ഈ ആഴ്ചത്തെ ഒടിടി റിലീസുകള്; 'ബാലന് ദി ബോയ്' മുതല് 'ഗാട്ട കുസ്തി 2' വരെ, മലയാളം ഉള്പ്പെടെ കിടിലന് ചിത്രങ്ങള്
ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഏത് സിനിമകൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 4:28 PM IST
സിനിമ പ്രേമികൾക്ക് ആവേശം പകരുന്ന ഒടിടി വാരാന്ത്യമാണ് ഇത്തവണ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. തിയേറ്ററുകളിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രങ്ങൾ മുതൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന പുതിയ റിലീസുകൾ വരെ വിവിധ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തുകയാണ്. അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ റിലീസാണ് ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്ത 'ബാലൻ ദ ബോയ്'. തിയേറ്ററിൽ ചിത്രം കാണാൻ സാധിക്കാതിരുന്നവർക്കും വീണ്ടും ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇതൊരു സന്തോഷവാർത്തയാണ്. 'ബാലൻ' മാത്രമല്ല, 'ഉയിർ', 'ഗാട്ട കുസ്തി 2', 'റാവു ബഹദൂർ' തുടങ്ങി നിരവധി ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങളും ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഏത് സിനിമകൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
1. ബാലന്: ദി ബോയ്
തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രേക്ഷക-നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ സംവിധായകൻ ചിദംബരം ഒരുക്കിയ മലയാളം സൈക്കോളജിക്കൽ ഡ്രാമ ത്രില്ലർ ചിത്രം 'ബാലൻ: ദി ബോയ്' ഇനി ഒടിടിയില് കാണാം. 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററിന് ശേഷം ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയിൽ റിലീസിന് മുമ്പേ തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷ നേടിയ 'ബാലൻ: ദി ബോയ്' തിയേറ്ററിലും മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് നേടിയത്.
കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും തെസ്പിയൻ ഫിലിംസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവൻ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചത്.
നിസ്സഹായയാ ഒരു അമ്മയുടെയും മകന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ടൊവിനോ തോമസ്, അഭിരാം രാധാകൃഷ്ണൻ, ജീൻ പോൾ ലാൽ,ഗിരീഷ് എ ഡി, ഫർസാന പാലത്തിങ്കൽ,ആനന്ദ് ഏകർഷി, എന്നിവരുള്പ്പെടുന്ന വൻ താരനിര ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. സീ5 ലൂടെ ജൂലൈ 31 നാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്.
2. ഗാട്ട കുസ്തി 2
ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയും വിഷ്ണു വിശാലും തകര്ത്തഭിനയിച്ച ചിത്രമാണ് ഗാട്ട കുസ്തി 2 ഒടിടിയിലേക്ക്. ചെല്ല അയ്യാവു രചനയും സംവിധാനവും നിര്വഹിച്ച സ്പോര്ട്സ് ഡ്രാമയുടെ ആദ്യ ഭാഗം മലയാളി - തമിഴ് പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപോലെയാണ് ഹരം കൊള്ളിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തെ സിനിമാസ്വാദകര് സ്വീകരിച്ചത്.
തുടക്കം മുതല് അവസാനം വരെ നര്മ രസത്തിലാണ് സിനിമ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു വിശാൽ, ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി എന്നിവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീരയുടെയും കീർത്തിയുടെയും അവരുടെ മകളുടെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ജൂലൈ 31 മുതല് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുഗു , ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളില് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്ത് എത്തും.
3. കല്യാണ മരം
ധ്യാന് ശ്രീനിവാസന്, ദേവനന്ദ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് കല്യാണമരം. രാജേഷ് അമനകര സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം മാർച്ച് 27 നാണ് തിയറ്ററുകളിലെത്തിയത്.
മീര വാസുദേവ്, ആതിര പട്ടേല്, പ്രശാന്ത് മുരളി എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്. മനോരമ മാക്സിലൂടെയാണ് സിനിമ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നുമുതല് സിനിമ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് കാണാന് സാധിക്കും.
4. ഉയിര്
ജോസഫ് എന്ന ബോക്സ് ഓഫിസ് ഹിറ്റിന് ശേഷം എം പത്മകുമാര് ഒരുക്കുന്ന 'ഉയിര്' ഒടിടിയിലേക്ക്.
ജോസഫ്, ശിക്കാര്, വര്ഗം, വാസ്തവം എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം എം പത്മകുമാര് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലര് എന്ന നിലയ്ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഉയിരിന് വേണ്ടി ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
റോഷന് മാത്യു കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം അന്ഷാദ് എന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ജീവിതത്തിലെ യഥാര്ഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ധർമടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രൊബേഷൻ കാലയളവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ കഥാപാത്രത്തെയാണ് റോഷൻ മാത്യു അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ ഓഗസ്റ്റ് നാലിനാണ് ഒടിടിയില് 'ഉയിര്' എത്തുക. മലയാളത്തിന് പുറമേ കന്നഡ, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലും ചിത്രം കാണാനാകും.
5. റാവു ബഹദൂർ
വെങ്കിടേഷ് മഹാ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് റാവു ബഹദൂർ. ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സത്യദേവ് ആണ് ചിത്രത്തിലെ നായകൻ. മലയാളി താരം ദീപ തോമസാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായെത്തുന്നത്.
ചിത്രം ഒടിടിയിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാം . ജൂലൈ 31 മുതൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ചിത്രം കാണാൻ കഴിയും. തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുഗു, കന്നഡ, മലയാളം ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്.
6. ഹേ ജവാനി തോ ഇഷ്ക് ഹോനാ ഹേ
വരുൺ ധവാൻ, പൂജ ഹെഗ്ഡെ, മൃണാൾ ഠാക്കൂർ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ റൊമാന്റിക് കോമഡി എന്റർടെയ്നർ ചിത്രമാണ് ഹേ ജവാനി തോ ഇഷ്ക് ഹോനോ ഹേ.
ജൂലൈ 31 മുതല് സീ ഫൈവിലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാം.