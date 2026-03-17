'മുപ്പതുകാരന്റെ അതേ ഊർജവും പ്രഭാവവും'; പ്രിയദര്ശനേയും ലിസിയേയും ചേര്ത്ത് പിടിച്ച് മമ്മൂട്ടി
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 17, 2026 at 12:22 PM IST
മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പൈ ത്രില്ലര് ചിത്രമായി ഒരുങ്ങുന്ന പേട്രിയറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകര്. മഹേഷ് നാരായണന് സംവിധാനം ഈ ചെയ്യുന്ന മള്ട്ടിസ്റ്റാര് ചിത്രം ഏതാനും ആഴ്ചകള്ക്കുള്ളില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
ആഗോളതലത്തില് ഏപ്രില് 23 നാണ് പേട്രിയറ്ര് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുക. ചിത്രത്തിന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഓരോ അപ്ഡേറ്റും ആകാംക്ഷയോടയാണ് ആരാധകര് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടി ലിസി ലക്ഷ്മി പങ്കുവച്ച ഒരു ഫോട്ടോയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമാകുന്നത്. ലിസിയേയും പ്രിയദര്ശനേയും ചേര്ത്ത് പിടിച്ച് നില്ക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ ചിത്രമാണ് ലിസി ലക്ഷ്മി പങ്കുവച്ചത്.
ചിത്രത്തോടൊപ്പം പേട്രിയറ്റിന്റെ ഡബ്ബിംഗ് മമ്മൂട്ടി പൂര്ത്തിയാക്കിയ വിവരവും ലിസി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ഫോട്ടോ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയായി പ്രിയദര്ശനും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈയിലെ ലേ മാജിക് ലാന്റണ് സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് മമ്മൂട്ടി ഡബ്ബിംഗ് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്.
അതീവ ആകര്ഷകനായും ഊര്ജസ്വലനുമായാണ് മമ്മൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് ലിസി കുറിച്ചു. മമ്മൂക്ക എന്നത്തെപോലെ എപ്പോഴും അതീവ ആകര്ഷകനായി കാണപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുപ്പതുകളില് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ഊര്ജവും പ്രഭാവവും ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ നില്ക്കുന്നുവെന്നും ലിസി കുറിച്ചു. ഇതിഹാസ താരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണെന്നും ലിസി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
നിരവധി പേരാണ് ചിത്രത്തിന് താഴെ ലൈക്കും കമന്റുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിരവധി പേര് ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. "എന്താണ് പ്രിയദർശൻ മമ്മൂട്ടിയെ വച്ച് സിനിമ ചെയ്യാത്തത്..","മാഡം നിങ്ങൾ പ്രിയൻ സാറി നോടൊപ്പം ജീവിക്കണം അതാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു", എന്നിങ്ങനെയും കുറിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.
ലിസിയുടെ വാക്കുകള്
‘‘ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പാൻ-ഇന്ത്യൻ മലയാള ചലച്ചിത്രം ‘പേട്രിയറ്റ്’ വോയ്സ് റെക്കോർഡിങിനായി ഇതിഹാസ താരം പത്മഭൂഷൺ മമ്മൂട്ടി ലേ മാജിക് ലാന്റേണിൽ എത്തിയത് തികച്ചും സന്തോഷകരവും അഭിമാനകരവുമായ നിമിഷമായിരുന്നു. മമ്മൂക്ക എപ്പോഴും എന്നപോലെ അതീവ ആകർഷകനായി കാണപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുപ്പതുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ഊർജവും പ്രഭാവവും ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ ചിത്രം വെള്ളിത്തിരയിൽ എത്തിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന മുഴുവൻ അണിയറപ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു.’’, ലിസി കുറിച്ചു.
പതിനെട്ട് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും ബിഗ് സ്ക്രീനില് ഒരുമിച്ചെത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയും ആകാംക്ഷയുമാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്കുള്ളത്. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹേഷ് നാരായണന് തന്നെയാണ്. ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻതാര തുടങ്ങി വൻ താരനിരയും പേട്രിയറ്റില് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. സുഷിൻ ശ്യാം സംഗീതം നൽകിയ ചിത്രത്തിലെ ഗാനവും ചിത്രത്തിന്റെ ബിഹൈന്ഡ് ദ സീന് വീഡിയോയുമെല്ലാം ആരാധകര് ഇതിനോടകം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
പത്തിലധികം ഷെഡ്യൂളുകളായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് ഒരു വര്ഷത്തിലധികമാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടന്നത്. മലയാളത്തില് ഏറ്റവുമധികം രാജ്യങ്ങളില് ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയെന്ന ബഹുമതിയും പേട്രിയറ്റിനാണ്. ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, യുകെ, അസര്ബെയ്ജാന്, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം.
Also Read:പേട്രിയറ്റിലെ ആദ്യ വീഡിയോ ഗാനമെത്തി; കേള്ക്കാന് ഇമ്പമുള്ള പ്രണയഗാനം! എന്തൊരു മനോഹരമാണ്…