ഇതിഹാസ സംവിധായകന് മണിരത്നത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ബാലന്; ചിത്രത്തിന് പ്രശംസ, നന്ദിയറിച്ച് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്
കുടുംബപ്രേക്ഷകരെ ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് ഗംഭീര പ്രതികരണം, ബോക്സ് ഓഫിസിലും മികച്ച പ്രകടനം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 10:41 AM IST
മഞ്ഞുമ്മല് ബോയ്സ് എന്ന സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ചിദംബരത്തിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ബാലന്: ദി ബോയ് മികച്ച പ്രതികരണവുമായി തിയേറ്ററുകളില് വിജയകരമായി കുതിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ച പുതിയ അംഗീകാരമാണ് സിനിമാസ്വാദകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നത്.
ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ ഇതിഹാസ സംവിധായകന് മണിരത്നം സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം അണിയറ പ്രവര്ത്തകരെ അഭിന്ദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സിനിമയുടെ തിരക്കഥയും അവതരണരീതിയും അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനവും അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ ആകര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചിത്രത്തിന് വലിയ അംഗീകാരമായിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധായകരിലൊരാളായ മണിരത്നത്തിന്റെ അഭിനന്ദനം ലഭിച്ചതോടെ 'ബാലൻ ദ ബോയ്' ടീമിന് പുതിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സിനിമാ പ്രേമികൾ ഈ വാർത്ത ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ സംവിധായകരുടെ പ്രശംസ ഒരു സിനിമയുടെ വിശ്വാസ്യതയും പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധയും വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ആരാധകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നടി സുഹാസിനിയും ഈ ചിത്രം കണ്ടിരുന്നു.
ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ മണിരത്നത്തിന്റെ അഭിനന്ദനത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയും, ഇത് മുഴുവൻ ടീമിനും ലഭിച്ച വലിയ പ്രചോദനമാണെന്നും പ്രതികരിച്ചു. റിലീസിന് ശേഷവും മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി മുന്നേറുന്ന 'ബാലൻ ദ ബോയ്' കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്.
മണിരത്നത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ തെന്നിന്ത്യൻ താരദമ്പതികളായ സൂര്യയും ജ്യോതികയും ചിത്രത്തെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. 'മാസ്റ്റർപീസ്' എന്നാണ് ജ്യോതിക 'ബാലൻ: ദി ബോയ്'യെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സംവിധായകന് ചിദംബരത്തിന്റെയും തിരക്കഥാകൃത്ത് ജിത്തു മാധവന്റെയും അവതരണത്തെ അവര് പ്രത്യേകം അഭിന്ദിച്ചു. ഫർസാന പാലത്തിങ്കൽ, ആദിശേഷൻ കെ.ആർ, മുഹമ്മദ് സിനാൻ, ഡോളി ജൂൺ, ടൊവിനോ തോമസ് എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങൾക്കൊപ്പം സുഷിൻ ശ്യാമിന്റെ സംഗീതവും ഷൈജു ഖാലിദിന്റെ ഛായാഗ്രഹണവും ജ്യോതിക എടുത്തുപറഞ്ഞു.
"മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു രത്നം" എന്നാണ് സൂര്യ ചിത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പുതുമുഖ താരങ്ങളെ അണിനിരത്തി ഇത്രയും ഹൃദയസ്പർശിയായ സിനിമ ഒരുക്കിയ ചിദംബരത്തിന്റെ ധൈര്യത്തെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.
മലയാളത്തിലെ മികച്ച സംവിധായകരായ പ്രിയദര്ശനും സത്യന് അന്തിക്കാടുമൊക്കെ ബാലന് സിനിമയ്ക്ക് പ്രശംസയുമായി എത്തിയിരുന്നു.
കുടുംബപ്രേക്ഷകരെ ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിന് പിന്നാലെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് നേടുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ലോകവും അവരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ചിന്തകളും ഹൃദയസ്പർശിയായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമ ഇതിനോടകം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് നേടുന്നത്.
അതേസമയം ആഗോളതലത്തില് 30 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ഇതുവരെ നേടിയത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 11.20 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന് 16.43 കോടി രൂപയുമാണ്. മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 15.98 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ചിത്രത്തിന്റെ കലക്ഷന് വര്ധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കുക്കൂട്ടല്.
'രോമാഞ്ചം', 'ആവേശം' എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനായ ജിത്തു മാധവനാണ് 'ബാലൻ: ദി ബോയ്'യുടെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിലും സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.