വീഡിയോ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല.
