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ഗംഭീര പ്രകടനം! ലോകേഷ് കനകരാജിന്‍റെ ‘ഡിസി’ ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ കുതിക്കുന്നു; കേരളം തമിഴ്‌നാടിനെയും മറികടന്നു

ഒരു തമിഴ് ചിത്രത്തിന് കേരളം തമിഴ്‌നാടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രതിദിന കലക്ഷൻ നൽകുന്നത് അപൂർവമായ കാഴ്‌ചയാണ്.

DC MOVIE LOKESH KANAGARAJ MOVIE TAMIL MOVIE BOX OFFICE COLLECTION LOKESH KANAGARAJ ACTING DEBUT MOVIE
DC (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 12:10 PM IST

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ലോകേഷ് കനകരാജിന്‍റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായ ‘ഡിസി’ ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച പ്രകടനം തുടരുന്നു. റിലീസ് ചെയ്‌ത് അഞ്ചാം ദിവസവും ചിത്രത്തിന് ശക്തമായ കലക്ഷൻ നേടാനായതോടെ ആദ്യ വാരത്തിലെ കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്.

സാധാരണയായി റിലീസിന്‍റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലെ ആവേശം ആഴ്ചയുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കുറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ ‘ഡിസി’യുടെ കാര്യത്തിൽ ട്രെൻഡ് വ്യത്യസ്തമാണ്. അഞ്ചാം ദിനമായ ആദ്യ ചൊവ്വാഴ്ചയും ചിത്രം മികച്ച പ്രേക്ഷക പിന്തുണ നിലനിർത്തി. ആദ്യ ദിവസത്തെ പ്രകടനത്തേക്കാൾ ശക്തമായ രീതിയിൽ ദിവസേനയുള്ള കലക്ഷൻ തുടരുന്നത് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയുടെ സൂചനയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം അഞ്ചാം ദിനം ചിത്രം 6.20 കോടി രൂപ ഗ്രോസ് നേടിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തമിഴ്‌നാട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കലക്ഷൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചിത്രം നേടിയതാണ്. അഞ്ചുദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മാത്രം 37.21 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. രാജ്യത്തെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 37.21 കോടി രൂപയാണിത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 4,713 ഷോകളിൽ നിന്നാണ് ഈ കലക്ഷൻ നേടിയത്.

ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫീസിലും ചിത്രം ഇതിനോടകം 50 കോടി രൂപയുടെ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു. നിലവിൽ ചിത്രത്തിന്‍റെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗ്രോസ് 51.71 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവന 14.50 കോടി രൂപയാണ്. അഞ്ചാം ദിനമായ ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രം വിദേശ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1.25 കോടി രൂപ ചിത്രം നേടിയിയിട്ടുണ്ട്.

ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ബുക്ക് മൈ ഷോയിലും ‘ഡിസി’ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി. 2023 ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷം ബുക്ക് മൈഷോയില്‍ നിന്ന് 10 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ച 25-ാമത്തെ തമിഴ് ചിത്രമായി ‘ഡിസി’ മാറിയെന്നാണ് വിവരം. തിങ്കളാഴ്ച 1,52,320 ടിക്കറ്റുകളും ചൊവ്വാഴ്ച 1,42,790 ടിക്കറ്റുകളും ബുക്ക് ചെയ്‌തു. ഇതോടെ ആകെ ബുക്കിംഗ് 10,01,730 ടിക്കറ്റുകളിലെത്തി. നഗരകേന്ദ്രങ്ങളിലെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ചിത്രത്തിനുള്ള ഡിമാൻഡ് ശക്തമായി തുടരുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഈ കണക്കുകൾ.

പിവിആര്‍, ഐനോക്‌സ്, സിനിപോളിസ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന ദേശീയ തിയേറ്റര്‍ ശൃംഖലകളിലും ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രേക്ഷക സാന്നിധ്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

പിവിആറില്‍ ഏകദേശം 12,000 ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിക്കുകയും 18.19 ശതമാനം ഒക്യുപെൻസിയിൽ 22 ലക്ഷം രൂപ ഗ്രോസ് നേടുകയും ചെയ്തു. ഇതോടൊപ്പം ഐനോക്‌സില്‍ ഏകദേശം 5,500 ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ 14.68 ശതമാനം ഒക്യുപെൻസിയിൽ 8 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചു. സിനിപോളിസില്‍ ഏകദേശം 2,500 ടിക്കറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇവിടെ 10.06 ശതമാനം ഒക്യുപെൻസിയിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ ഗ്രോസ് ലഭിച്ചു. മൂന്ന് ദേശീയ ശൃംഖലകളിലുമായി ഏകദേശം 20,000 ടിക്കറ്റുകളും 35 ലക്ഷം രൂപയുടെ മൊത്തം കലക്ഷനും ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം.

തമിഴ് 2D പതിപ്പിന്‍റെ അഞ്ചാം ദിവസത്തെ മൊത്തം ഒക്യുപെൻസി 39.35 ശതമാനം ആയിരുന്നു. രാവിലെ ഷോകളിൽ 23.92 ശതമാനം ഒക്യുപെൻസിയോടെ ആരംഭിച്ച ചിത്രം ഉച്ചയ്ക്ക് 36.92 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. വൈകുന്നേര ഷോകളിൽ 34.77 ശതമാനം ഒക്യുപെൻസി രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ രാത്രി ഷോകളിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഉണ്ടായത്. രാത്രി ഷോകളുടെ ഒക്യുപെൻസി 53.15 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.

DC MOVIE LOKESH KANAGARAJ MOVIE TAMIL MOVIE BOX OFFICE COLLECTION LOKESH KANAGARAJ ACTING DEBUT MOVIE
DC (Photo: Movie Poster)

ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തമിഴ് പതിപ്പ് 2,242 ഷോകളിൽ ഏകദേശം 35 ശതമാനം ഒക്യുപെൻസി നേടി. തെലുഗു പതിപ്പ് 1,239 ഷോകളിൽ 26 ശതമാനം ഒക്യുപെൻസിയും ഹിന്ദി പതിപ്പ് 1,232 ഷോകളിൽ 13 ശതമാനം ഒക്യുപെൻസിയും രേഖപ്പെടുത്തി.

കേരളത്തിൽ തമിഴ്‌നാടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കലക്ഷൻ

അഞ്ചാം ദിനത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കണക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് കേരളത്തിന്‍റെ പ്രകടനം. 1.85 കോടി രൂപ ഗ്രോസ് നേടിയ കേരളമാണ് അന്നത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സംസ്ഥാന കലക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൊച്ചിയിൽ മാത്രം 129 ഷോകളിൽ ചിത്രം 61.5 ശതമാനം ഒക്യുപെൻസി നേടി. രാത്രി ഷോകളിൽ കൊച്ചിയിലെ ഒക്യുപെൻസി 89 ശതമാനം വരെ ഉയർന്നു.

തമിഴ്‌നാട് 1.75 കോടി രൂപയുമായി തൊട്ടുപിന്നിൽ നിന്നു. ചെന്നൈയിൽ 300 ഷോകളിൽ 39.5 ശതമാനം ഒക്യുപെൻസി രേഖപ്പെടുത്തി. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്–തെലങ്കാന മേഖലയിൽ നിന്ന് 1.60 കോടി രൂപയും കർണാടകയിൽ നിന്ന് 0.65 കോടി രൂപയും ചിത്രം നേടി. ബെംഗളൂരുവിൽ 262 ഷോകളിലായി 24 ശതമാനം ഒക്യുപെൻസിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് 0.35 കോടി രൂപയും ലഭിച്ചു.

കേരളത്തിലെ ലോകേഷ് കനകരാജ് ബ്രാൻഡ്

ഒരു തമിഴ് ചിത്രത്തിന് കേരളം തമിഴ്‌നാടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രതിദിന കലക്ഷൻ നൽകുന്നത് അപൂർവമായ കാഴ്ചയാണ്. ലോകേഷ് കനകരാജിനും സംഗീതസംവിധായകൻ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിനും കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ഇതിലൂടെ വീണ്ടും വ്യക്തമാകുന്നത്.

DC MOVIE LOKESH KANAGARAJ MOVIE TAMIL MOVIE BOX OFFICE COLLECTION LOKESH KANAGARAJ ACTING DEBUT MOVIE
DC (Photo: Movie Poster)

ലോകേഷിന്‍റെ മുൻ ചിത്രങ്ങളായ ‘വിക്രം’, ‘ലിയോ’ എന്നിവയ്ക്കും കേരളത്തിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിരുന്നു. സാധാരണയായി ഒരു വലിയ മാസ് ഹീറോയുടെ താരമൂല്യം ബോക്‌സ് ഓഫീസിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ‘ഡിസി’യിൽ സംവിധായകന്കറെ ബ്രാൻഡ് തന്നെ പ്രധാന ആകർഷണമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.

തമിഴ്‌നാട് ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തി ചൊവ്വാഴ്ച 1.75 കോടി രൂപ നേടിയപ്പോൾ കേരളം 1.85 കോടി രൂപയിലെത്തിയത് ചിത്രത്തിന്‍റെ കേരളത്തിലെ ശക്തമായ ആരാധക അടിത്തറ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വിദേശ വിപണിയിലും ‘ഡിസി’ സ്ഥിരതയോടെ മുന്നേറുകയാണ്. വെങ്കി ബോക്‌സ് ഓഫീസ് പങ്കുവെച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ തിങ്കളാഴ്ച ചിത്രം 51,000 ഡോളർ നേടി. ഇതോടെ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആകെ കളക്ഷൻ 4.21 ലക്ഷം ഡോളറായി.

ഇതിൽ തെലുങ്ക് പതിപ്പിന്‍റെ സംഭാവന മാത്രം ഏകദേശം 1.10 ലക്ഷം ഡോളറാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥിരതയുള്ള പിന്തുണ ആദ്യ വാരത്തിലെ ആഗോള കളക്ഷൻ കൂടുതൽ ഉയരാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

DC MOVIE LOKESH KANAGARAJ MOVIE TAMIL MOVIE BOX OFFICE COLLECTION LOKESH KANAGARAJ ACTING DEBUT MOVIE
DC (Photo: Movie Poster)

ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ സിനിമാറ്റിക് ബ്രാൻഡും അനിരുദ്ധിന്റെ സംഗീതത്തിനുള്ള സ്വീകാര്യതയും ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയും ഒരുമിക്കുന്നതാണ് ‘ഡിസി’യുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കുതിപ്പിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അഞ്ചാം ദിനത്തിലും കളക്ഷൻ ശക്തമായി തുടരുന്നതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചിത്രം പുതിയ ബോക്‌സ് ഓഫീസ് നാഴികക്കല്ലുകൾ പിന്നിടുമോയെന്നാണ് ഇനി ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

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TAGGED:

DC MOVIE
LOKESH KANAGARAJ MOVIE
TAMIL MOVIE BOX OFFICE COLLECTION
LOKESH KANAGARAJ ACTING DEBUT MOVIE
LOKESH KANAGARAJ DC BOX OFFICE

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