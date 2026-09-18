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ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നത് വമ്പന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍! ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ തീപാറിച്ച 'ഇരുമുടി' മുതല്‍ 'തുടക്കം' വരെ

വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അരങ്ങേറ്റ സിനിമ മുതല്‍ രവി തേജയുടെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ ചിത്രം വരെ ഇത്തവണ ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

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OTT Release this weekend (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2026 at 3:57 PM IST

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തിയേറ്റര്‍ പടം റിലീസിനെത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ അതേ ആവേശത്തോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയുമാണ് ഓരോ ആഴ്‌ചയും ഒടിടി റിലീസുകള്‍ക്കായും പ്രേക്ഷകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ തീപാറിച്ച ചിത്രങ്ങളും മികച്ച വെബ്‌സീരിസുകളൊക്കെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കാന്‍ ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നത്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍, സീ5, സോണി ലിവ്, നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സ്, സണ്‍ നെക്‌സ്റ്റ് തുടങ്ങി പ്രമുഖ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലായി എത്തുന്ന ഈ ആഴ്ചയിലെ ഒടിടി റിലീസുകള്‍ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

തുടക്കം

അരങ്ങേറ്റ ചിത്രത്തില്‍ തന്നെ ഗംഭീര പ്രകടനവുമായി തിയേറ്ററില്‍ വിജയകരമായി മാറിയ വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം തുടക്കം ഒടിടിയില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യദിനം മുതല്‍ മികച്ച പ്രകടനവുമായി മുന്നേറിയ ചിത്രം ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില്‍ 50 കോടി രൂപയാണ് വാരിക്കൂട്ടിയത്.

സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററില്‍ മിസ് ആയവര്‍ക്കും ഒരിക്കല്‍ കൂടി കാണാന്‍ ആഗ്രഹിത്തുന്നവര്‍ക്കുമൊക്കെ ഇന്നു (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 18) മുതല്‍ ചിത്രം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം. ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ ഈ സിനിമ ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. മോഹന്‍ലാലും അതിഥി വേഷത്തില്‍ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂര്‍ നിര്‍മിച്ച ഈ സിനിമ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ആശിഷ് ജോ ആന്റണിക്കൊപ്പം, ചിപ്പി രഞ്ജിത്ത്, സായ് കുമാര്‍, ദിനേശ് പ്രഭാകർ, ജാഫർ ഇടുക്കി, കോട്ടയം രമേഷ്, ജിബിൻ ഗോപിനാഥ്, ശിവദാസ് കണ്ണൂർ, ജയ്‌സ് ജോസ്, ജയാ കുറുപ്പ്, അശ്വിനി വിജയൻ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

കാട്ടാളന്‍

ആന്‍റണി വര്‍ഗീസ് പെപ്പെ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ കാട്ടാളന്‍ എന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്താനായി ആകാംക്ഷയോടെയാണ് സിനിമാപ്രേമികള്‍ കാത്തിരുന്നത്. എന്നാല്‍ മൂന്നു മാസങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം അതേ ആകാംക്ഷയാണ് ഒടിടി പ്രേക്ഷകര്‍ക്കുമുള്ളത്. കാട്ടാളന്‍ ഒടിടി റിലീസിങ്ങിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ്.

ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റ്സിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഷരീഫ് മുഹമ്മദ് നിര്‍മിച്ച ഈ ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി മെയ് 28 നാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. പോള്‍ ജോര്‍ജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ആനക്കൊമ്പ് കള്ളക്കടത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ഭയാനകവും വന്യവുമായ ദൃശ്യങ്ങളുമായാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്.

ചോരക്കളിയുടെ ഇതുവരെ കാണാത്ത കാഴ്ചകളും ആക്ഷൻ വെടിക്കെട്ടും മാസ്മരികവും ചടുലവുമായ ദൃശ്യങ്ങളുമാണ് സിനിമ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. ചിത്രത്തിന് എ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റാണ് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം എ ഫോര്‍ ആക്ഷന്‍ എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയില്‍ സോണി ലിവിലുമാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. ഇന്ന് മുതല്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സിനിമ ആസ്വദിക്കാം.

ഇരുമുടി

രവി തേജയുടെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ ചിത്രം 'ഇരുമുടി' ഒടിടിയിലേക്ക്. ശിവ നിര്‍വാണയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ഈ ചിത്രത്തില്‍ മലയാളി താരം ബേബി നക്ഷത്രയും നിര്‍ണായക വേഷത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. പ്രിയ ഭവാനിയാണ് നായികയായി എത്തിയത്. ആഗോളതലത്തില്‍ വമ്പന്‍ കലക്ഷനാണ് ചിത്രം കൊയ്‌തെടുത്തത്.

മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്‌സിന്‍റെ ബാനറില്‍ നവീന്‍ യെര്‍നേനിയും വൈ രവി ശങ്കറും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗുല്‍ഷന്‍ കുമാറും ഭൂഷണ്‍ കുമാറും ടി സിരീസ് ഫിലിംസും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെ ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബര് 18 ) മുതല്‍ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ലസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് 3

ഒട്ടേറെ ആരാധകരുള്ള നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആന്തോളജി ചിത്രത്തിന്‍റെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് ലസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് 3. കാലിക പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടും വേറിട്ട അവതരണശൈലികൊണ്ടും ശ്രദ്ധനേടിയ ആന്തോളജി സെപ്‌റ്റംബര്‍ 18 മുതല്‍ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിക്രമാദിത്യ മോട്‌വാനെ, കിരൺ റാവു, ശകുൻ ബത്ര, വിശാൽ ഭരദ്വാജ് എന്നിവരാണ് മൂന്നാം ഭാ​ഗത്തിൽ ചിത്രങ്ങളൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളി താരവും ഇത്തവണ ചിത്രത്തില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രാധിക ആപ്‌തേ, കൊങ്കണ സെൻ ശർമ്മ, അദിതി റാവു ഹൈദരി , രാധികാ മദൻ, സന തമ്പി, വിജയ് വർമ്മ, അഭിഷേക് ബാനർജി , സിദ്ധാർത്ഥ്, അലി ഫസൽ , അലി ഫസൽ എന്നിവരാണ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കള്‍.

രാം ആൻഡ് ലീല

സയൻസ് ഫിക്‌ഷൻ റൊമാന്‍റിക് കോമഡി ചിത്രമാണ് രാം ആന്‍ഡ് ലീല. രാമചന്ദ്രൻ കണ്ണൻ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തില്‍ റിയോ രാജും വർത്തികയുമാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്.

റാം ലീലയുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയും തുടര്‍ന്ന് അവളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അസാധാരണമായ രഹസ്യം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 18 മുതല്‍ സിനിമ കാണാം.

മോദരാത്രി

ഋ​ഷി​കാ​ന്ത്, അ​നീ​ഷ്മ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി രാ​ജ ക​റു​പ്പ​സാ​മിയുടെ സം​വി​ധാ​നം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് മോദരാത്രി. ‌ത​മി​ഴ് ഗ്രാ​മീ​ണ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരുക്കിയ ഹാസ്യചി​ത്രമാണിത്.

വി​വാ​ഹ​രാ​ത്രി​യി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങളും തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ര​സ​ക​ര​മാ​യ നി​മി​ഷ​ങ്ങളും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​ ഒരു രാത്രിയിലെ കഥയാണു ചിത്രം പറയുന്നത്.

മൈ​ത്രി മൂ​വി മേ​ക്കേ​ഴ്‌​സ് നി​ർമി​ച്ച ​ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ ചേ​ത​ൻ, എ. ​വെ​ങ്കി​ടേ​ഷ്, ഭ​ഗ​വ​തി പെ​രു​മാ​ൾ, ഷെ​ല്ലി കി​ഷോ​ർ എ​ന്നി​വ​രും പ്ര​ധാ​ന വേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തു​ന്നു. സെപ്റ്റംബർ 18 മുതല്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സില്‍ ചിത്രം ലഭ്യമാകും.

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