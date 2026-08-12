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ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ജൂഡിന് അയച്ച കയ്യക്ഷര കോപ്പിയില്‍നിന്ന് വിസ്മയ 'തുടക്ക'ത്തിലേക്ക്; ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ സംസാരിക്കുന്നു

തുടക്കം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കലാമേഖലയിലേക്ക് കാലെടുത്തുവച്ച ലിനീഷ് തൻ്റെ അവിശ്വസനീയമായ സിനിമാനുഭവങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

linish nellikkal interview
ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 5:59 PM IST

|

Updated : August 12, 2026 at 6:21 PM IST

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അക്കി വിനായക്

ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു കഥ പോലും എഴുതാത്ത വ്യക്തി, യാതൊരു മുൻപരിചയവുമില്ലാതെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് തയാറാക്കിയ ഒരു കഥ മലയാളത്തിലെ വമ്പൻ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക്. സിനിമയോടും കലയോടും വലിയ ഗൗരവമില്ലാതിരുന്ന,ബെംഗളൂരുവിലും സൗദിയിലുമായി ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈനറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കോഴിക്കോട് മുക്കം സ്വദേശി ലിനീഷ് നെല്ലിക്കലിൻ്റെ സിനിമാ പ്രവേശനം ഏതൊരു ചലച്ചിത്രാസ്വാദകരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. സിനിമയും കലാമേഖലയും ഗൗരവത്തോടെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ലിനീഷ് ഇന്ന് മലയാളത്തിലെ വമ്പൻ സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണ്. തുടക്കം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കലാമേഖലയിലേക്ക് കാലെടുത്തുവച്ച ലിനീഷ് തൻ്റെ അവിശ്വസനീയമായ സിനിമാനുഭവങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.

linish nellikkal interview
തുടക്കം ടീം (Special Arrangement)

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ട ആ വാർത്തയിൽ നിന്ന് തുടക്കം

എം എന്‍ കാരശ്ശേരി (Special Arrangement)
​സിനിമയോട് താൽപ്പര്യവും സംവിധായകനാകണമെന്ന മോഹവുമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ അതിന് അനുകൂലമായിരുന്നില്ല. വിദേശത്തെ ജോലി അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ വഴിത്തിരിവായത് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കണ്ട ഒരു വാർത്തയാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ അതിക്രമ ശ്രമവും, അതിനു താഴെ വന്ന ഒരു കമൻ്റും ചിന്തകളെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളും അതിനെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം എന്നുമുള്ള ചിന്ത ഒരു കഥയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് വളർന്നു.

​എഴുത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിയമങ്ങൾ പോലും വശമില്ലാതിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ കഠിന പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് കഥ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ക്ലീഷേ ഒഴിവാക്കി കഥാപാത്രങ്ങളും പശ്ചാത്തലവും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രയത്നമാണ് വേണ്ടി വന്നത്.

linish nellikkal interview
ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ ആശിഷ് ജോയ്ക്ക് ഒപ്പം (Special Arrangement)

​ദൈവത്തിൻ്റെ കടാക്ഷം പോലെ ജൂഡ് ആൻ്റണിയുടെ ഫോൺകോൾ


​ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് പുതിയ കഥകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആൻ്റണി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കഥകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്ന മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് ആദ്യം ലിനീഷിൻ്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടത്. നിരാശ തോന്നിയെങ്കിലും കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന കഥയുടെ വൺലൈൻ അദ്ദേഹം ജൂഡിന് മെയിൽ ചെയ്തു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂർണരൂപം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മറുടിയെത്തി.

​എന്നാൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി അതായിരുന്നു, കഥ ഡിറ്റിപി പോലും ചെയ്തിരുന്നില്ല, സ്വന്തം കയ്യക്ഷരത്തിലുള്ള കോപ്പിയേ ഉള്ളൂ, സംഗതി അറിയച്ചപ്പോൾ പേപ്പർ സ്കാൻ ചെയ്ത് അയക്കാൻ സംവിധായകൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ആ കയ്യക്ഷര കോപ്പിയാണ് തുടക്കം എന്ന സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനവും ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ എന്ന തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെ ജനനവും.

​വിസ്മയ മോഹൻലാൽ നായിക; ആശിർവാദ് സിനിമാസ് ചിത്രം

linish nellikkal interview
ജൂഡ് ആൻ്റണിക്കും അഖില്‍ കൃഷ്ണയ്ക്കും ഒപ്പം (Special Arrangement)


2018 എന്ന സിനിമയുടെ ജോലികൾ പകുതിക്ക് വെച്ച് മുടങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ കഥ സിനിമയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സംവിധായകൻ ജൂഡ് നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആശ്രമം ഒഴിവാക്കി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം 2018 എന്ന ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കി. അതിനുശേഷം സാറാസ് എന്ന ചിത്രവും ചെയ്തു. ഇനി ഈ സിനിമ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പ എനിക്കുണ്ടായി. ഞാൻ കോഴിക്കോട് ആണ് താമസിക്കുന്നത്. സാറാസ് എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം ജൂഡ് ചേട്ടൻ മറ്റു ചില സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി അറിയാൻ സാധിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണാൻ ഒന്നും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇടയ്ക്ക് വാട്സാപ്പിലൂടെ ബന്ധപ്പെടും. കഴിഞ്ഞവർഷം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് ഓൺ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സിനിമയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. വിസ്മയ മോഹൻലാലാണ് നായിക എന്നും ആശിർവാദ് സിനിമാസ് ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുക എന്നതും എനിക്ക് വളരെയധികം സർപ്രൈസിങ് ആയിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും ഈ വിശദാംശങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. എല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാഗ്യം എന്നല്ല മഹാഭാഗ്യം എന്നാണ് തോന്നിയത്. കേൾക്കുന്നതൊക്കെ സത്യമാണോ എന്ന് സംശയിച്ചു.

ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ സിനിമ ഇത്രയും വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ആകുമെന്ന്. എനിക്കിപ്പോഴും അതിൻ്റെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒന്നിലും ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി രണ്ടാഴ്ചയോളം ഞാൻ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

കഥയിലെ മാറ്റം വരുത്തലുകൾ

linish nellikkal interview
ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരിനൊപ്പം (Special Arrangement)
എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ മോഹൻലാൽ സാറും സുചിത്ര ചേച്ചിയും ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരും സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫും ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് കഥ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം അവരുടെ സംയുക്തമായ തീരുമാനമായിരുന്നു. വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങള്‍ സംവിധായകൻ എന്നോട് വിശദീകരിച്ചു. എനിക്ക് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ കഥ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെഴുതി. വളരെയധികം റിയലിസ്റ്റിക് ആയ രീതിയിൽ ആയിരുന്നു എൻ്റെ കഥ. പക്ഷേ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി മാസ് എലമെൻ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അഖിൽ കൃഷ്ണ എന്ന എഴുത്തുകാരനെ കൂടി ഒപ്പം കൂട്ടിയത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടുതലും ഫോണിലൂടെയാണ് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. കഥ എൻ്റേതാണെങ്കിലും സിനിമയുടെ ആവിഷ്കാരത്തിന് ആവശ്യമായ സീനുകളും മാറ്റങ്ങളും ആണ് സംവിധായകനും അഖിൽ കൃഷ്ണയും ചേർന്ന് എഴുതിയത്.

മിണ്ടാത്ത വില്ലൻ
linish nellikkal interview
തുടക്കം ടീം (Special Arrangement)
സിനിമയുടെ ആദ്യ തിരക്കഥയിൽ ആശിഷ് ജോ അവതരിപ്പിച്ച വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിന് ഡയലോഗുകൾ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ കഥയിൽ വില്ലൻ കഥാപാത്രം മൗനിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഡയലോഗുകളിലൂടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നീട് സംവിധായകനും അതുതന്നെയാണ് ശരിയെന്ന് തോന്നിക്കാണും. വില്ലന്മാർ എല്ലാവരും മാസ് ഡയലോഗുകൾ പറഞ്ഞ് പെരുപ്പിക്കണം എന്ന ആവശ്യം എപ്പോഴും ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ കഥാപാത്രം ഒരു ഊമയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഒരു ഡയലോഗ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

മോഹൻലാലിൻ്റെ കഥാപാത്രം
linish nellikkal interview
തുടക്കം ടീം (Special Arrangement)
ഞാൻ എഴുതിയ കഥയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് സിനിമയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. സിനിമയെ മികച്ച രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉറപ്പായും സംവിധായകൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയൊരു ശ്രമം തന്നെയാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ കഥാപാത്രം. തുടക്കം എന്ന സിനിമ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തുടക്കമാണ്. ഞാനിതുവരെ ഒരു കഥ പോലും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഈ സിനിമയ്ക്ക് മുൻപ് എഴുതിയിട്ടില്ല, ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷവും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഈ സിനിമയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച രണ്ടുവർഷം ഒരു പഠനകാലമായിരുന്നു. എന്നിലെ എഴുത്തുകാരൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായിരുന്നു തുടക്കം എന്ന ചിത്രം. ഇനിയിപ്പോൾ എഴുതി തുടങ്ങാം. സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നല്‍കുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ എഴുതാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. പൂർണമായും മാസ്സ് മസാല ആശയങ്ങൾ എഴുതിക്കൂട്ടാൻ തൽക്കാലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

വിസ്മയ വന്നപ്പോൾ

പുതുമുഖം ആണെങ്കിലും വിസ്മയ മോഹൻലാൽ തുടക്കം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷേ മറ്റൊരു പുതുമുഖമാണ് അഭിനയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിത്രത്തിന് ഇത്രയും ഹൈപ്പ് ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല. സിനിമ ഒരു ബിസിനസ് കൂടിയാണ്. ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമ നല്ല കളക്ഷൻ നേടിത്തരും. അത് വിസ്മയയിലൂടെ സാധിച്ചു. വിസ്മയ്ക്കുവേണ്ടി നല്ല കഥകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫിനോട് സുചിത്ര മാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ്

അദ്ദേഹത്തിന് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു തിരക്കഥയുടെ കോപ്പി കയ്യിൽ കരുതണം എന്നില്ല. ഒരു തിരക്കഥ പൂർണമായി പഠിച്ച് അത് ഉൾക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ നിൽക്കുക. എല്ലാം മനപ്പാഠമാണ്. ഏത് സീനിൽ നിന്ന് ഏതു കാര്യം ചോദിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ഒരു സഹായി ഇല്ലാതെ ഒരു സിനിമ ഒറ്റയ്ക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവേ ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള ആളാണെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നടന്നില്ലെങ്കിൽ ചെറുതായി ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

ആദ്യ ഷോ കണ്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ

അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയാണത്. സ്വന്തം സിനിമയുടെ ആദ്യ ഷോ കണ്ട് ഇറങ്ങുക. സിനിമയുടെ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നാട്ടിലെ ചങ്ങാതിമാർ എല്ലാം കൂടി ഒരു ചെറിയ അനുമോദനം സംഘടിപ്പിച്ചു. എൻ്റെ അയൽവാസിയാണ് എഴുത്തുകാരനായ എം എൻ കാരശ്ശേരി സാർ. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഷോ കാണാൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഒരു പൊന്നാട കിട്ടി. അങ്ങനെയൊരു സന്തോഷത്തോടെയാണ് സിനിമ കാണാൻ കയറിയത്. സ്വന്തം കൂട്ടുകാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും പിൻബലത്തോടെ എൻ്റെ സിനിമ ഞാൻ ആദ്യ ഷോ കണ്ടു. ആ സന്തോഷം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കുക. അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അത് അനുഭവിച്ച് അറിയേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന്. സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞശേഷം കാരശ്ശേരി സർ അഭിനന്ദനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി. മോഹൻലാലിൻ്റെ മകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുമെന്ന് കാരശ്ശേരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പുതിയ ചിത്രം

മനസ്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ആശയങ്ങളുണ്ട്. സിനിമ വാരിവലിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കഥ പിച്ച് ചെയ്യും. ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ വലുതൊന്നും കിട്ടാനില്ല. മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലും മികച്ചത് ഇനി എനിക്ക് ലഭിക്കാനും ഇല്ല. എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും നന്ദി.

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Last Updated : August 12, 2026 at 6:21 PM IST

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LINISH NELLIKKAL
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LINISH NELLIKKAL INTERVIEW

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