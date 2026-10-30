പാട്രിക് സ്റ്റുവർട്ട് അന്തരിച്ചു; വിടവാങ്ങിയത് 'സ്റ്റാർ ട്രെക്ക്', 'എക്സ്-മെൻ' സിനിമകളിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ നടൻ
ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച പാട്രിക് സ്റ്റുവർട്ടിന്റെ വിയോഗത്തില് തേങ്ങി ഹോളിവുഡ് സിനിമാ ലോകം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 10:03 AM IST
ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്: ഹോളിവുഡ് ഇതിഹാസതാരം സർ പാട്രിക് സ്റ്റുവർട്ട് (86) അന്തരിച്ചു. 'സ്റ്റാർ ട്രെക്ക്', 'എക്സ്-മെൻ' എന്നീ ജനപ്രിയ ഫ്രാഞ്ചൈസികളിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാപ്രേമികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയ ബ്രിട്ടീഷ് നടനാണ് വിടവാങ്ങിയത്.
അൽഷിമേഴ്സ് രോഗവും ലൂയി ബോഡി ഡിമെൻഷ്യയും ബാധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹം ബുധനാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 28) ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ വസതിയിൽ വച്ചാണ് അന്തരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക്താവ് കെല്ലി ബുഷ് നൊവാക് ആണ് മരണവിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
What a heartbreaking week it has been. Sir Patrick Stewart was a friend, a colleague, and a magnificent actor. From the stage to the bridge of the Enterprise, he brought intelligence, grace, and a deep sense of humanity to everything he did. Captain Picard stood for the best of us, and so did the man who played him. I was filled with affection and admiration for him and his work. My heart goes out to Sunny and his family. He will be deeply missed.— William Shatner (@WilliamShatner) October 29, 2026
'സ്റ്റാർ ട്രെക്ക്: ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ' പരമ്പരയിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ജീൻ-ലൂക്ക് പിക്കാർഡ്, 'എക്സ്-മെൻ' സിനിമകളിലെ പ്രൊഫസർ ചാൾസ് സേവ്യർ (പ്രൊഫസർ എക്സ്) എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് പാട്രിക് സ്റ്റുവർട്ട് ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായത്. ആറു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അഭിനയജീവിതത്തിൽ നാടകത്തിലും സിനിമയിലും ടെലിവിഷനിലുമായി നിരവധി ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ജീവൻ നൽകി.
നാടകവേദിയിൽനിന്ന് ഹോളിവുഡിലേക്ക്
ബ്രിട്ടനിലെ യോർക്ക്ഷെയറിലുള്ള മിർഫീൽഡിൽ 1940 ജൂലൈ 13-നാണ് പാട്രിക് സ്റ്റുവർട്ട് ജനിച്ചത്. ചെറുപ്പം മുതൽ നാടകത്തോട് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ബ്രിസ്റ്റോൾ ഓൾഡ് വിക് തിയറ്റർ സ്കൂളിൽനിന്ന് അഭിനയപരിശീലനം നേടി. പിന്നീട് പ്രശസ്തമായ റോയൽ ഷേക്സ്പിയർ കമ്പനിയിൽ അംഗമായി. ഏകദേശം 14 വർഷത്തോളം കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ നിരവധി ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു.
'ഹാംലെറ്റ്', 'മാക്ബത്ത്', 'ഒഥല്ലോ', 'ദ ടെംപെസ്റ്റ്' തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങളിലെ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ നിരൂപകശ്രദ്ധ നേടി. അഭിനയമികവിന് മൂന്ന് ലോറൻസ് ഒലിവിയർ പുരസ്കാരങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2008-ൽ 'മാക്ബത്ത്' എന്ന നാടകത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് ടോണി പുരസ്കാരത്തിനും നാമനിർദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. 'പീറ്റർ ആൻഡ് ദി വുൾഫ്' എന്ന ആൽബത്തിന്റെ അവതരണത്തിന് 1996-ൽ ഗ്രാമി പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കി.
പിക്കാർഡും പ്രൊഫസർ എക്സും; തലമുറകളുടെ പ്രിയതാരം
1987-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സ്റ്റാർ ട്രെക്ക്: ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ' എന്ന പരമ്പരയാണ് പാട്രിക് സ്റ്റുവർട്ടിന്റെ കരിയറിൽ വഴിത്തിരിവായത്. ക്യാപ്റ്റൻ ജീൻ-ലൂക്ക് പിക്കാർഡ് എന്ന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ചതിലൂടെ അദ്ദേഹം ലോകമെമ്പാടും ആരാധകരെ സ്വന്തമാക്കി. ഏഴ് വര്ഷം നീണ്ടുനിന്ന പരമ്പരയായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നാല് സിനിമകളിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം 'സ്റ്റാർ ട്രെക്ക്: പിക്കാർഡ്' എന്ന പരമ്പരയിലൂടെ വീണ്ടും അതേ കഥാപാത്രമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തി.
2000-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'എക്സ്-മെൻ' സിനിമയിലൂടെയാണ് പ്രൊഫസർ ചാൾസ് സേവ്യർ എന്ന കഥാപാത്രമായി അദ്ദേഹം അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. വീൽചെയറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന, അസാധാരണമായ ടെലിപതിക് കഴിവുകളുള്ള പ്രൊഫസർ എക്സ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഏറെ മികവോടെയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത്. 'എക്സ്-മെൻ 2', 'എക്സ്-മെൻ: ദി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ്', 'ലോഗൻ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഈ കഥാപാത്രം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായി. 2022-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ഇൻ ദി മൾട്ടിവേഴ്സ് ഓഫ് മാഡ്നെസ്' എന്ന ചിത്രത്തിലും അദ്ദേഹം അതിഥിവേഷത്തിലെത്തി.
വരാനിരിക്കുന്ന മാർവൽ ചിത്രം 'അവഞ്ചേഴ്സ്: ഡൂംസ്ഡേ'യിലും പ്രൊഫസർ എക്സ് ആയി പാട്രിക് സ്റ്റുവർട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.
വിങ്ങലോടെ ഹോളിവുഡ് സിനിമാ ലോകം
പാട്രിക് സ്റ്റുവർട്ടിന്റെ വിയോഗത്തിൽ ഹോളിവുഡിലെ നിരവധി പ്രമുഖർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. 'എക്സ്-മെൻ' സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അഭിനയിച്ച ഹ്യൂ ജാക്ക്മാൻ, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു പാട്രിക് സ്റ്റുവർട്ടെന്ന് കുറിച്ചു. മികച്ച നടൻ എന്നതിലുപരി നല്ലൊരു സുഹൃത്തും മനുഷ്യനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും ജാക്ക്മാൻ അനുസ്മരിച്ചു.
'സ്റ്റാർ ട്രെക്ക്' പരമ്പരയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ കിർക്കിനെ അവതരിപ്പിച്ച വില്യം ഷാറ്റ്നറും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. വേദിയിൽനിന്ന് എന്റർപ്രൈസിന്റെ കമാൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് വരെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ബുദ്ധിയും മാന്യതയും മനുഷ്യസ്നേഹവും പ്രകടമായിരുന്നുവെന്ന് ഷാറ്റ്നർ കുറിച്ചു. നടൻ ഇയാൻ മക്കെല്ലനും തന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിന്കറെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖം പങ്കുവച്ചു. മാർവൽ സ്റ്റുഡിയോസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയമികവിനെയും കലാരംഗത്തെ സംഭാവനകളെയും അനുസ്മരിച്ചു.
2010-ൽ കലാരംഗത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി പാട്രിക് സ്റ്റുവർട്ടിനെ നൈറ്റ്ഹുഡ് നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു. 2013-ൽ ഗായികയും ഗാനരചയിതാവുമായ സണ്ണി ഓസെലിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ആദ്യ വിവാഹത്തിലെ മക്കളായ ഡാനിയേലും സോഫിയയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ.
നാടകവേദിയിലെ അഭിനയമികവും ഹോളിവുഡിലെ അവിസ്മരണീയ കഥാപാത്രങ്ങളും കൊണ്ട് ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച പാട്രിക് സ്റ്റുവർട്ടിന്റെ വിയോഗത്തില് തേങ്ങുകയാണ് ഹോളിവുഡ് സിനിമാ ലോകം.