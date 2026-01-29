ETV Bharat / entertainment

ലാലേട്ടന് മുന്നിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ ടെൻഷൻ, ബിജു മേനോന് മുന്നിൽ പതറാതെ എഎസ്ഐ വിദ്യ; ലിയോണ അഭിമുഖം

ജിത്തു ജോസഫ് ചിത്രം വലതുവശത്തെ കള്ളൻ്റെയും അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി ലിയോണ ലിഷോയ് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

Leona Lishoy, Valathu Vashathe Kallan, Jeethu Joseph
ലിയോണ ലിഷോയ് (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 29, 2026 at 5:20 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച അഭിനേത്രിയാണ് ലിയോണ ലിഷോയ്. ജനുവരി 30ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ജിത്തു ജോസഫ് ചിത്രം വലതുവശത്തെ കള്ളനിൽ ലിയോണ കരുത്തുറ്റ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ജിത്തു ജോസഫിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ ലിയോണ അഭിനയിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് വലതുവശത്തെ കള്ളൻ. ചലച്ചിത്ര വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ലിയോണ ലിഷോയ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.

ജിത്തു ജോസഫ് ചിത്രങ്ങളിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായി ലിയോണ മാറുകയാണ്. 'വലതുവശത്തെ കള്ളനി'ലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്?

വലതുവശത്തെ കള്ളൻ എന്ന സിനിമയിലേക്ക് തന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജിത്തു ജോസഫ് സാർ തന്നെയാണ്. കാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ശേഷം സാർ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ അയച്ചുതന്നു. തിരക്കഥ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന് ശക്തമായ ആഗ്രഹം തോന്നി. ജിത്തു ജോസഫ് സാറിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് സിനിമകളാണ് എൻ്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 12 th മാൻ, ഇപ്പോൾ വലതുവശത്തെ കള്ളൻ, തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തി. 2020ൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച റാം എന്ന ചലച്ചിത്രം ഇനിയും റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വലതുവശത്തെ കള്ളൻ എന്ന സിനിമ ഞാൻ ജിത്തു സാറിനോടൊപ്പം പ്രവൃത്തിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണെന്ന് ചിലരൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ്.

Leona Lishoy, Valathu Vashathe Kallan, Jeethu Joseph
വലതുവശത്തെ കള്ളന്‍ (Special Arrangement)
വലതുവശത്തെ കള്ളനിലെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച്?


വലതുവശത്തെ കള്ളൻ എന്ന സിനിമയിൽ ബിജുമേനോൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സി ഐ ആൻ്റണീസ് സേവിയർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റായ പൊലീസ് കഥാപാത്രമാണ് എൻ്റേത്. പൊലീസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ഒരു പൊലീസ് അധികാരിയുടെ സബോർഡിനേറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊലീസ് കഥാപാത്രം ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനും അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രം. കഥയുടെ പ്രധാന ഭാഗം ഒരു രാത്രിയിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന സംഭവവികാസമാണ്. ചിത്രത്തിൽ സഹ കഥാപാത്രം ആണെങ്കിലും ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന എഎസ്ഐ വിദ്യ വളരെ സ്ട്രോങ്ങ് ആണ്. പലപ്പോഴും മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ന്യായമല്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ബിജു മേനോൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിഐ ആൻ്റണി സേവിയർ എന്ന കഥാപാത്രം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സ്ത്രീകളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന ആളാണ്. അയാളുടെ അത്തരം പ്രവൃത്തിക്കെതിരെ എഎസ്ഐ വിദ്യ ശബ്ദമുയർത്തുന്നുണ്ട്. സഹാനുഭൂതിയുള്ള കഥാപാത്രമാണ് വിദ്യ. ഒരു എഎസ്ഐ യുടെ അധികാരപരിധി വിദ്യയെ പലപ്പോഴും ധർമസങ്കടത്തിൽ ആക്കുന്നുണ്ട്. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ന്യായമല്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങൾക്ക് എതിരെ ശബ്ദമുയർത്താൻ പലപ്പോഴും വിദ്യയ്ക്ക് സാധിക്കാറില്ല. അങ്ങനെയൊരു ഇമോഷനും വിദ്യയുടെ കഥാപാത്രം കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.


ജീത്തു ജോസഫ് എന്ന സംവിധായകൻ സെറ്റുകളിൽ എങ്ങനെയാണ്?


എല്ലാ അർഥത്തിലും ലീഡർ എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ജിത്തു സാർ അനുയോജ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ സെറ്റിലെ പ്രൊഫഷണലിസം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെറ്റുകളിൽ സൗഹൃദവും തമാശയും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും അതിരു വിട്ടു പോകാറില്ല. എല്ലാ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കും അദ്ദേഹത്തോട് ബഹുമാനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളിൽ മികച്ച ധാരണയുണ്ട്. ഉപരി കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിൽ നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ ജിത്തു ജോസഫ് സിനിമകളുടെ സെറ്റിലെ രീതികളൊക്കെ എനിക്ക് ഹൃദ്യമാണ്. ഷൂട്ടിങ് കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് നടക്കുന്നത്. സെറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾക്ക് ഗുണനിലവാരം വർധിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്.

Leona Lishoy, Valathu Vashathe Kallan, Jeethu Joseph
ജിത്തു ജോസഫിനൊപ്പം ലിയോണ ലിഷോയ് (Special Arrangement)
ജിത്തു ജോസഫ് സിനിമകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കഥയിലെ ട്വിസ്റ്റുകളാണ്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം സമയത്ത് ട്വിസ്റ്റുകൾ അഭിനേതാക്കളോട് വെളിപ്പെടുത്തുമോ? ദൃശ്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള സിനിമകളുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ മൂന്നു സിനിമകളിൽ പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ വഴിത്തിരിവുകൾ ഒന്നും മറച്ചുവയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല അത്തരം ട്വിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ചർച്ചചെയ്യുകയും ചെയ്യും. 12th മാൻ എന്ന സിനിമയിൽ പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ട്വിസ്റ്റ്‌ ആയിരുന്നില്ല തിരക്കഥയിൽ എഴുതി വച്ചിരുന്നത്. ചിത്രീകരണ സമയത്ത് നമ്മളുമായിട്ടൊക്കെ ചർച്ചകൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുന്നത്. തിരക്കഥ വായിക്കാൻ തരുമ്പോഴും മുഴുവൻ തിരക്കഥയും അദ്ദേഹം ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മളുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് ചിലരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക. കഥാപാത്രം വലുതാണെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിലും ചിലർ മുഴുവൻ തിരക്കഥയും നമുക്ക് വായിക്കാൻ തരുന്നതിൽ വിമുഖത കാണിക്കും. പക്ഷേ ജിത്തു ജോസഫ് അവരിൽ നിന്നെല്ലാം വിഭിന്നമാണ്. ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ മുഴുവനായി വായിച്ചശേഷം ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയൂ. അങ്ങനെയാണ് സാർ നമ്മളെ ആദ്യം ഒരു സിനിമയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനേതാക്കളെ വിശ്വാസമാണ്. ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഇത്രയധികം ആഴത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംവിധായകൻ വേറെയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതി പ്രകാരം അദ്ദേഹം നൽകുന്ന തിരക്കഥ വായിച്ചിട്ട് ആ കഥ പുറത്തുപോയി പറഞ്ഞു നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. വളരെ ചെറിയ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പോലും അദ്ദേഹം മുഴുവൻ തിരക്കഥയും വായിക്കാൻ കൊടുക്കും. തിരക്കഥ എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആശയം പുറത്തേക്ക് ചോർന്നു പോകില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ പ്രൊഫഷണലുകൾ അല്ലേ എന്നാകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി.

'വലതുവശത്തെ കള്ളനി'ലും ഒരു പോലീസ് വേഷമാണല്ലോ? കരിയറിൽ തുടർച്ചയായി വരുന്ന പൊലീസ് വേഷങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

എനിക്ക് പൊലീസ് വേഷം വളരെ മനോഹരമായി യോജിക്കും എന്ന് ആദ്യം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ജിത്തു ജോസഫ് സാർ ആയിരുന്നു. പലപ്പോഴും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പൊലീസ് വേഷം ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, യഥാർഥ പൊലീസുകാരുടെ യൂണിഫോം ഒരല്പം ലൂസ് ആയിരിക്കും. സിനിമയിൽ യൂണിഫോം പെർഫെക്റ്റ് ബോഡി ഫിറ്റും.
Leona Lishoy, Valathu Vashathe Kallan, Jeethu Joseph
വലതുവശത്തെ കള്ളന്‍ (Special Arrangement)
ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടബോധം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ?
ഒരു കഥാപാത്രം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോവുകയും അത് മറ്റൊരാൾ ഗംഭീരമായി ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ നഷ്ടബോധം തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ച വേഷങ്ങളാണ്. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഒഴിവാക്കിയ സിനിമകളെ സംബന്ധിച്ചും അങ്ങനെയൊരു നഷ്ടം തോന്നുന്നില്ല.

എങ്കിലും കരിയറിൽ ഒരു രജനികാന്ത് പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ട്. ആ സിനിമ മികച്ചത് ആയതുകൊണ്ടല്ല. ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് രജനി സാറിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്. ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൻ്റെ വെബ് സീരീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അവസരം തേടിയെത്തിയത്. ഡേറ്റ് പ്രശ്നമായപ്പോൾ സിനിമ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു.

ലിയോണയുടെ മീമുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകാറുണ്ട്. സിനിമ ഇറങ്ങി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഇന്നും അവ സജീവമാണ്. എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു?


എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മീമു കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാലങ്ങളായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും സിനിമകളുടെ പേര് മറന്നു പോയാലും നമ്മുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്രേക്ഷകർ ഓർത്തിരിക്കാൻ കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ്. എട്ടും പത്തും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഇറങ്ങിയ സിനിമകൾ റീലുകളിലൂടെയും ഷോട്ട്സുകളിലൂടെയും ഇപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർ ഓർക്കുന്നു. അത് നല്ല കാര്യം തന്നെ. എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ വച്ച് സൃഷ്ടിച്ച ട്രോളുകൾ എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കള്ള്‍ അയച്ചു തരാറുണ്ട്.


'മായാനദി'യിലെ സൗബിൻ്റെ ആ അടി ഇപ്പോഴും ട്രോളുകളിൽ സജീവമാണല്ലോ?


മായാനദി എന്ന സിനിമയിൽ സൗബിൻ ഷാഹിറിൻ്റെ കഥാപാത്രം എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചെകിട്ടത്തടിച്ചു താഴെ വീഴ്ത്തുന്ന രംഗം ഇപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറക്കുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട്. പല പ്രേക്ഷകരും ആ രംഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്നെ കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. വളരെ നാച്ചുറലായി ഒറ്റ ടേക്കിൽ ചെയ്ത സീൻ ആയിരുന്നു അത്. അടികിട്ടി താഴെ വീഴുന്നു. ഷോട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീഴ്ച ഗംഭീരമായി എന്ന് സംവിധായകൻ ആഷിക് അബു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അടികിട്ടി ഞാൻ താഴേക്ക് വീഴുന്നതിൽ എന്തോ അപാകത ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഒരിക്കൽ കൂടി ആഷിഖ് അബുവിനോട് ആ രംഗം ചിത്രീകരിക്കാമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. രണ്ടാമതും ആ രംഗം ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ ആഷിഖ് ഇക്ക പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ടേക്ക് തന്നെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണ്. ഒരു നാടകീയതയുമില്ലാതെ ഞാൻ വീഴുന്നത് കാണാനാണ് നല്ലതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താഴെ ബെഡ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും പ്രേക്ഷകർ ഇന്നും ആ സീൻ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം.

സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ലിയോണയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

സിനിമയുടെ കഥയും കഥാപാത്രവും എനിക്ക് ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. രണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളൂ. പലപ്പോഴും സിനിമയുടെ മുഴുവൻ തിരക്കഥ വായിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. ഒരു സിനിമ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രേക്ഷകനും ഒരു ഘടകമാണ്. ഒരു സിനിമയുടെ കഥ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഞാനെന്ന പ്രേക്ഷകൻ ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുമോ എന്നുകൂടി ചിന്തിക്കും.

Leona Lishoy, Valathu Vashathe Kallan, Jeethu Joseph
ലിയോണ ലിഷോയ് (Special Arrangement)
പ്രത്യേക സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള കഥാപാത്രം മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യൂ എന്നൊരിക്കലും വാശിപിടിക്കാറില്ല. ചെറിയ വേഷങ്ങളും മുൻനിര വേഷങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ മാത്രമേ അവതരിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ഇൻ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും എനിക്കില്ല. സിനിമ നന്നാവണം കഥാപാത്രവും നന്നായിരിക്കണം. ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന, ഞാനിതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ തേടിവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.

'ആൻ മരിയ കലിപ്പിലാണ്' എന്ന ചിത്രം കരിയറിലെ വലിയൊരു മാറ്റമായിരുന്നോ?

എൻ്റെ കരിയറിനെ ആൻ മരിയ കലിപ്പിലാണ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും എന്ന് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം. അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു ഈ ചിത്രം. ആ പ്രായത്തിൽ എന്തിനാണ് ഒരു അമ്മ വേഷം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഭയമൊന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ സിനിമയുടെ കഥ മാത്രമാണ് പരിഗണിച്ചത്. എനിക്ക് ലഭിച്ചതിൽ നല്ലൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അത്. ഒരു കാരണവശാലും ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കൈവിട്ടു കളയാൻ തോന്നിയില്ല. അതുവരെയുള്ള എൻ്റെ കരിയറിൽ അത്രയും ആഴമുള്ള, സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രം എനിക്ക് ആരും ഓഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് ഒരല്പം ചലഞ്ചിങ്ങും ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ആ സിനിമയെ ഞാൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആൻ മരിയയിലെ സാറ അർജുൻ ഇന്ന് 1000 കോടി ക്ലബ്ബിലെത്തിയ നായികയാണ്. അന്ന് സാറയെക്കുറിച്ച് എന്ത് തോന്നിയിരുന്നു?

അതൊരു വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെ. ദുരന്തർ എന്ന ചിത്രം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആൻ മരിയ കലിപ്പിലാണ് എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സാറ ഭാവിയിലെ ഒരു താരം ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു.ഞാൻ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽനിന്നെല്ലാം സാറയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രൊഫഷണലിസം തന്നെയാണ്. മലയാളം പഠിക്കാൻ ട്യൂഷനൊക്കെ നേടിയാണ് സാറ അഭിനയിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നത്. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ കഥാപാത്രം ആകാനും കട്ട് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും കുട്ടിക്കളികളുള്ള കുറുമ്പുകാരി ആകാനും സാറയ്ക്ക് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമായിരുന്നു. സാധാരണ കൊച്ചുകുട്ടികൾ അഭിനയിക്കാൻ വന്നാൽ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ പക്വത കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല കുട്ടികളും വലുതാകാൻ ഉള്ള ഒരു ശ്രമം. പക്ഷേ സാറ അങ്ങനെയല്ല, ജനുവിൻ.

'വലതുവശത്തെ കള്ളൻ' സെറ്റിലെ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? ബിജു മേനോനൊപ്പമുള്ള അഭിനയം?

രാത്രിയിലായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗം ദിവസങ്ങളിലെയും ചിത്രീകരണം. രാത്രിയിലെ ചിത്രീകരണം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മൂന്നോ നാലോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചു തുടങ്ങും. പക്ഷേ അത്തരം ക്ഷീണങ്ങൾ മറക്കുന്നത് സെറ്റിലെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ സൗഹൃദത്തിലൂടെയാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നത് ജിത്തു ജോസഫ് സാറിനോട് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ആ സിനിമയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്.
Leona Lishoy, Valathu Vashathe Kallan, Jeethu Joseph
വലതുവശത്തെ കള്ളന്‍ (Special Arrangement)
സീനിയർ അഭിനേതാക്കൾ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കാണാൻ എനിക്ക് ഇൻ്ററസ്റ്റാണ്. അവരുടെ ടൈമിങ് അഭിനയിക്കുന്ന രീതി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. ബിജു മേനോൻ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെയാണ് എൻ്റെ കൂടുതല്‍ സീനുകള്‍. ജോജു ജോർജിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സീനുകൾ മാത്രമേയുള്ളു. സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ബിജു ചേട്ടനോട് പഴയ സിനിമാകഥകൾ ചോദിക്കും. അത്തരം കഥകൾ കേൾക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ്.

ലാലേട്ടനൊപ്പം '12th മാൻ' സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

മലയാളത്തിലെ സീനിയർ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12th മാൻ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് ലാലേട്ടനുമായുള്ള എൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ രംഗം എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ സെറ്റിലെത്തിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരല്പം ടെൻഷൻ ആയി. ഞാനും ലാലേട്ടനും മാത്രമുള്ള രംഗമാണ്. അതിനുപുറമേ ആ ഷോട്ടിൽ ഞാൻ സിഗരറ്റും വലിക്കുന്നുണ്ട്. പോരാത്തതിന് ശക്തമായ കാറ്റും. പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു അഭിനേതാവിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ലാലേട്ടൻ വന്നാൽ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മളെയങ്ങ് കൂൾ ആക്കും. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ദീർഘനാളത്തെ പരിചയമുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ തോന്നിപ്പിക്കും. അതോടെ ടെൻഷൻ എല്ലാം പോയി. അദ്ദേഹം ഗൗരവമായി ആണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരല്പം പ്രയാസപ്പെട്ടേനെ. പക്ഷേ ലാലേട്ടൻ വന്നു ഉടനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു സ്റ്റാറാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കില്ല. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ, എന്താ കഴിച്ചത് അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു നിര തന്നെ ഉണ്ടാകും.


ലാലേട്ടനെപ്പോലെ തന്നെ മമ്മൂക്കയ്ക്കൊപ്പവും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ സീനിയർ താരങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണ് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്?

അതേ, മമ്മൂക്കയോടൊപ്പവും ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെപ്പോലെയുള്ള സീനിയർ താരങ്ങളുടെ അഭിനയം ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. അവർ അവരുടെ ശൈലിയിൽ അല്ല കഥാപാത്രത്തിൻ്റെയും സീനിൻ്റെയും താളത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്.

ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ഒരു താളത്തിനനുസരിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് സീൻ നന്നാവുന്നത്. ഒരുപാട് അഭിനേതാക്കൾ നിൽക്കുന്ന സീനിൽ ഒരാൾ ഓഫ് ആയി നിന്നാൽ കല്ല് കടിക്കും. എന്തിന് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായി ബാക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നു പോകുന്നവരുടെ താളം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും സീനിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. നല്ല അഭിനേതാക്കളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്ന് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയും ഒക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ എവിടെ നിർത്തണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്കത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. വളരെയധികം ടെക്നിക്കൽ ആയ കാര്യമാണ് ഇത്. പക്ഷേ കൃത്യമായി അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പവും.

Leona Lishoy, Valathu Vashathe Kallan, Jeethu Joseph
വലതുവശത്തെ കള്ളന്‍ (Special Arrangement)
പുതിയ ചിത്രം 'വലതുവശത്തെ കള്ളൻ' പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്ത് വാഗ്ദാനമാണ് നൽകുന്നത്?

ബിജു മേനോൻ, ജോജു ജോർജ് എന്നിവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായാണ് ചിത്രം പോകുന്നത്. ആ സിനിമയുടെ കഥാപശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള കഥാപാത്രം മാത്രമാണ് എൻ്റെ എഎസ്ഐ വിദ്യ. എന്നിലെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും പ്രേക്ഷകയെയും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയ കഥയാണ് ഈ സിനിമയുടേത്. വലതുവശത്തെ കള്ളൻ പ്രേക്ഷകരെ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തില്ല.

TAGGED:

LEONA LISHOY
VALATHU VASHATHE KALLAN
MOHANLAL
JEETHU JOSEPH
LEONA LISHOY INTERVIEW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.