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അതീവ ഗ്ലാമറസ് ലുക്കില്‍ ആലിയ ഭട്ട്; 'ലവ് ആന്‍ഡ് വാര്‍' ക്യാരക്‌ടര്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്

രണ്‍ബീറും ആലിയയും ബിഗ്‌സ്ക്രീനില്‍ ഒരുമിച്ചെത്തുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര്‍ ഈ ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. 2027 ജനുവരി റിലീസായാണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്തുക.

LOVE AND WAR MOVIE ALIA BHATT SANJAY LEELA BHANSALI BOLLYWOOD MOVIES
Love & War second look (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 1:06 PM IST

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ബോളിവുഡ് സംവിധായകന്‍ സഞ്ജയ് ലീല ബന്‍സാലി ഒരുക്കുന്ന ലവ് ആന്‍ഡ് വാര്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്ത് വിട്ടത്. വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ഈ പോസ്റ്റര്‍ ആരാധകര്‍ സ്വീകരിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിലെ ആവേശകരമായ സെക്കന്‍ഡ് പോസ്റ്ററാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ കവരുന്നത്.

പിരീഡ് ഡ്രാമയായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്ന ആലിയ ഭട്ടിന്‍റെ അതീവ ഗ്ലാമറസ് ലുക്കിലുള്ള പോസ്റ്ററാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. രക്തം പുരണ്ട കൈകളുമായി വിന്‍ഫേജ് കാറില്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്‌തു പോകുന്ന രണ്‍ബീര്‍ കപൂറിന്‍റെ ലുക്കിന് പിന്നാലെയാണ് ആലിയ ഭട്ടിന്‍റെ ലുക്കും പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ചുവന്ന കര്‍ട്ടനുകളും തിളങ്ങുന്ന ലൈറ്റുകളും നിറഞ്ഞ വിശാലമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇരിക്കുന്ന ആലിയേയാണ് പോസ്റ്ററില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്. റെഡ് സ്വീക്വിന്‍ഡ് ക്രോപ്പ് ടോപ്പും സ്കേര്‍ട്ടും ധരിച്ച ആലിയയുടെ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ബോളിവുഡ് ആരാധകര്‍ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ലവ് ആന്‍ഡ് വാര്‍'. ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു ഭാഷകളില്‍ 2027 ജനുവരി റിലീസായാണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്തുക.

രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് രൺബീർ കപൂർ സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലിയും ഒരുമിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ലവ് ആന്‍ഡ് വാറിനുണ്ട്. 2007ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സാവരിയ'യിലാണ് ഇരുവരും അവസാനമായി ഒന്നിച്ചത്. ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം ബൻസാലിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ രൺബീർ വീണ്ടും നായകനാകുകയാണ്.

അതേസമയം, 2022ലെ ‘ബ്രഹ്മാസ്ത്ര: പാർട്ട് വൺ – ശിവ’യ്ക്ക് ശേഷം രൺബീർ കപൂറും ആലിയ ഭട്ടും വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ഒന്നിക്കുന്നു എന്നതും ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്. ‘ഗംഗുബായ് കത്തിയവാടി’ക്ക് ശേഷം സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും ‘ലവ് ആൻഡ് വാർ’നുണ്ട്.

വിക്കി കൗശലും ചിത്രത്തിൽ നിർണായക വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. രൺബീറിനും വിക്കിക്കും ചിത്രത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ‘ഛാവ’യുടെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷമുള്ള വിക്കി കൗശലിന്‍റെ പ്രധാന പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് ‘ലവ് ആൻഡ് വാർ’.

ചിത്രത്തിന്‍റെ പേര് പോലെ തന്നെ പ്രണയകഥയാണെന്നാണ് വിവരം. ഒരു ത്രികോണ പ്രണയകഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് സൂചന. രൺബീർ കപൂർ, ആലിയ ഭട്ട്, വിക്കി കൗശൽ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാകും കഥ മുന്നോട്ടുപോകുകയെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും കഥാഗതിയുടെയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബൻസാലി ടീം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

2024 ജനുവരിയിലാണ് ചിത്രം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രഖ്യാപനം മുതൽ തന്നെ ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഒന്നായി ‘ലവ് ആൻഡ് വാർ’ മാറിയിരുന്നു. മൂന്ന് മുൻനിര താരങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനൊപ്പം ബൻസാലിയുടെ സംവിധാനവും ചിത്രത്തോടുള്ള പ്രതീക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണ്.

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TAGGED:

LOVE AND WAR MOVIE
ALIA BHATT
SANJAY LEELA BHANSALI
BOLLYWOOD MOVIES
LOVE AND WAR ALIA BHATT FIRST LOOK

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