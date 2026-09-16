'ഈശോ മറിയം ഔസേപ്പേ...' മരണക്കിടക്കയിലെ പ്രാർഥനയുമായി 'ചെവിട്ടോർമ്മ'; ബുസാൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രദർശനം

ലിയോ തദേവൂസ് (Special Arrangement)
അക്കി വിനായക്
ലിയോ തദേവൂസ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ചെവിട്ടോർമ്മ' എന്ന ചലച്ചിത്രം അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. ഒക്ടോബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബുസാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ വിന്ഡോ ടു ഏഷ്യൻ വിഭാഗത്തിൽ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ പത്തിൽ താഴെ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് മലയാളത്തിൽ നിന്നും ബുസാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സംവിധായകൻ ഭദ്രൻ്റെ സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നീട് കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളുടെ വക്താവായ ലിയോ തദേവൂസിൻ്റെ ശക്തമായ ചുവടുമാറ്റം കൂടിയാണ് 'ചെവിട്ടോർമ്മ'. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും സംവിധായകൻ ലിയോ തദേവൂസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
എന്താണ് ചെവിട്ടോർമ്മ?
കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കണ്ടു പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ചെവിട്ടോർമ്മ എന്ന കാര്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പഴയകാലത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരാൾ മരണം കാത്തു കിടന്നാൽ അയാളുടെ ചെവിയിൽ ചെവിട്ടോർമ്മ ചൊല്ലുന്ന രീതിയുണ്ട്. അതൊരു പ്രാർഥനയാണ്. 'ഈശോ മറിയം ഔസേപ്പേ ഈ ആത്മാവിന് കൂട്ടായിരിക്കേണമേ'- അതാണ് പ്രാർഥന വാക്യം. ചെവിട്ടോർമ്മ ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.
പൗളി വത്സനും ദിലീഷ് പോത്തനും ആണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ദിലീഷ് പോത്തൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭൂപ്രമാണിയുടെ കഥാപാത്രം രോഗശയ്യയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ചെവിട്ടോർമ്മ ചെല്ലാനാണ് പൗളി ചേച്ചി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ത്രേസ്യ എന്ന കഥാപാത്രം കടന്നുവരുന്നത്. അവരുടെ കഥാപാത്രം ഇത്തരം ഒരു പ്രവൃത്തി തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ശാന്തതയുള്ള മരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുക. സകല പാപചിന്തകളും അകറ്റി, പ്രകൃതിയോടും സകല ചരാചരങ്ങളോടും ആ വ്യക്തിക്കുള്ള ദേഷ്യവും ശത്രുത മനോഭാവവും നീക്കി ആത്മാവിൻ്റെ പരലോക യാത്രയ്ക്ക് സുഗമമായ വഴിയൊരുക്കുക. ഈയൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പൗളി ചേച്ചി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിനുള്ളത്. ഇതാണ് സിനിമയുടെ പ്രതലം.
സിനിമയിലേക്കുള്ള വഴി
പഴയ ടെലിവിഷൻ ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തായിരുന്നു എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കം. പിന്നീട് സംവിധായകൻ ഭദ്രന് സാറിൻ്റെ സഹായിയായി. സ്വതന്ത്ര സംവിധായകൻ ആയപ്പോൾ എടുത്തതിലേറെയും കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളാണ്. ഒരു നല്ല സിനിമ സംഭവിക്കാൻ നല്ലൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് വേണമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കഥയാണ് ചെവിട്ടോർമ്മ. അങ്ങനെയൊരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന സഹൃദയനായ ഒരു നിർമാതാവിനെ എനിക്ക് ലഭിച്ചു. സ്റ്റീഫൻ സക്കറിയാസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. മലയാളിയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് താമസം. വ്യത്യസ്തതയുള്ള കഥകൾ തേടി നടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് സ്റ്റീഫൻ സക്കറിയാസ്. അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ സിനിമാ മേഖലയുമായി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്.
ഞാനും നിർമാതാവും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുചേരലിന് വഴിയൊരുക്കിയത് എൻ്റെ മുൻ ചിത്രമായ 'ലോനപ്പൻ്റെ മാമോദീസ'യായിരുന്നു. ആ ചിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക രംഗമാണ് ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. ചിത്രത്തിൽ ജയറാമിൻ്റെ കഥാപാത്രവും ദിലീഷ് പോത്തൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രവും ഒരു തെങ്ങിൻ തോപ്പിൽ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന രംഗമുണ്ട്. ആ ഒരു രംഗം നിർമാതാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തിയിരിക്കാം. വളരെ ഗൗരവസഭാവമുള്ള ആഴമുള്ള ആശയങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള സംവിധായകനാണ് ഞാനെന്ന് ആ രംഗം കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയെന്ന് നിർമാതാവ് പിന്നീട് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നീടാണ് ഒരുമിച്ചുള്ള സിനിമയാത്രയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയതും ചെവിട്ടോർമ്മ സംഭവിച്ചതും. സ്റ്റീഫൻ സക്കറിയാസി നെ പോലൊരു നിർമാതാവിനെ ലഭിച്ചത് ഈ ചിത്രത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തു. ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഗീതസംവിധായകൻ ഒരു ഇറാനിയനാണ്. എഡിറ്റർ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള ഫിലിപ്പൈൻ സ്വദേശിയാണ്. ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ ചിത്രത്തിന് കോ പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്തുണയും ലഭിച്ചു. പല വിദേശ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ അല്ല ഭാഗമാകുന്നത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം പ്രാഥമികമായ എഡിറ്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി, അത് കാണിച്ചുകൊടുത്തു സിനിമയുടെ ഗുണനിലവാരം സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് പലരും സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറായത്.
ചെവിട്ടോർമ്മ (Special Arrangement)
ചെവിട്ടോർമ്മ പോലെയുള്ള ഫിലോസഫിക്കൽ ആയ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഏറെ താല്പര്യമുണ്ട്. ഡ്രാമ ജോണറിനോട് തന്നെയാണ് താല്പര്യം കൂടുതൽ. മാനുഷിക വൈകാരികതയുടെ തലങ്ങൾ പറയുന്ന ആശയങ്ങളോട് ഒരല്പം താല്പര്യ കൂടുതൽ ഉണ്ട്. എന്ന് കരുതി ആക്ഷൻ സിനിമകളോടെ കോമഡി സിനിമകളോടോ വിമുഖതയില്ല. ഒരു പ്രത്യേക ജോണറിൽ മാത്രം കഥ പറയുന്ന സിനിമകളുടെ വക്താവല്ല ഞാൻ. എൻ്റെ സിനിമകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. ഡ്രാമയുടെ അതിപ്രസരമുള്ള ചിത്രമാണ് ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത പച്ച മരത്തണലിൽ. പയ്യൻസ് എന്ന ചിത്രം ഒരല്പം ഹാസ്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ്. ആ സിനിമയിലെ കോമഡി രംഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. ലോനപ്പൻ്റെ മാമോദീസ കുടുംബപശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ ലൈറ്ററായി കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ്. ദിലീഷ് പോത്തൻ
വളരെ കയ്യടക്കത്തോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കഥാപാത്രമായിരുന്നു ചെവിട്ടോർമ്മയിൽ ദിലീഷ് പോത്തൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നടക്കാനോ ഓടാനോ കൈ അനക്കാനോ പറ്റില്ല. ചെറിയൊരു ചിരി, ഒരു ചുണ്ടനക്കം, വളരെ ചെറിയ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്ന രോഗശയ്യയിൽ ആയ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ദിലീഷിൻ്റേത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി മറ്റൊരു നടനെ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രയും ബ്രില്ല്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ദിലീഷ് പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആയ അഭിനയം. ഒരു പോയിൻ്റ് മാറിയാൽ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആധികാരികത തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാം.
അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്തും ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു. ദിവസം മുഴുവൻ വെള്ളം കുടിക്കാതെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ ചിലവഴിച്ചു. മേക്കപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു അതിനു പ്രധാന കാരണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല്ലും കണ്ണും തുടങ്ങി മേക്കപ്പിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മേക്കപ്പിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാം. ദിലീഷിന് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പേടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ കഥാപാത്രവും ഇത്രയും മേക്കപ്പും ഒക്കെ വിശ്വസനീയമായി തോന്നുമോ എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെൻഷൻ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അനായാസം കഥാപാത്രത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഒരു അഭിനേതാവിനെ വീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ദിലീഷ് അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിന് അംഗചലനങ്ങൾ കുറവാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഭാവം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസീവ് ആയി ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ വച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞത് ദിലീഷ് പോത്തനിലൂടെയാണ്. സംവിധായകനെ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന അഭിനേതാവാണ് ദിലീഷ് പോത്തൻ. ഒരു സീൻ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പെട്ടെന്ന് മോണിറ്ററിന് പിന്നിൽ വന്ന് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുന്ന സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല.
പൗളി വൽസൻ
ചെവിട്ടോർമ്മ എന്ന ചിത്രം കേരളത്തിൽ അധികമാരും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരുപാട് അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്ര ക്യുറേറ്റർമാർ ഈ സിനിമ കണ്ടു. അവർക്കൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഒറ്റ ചോദ്യം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, 'ആരാണ് പൗളി വത്സൻ എന്ന അഭിനേത്രി?' പല അന്തർദേശീയ വിഖ്യാത അഭിനേത്രികൾക്കൊപ്പമാണ് പൗളി ചേച്ചിയെ അവരെല്ലാം താരതമ്യം ചെയ്തത്. ഈ സിനിമയാണെങ്കിലും, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രകടനം ആണെങ്കിലും വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയി ഒരു നദി ഒഴുകുന്നത് പോലെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നാണ് സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി മുകളിലായിരുന്നു പൗളി ചേച്ചിയുടെ പ്രകടനം. ഒരുപക്ഷേ ചേച്ചി അനായാസം ആയിരിക്കും ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്.
പൗളി ചേച്ചിയുടെയും ദിലീഷ് പോത്തൻ്റെയും ഗംഭീര അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉള്ള ചിത്രം ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉറപ്പുനൽകുകയാണ്. മാനസിക വികാരങ്ങളിലൂടെ കഥ പറയുന്ന ഇത്തരം ആഴമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും കൈവിട്ടു പോകുന്നത് അഭിനേതാക്കൾക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളെ പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്തപ്പോഴാണ്. ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ അളവ് പിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഭയങ്കര ബോർ ആകും. അക്ഷരാർഥത്തിൽ നൂല്പാലത്തിൽ കൂടിയുള്ള യാത്രയാണ് ഇതുപോലുള്ള സിനിമകളിലെ അഭിനയം. അവിടെയാണ് പൗളി ചേച്ചിയും ദിലീഷും വ്യത്യസ്തരാവുന്നത്. പൗളി ചേച്ചിക്ക് പ്രായമായി എന്നൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ചെറുപ്പമാണ്. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏതുതരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രത്തെയും അവതരിപ്പിക്കാൻ 30ുകളുടെ ഊർജം അവരിലുണ്ട്.
പൗളി ചേച്ചി ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്ന കഥ ഒരല്പം രസകരമാണ്. ഒരുപാട് അഭിനേത്രികളെ ഈ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി പരിഗണിച്ചു. ഒടുവിലാണ് ചേച്ചിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. എൻ്റെ സുഹൃത്തായ സംവിധായകൻ അരുൺ ബോസ് ആണ് ചേച്ചിയുടെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. പോളി ചേച്ചിയാണ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന തരത്തിൽ ധൈര്യം തന്നത് അരുൺ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ചേച്ചിയെ കാണാൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. ചേച്ചി എൻ്റെ പേര് ലിയോ തദേവൂസ്. ഒരു സിനിമയുടെ കഥ പറയാൻ വന്നതാണ്. ചേച്ചിക്ക് വലിയ ഭാവ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ ഓർമ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു കെട്ട് പയർ ആ സമയത്ത് ചേച്ചിയുടെ കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചേച്ചി ഒരു പലകയെടുത്ത് അതിലിരുന്ന് മടിയിൽ മുറം വച്ച് പയർ അരിയാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ഇനി കഥ പറയൂ. ഇപ്പോൾ ആ നിമിഷം ആലോചിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ ആണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോൾ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ ഈഗോയെ ടച്ച് ചെയ്തു. ലോകത്ത് ഒരു സംവിധായകനും ഇങ്ങനെയൊരു രീതിയിൽ ഒരു അഭിനേത്രിയോട് കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകില്ല. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ? ഇങ്ങനെയാണോ കഥ കേൾക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക്എനിക്ക് ഉണ്ടായി. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ചെവിട്ടോർമ്മയിലെ ത്രേസ്യയെ മുന്നിൽ കണ്ടു. ചേച്ചി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ത്രേസ്യ. അവർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയ സ്ത്രീയാണ്. ഒരു സാധാരണക്കാരിക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് കഥ ഉൾക്കൊള്ളാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ എത്രയോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളോട് കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ അവരുടെ ഫ്ലാറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലോ ആകും കഥ പറയുക. വളരെ സോഫസ്റ്റിക്കേറ്റായ അന്തരീക്ഷം ആകും കഥ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയോട് കഥ പറയുന്ന അനുഭവം ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു.ചില ഷൂട്ടിങ് ഓർമകൾ
പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചെവിട്ടോർമ്മയിലെ ഒരു സീനിൽ ദിലീഷിൻ്റെ കഥാപാത്രം തൻ്റെ മുൻകാല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രം പിതാവുമായി അത്ര സ്വര ചേർച്ചയിൽ അല്ല. വളരെ വൈകാരികമായി പറയേണ്ട ഡയലോഗുകൾ ആണ്. പക്ഷേ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയി ദിലീഷ് അവതരിപ്പിച്ചു. ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്ഷരാർഥത്തിൽ മോണിറ്ററിന് പിന്നിലിരുന്ന് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരയുകയായിരുന്നു.ദിലീഷിൻ്റെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി അസാധ്യം. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അച്ഛനിൽനിന്ന് ദിലീഷിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് കഷ്ടതകൾ മാത്രമേ അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അയാൾ തികഞ്ഞ ഒരു മദ്യപാനിയായിരുന്നു. മകനെ അയാൾ വിളിച്ചിരുന്നത് മരപ്പൊട്ടൻ എന്നാണ്. പിന്നീട് സ്വയം അധ്വാനിച്ച് താനൊരു കോടീശ്വരനായി. അപ്പൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു മരപ്പൊട്ടൻ ആണ്. സ്വയം പൊട്ടൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ തൻ്റെ വിജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഞാൻ എഴുതി വച്ചതിനും എത്രയോ മുകളിലാണ് ദിലീഷ് അത് പറഞ്ഞു വച്ചത്. എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു.
ലൊക്കേഷന് ചിത്രം (Special Arrangement)
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും പൗളി ചേച്ചിയുടെയും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വൈകാരിക രംഗം ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ വളരെ അനായാസം ചേച്ചി ആ രംഗം അവതരിപ്പിച്ചു. ഞാനും വളരെയധികം ഇമോഷണൽ ആയ ഒരു ആളാണ്. കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരുടെ വൈകാരിക തലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ഞാനും ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കും.ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ്
എസ്തർ എന്നാണ് മോളുടെ പേര്. ഞങ്ങളുടെ കലാസംവിധായകൻ്റെ മകളാണ്. കാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയതും സിനിമയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ബാലതാരത്തെ ലഭിക്കാനായിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിനിടയിലാണ് എസ്തറിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ വന്നത്. കാഴ്ചയിൽ തന്നെ മോൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അവളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ മകളായിരുന്നു.
ഗുരുനാഥനെ കുറിച്ച് ലിയോ തദേവൂസ് (Special Arrangement)
താരതമ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പ്രതിഭയാണ് സംവിധായകൻ ഭദ്രൻ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് അപാരമായ നിരീക്ഷണ പാടവമുള്ള മനുഷ്യന്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണ പാടവം ആണ് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തോട് ഉപമിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതിനു കാരണം. ഞാൻ സാറിനെക്കുറിച്ച് തമാശയ്ക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അദ്ദേഹം അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചുറ്റുപാടുകൾ നിരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന്. ഒരുപക്ഷേ അഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ താൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ പോലും ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമയുണ്ടാകും. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട പല കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും അനുഭവിച്ച പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അതൊക്കെ തലച്ചോറിൽ ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. കൃത്യമായ സമയത്ത് ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കുന്നതുപോലെ ശാസ്ത്രീയമായി ഓർമകൾ എടുക്കാൻ ഭദ്രൻ സാറിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾക്ക് ശക്തമായ ഒരു ഭാഷ ലഭിച്ചത്. ഒരു മകനെ എഴുതിത്തള്ളുന്ന അച്ഛൻ. അവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ഓട്ടക്കാലണ എന്നാണ്. ഏതാണ് സിനിമ ഏതാണ് ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഒരു മനുഷ്യന് ഒരുപാട് വാചകക്കസർത്ത് നടത്തി അപമാനിക്കുന്നതിന് പകരം ഒറ്റവാക്കിൽ നിശൂന്യൻ ആക്കാൻ ഓട്ടക്കാലണ എന്ന പ്രയോഗം ധാരാളമായിരുന്നു. ചാക്കോ മാഷും ആടുതോമയും ഓട്ടക്കാലണ എന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ അറിയാതെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നില്ലേ. അതുതന്നെയാണ് ഭദ്രൻ സാറിൻ്റെ കഴിവ്. ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വേറെ തലത്തിലുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യേണ്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു സർ. ചെവിട്ടോർമ്മ ബുസാനിലേക്ക്
അടുത്തമാസം അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയാണ് ബുസാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ അരങ്ങേറുക. ഞാനും നിർമാതാവും ദിലീഷ് പോത്തനും പൗളി ചേച്ചിയും ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. വിന്ഡോ ടു ഏഷ്യൻ സിനിമ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ചെവിട്ടോർമ്മ പ്രദർശിപ്പിക്കുക. മൂന്ന് പ്രദർശനമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ വർഷം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നാല് ചിത്രങ്ങളാണ് ബുസാനിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് കരുതുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടയിൽ ഏകദേശം 6 മലയാളം സിനിമകൾ ( ഉറുമി അടക്കം )മാത്രമാണ് ബുസാനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ലിയോ തദേവൂസ് (Special Arrangement)
കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളിലൂടെ വന്നിട്ട് ആഴമുള്ള ആശയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സിനിമയൊരുക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ പരിശ്രമമാണ് ചെവിട്ടോർമ്മ. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഈ ചിത്രം ഇനിയും ഒരുപാട് സഞ്ചരിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ പല ഫെസ്റ്റിവലുകളും മുന്നിൽ കാണുന്നു. അടുത്തവർഷം ആദ്യത്തോടെ ആകും ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുക.ലോകൻ രവി, സാജൻ ബാലൻ എന്നിവരും സിനിമയുടെ നിർമാണ പങ്കാളികളായി ഒപ്പമുണ്ട്.