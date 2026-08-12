ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ജൂഡിന് അയച്ച കയ്യക്ഷര കോപ്പിയില്നിന്ന് വിസ്മയ 'തുടക്ക'ത്തിലേക്ക്; ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ സംസാരിക്കുന്നു
തുടക്കം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കലാമേഖലയിലേക്ക് കാലെടുത്തുവച്ച ലിനീഷ് തൻ്റെ അവിശ്വസനീയമായ സിനിമാനുഭവങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 5:59 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 6:21 PM IST
അക്കി വിനായക്
ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു കഥ പോലും എഴുതാത്ത വ്യക്തി, യാതൊരു മുൻപരിചയവുമില്ലാതെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് തയാറാക്കിയ ഒരു കഥ മലയാളത്തിലെ വമ്പൻ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക്. സിനിമയോടും കലയോടും വലിയ ഗൗരവമില്ലാതിരുന്ന,ബെംഗളൂരുവിലും സൗദിയിലുമായി ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈനറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കോഴിക്കോട് മുക്കം സ്വദേശി ലിനീഷ് നെല്ലിക്കലിൻ്റെ സിനിമാ പ്രവേശനം ഏതൊരു ചലച്ചിത്രാസ്വാദകരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. സിനിമയും കലാമേഖലയും ഗൗരവത്തോടെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ലിനീഷ് ഇന്ന് മലയാളത്തിലെ വമ്പൻ സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണ്. തുടക്കം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കലാമേഖലയിലേക്ക് കാലെടുത്തുവച്ച ലിനീഷ് തൻ്റെ അവിശ്വസനീയമായ സിനിമാനുഭവങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ട ആ വാർത്തയിൽ നിന്ന് തുടക്കം
എഴുത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിയമങ്ങൾ പോലും വശമില്ലാതിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ കഠിന പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് കഥ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ക്ലീഷേ ഒഴിവാക്കി കഥാപാത്രങ്ങളും പശ്ചാത്തലവും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രയത്നമാണ് വേണ്ടി വന്നത്.
ദൈവത്തിൻ്റെ കടാക്ഷം പോലെ ജൂഡ് ആൻ്റണിയുടെ ഫോൺകോൾ
ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് പുതിയ കഥകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആൻ്റണി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കഥകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്ന മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് ആദ്യം ലിനീഷിൻ്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടത്. നിരാശ തോന്നിയെങ്കിലും കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന കഥയുടെ വൺലൈൻ അദ്ദേഹം ജൂഡിന് മെയിൽ ചെയ്തു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂർണരൂപം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മറുടിയെത്തി.
എന്നാൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി അതായിരുന്നു, കഥ ഡിറ്റിപി പോലും ചെയ്തിരുന്നില്ല, സ്വന്തം കയ്യക്ഷരത്തിലുള്ള കോപ്പിയേ ഉള്ളൂ, സംഗതി അറിയച്ചപ്പോൾ പേപ്പർ സ്കാൻ ചെയ്ത് അയക്കാൻ സംവിധായകൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ആ കയ്യക്ഷര കോപ്പിയാണ് തുടക്കം എന്ന സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനവും ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ എന്ന തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെ ജനനവും.
വിസ്മയ മോഹൻലാൽ നായിക; ആശിർവാദ് സിനിമാസ് ചിത്രം
2018 എന്ന സിനിമയുടെ ജോലികൾ പകുതിക്ക് വെച്ച് മുടങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ കഥ സിനിമയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സംവിധായകൻ ജൂഡ് നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആശ്രമം ഒഴിവാക്കി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം 2018 എന്ന ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കി. അതിനുശേഷം സാറാസ് എന്ന ചിത്രവും ചെയ്തു. ഇനി ഈ സിനിമ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പ എനിക്കുണ്ടായി. ഞാൻ കോഴിക്കോട് ആണ് താമസിക്കുന്നത്. സാറാസ് എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം ജൂഡ് ചേട്ടൻ മറ്റു ചില സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി അറിയാൻ സാധിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണാൻ ഒന്നും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇടയ്ക്ക് വാട്സാപ്പിലൂടെ ബന്ധപ്പെടും. കഴിഞ്ഞവർഷം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് ഓൺ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സിനിമയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. വിസ്മയ മോഹൻലാലാണ് നായിക എന്നും ആശിർവാദ് സിനിമാസ് ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുക എന്നതും എനിക്ക് വളരെയധികം സർപ്രൈസിങ് ആയിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും ഈ വിശദാംശങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. എല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാഗ്യം എന്നല്ല മഹാഭാഗ്യം എന്നാണ് തോന്നിയത്. കേൾക്കുന്നതൊക്കെ സത്യമാണോ എന്ന് സംശയിച്ചു.
ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ സിനിമ ഇത്രയും വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ആകുമെന്ന്. എനിക്കിപ്പോഴും അതിൻ്റെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒന്നിലും ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി രണ്ടാഴ്ചയോളം ഞാൻ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
കഥയിലെ മാറ്റം വരുത്തലുകൾ
മിണ്ടാത്ത വില്ലൻ
മോഹൻലാലിൻ്റെ കഥാപാത്രം
വിസ്മയ വന്നപ്പോൾ
പുതുമുഖം ആണെങ്കിലും വിസ്മയ മോഹൻലാൽ തുടക്കം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷേ മറ്റൊരു പുതുമുഖമാണ് അഭിനയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിത്രത്തിന് ഇത്രയും ഹൈപ്പ് ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല. സിനിമ ഒരു ബിസിനസ് കൂടിയാണ്. ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമ നല്ല കളക്ഷൻ നേടിത്തരും. അത് വിസ്മയയിലൂടെ സാധിച്ചു. വിസ്മയ്ക്കുവേണ്ടി നല്ല കഥകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫിനോട് സുചിത്ര മാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ്
അദ്ദേഹത്തിന് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു തിരക്കഥയുടെ കോപ്പി കയ്യിൽ കരുതണം എന്നില്ല. ഒരു തിരക്കഥ പൂർണമായി പഠിച്ച് അത് ഉൾക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ നിൽക്കുക. എല്ലാം മനപ്പാഠമാണ്. ഏത് സീനിൽ നിന്ന് ഏതു കാര്യം ചോദിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ഒരു സഹായി ഇല്ലാതെ ഒരു സിനിമ ഒറ്റയ്ക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവേ ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള ആളാണെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നടന്നില്ലെങ്കിൽ ചെറുതായി ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യ ഷോ കണ്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ
അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയാണത്. സ്വന്തം സിനിമയുടെ ആദ്യ ഷോ കണ്ട് ഇറങ്ങുക. സിനിമയുടെ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നാട്ടിലെ ചങ്ങാതിമാർ എല്ലാം കൂടി ഒരു ചെറിയ അനുമോദനം സംഘടിപ്പിച്ചു. എൻ്റെ അയൽവാസിയാണ് എഴുത്തുകാരനായ എം എൻ കാരശ്ശേരി സാർ. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഷോ കാണാൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഒരു പൊന്നാട കിട്ടി. അങ്ങനെയൊരു സന്തോഷത്തോടെയാണ് സിനിമ കാണാൻ കയറിയത്. സ്വന്തം കൂട്ടുകാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും പിൻബലത്തോടെ എൻ്റെ സിനിമ ഞാൻ ആദ്യ ഷോ കണ്ടു. ആ സന്തോഷം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കുക. അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അത് അനുഭവിച്ച് അറിയേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന്. സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞശേഷം കാരശ്ശേരി സർ അഭിനന്ദനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി. മോഹൻലാലിൻ്റെ മകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുമെന്ന് കാരശ്ശേരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പുതിയ ചിത്രം
മനസ്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ആശയങ്ങളുണ്ട്. സിനിമ വാരിവലിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കഥ പിച്ച് ചെയ്യും. ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ വലുതൊന്നും കിട്ടാനില്ല. മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലും മികച്ചത് ഇനി എനിക്ക് ലഭിക്കാനും ഇല്ല. എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും നന്ദി.
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