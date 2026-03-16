ഓസ്കർ പുരസ്കാരം: 16 നോമിനേഷനുകളുമായി 'സിന്നേഴ്സ്' മുന്നിൽ; ലോകസിനിമയുടെ നെറുകയിലെത്താൻ ഇവർ

Oscars 2026 Winners (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 16, 2026 at 6:30 AM IST

Updated : March 16, 2026 at 6:36 AM IST

ലോസ് ആഞ്ചലസ്: ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ ഡോൾബി തിയറ്ററിൽ നടക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാമത് അക്കാദമി അവാർഡ് (ഓസ്കർ) പ്രഖ്യാപനത്തിന് വർണാഭമായ തുടക്കം. ഹോളിവുഡിലെ മാസങ്ങൾ നീണ്ട അവാർഡ് സീസണിനാണ് ഓസ്കർ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ സമാപനമാകുന്നത്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വർഷത്തെ ഓസ്കർ വേദിയിൽ അഭിമാനിക്കാൻ ഏറെ കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്.

ഇന്ത്യൻ സാന്നിധ്യം

പ്രശസ്ത താരം പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ജോനാസ് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നതിനായി വേദിയിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ, ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകയായ ഗീത ഗാന്ധ്‌ഭീറിൻ്റെ ഇരട്ട നോമിനേഷനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. മികച്ച ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫീച്ചർ, മികച്ച ഡോക്യുമെൻ്ററി ഷോർട്ട് എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഗീതയ്ക്ക് റെക്കോർഡ് നോമിനേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പുരസ്കാര സാധ്യതകൾ

സിന്നേഴ്സ്, വൺ ബാറ്റിൽ ആഫ്റ്റർ അനദർ എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് പുരസ്കാര സാധ്യതകളിൽ മുന്നിലുള്ളതെങ്കിലും പ്രധാന കാറ്റഗറികളിലെ മത്സരം കടുത്തതാണ്. റയാൻ കൂഗ്ലർ സംവിധാനം ചെയ്ത സിന്നേഴ്സ് എന്ന വാമ്പയർ ഡ്രാമ പതിനാറ് നോമിനേഷനുകളുമായി റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം നടന്ന സാഗ് അവാർഡ്സിൽ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം സിന്നേഴ്സിലെ അഭിനയത്തിന് മൈക്കിൾ ബി ജോർദാൻ സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർട്ടി സുപ്രീമിലെ അഭിനയത്തിന് നോമിനേഷൻ ലഭിച്ച തിമോത്തി ഷാലമെയെയാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. മികച്ച നടനുള്ള ഓസ്കർ പുരസ്കാരത്തിനായി ഇരുവരും തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. വൺ ബാറ്റിൽ ആഫ്റ്റർ അനദറിലെ ലിയനാർഡോ ഡികാപ്രിയോ, ബ്ലൂ മൂണിലെ ഈതൻ ഹോക്ക്, ദി സീക്രട്ട് ഏജൻ്റിലെ വാഗ്നർ മൗറ എന്നിവരും മികച്ച നടനുള്ള നോമിനേഷൻ പട്ടികയിലുണ്ട്.

മികച്ച നടിയും അവതാരകനും

മികച്ച നടിക്കുള്ള മത്സരത്തിൽ ഹാംനെറ്റ് താരം ജെസ്സി ബക്ക്ലിയാണ് മുന്നിലുള്ളത്. ബുഗോണിയയിലെ എമ്മ സ്റ്റോൺ, സോങ് സങ് ബ്ലൂവിലെ കേറ്റ് ഹഡ്സൺ, ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ലെഗ്സ് ഐ വുഡ് കിക്ക് യുവിലെ റോസ് ബൈർൺ, സെൻ്റിമെൻ്റൽ വാല്യൂവിലെ റെനേറ്റ് റെയിൻസ്വെ എന്നിവരാണ് മികച്ച നടിക്കുള്ള മറ്റ് നോമിനികൾ. തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ വർഷവും പ്രശസ്ത ടെലിവിഷൻ താരം കോനൻ ഒബ്രിയൻ ആണ് ഓസ്കർ ചടങ്ങുകളുടെ അവതാരകനായി എത്തുന്നത്. ഓസ്കർ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ തത്സമയ വിവരങ്ങൾ തുടർന്നും ലഭ്യമാകും.

LIVE FEED

6:36 AM, 16 Mar 2026 (IST)

മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം (Costume Design)

നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് (Netflix) പുറത്തിറക്കിയ 'ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ' (Frankenstein) എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കേറ്റ് ഹോളി മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിനുള്ള ഈ വർഷത്തെ ഓസ്കർ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി.

മറ്റ് നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചവർ:

അവതാർ: ഫയർ ആൻഡ് ആഷ് (Avatar: Fire and Ash) - Walt Disney: ഡെബോറ എൽ. സ്കോട്ട്.

ഹാംനെറ്റ് (Hamnet) - Focus Features: മാൽഗോഷ്യ തുർസാൻസ്ക.

മാർട്ടി സുപ്രീം (Marty Supreme) - A24: മിയാക്കോ ബെല്ലിസി.

സിന്നേഴ്സ് (Sinners) - Warner Bros.: റൂത്ത് ഇ. കാർട്ടർ.

6:34 AM, 16 Mar 2026 (IST)

മികച്ച ആനിമേഷൻ ഹ്രസ്വചിത്രം (Animated Short Film)

നാഷണൽ ഫിലിം ബോർഡ് ഓഫ് കാനഡ നിർമ്മിച്ച 'ദി ഗേൾ ഹൂ ക്രൈഡ് പേൾസ്' (The Girl Who Cried Pearls) ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഓസ്കർ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി. ക്രിസ് ലാവിസ്, മാസിക് ഷെർബോവ്സ്കി എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്.

മറ്റ് നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങൾ:

ബട്ടർഫ്ലൈ (Butterfly) - Sacrebleu Productions: ഫ്ലോറൻസ് മിയെയ്‌ൽ, റോൺ ഡയൻസ്.

ഫോറെവർഗ്രീൻ (Forevergreen): നഥാൻ ഏംഗൽഹാർഡ്, ജെറമി സ്പിയേഴ്സ്.

റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ (Retirement Plan): ജോൺ കെല്ലി, ആൻഡ്രൂ ഫ്രീഡ്മാൻ.

ദി ത്രീ സിസ്റ്റേഴ്സ് (The Three Sisters) - Polydont Films/Rymanco Ventures: കോൺസ്റ്റാന്റിൻ ബ്രോൺസിറ്റ്.

6:32 AM, 16 Mar 2026 (IST)

മികച്ച ആനിമേഷൻ ചിത്രം (Animated Feature Film)

98-ാമത് ഓസ്കർ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ മികച്ച ആനിമേഷൻ ചിത്രത്തിനുള്ള അവാർഡ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് (Netflix) പുറത്തിറക്കിയ 'കെ-പോപ്പ് ഡെമൺ ഹണ്ടേഴ്സ്' (KPop Demon Hunters) സ്വന്തമാക്കി. മാഗി കാങ്, ക്രിസ് ആപ്പൽഹാൻസ് എന്നിവർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് മിഷേൽ എൽ.എം. വോങ് ആണ്.

മറ്റ് നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങൾ:

ആർകോ (Arco) - Neon: യുഗോ ബിൻവെനു, ഫെലിക്സ് ഡി ഗിവ്രി, സോഫി മാസ്, നതാലി പോർട്ട്മാൻ.

എലിയോ (Elio) - Walt Disney: മഡലിൻ ഷറഫിയൻ, ഡോമി ഷി, അഡ്രിയാൻ മോളിന, മേരി ആലീസ് ഡ്രം.

ലിറ്റിൽ അമേലി ഓർ ദി ക്യാരക്ടർ ഓഫ് റെയിൻ (Little Amélie or the Character of Rain) - GKIDS: മെയ്‌ലിസ് വല്ലാഡ്, ലിയാൻ-ചോ ഹാൻ, നിദിയ സാന്റിയാഗോ, ഹെൻറി മഗലോൺ.

സൂടോപിയ 2 (Zootopia 2) - Walt Disney: ജാരെഡ് ബുഷ്, ബൈറൺ ഹോവാർഡ്, ഇവെറ്റ് മെറിനോ.

6:31 AM, 16 Mar 2026 (IST)

മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം (Actress in a Supporting Role)

ഈ വർഷത്തെ മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള ഓസ്കർ പുരസ്കാരം ആമി മാഡിഗൻ സ്വന്തമാക്കി. 'വെപ്പൺസ്' (Weapons) എന്ന ചിത്രത്തിലെ Aunt Gladys എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവർ അവിസ്മരണീയമാക്കിയത്.

മറ്റ് നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചവർ:

എൽ ഫാനിംഗ് - ചിത്രം: സെന്റിമെന്റൽ വാല്യൂ (Sentimental Value)

ഇംഗ ഇബ്സ്ഡോട്ടർ ലില്ലിയാസ് - ചിത്രം: സെന്റിമെന്റൽ വാല്യൂ (Sentimental Value)

വുൻമി മൊസാകു - ചിത്രം: സിന്നേഴ്സ് (Sinners)

ടെയ്യാന ടെയ്‌ലർ - ചിത്രം: വൺ ബാറ്റിൽ ആഫ്റ്റർ അനദർ (One Battle After Another)

