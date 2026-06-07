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മലയാളികളെ ചിരിപ്പിച്ച സലിം കുമാർ ഇനി ഓർമ... കണ്ണീരോടെ വിട നൽകി കേരളം

SALIM KUMAR DEATH NATIONAL AWARD WINNER SALIM SALIM KUMAR PASSED AWAY SALIM KUMAR DEATH NEWS
Malayalam Actor Salim Kumar - File (@FaceBook)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 7, 2026 at 8:54 AM IST

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Updated : June 7, 2026 at 8:59 AM IST

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ലയാള സിനിമയിലെ പ്രിയങ്കരനായ നടനും ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവുമായ സലിം കുമാറിന് (56) സാംസ്‌കാരിക കേരളം ഇന്ന് വിട ചൊല്ലും. കൊച്ചിയിലെ അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ശനിയാഴ്‌ച രാത്രി 10:43 ഓടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം. പനിയും ശ്വാസംമുട്ടലുമായി ശനിയാഴ്‌ച പുലർച്ചെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നില രാത്രിയോടെ വഷളാവുകയായിരുന്നു.

ഭൗതികശരീരം ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ വടക്കൻ പറവൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ പറവൂർ ടൗൺഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും. സിനിമ, സാംസ്‌കാരിക, രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖരും ജനങ്ങളും പ്രിയതാരത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. വൈകുന്നേരം മൂന്നരമണിയോടെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും.

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8:55 AM, 7 Jun 2026 (IST)

പ്രിയതാരത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് പ്രമുഖർ

പ്രിയതാരത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് സിനിമ, സാംസ്‌കാരിക, രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖർ. ചിരിയുടെ മണവാളന്‍ മാത്രമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് സലിംകുമാര്‍. അയാളും ഞാനും തമ്മില്‍ അതി തീവ്രമായൊരു ആത്മബന്ധമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി.

''ചിരിയുടെ മണവാളന്‍ മാത്രമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് സലിംകുമാര്‍. അയാളും ഞാനും തമ്മില്‍ അതി തീവ്രമായൊരു ആത്മബന്ധമുണ്ട്. എൻ്റെ നാടിൻ്റെ അഭിമാനമായൊരാള്‍. എനിക്കൊരു നിലപാടുണ്ടെന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞൊരാള്‍. വ്യക്തിപരമായ നഷ്‌ടങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്‍പ്പം പോലും ഓര്‍ക്കാതെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിൻ്റെ ദൃഢത ആവര്‍ത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരാള്‍. ഞാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസുകാരനാണെന്ന് പറയാന്‍ ആരെയും ഭയക്കാതിരുന്ന ധീരനായ കലാകാരന്‍. എൻ്റെ തെരഞ്ഞൈടുപ്പുകളില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം അവകാശം പോലെ പിടിച്ചു വാങ്ങിയ സലിംകുമാര്‍, പാര്‍ട്ടിയുടെ വിജയങ്ങളില്‍ അത്രമേല്‍ സന്തോഷിച്ച കൂടപിറപ്പ്.

ഹാസ്യം മാത്രമല്ല എന്തും തനിക്ക് വഴങ്ങുമെന്ന് പലവട്ടം അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭിനയത്തിൻ്റെ പല തലങ്ങളിലും വഴികളിലും സലിം കുമാര്‍ ലോകാത്തര നിലവാരം കാട്ടി. ഒരു മുഖം കൊണ്ട് ചിരി പകരുമ്പോള്‍ മറുഭാഗത്ത് കണ്ണീരിൻ്റെ നനവ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകരുകയായിരുന്നു സലിം കുമാര്‍. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പ്രതിഭാശാലിയേയും എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെപിറപ്പിനെയും നഷ്‌ടമായി. സലിം കുമാറിന് വിട,'' എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്.

8:48 AM, 7 Jun 2026 (IST)

ആരോഗ്യനില വഷളായത് പെട്ടെന്ന്

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ശനിയാഴ്‌ച പുലർച്ചെ 2:50 നാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം വിദഗ്‌ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉടൻ തന്നെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് (ICU) മാറ്റുകയായിരുന്നു.

Last Updated : June 7, 2026 at 8:59 AM IST

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