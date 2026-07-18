ദേശീയ ചലച്ചിത്രപുരസ്കാര പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു; അറിയാം പുരസ്കാരജേതാക്കളെ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 5:45 PM IST|
Updated : July 18, 2026 at 5:58 PM IST
ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇന്ന് (ജൂലൈ 18) പ്രഖ്യാപിക്കും. വൈകിട്ട് 5.30ന് ഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ മീഡിയ സെന്ററില് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിലാണ് 2024-ൽ സെൻസർ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളുടെ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിക്കുക. പ്രശസ്ത മലയാള സംവിധായകൻ ജയരാജാണ് ജൂറി ചെയർമാൻ. വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ സിനിമകൾ വിലയിരുത്തിയ 11 അംഗ ജൂറി ഈ മാസം ആദ്യം തന്നെ അന്തിമ നിർണയം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.
ഇത്തവണയും മലയാള സിനിമ ദേശീയ പുരസ്കാര വേദിയിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമറിയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമാ ലോകം. കഴിഞ്ഞ വർഷം കലാപരമായും സാങ്കേതികമായും ശ്രദ്ധ നേടിയ നിരവധി മലയാള ചിത്രങ്ങൾ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി മത്സരരംഗത്തുണ്ട്.
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