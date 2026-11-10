'ഞങ്ങളൊരുമിച്ച് അടുത്തടുത്ത് വീടുവാങ്ങി'; നിഴല് പോലെ ഒപ്പം നിന്ന ഷാജി കുമാറിന്റെ വിയോഗം താങ്ങാനാവാതെ സംവിധായകന് വൈശാഖ്
''ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജോലിഭാരം വർദ്ധിച്ചാൽ താങ്ങാൻ ഷാജി ചേട്ടൻ ഓടിയെത്തും. പിന്നെ നമ്മൾ ടെൻഷനടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ ഷോക്കില് നിന്ന് മോചിതനാകാന് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല''.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 11:06 AM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാളത്തിന് ഹിറ്റ് സിനിമകള് സമ്മാനിച്ച പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകന് ഷാജി കുമാറിന്റെ വിയോഗത്തില് തേങ്ങുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര്. പ്രേക്ഷകരെ ആവേശത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തിച്ച 'പുലിമുരുകന്' ഉള്പ്പെടെ അന്പതിലേറെ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ച ഷാജി കുമാറിന്റെ വേര്പാട് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് താങ്ങാനാവാത്തതാണ്. ഇപ്പോഴിതാ 'പുലിമുരുകന്റെ' സംവിധായകനും ഷാജി കുമാറിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുമായ പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ വൈശാഖ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഇ ടിവി (ETV Bharat) ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.
ഷാജി കുമാര് തനിക്ക് സഹോദരനെ പോലെയായിരുന്നുവെന്ന് സംവിധായകന് വൈശാഖ് ഓര്ത്തു. പരസ്പരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാന് തങ്ങള് ഒരുമിച്ചാണ് അടുത്തടുത്ത് വീടുവാങ്ങിയതെന്നും അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു.
"ഷാജി ചേട്ടനുമായി വർഷങ്ങൾ മുൻപ് തുടങ്ങിയ ബന്ധമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ സിനിമയിൽ എത്തുന്നതിനും മുൻപേ. ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതിനപ്പുറം ജേഷ്ഠനായി, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതുല്യനായി. ആത്മബന്ധത്തിന്റെ അളവ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ എനിക്കും ആകില്ല. ഓർമ്മകൾ വിശദീകരിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ വാക്കുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഷാജിയേട്ടന്റെ വിട എന്ന ഷോക്കിൽ നിന്ന് അടുത്തൊന്നും മോചിതൻ ആകാൻ സാധിക്കുമെന്നും കരുതുന്നില്ല", സംവിധായകന് വൈശാഖ് വേദനയോടെ പറഞ്ഞു.
"ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ ചിലത് വിശദീകരിക്കാം. ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്ബൈ പറയുന്ന ബന്ധമല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത്. എപ്പോഴും പരസ്പരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ വീടു വാങ്ങി. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് അടുത്തടുത്തുള്ള വീടുകൾ വാങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ പരസ്പരം അടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികളെപ്പോലെ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ കുട്ടികളും. ഒരുപക്ഷേ ഒരു മകനെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇളയ സഹോദരനെ പോലെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എന്നെ ചേർത്തുപിടിച്ചു. കരിയറിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലുള്ള ഷാജി ചേട്ടന്റെ വിയോഗം താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല", വൈശാഖ് പറയുന്നു.
"അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഷാജി ചേട്ടൻ എന്നെ ഒരു അനിയനെ പോലെ ചേർത്തുപിടിച്ചു. എന്റെ ആദ്യചിത്രം 'പോക്കിരിരാജ'. ഏതൊരു പുതുമുഖ സംവിധായകനും തന്റെ ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ നേരിടുന്ന ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും. അന്ന് എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചത് പിന്തുണ നൽകിയത് ഒക്കെ ഷാജി ചേട്ടനായിരുന്നു. എന്റെ സിനിമ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആണെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആണെങ്കിലും ആദ്യം ഇടപെടുന്നത് ഷാജികുമാർ ചേട്ടൻ തന്നെ. ഷാജി ചേട്ടന്റെ വിയോഗം എന്റെ നഷ്ടമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു", സംവിധായകന് ഓര്ത്തു.
ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇത്ര നേരത്തെ പോകേണ്ടിയിരുന്നില്ല
ഷാജി കുമാറിന് എല്ലാം സിനിമയായിരുന്നുവെന്നും ഓരോ സിനിമയേയും തന്റെ ആദ്യ ചിത്രം പോലെയാണ് സമീപിക്കുന്നതെന്നും സംവിധായകന് വൈശാഖ് വിവരിച്ചു.
"ഇത്രയും സത്യസന്ധനായ, നന്മ നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു ടെക്നീഷ്യൻ മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമയാണ് എല്ലാം. ഓരോ സിനിമയും തന്റെ ആദ്യചിത്രം പോലെയാണ് അദ്ദേഹം സമീപിക്കുക. ഒരു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കും അഭിനേതാക്കൾക്കും ഒരു മടുപ്പ് തോന്നുക സാധാരണമാണ്. പക്ഷേ സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിലും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ഒരു മടുപ്പ് അല്ലങ്കിൽ എതിർപ്പ് ഷാജി ചേട്ടൻ പ്രകടിപ്പിച്ചതായി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല", വൈശാഖ് പറഞ്ഞു.
" 'പുലിമുരുകൻ' എന്ന സിനിമയുടെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഒരേസമയം തന്നെ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥ. ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ പുലർത്തേണ്ട മേഖലയായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ വി എഫ് എക്സ്. എന്റെ സമയക്കുറവ് മനസ്സിലാക്കി ഷാജി ചേട്ടൻ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു. 'പുലിമുരുകൻ' എന്ന സിനിമയുടെ ഭൂരിഭാഗം വി എഫ് എക്സ് രംഗങ്ങൾക്കും മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത് ഷാജികുമാർ ചേട്ടനായിരുന്നു", സൂപ്പര്ഹിറ്റ് പടത്തെ കുറിച്ചും ഷാജി കുമാറിന്റെ സംഭാവനയെ കുറിച്ചും വൈശാഖ് വിവരിച്ചു.
"ഒരു സംവിധായകൻ ചെയ്യേണ്ട ജോലി അദ്ദേഹം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി ഓരോ സ്റ്റുഡിയോകളിലും അദ്ദേഹം കയറിയിറങ്ങി. പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു സിനിമകളുടെ ജോലികൾ പോലും മാറ്റിവച്ച് 'പുലിമുരുക'ന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഷാജി ചേട്ടൻ വലിയ സംഭാവന നൽകി. 100% സിനിമ.. അതാണ് ഷാജി ചേട്ടന്റെ മാനസികാവസ്ഥ. പെർഫെക്ഷൻ ആണ് പുള്ളിയുടെ പ്ലസ് പോയിന്റ്. അതു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത ഷോട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന രീതി ഷാജി ചേട്ടന് ഇല്ല. കൊള്ളാം, മികച്ചത് എന്ന് കേട്ടാൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത രംഗത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുക", വൈശാഖ് ഷാജി കുമാറിന്റെ ഓര്മകള് പങ്കിട്ടു.
ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള മോഹം
ഷാജികുമാർ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അതിലെ സത്യാവസ്ഥയും ഇപ്പോള് വൈശാഖ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
"ഷാജികുമാർ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൽ അടിസ്ഥാനം ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. കരിയറിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം എന്നോട് പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള മോഹത്തെപ്പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തെപ്പറ്റിയോ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല", വൈശാഖ് പങ്കുവച്ചു.
"സിനിമാട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ലോകത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിച്ചതായി എനിക്കറിയില്ല. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം എന്ന സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകന്റെ അപ്ഡേഷൻ മാതൃകാപരമാണ്. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാലാതീതമായി സഞ്ചരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഛായാഗ്രഹകനായി അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നത്", സംവിധായകന് വൈശാഖ് പറഞ്ഞു.
മനസ് വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകൻ
സിനിമ ചെയ്യുമ്പോള് സംവിധായകന് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഷാജി കുമാറെന്നും വൈശാഖ് പറഞ്ഞു. തന്റെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടായ അനുഭവത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു.
"ഷാജികുമാർ ചേട്ടനോടൊപ്പം ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പോലും എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകും. ഒരു സിനിമ ഒഴികെ എന്റെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത് ഷാജി ചേട്ടൻ തന്നെ. വളരെ ഈസിയായി എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറാമാൻ ആണ് അദ്ദേഹം. ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഷാജി ചേട്ടനോടൊപ്പം ഉള്ള സിനിമ യാത്രയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി", സംവിധായകന് വിശദീകരിച്ചു.
"ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജോലിഭാരം വർദ്ധിച്ചാൽ താങ്ങാൻ ഷാജി ചേട്ടൻ ഓടിയെത്തും. പിന്നെ നമ്മൾ ടെൻഷനടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു സംവിധായകന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഷാജി ചേട്ടന്റെ മരണം എന്റെ മാത്രമല്ല മലയാള സിനിമയുടെയും തീരാനഷ്ടമാണ്." , വൈശാഖ് പ്രതികരിച്ചു.